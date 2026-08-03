Александра Ребенок: «В Москве я смотрю вперед, в Петербурге — вверх и внутрь»

Товстоногов считал, что спектакль умирает через пять лет — потому что уходит контекст. У некоторых спектаклей Богомолова продолжительность жизни кратно больше. Как работает его режиссерский антиэйдж? Ведь дело здесь не только в радикальной требовательности?

Иногда бывает так: все понервничали, выпустили премьеру, испытали эйфорию. Первые десять спектаклей проходят на этом адреналине. Потом страсти утихают. Текст давно выучен, мизансцены выполняются автоматически, уже с закрытыми глазами. Ничто больше не волнует. Ты читаешь один и тот же текст, и он начинает буквально застревать на зубах. И постепенно все начинает угасать. У Константина Юрьевича спектакли устроены совершенно иначе. Он не придумывает заранее актеру маршрут, не раскладывает по дороге точки, где обязательно будет реакция зала, не строит систему гарантированных эффектов. Мы называем такие вещи актерскими костылями. Когда тебе заранее придуманы беспроигрышные ходы, ты просто переходишь от одного к другому, как по камням через реку, и неизбежно оказываешься в финале. У Богомолова всё иначе. Он помещает тебя в темную комнату и говорит: дверь существует. Ты знаешь, что она есть, но не знаешь, где именно она окажется на этот раз. И надо ее во что бы то ни стало найти.

Поэтому каждый спектакль требует абсолютной включенности. Каждый раз все происходит заново. Конечно, дверь можно и не найти, решив, что в прошлый раз ты ее с легкостью нашел и она, скорее всего, там же. Можно пройти, не включаясь в процесс и в сцену, и не случиться, не получить никакой реакции зала и перейти дальше. Но чувство недоделанности останется. И в следующей сцене придется обнулиться и пойти без притворства и фальши. Такое тоже возможно, но именно поэтому спектакли Богомолова живые.

«Карамазовых» мы играли больше десяти лет. Это было настоящее актерское счастье: Достоевский, Богомолов и невероятный актерский кастинг на исторической сцене МХТ. Концентрат длиной 4,5 часа, фантасмагория с невероятными решениями в контексте очень тяжелого классического произведения, где зал не мог расслабиться. Его кидало то в холод, то в зной. При этом столько смеха я не слышала ни на одном спектакле по Достоевскому. Цинично, жестко, порой жестоко, но очень точно — мы это понимали вместе с залом на одном дыхании. Мы слышали друг друга. Наверное, так же устроена и жизнь. Можно проживать ее на автомате, вслепую, а можно существовать осознанно, получая удовольствие от преодоления трудностей, от сложных задач, от собственного роста. Я выбираю не то, что гарантированно получится, а то, где будет трудно, но появится возможность расширения. Поэтому для меня каждая работа с Богомоловым — приглашение стать больше, чем ты была до этого.