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Чем заняться в Петербурге с 1 по 4 октября: выставка «Серов и Коровин», фестиваль «Балтийский дом», поэтический вечер Райкина

А еще инсталляция Могучего и Шишкина-Хокусая на берегу Финского залива, фестиваль «Арт-Стена» (Турбен! Има! Абих!), гастроли «Студии театрального искусства», концерты «Хадн дадн», «Дайте танк (!)» и Ильи Папояна, камбэк спектакля-застолья «Список Паперной» и презентация антологии журнала «Сеанс» при участии Любови Аркус. Собака.ru рассказывает о главных событиях первых выходных октября в Петербурге.

ЧЕТВЕРГ: 1 ОКТЯБРЯ
ПЯТНИЦА: 2 ОКТЯБРЯ
СУББОТА: 3 ОКТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 4 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ: 1 ОКТЯБРЯ

Команда "Сеанса"
Дмитрий Егоров / Собака.ru

Команда "Сеанса"

Главные премьеры этой недели в кино: сказка со звездным кастом (Копейкин! Красовская! Минекаев!) «Царевна Несмеяна» (6+), повторный прокат культового триллера про человека-кролика «Донни Дарко» (18+) и драматичное роуд-муви с участием Анны Пересильд «Без оглядки» (18+).

Гастроли «Студии театрального искусства», Театр им. Комиссаржевской (18+)

Режиссер Сергей Женовач и художник Александр Боровский придумали непривычную интерпретацию чеховской пьесы «Иванов»: большую часть спектакля главный герой молча лежит на сцене, а в конце удивляет всех пронзительным монологом.

До 1 октября

Презентация книги «Сеанс. The Best», «Подписные издания» (16+)

19:00

Основательница «Сеанса» Любовь Аркус, а также его редакторы Василий Степанов и Петр Лезников расскажут о пяти томах антологии, в которую вошли тексты журнала за разные годы.

Квартирник «Стыдно быть несчастливым», «Невидимый театр» (18+)

20:00

Площадка Семена Серзина отметит пятилетие представлением по дневникам Александра Володина и дискотекой.

Концерт «Хадн дадн», «Рассвет» (16+)

20:00

Авторы хита «Мы сегодня дома» представят пластинку «Эжен», вдохновленную хартбрейками и путешествиями по России.

Презентация книги «Судорожный рефлекс», «Все свободны» (18+)

18:00

Фронтмен группы «Последние танки в Париже» Леха Никонов проведет автограф-сессию и поделится инсайдами о новом сборнике лирики.

Лекция «Неофициальный голос эпохи: о контрапункте изображения и звука в любительских и экспериментальных фильмах», «Сообщество» в Новой Голландии (18+)

19:00

Художник Никита Спиридонов декодирует неофициальный кинематограф — от любительских пленок до хроник и экспериментов.

Концерт polnalyubvi, «Аврора» (16+)

20:00

Сольник Марины Демещенко, aka эльфийской принцесы, поющей «Тот, кто погас, будет ярче светить, чем кометы, пролетающие над планетой».

Вечеринка Ксении Гощицкой, Kuznyahouse (18+)

20:00

Креативный директор Собака.ru поставит пластинки с музыкой, подходящей для поцелуев.

ПЯТНИЦА: 2 ОКТЯБРЯ

Максим Има
Ник Гаврилов / Собака.ru

Максим Има

Выставка «Серов и Коровин», KGallery (16+)

В экспозиции — пейзажи, эскизы, театральная графика и путевые наброски двух друзей-художников. Отдельный блок — работы учителей Серова и Коровина: Репина, Врубеля, Чистякова, Поленова и Саврасова.

До 31 декабря

Фестиваль «Арт-Стена», ЦСИ им. Курехина (16+)

В феерии уличного искусства примут участие более 30 художников: Турбен, Никита Дусто, Максим Има, Владимир Абих и другие.

До 8 ноября

Концерт Крыли, «Аврора» (18+)

20:00

Певица с якутским бэкграундом практикует саркастичные панчи, яркую постиронию и манифесты, напоминающие контент Алексея Жидковского.

Концерт «Дайте танк (!)», «А2» (16+)

Интеллектуальные инди-рокеры во главе с Дмитрием Мозжухиным приглашают на «осенний бал пожилой молодежи».

2 и 3 октября

Выставка «Цемента III: Ноги в тазу», Parazit Gallery (18+)

Участники арт-объединения Parazit размышляют о свойствах бетона — силе схватывания, предельной нагрузке давления раствора и тяжести.

До 28 ноября

Вечеринка Svoboda Hi-Power x K-30, «К-30» (18+)

22:00

«Бескомпромиссный даб и жирный бас» захватят резиденцию Roots United.

+ Идея: посмотреть лучшие сериалы октября.

От комедии «Седьмой игрок» с Антоном Лапенко до продолжения «Истории его служанки».

СУББОТА: 3 ОКТЯБРЯ

Илья Папоян
Василий Швецов / Собака.ru

Илья Папоян

Фестиваль «Балтийский дом», «Балтийский дом» (16+)

Обещают индийский мюзикл по Достоевскому, «Чайку» Кончаловского с Юлией Высоцкой, Лескова в версии одной из ведущих независимых театральных площадок «Внутри» и еще шесть постановок из России и Китая.

До 15 октября

Поэтический вечер Константина Райкина, Филармония им. Шостаковича (6+)

20:00

Худрук «Сатирикона» подготовил программу из произведений Пушкина и Самойлова.

Концерт Ильи Папояна, Мальтийская капелла (6+)

19:00

Рок-звезда академической сцены сыграет свои главные специалитеты — Рахманинова и Шопена.

Концерт uncle pecos, «Рассвет» (16+)

19:00

Группа выпускников Школы-студии МХАТ (с ними фитует актриса Мария Мацель под никнеймом Gráta!) устроит премьеру EP на стыке альтернативного рока и хип-хопа.

Концерт Zivert, «Газпром Арена» (12+)

19:00

Новое шоу поп-звезды Юлии Зиверт неслучайно называется «Где-то в ретро» — певица давно вдохновляется эпохами 1980-х и 1990-х. И да, это маст-си, если летом вы подсели на трек «Я как будто бы банк, но я не коплю».

Вечеринка FULL HOUSE x K-30, «К-30» (18+)

23:00

В лайн-апе хаус-тусовки — уроженец Детройта Kimyon Huggins, экспериментатор Kito Jempere, проект-коммьюнити с нежным названием Saint City Lovers и музыкант Cable Toy, известный по всему миру (даже в токийских хай-энд клубах и на вечеринках в Латинской Америке!).

Вечеринка без названия, «Грибоедов» (18+)

23:59

Errortica, Primitive, Anit Levan, Moonoton — не пропустите сеты четырех важных имен из мира локальной электроники.

ВОСКРЕСЕНЬЕ: 4 ОКТЯБРЯ

Андрей Могучий
Юрий Молодковец / Собака.ru

Андрей Могучий

Инсталляция «Черная комната», Комарово (0+)

Режиссер-суперзвезда Андрей Могучий и его постоянный соавтор художник Александр Шишкин-Хокусай воссоздали комнату желаний из «Сталкера» Тарковского на берегу Финского залива, возле дома отдыха и творчества «Комарово».

До 6 октября

Дискуссия «8.12. Наука — Искусство — Человек. Диалоги», БДТ им. Товстоногова (18+)

13:00

Нейролингвист Татьяна Черниговская станет ведущей разговора математика Станислава Смирнова и антрополога Дмитрия Баранова. Тема — структура мифа и архитектура памяти.

Спектакль «Список Паперной», «Сообщество» в Новой Голландии (12+)

21:00

Пионеры петербургского сайт-специфика и адепты нескучного театра Учитель, Павлович и Крестьянкин устроят театрализованный званый ужин. В меню — воссозданный вайб литературных встреч Хармса, Введенского, Маршака и других обэриутов.

Концерт «Шостакович. К 120-летию со дня рождения», Дом Радио, Невский, 62 (12+)

20:00

Пианист Алексей Гориболь, музыканты musicAeterna и солистка Мариинского театра Анастасия Калагина исполнят романсы, песни, прелюдии и адажио композитора-символа Петербурга Дмитрия Шостаковича.

Выставка «Всеволод Воинов. Художник, музейщик, критик», Михайловский замок (0+)

Изучаем более 150 рисунков, живописных работ и гравюр позднего мирискусника. Среди них — знаменитый портрет поэта Михаила Кузмина.

До 18 января

+ Идея: исследовать гастрономические локации, которые открылись летом 2026-го.

Кафе в Русском музее, котлетошная, кабак и еще 20 заведений на любой вкус.

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