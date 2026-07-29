«Бриджертоны» есть у нас дома, и это микс и мэтч «Войны и мира» Льва Толстого, диснеевской мультивселенной и тургеневского дворянского гнезда! Секрет суперуспеха старомосковской саги «История его служанки» — феноменальная экранная химия между актерами и героями июльского номера Собака.ru Матвеем Лыковым и Миланой Бру, терапевтический сюжет (нас ожидал тотальный биндж-вотчинг в ожидании хэппи-энда!) и кутюрные костюмы по канонам моды начала XIX века, созданные легендой глянца (и новейшей звездой кинокостюмерии!) Оксаной Он.
Кадр из сериала «История его служанки»
Кадр из сериала «История его служанки»
Кадр из сериала «История его служанки»
Кадр из сериала «История его служанки»
Кадр из сериала «История его служанки»
Кадр из сериала «История его служанки»
Кадр из сериала «История его служанки»
Кадр из сериала «История его служанки»
Кадр из сериала «История его служанки»
В центре внимания «Истории его служанки» — московское светское общество начала XIX века. По сюжету в свет после войны возвращается граф и наследник огромного состояния Николай Шереметьев (Матвей Лыков): согласно завещанию матери, он должен жениться в течение года — иначе лишится наследства. Тем временем семья Авериных балансирует на грани разорения из-за карточных долгов главы семьи. Их дочь Анна (Милана Бру) решает лично встретиться с графом, надеясь, что он простит долг. В ответ граф предлагает сделку: он простит задолженность, если девушка проведет год в его усадьбе в качестве служанки.
Кадр из сериала «История его служанки»
Кадр из сериала «История его служанки»
Кадр из сериала «История его служанки»
Кадр из сериала «История его служанки»
Кадр из сериала «История его служанки»
Кадр из сериала «История его служанки»
Кадр из сериала «История его служанки»
Кадр из сериала «История его служанки»
Кадр из сериала «История его служанки»
Шоустоппер «Истории его служанки» — костюмы, придуманные экс-директором отдела моды Glamour и SNC и стритстайл-иконой Оксаной Он. Дисклеймер: при просмотре сериала хочется постоянно нажимать на паузу, чтобы изучить все детали диснейкорных платьев, то как у Золушки, то как у Авроры и Белль. Сшито и украшено вручную! Оксана провела десятки часов в Ленинке, изучая все нюансы исторических лифов, пелерин и панье. И остановила выбор на комбинации силуэтов из разных периодов XIX века: от ампира до романтизма. Получился фантазийный микс: Netflix с «Бриджертонами» встречают принцесс Disney, на которых Оксана росла в нулевые.
Оксана Он
Рассказывает в интервью Собака.ru о работе над сериалом «История его служанки»
Работа над сериалом была и остается (серии еще снимаются!) фасцинирующим процессом, благодаря которому я каждый день учусь новому: от истории моды до фантазийных выдумок декора исторического костюма.
Кадр из сериала «История его служанки»
Кадр из сериала «История его служанки»
Кадр из сериала «История его служанки»
Кадр из сериала «История его служанки»
Кадр из сериала «История его служанки»
Кадр из сериала «История его служанки»
Кадр из сериала «История его служанки»
Кадр из сериала «История его служанки»
Кадр из сериала «История его служанки»
И важно: Он, большая поклонница подхода Уэса Андерсона, работает в «Истории его служанки» с колоркодами персонажей как с визуальными метафорами. Например, для Анны Авериной, героини Миланы Бру, сочинила ампирные девичьи платья а-ля Наташа Ростова на первом балу, нежно-голубой наряд с рукавами-буфами и сверхактуальным передником, как у диснеевской Золушки.
Милана Бру
Рассказывает в интервью Собака.ru о работе Оксаны Он над костюмами в сериале «История его служанки»
У Оксаны потрясающее чутье — каждый костюм продуман до мелочей: от воротничка до запонок с гравировкой инициалов персонажа или корсетной броши. Например, у моей Анны на поясе рабочего платья висит наперсток, крошечный кошелек-кисет, использовавшийся на балах блокнот-карне с карандашиком и ключ от дома (а с ним и сердца!) Николая Шереметьева, героя Матвея Лыкова.
Кадр из сериала «История его служанки»
Кадр из сериала «История его служанки»
Кадр из сериала «История его служанки»
Кадр из сериала «История его служанки»
Кадр из сериала «История его служанки»
Кадр из сериала «История его служанки»
Кадр из сериала «История его служанки»
Кадр из сериала «История его служанки»
Архивные виды Москвы, парковую зелень а-ля Коломенское и бальные залы с колоннами дорического ордера в «Истории его служанки» создавали на гигантском LED-экране — на игровом движке Unreal Engine. Это на нем разработаны самые залипательные видеоэкшны Fortnite и Hogwarts Legacy. Актеров массовых сцен частично заменили на ИИ-генерации. А вот живущий у Спицыных попугай в причудливой деревянной клетке — настоящий.
Матвей Лыков
Рассказывает в интервью Собака.ru о закулисье съемок сериала «История его служанки»
У нас два больших павильона. В одном находятся декорации домов Авериных и Спицыных, в другом — Шереметьевых. Мы периодически ходим друг к другу «в гости». Так постепенно складывается мир, в котором существуют разные семьи. Дом Шереметьева — это живая декорация: рабочие камины в каждой комнате, свечи, огромные потолки, настоящая библиотека, портреты родителей.
Кадр из сериала «История его служанки»
Кадр из сериала «История его служанки»
Кадр из сериала «История его служанки»
Кадр из сериала «История его служанки»
Кадр из сериала «История его служанки»
Кадр из сериала «История его служанки»
Кадр из сериала «История его служанки»
Кадр из сериала «История его служанки»
«История его служанки» — биндж-вотчинг в сеттинге условного ХIХ века. Его обаятельные герои, в отличие от хаотичной реальности, существуют по простым и вполне познаваемым законам. С ними не случится ничего трагичнее разбитого сердца, а в финале (жанр обязывает!) ждет хеппи-энд.
Матвей Лыков
Рассказывает в интервью Собака.ru о терапевтической суперсиле сериала «История его служанки»
Ты переживаешь за героев, но понимаешь: их проблемы так или иначе будут разрешены. И наилучшим образом. Это дает ощущение эмоционального комфорта. Мы живем в мире, перегруженном трагическими событиями. Один из способов защититься — переключить фон происходящего. И насладиться красотой. Это не про эскапизм, это про способ выживания.
Кадр из сериала «История его служанки»
Кадр из сериала «История его служанки»
Кадр из сериала «История его служанки»
Кадр из сериала «История его служанки»
Кадр из сериала «История его служанки»
Кадр из сериала «История его служанки»
Кадр из сериала «История его служанки»
Кадр из сериала «История его служанки»
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