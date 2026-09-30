Чем заняться в Петербурге с 1 по 4 октября: выставка «Серов и Коровин», фестиваль «Балтийский дом», поэтический вечер Райкина

А еще инсталляция Могучего и Шишкина-Хокусая на берегу Финского залива, фестиваль «Арт-Стена» (Турбен! Има! Абих!), гастроли «Студии театрального искусства», концерты «Хадн дадн», «Дайте танк (!)» и Ильи Папояна, камбэк спектакля-застолья «Список Паперной» и презентация антологии журнала «Сеанс» при участии Любови Аркус. Собака.ru рассказывает о главных событиях первых выходных октября в Петербурге.
ЧЕТВЕРГ: 1 ОКТЯБРЯ
Команда "Сеанса"
Главные премьеры этой недели в кино: сказка со звездным кастом (Копейкин! Красовская! Минекаев!) «Царевна Несмеяна» (6+), повторный прокат культового триллера про человека-кролика «Донни Дарко» (18+) и драматичное роуд-муви с участием Анны Пересильд «Без оглядки» (18+).
Гастроли «Студии театрального искусства», Театр им. Комиссаржевской (18+)
Режиссер Сергей Женовач и художник Александр Боровский придумали непривычную интерпретацию чеховской пьесы «Иванов»: большую часть спектакля главный герой молча лежит на сцене, а в конце удивляет всех пронзительным монологом.
До 1 октября
Презентация книги «Сеанс. The Best», «Подписные издания» (16+)
19:00
Основательница «Сеанса» Любовь Аркус, а также его редакторы Василий Степанов и Петр Лезников расскажут о пяти томах антологии, в которую вошли тексты журнала за разные годы.
Квартирник «Стыдно быть несчастливым», «Невидимый театр» (18+)
20:00
Площадка Семена Серзина отметит пятилетие представлением по дневникам Александра Володина и дискотекой.
Концерт «Хадн дадн», «Рассвет» (16+)
20:00
Авторы хита «Мы сегодня дома» представят пластинку «Эжен», вдохновленную хартбрейками и путешествиями по России.
Презентация книги «Судорожный рефлекс», «Все свободны» (18+)
18:00
Фронтмен группы «Последние танки в Париже» Леха Никонов проведет автограф-сессию и поделится инсайдами о новом сборнике лирики.
Лекция «Неофициальный голос эпохи: о контрапункте изображения и звука в любительских и экспериментальных фильмах», «Сообщество» в Новой Голландии (18+)
19:00
Художник Никита Спиридонов декодирует неофициальный кинематограф — от любительских пленок до хроник и экспериментов.
Концерт polnalyubvi, «Аврора» (16+)
20:00
Сольник Марины Демещенко, aka эльфийской принцесы, поющей «Тот, кто погас, будет ярче светить, чем кометы, пролетающие над планетой».
Вечеринка Ксении Гощицкой, Kuznyahouse (18+)
20:00
Креативный директор Собака.ru поставит пластинки с музыкой, подходящей для поцелуев.
ПЯТНИЦА: 2 ОКТЯБРЯ
Максим Има
Выставка «Серов и Коровин», KGallery (16+)
В экспозиции — пейзажи, эскизы, театральная графика и путевые наброски двух друзей-художников. Отдельный блок — работы учителей Серова и Коровина: Репина, Врубеля, Чистякова, Поленова и Саврасова.
До 31 декабря
Фестиваль «Арт-Стена», ЦСИ им. Курехина (16+)
В феерии уличного искусства примут участие более 30 художников: Турбен, Никита Дусто, Максим Има, Владимир Абих и другие.
До 8 ноября
Концерт Крыли, «Аврора» (18+)
20:00
Певица с якутским бэкграундом практикует саркастичные панчи, яркую постиронию и манифесты, напоминающие контент Алексея Жидковского.
Концерт «Дайте танк (!)», «А2» (16+)
Интеллектуальные инди-рокеры во главе с Дмитрием Мозжухиным приглашают на «осенний бал пожилой молодежи».
2 и 3 октября
Выставка «Цемента III: Ноги в тазу», Parazit Gallery (18+)
Участники арт-объединения Parazit размышляют о свойствах бетона — силе схватывания, предельной нагрузке давления раствора и тяжести.
До 28 ноября
Вечеринка Svoboda Hi-Power x K-30, «К-30» (18+)
22:00
«Бескомпромиссный даб и жирный бас» захватят резиденцию Roots United.
+ Идея: посмотреть лучшие сериалы октября.
От комедии «Седьмой игрок» с Антоном Лапенко до продолжения «Истории его служанки».
СУББОТА: 3 ОКТЯБРЯ
Илья Папоян
Фестиваль «Балтийский дом», «Балтийский дом» (16+)
Обещают индийский мюзикл по Достоевскому, «Чайку» Кончаловского с Юлией Высоцкой, Лескова в версии одной из ведущих независимых театральных площадок «Внутри» и еще шесть постановок из России и Китая.
До 15 октября
Поэтический вечер Константина Райкина, Филармония им. Шостаковича (6+)
20:00
Худрук «Сатирикона» подготовил программу из произведений Пушкина и Самойлова.
Концерт Ильи Папояна, Мальтийская капелла (6+)
19:00
Рок-звезда академической сцены сыграет свои главные специалитеты — Рахманинова и Шопена.
Концерт uncle pecos, «Рассвет» (16+)
19:00
Группа выпускников Школы-студии МХАТ (с ними фитует актриса Мария Мацель под никнеймом Gráta!) устроит премьеру EP на стыке альтернативного рока и хип-хопа.
Концерт Zivert, «Газпром Арена» (12+)
19:00
Новое шоу поп-звезды Юлии Зиверт неслучайно называется «Где-то в ретро» — певица давно вдохновляется эпохами 1980-х и 1990-х. И да, это маст-си, если летом вы подсели на трек «Я как будто бы банк, но я не коплю».
Вечеринка FULL HOUSE x K-30, «К-30» (18+)
23:00
В лайн-апе хаус-тусовки — уроженец Детройта Kimyon Huggins, экспериментатор Kito Jempere, проект-коммьюнити с нежным названием Saint City Lovers и музыкант Cable Toy, известный по всему миру (даже в токийских хай-энд клубах и на вечеринках в Латинской Америке!).
Вечеринка без названия, «Грибоедов» (18+)
23:59
Errortica, Primitive, Anit Levan, Moonoton — не пропустите сеты четырех важных имен из мира локальной электроники.
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 4 ОКТЯБРЯ
Андрей Могучий
Инсталляция «Черная комната», Комарово (0+)
Режиссер-суперзвезда Андрей Могучий и его постоянный соавтор художник Александр Шишкин-Хокусай воссоздали комнату желаний из «Сталкера» Тарковского на берегу Финского залива, возле дома отдыха и творчества «Комарово».
До 6 октября
Дискуссия «8.12. Наука — Искусство — Человек. Диалоги», БДТ им. Товстоногова (18+)
13:00
Нейролингвист Татьяна Черниговская станет ведущей разговора математика Станислава Смирнова и антрополога Дмитрия Баранова. Тема — структура мифа и архитектура памяти.
Спектакль «Список Паперной», «Сообщество» в Новой Голландии (12+)
21:00
Пионеры петербургского сайт-специфика и адепты нескучного театра Учитель, Павлович и Крестьянкин устроят театрализованный званый ужин. В меню — воссозданный вайб литературных встреч Хармса, Введенского, Маршака и других обэриутов.
Концерт «Шостакович. К 120-летию со дня рождения», Дом Радио, Невский, 62 (12+)
20:00
Пианист Алексей Гориболь, музыканты musicAeterna и солистка Мариинского театра Анастасия Калагина исполнят романсы, песни, прелюдии и адажио композитора-символа Петербурга Дмитрия Шостаковича.
Выставка «Всеволод Воинов. Художник, музейщик, критик», Михайловский замок (0+)
Изучаем более 150 рисунков, живописных работ и гравюр позднего мирискусника. Среди них — знаменитый портрет поэта Михаила Кузмина.
До 18 января
+ Идея: исследовать гастрономические локации, которые открылись летом 2026-го.
Кафе в Русском музее, котлетошная, кабак и еще 20 заведений на любой вкус.
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