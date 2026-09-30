Чем заняться в Петербурге с 1 по 4 октября: выставка «Серов и Коровин», фестиваль «Балтийский дом», поэтический вечер Райкина

Главные премьеры этой недели в кино: сказка со звездным кастом (Копейкин! Красовская! Минекаев!) «Царевна Несмеяна» (6+), повторный прокат культового триллера про человека-кролика «Донни Дарко» (18+) и драматичное роуд-муви с участием Анны Пересильд «Без оглядки» (18+).

Гастроли «Студии театрального искусства», Театр им. Комиссаржевской (18+)

Режиссер Сергей Женовач и художник Александр Боровский придумали непривычную интерпретацию чеховской пьесы «Иванов»: большую часть спектакля главный герой молча лежит на сцене, а в конце удивляет всех пронзительным монологом.

До 1 октября

Презентация книги «Сеанс. The Best», «Подписные издания» (16+)

19:00

Основательница «Сеанса» Любовь Аркус, а также его редакторы Василий Степанов и Петр Лезников расскажут о пяти томах антологии, в которую вошли тексты журнала за разные годы.

Квартирник «Стыдно быть несчастливым», «Невидимый театр» (18+)

20:00

Площадка Семена Серзина отметит пятилетие представлением по дневникам Александра Володина и дискотекой.

Концерт «Хадн дадн», «Рассвет» (16+)

20:00

Авторы хита «Мы сегодня дома» представят пластинку «Эжен», вдохновленную хартбрейками и путешествиями по России.

Презентация книги «Судорожный рефлекс», «Все свободны» (18+)

18:00

Фронтмен группы «Последние танки в Париже» Леха Никонов проведет автограф-сессию и поделится инсайдами о новом сборнике лирики.

Лекция «Неофициальный голос эпохи: о контрапункте изображения и звука в любительских и экспериментальных фильмах», «Сообщество» в Новой Голландии (18+)

19:00

Художник Никита Спиридонов декодирует неофициальный кинематограф — от любительских пленок до хроник и экспериментов.

Концерт polnalyubvi, «Аврора» (16+)

20:00

Сольник Марины Демещенко, aka эльфийской принцесы, поющей «Тот, кто погас, будет ярче светить, чем кометы, пролетающие над планетой».

Вечеринка Ксении Гощицкой, Kuznyahouse (18+)

20:00

Креативный директор Собака.ru поставит пластинки с музыкой, подходящей для поцелуев.