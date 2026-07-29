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Почему сериал «История его служанки» с Матвеем Лыковым и Миланой Бру — важнейший фэшн-феномен русской киноиндустрии?

«Брид­жертоны» есть у нас дома, и это микс и мэтч «Войны и мира» Льва Толстого, диснеевской мультивселенной и тургеневского дворянского гнезда! Секрет суперуспеха старомосковской саги «История его служанки» — феноменальная экранная химия между актерами и героями июльского номера Собака.ru Матвеем Лыковым и Миланой Бру, терапевтический сюжет (нас ожидал тотальный биндж-вотчинг в ожидании хэппи-энда!) и кутюрные костюмы по канонам моды начала XIX века, созданные легендой глянца (и новейшей звездой кинокостюмерии!) Оксаной Он

Кадр из сериала «История его служанки»
Фото предоставлено пресс-службой стримингового сервиса ИВИ

Кадр из сериала «История его служанки»

Кадр из сериала «История его служанки»
Фото предоставлено пресс-службой стримингового сервиса ИВИ

Кадр из сериала «История его служанки»

Кадр из сериала «История его служанки»
Фото предоставлено пресс-службой стримингового сервиса ИВИ

Кадр из сериала «История его служанки»

Кадр из сериала «История его служанки»
Фото предоставлено пресс-службой стримингового сервиса ИВИ

Кадр из сериала «История его служанки»

Кадр из сериала «История его служанки»
Фото предоставлено пресс-службой стримингового сервиса ИВИ

Кадр из сериала «История его служанки»

Кадр из сериала «История его служанки»
Фото предоставлено пресс-службой стримингового сервиса ИВИ

Кадр из сериала «История его служанки»

Кадр из сериала «История его служанки»
Фото предоставлено пресс-службой стримингового сервиса ИВИ

Кадр из сериала «История его служанки»

Кадр из сериала «История его служанки»
Фото предоставлено пресс-службой стримингового сервиса ИВИ

Кадр из сериала «История его служанки»

Кадр из сериала «История его служанки»
Фото предоставлено пресс-службой стримингового сервиса ИВИ

Кадр из сериала «История его служанки»

В центре внимания «Истории его служанки» — московское светское общество начала XIX века. По сюжету в свет после войны возвращается граф и наследник огромного состояния Николай Шереметьев (Матвей Лыков): согласно завещанию матери, он должен жениться в течение года — иначе лишится наследства. Тем временем семья Авериных балансирует на грани разорения из-за карточных долгов главы семьи. Их дочь Анна (Милана Бру) решает лично встретиться с графом, надеясь, что он простит долг. В ответ граф предлагает сделку: он простит задолженность, если девушка проведет год в его усадьбе в качестве служанки.

Кадр из сериала «История его служанки»
Фото предоставлено пресс-службой стримингового сервиса ИВИ

Кадр из сериала «История его служанки»

Кадр из сериала «История его служанки»
Фото предоставлено пресс-службой стримингового сервиса ИВИ

Кадр из сериала «История его служанки»

Кадр из сериала «История его служанки»
Фото предоставлено пресс-службой стримингового сервиса ИВИ

Кадр из сериала «История его служанки»

Кадр из сериала «История его служанки»
Фото предоставлено пресс-службой стримингового сервиса ИВИ

Кадр из сериала «История его служанки»

Кадр из сериала «История его служанки»
Фото предоставлено пресс-службой стримингового сервиса ИВИ

Кадр из сериала «История его служанки»

Кадр из сериала «История его служанки»
Фото предоставлено пресс-службой стримингового сервиса ИВИ

Кадр из сериала «История его служанки»

Кадр из сериала «История его служанки»
Фото предоставлено пресс-службой стримингового сервиса ИВИ

Кадр из сериала «История его служанки»

Кадр из сериала «История его служанки»
Фото предоставлено пресс-службой стримингового сервиса ИВИ

Кадр из сериала «История его служанки»

Кадр из сериала «История его служанки»
Фото предоставлено пресс-службой стримингового сервиса ИВИ

Кадр из сериала «История его служанки»

Шоустоппер «Истории его служанки» — костюмы, придуманные экс-директором отдела моды Glamour и SNC и стрит­стайл-иконой Оксаной Он. Дисклей­мер: при просмотре сериала хочется постоянно нажимать на паузу, чтобы изучить все детали диснейкорных платьев, то как у Золушки, то как у Авроры и Белль. Сшито и украшено вручную! Оксана про­вела десятки часов в Ленинке, изучая все нюансы исторических лифов, пеле­рин и панье. И остановила выбор на ком­бинации силуэтов из разных периодов XIX века: от ампира до романтизма. Полу­чился фантазийный микс: Netflix с «Брид­жертонами» встречают принцесс Disney, на которых Оксана росла в нулевые.

Оксана Он

Рассказывает в интервью Собака.ru о работе над сериалом «История его служанки»

Работа над сериалом была и остается (серии еще снимаются!) фасцинирующим процессом, благодаря которому я каждый день учусь новому: от истории моды до фантазийных выдумок декора исторического костюма.

Кадр из сериала «История его служанки»
Фото предоставлено пресс-службой стримингового сервиса ИВИ

Кадр из сериала «История его служанки»

Кадр из сериала «История его служанки»
Фото предоставлено пресс-службой стримингового сервиса ИВИ

Кадр из сериала «История его служанки»

Кадр из сериала «История его служанки»
Фото предоставлено пресс-службой стримингового сервиса ИВИ

Кадр из сериала «История его служанки»

Кадр из сериала «История его служанки»
Фото предоставлено пресс-службой стримингового сервиса ИВИ

Кадр из сериала «История его служанки»

Кадр из сериала «История его служанки»
Фото предоставлено пресс-службой стримингового сервиса ИВИ

Кадр из сериала «История его служанки»

Кадр из сериала «История его служанки»
Фото предоставлено пресс-службой стримингового сервиса ИВИ

Кадр из сериала «История его служанки»

Кадр из сериала «История его служанки»
Фото предоставлено пресс-службой стримингового сервиса ИВИ

Кадр из сериала «История его служанки»

Кадр из сериала «История его служанки»
Фото предоставлено пресс-службой стримингового сервиса ИВИ

Кадр из сериала «История его служанки»

Кадр из сериала «История его служанки»
Фото предоставлено пресс-службой стримингового сервиса ИВИ

Кадр из сериала «История его служанки»

И важно: Он, большая поклонница подхо­да Уэса Андерсона, работает в «Истории его служанки» с колоркодами персонажей как с визуальными метафорами. Например, для Анны Авериной, героини Миланы Бру, сочинила ампирные девичьи платья а-ля Наташа Ростова на первом балу, нежно-голубой наряд с рукавами-буфами и сверхакту­альным передником, как у диснеевской Золушки.

Милана Бру

Рассказывает в интервью Собака.ru о работе Оксаны Он над костюмами в сериале «История его служанки»

У Оксаны потрясающее чутье — каждый костюм продуман до мелочей: от ворот­ничка до запонок с гравировкой инициалов персонажа или корсетной броши. Напри­мер, у моей Анны на поясе рабочего платья висит наперсток, крошечный кошелек-кисет, использовавшийся на балах блок­нот-карне с карандашиком и ключ от дома (а с ним и сердца!) Николая Шереметьева, героя Матвея Лыкова.

Кадр из сериала «История его служанки»
Фото предоставлено пресс-службой стримингового сервиса ИВИ

Кадр из сериала «История его служанки»

Кадр из сериала «История его служанки»
Фото предоставлено пресс-службой стримингового сервиса ИВИ

Кадр из сериала «История его служанки»

Кадр из сериала «История его служанки»
Фото предоставлено пресс-службой стримингового сервиса ИВИ

Кадр из сериала «История его служанки»

Кадр из сериала «История его служанки»
Фото предоставлено пресс-службой стримингового сервиса ИВИ

Кадр из сериала «История его служанки»

Кадр из сериала «История его служанки»
Фото предоставлено пресс-службой стримингового сервиса ИВИ

Кадр из сериала «История его служанки»

Кадр из сериала «История его служанки»
Фото предоставлено пресс-службой стримингового сервиса ИВИ

Кадр из сериала «История его служанки»

Кадр из сериала «История его служанки»
Фото предоставлено пресс-службой стримингового сервиса ИВИ

Кадр из сериала «История его служанки»

Кадр из сериала «История его служанки»
Фото предоставлено пресс-службой стримингового сервиса ИВИ

Кадр из сериала «История его служанки»

Архивные виды Москвы, парко­вую зелень а-ля Коломенское и бальные залы с колоннами дорического ордера в «Истории его служанки» создавали на гигантском LED-экране — на игровом движке Unreal Engine. Это на нем разработаны самые залипатель­ные видеоэкшны Fortnite и Hogwarts Legacy. Актеров массовых сцен частично замени­ли на ИИ-генерации. А вот живущий у Спицы­ных попугай в причудливой деревянной клет­ке — настоящий.

Матвей Лыков

Рассказывает в интервью Собака.ru о закулисье съемок сериала «История его служанки»

У нас два больших павильона. В одном находятся декорации домов Авериных и Спицыных, в другом — Шереметьевых. Мы периодически ходим друг к другу «в гости». Так постепенно складывается мир, в котором существуют разные семьи. Дом Шереметьева — это живая декорация: рабочие камины в каждой комнате, свечи, огромные потолки, настоящая библиотека, портреты родителей.

Кадр из сериала «История его служанки»
Фото предоставлено пресс-службой стримингового сервиса ИВИ

Кадр из сериала «История его служанки»

Кадр из сериала «История его служанки»
Фото предоставлено пресс-службой стримингового сервиса ИВИ

Кадр из сериала «История его служанки»

Кадр из сериала «История его служанки»
Фото предоставлено пресс-службой стримингового сервиса ИВИ

Кадр из сериала «История его служанки»

Кадр из сериала «История его служанки»
Фото предоставлено пресс-службой стримингового сервиса ИВИ

Кадр из сериала «История его служанки»

Кадр из сериала «История его служанки»
Фото предоставлено пресс-службой стримингового сервиса ИВИ

Кадр из сериала «История его служанки»

Кадр из сериала «История его служанки»
Фото предоставлено пресс-службой стримингового сервиса ИВИ

Кадр из сериала «История его служанки»

Кадр из сериала «История его служанки»
Фото предоставлено пресс-службой стримингового сервиса ИВИ

Кадр из сериала «История его служанки»

Кадр из сериала «История его служанки»
Фото предоставлено пресс-службой стримингового сервиса ИВИ

Кадр из сериала «История его служанки»

«История его служанки» — биндж-вотчинг в сеттинге условного ХIХ века. Его оба­ятельные герои, в отличие от хаотич­ной реальности, существуют по простым и вполне познаваемым законам. С ними не случится ничего трагичнее разбито­го сердца, а в финале (жанр обязывает!) ждет хеппи-энд.

Матвей Лыков

Рассказывает в интервью Собака.ru о терапевтической суперсиле сериала «История его служанки»

Ты переживаешь за героев, но понимаешь: их проблемы так или иначе будут разрешены. И наилучшим образом. Это дает ощущение эмоцио­нального комфорта. Мы живем в мире, перегруженном трагическими событиями. Один из способов защититься — переклю­чить фон происходящего. И насладиться красотой. Это не про эскапизм, это про способ выживания.

Кадр из сериала «История его служанки»
Фото предоставлено пресс-службой стримингового сервиса ИВИ

Кадр из сериала «История его служанки»

Кадр из сериала «История его служанки»
Фото предоставлено пресс-службой стримингового сервиса ИВИ

Кадр из сериала «История его служанки»

Кадр из сериала «История его служанки»
Фото предоставлено пресс-службой стримингового сервиса ИВИ

Кадр из сериала «История его служанки»

Кадр из сериала «История его служанки»
Фото предоставлено пресс-службой стримингового сервиса ИВИ

Кадр из сериала «История его служанки»

Кадр из сериала «История его служанки»
Фото предоставлено пресс-службой стримингового сервиса ИВИ

Кадр из сериала «История его служанки»

Кадр из сериала «История его служанки»
Фото предоставлено пресс-службой стримингового сервиса ИВИ

Кадр из сериала «История его служанки»

Кадр из сериала «История его служанки»
Фото предоставлено пресс-службой стримингового сервиса ИВИ

Кадр из сериала «История его служанки»

Кадр из сериала «История его служанки»
Фото предоставлено пресс-службой стримингового сервиса ИВИ

Кадр из сериала «История его служанки»

Люди:
Матвей Лыков, Милана Бру, Оксана Он

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