Шоустоппер «Истории его служанки» — костюмы, придуманные экс-директором отдела моды Glamour и SNC и стрит­стайл-иконой Оксаной Он. Дисклей­мер: при просмотре сериала хочется постоянно нажимать на паузу, чтобы изучить все детали диснейкорных платьев, то как у Золушки, то как у Авроры и Белль. Сшито и украшено вручную! Оксана про­вела десятки часов в Ленинке, изучая все нюансы исторических лифов, пеле­рин и панье. И остановила выбор на ком­бинации силуэтов из разных периодов XIX века: от ампира до романтизма. Полу­чился фантазийный микс: Netflix с «Брид­жертонами» встречают принцесс Disney, на которых Оксана росла в нулевые.

Оксана Он Рассказывает в интервью Собака.ru о работе над сериалом «История его служанки» Работа над сериалом была и остается (серии еще снимаются!) фасцинирующим процессом, благодаря которому я каждый день учусь новому: от истории моды до фантазийных выдумок декора исторического костюма.