«Мы пытаемся соединить эмпатию со взглядом на мир»: как Любовь Аркус и команда «Сеанса» построили школу мечты, меняющую российское кино

На базе культового синефильского издания «Сеанс» в 11 мастерских студентам со всей России преподают сотрудники, авторы и герои журнала — от Сергея Сельянова и Александра Сокурова до Бориса Хлебникова. Экосистема школы «Сеанс» — 11 мастерских, где готовят новое поколение российской киноиндустрии. Режиссер, киновед, педагог и издатель Любовь Аркус собрала фундаментальную гуманитарную программу и пантеон (sic!) преподавателей. Мастерские сценаристов, кинокритиков и редакторов курируют Бакур Бакурадзе, Василий Степанов и Михаил Ратгауз. Цикл лекций по искусству, литературе, философии читают Иван Чечот, Юрий Сапрыкин, Михаил Ямпольский, Елена Грачева, Лев Лурье, Андрей Плахов и Евгений Марголит. За три года школа выросла в образовательную институцию (с дипломом о профессиональной переподготовке) и прибавила 9 новых дисциплин. Теперь в «Сеансе» учат на режиссеров, продюсеров, специалистов художественного цеха. А курс документального кино возглавила Аркус. Школа — лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026 в номинации «Кино».
Студентка второго курса мастерской кинокритики школы «Сеанс» и креативный директор Собака. ru КСЕНИЯ ГОЩИЦКАЯ отправилась к своему преподавателю семинара современного фильма ЛЮБОВИ АРКУС и предлагает девиз школы: «Кино, контекст, комьюнити»
Вы издаете культовый синефильский журнал «Сеанс», снимаете фильмы, основали фонд «Антон тут рядом», а три года назад открыли школу «Сеанс». Почему вы решили запустить еще и образовательный проект?
Во-первых, меня очень волнует состояние умов сегодняшних молодых людей, которые хотят заниматься кино. Очевидно, что у ребят, которые сегодня заканчивают школы и институты, по сути, отсутствует гуманитарное образование. А мастера кинематографии, хотя и могут дать навыки и технические умения, как делать кино, никогда не смогут придумать за студента, о чем его делать. Во-вторых, настают времена абсолютной социальной атомизации: человек становится никому не интересен — и так во всем мире. Это ход цивилизации, который я проклинаю. Но если взрослый еще как-то может справиться с одиночеством, то молодое поколение нуждается в стае, в ориентирах. Нужно, чтобы были разные взгляды, чтобы молодые, как щенки, тыкались друг об друга и нащупывали то, что им близко. Поэтому самое главное, что нужно делать сейчас — создавать среду. И я странным образом это умею. Вообще-то, я человек чрезвычайно ранимый и уязвимый, обычно такие люди сидят тихо. А меня все время несет: создавать то журнал, то фонд, то школу. Ну а в-третьих, мои друзья — великие педагоги и авторы мировой величины, а Господь велел делиться.
«Сеанс» курс «От замысла к фильму», Иван Чечот — «Изобразительное искусство и кино», Юрий Сапрыкин — «Человек в ХХ веке», Елена Грачева и Михаил Щукин ведут лекции и семинары по литературе. А еще мой личный краш Михаил Ямпольский и его «Современность»! Из Нью-Йорка, между прочим, вещает. Каких трудов, кнутов и пряников вам стоило собрать этот пантеон преподавателей?
Ксюша, никаких не стоило. Это все мои друзья, многие — постоянные авторы журнала «Сеанс». Никого не пришлось уговаривать, все сразу согласились участвовать. Кстати, педагоги тоже многое получают от студентов, это ведь взаимный обмен энергиями. И да, я собрала то, что называется «дримтим». Хотя на курсы гуманитарных дисциплин тратится две трети бюджета школы и они обходятся нам вдвое дороже профессиональных просто потому, что педагогов по этим курсам больше, чем мастеров, я искренне считаю, что без максимально широкого образования школа ничем не поможет студенту. Для меня это особенно важно, ведь именно этим «Сеанс» отличается от других. Я думаю, главная проблема не только российского, но и кинематографа вообще заключается в том, что кино сейчас высасывают из пальца. И это не потому, что авторы тупые. А потому, что у авторов нет двух вещей: мировоззрения и образования — жизненный опыт не получается накопить и отрефлексировать. У них нет системы ценностей, потому что ее теперь нет и в мире, поэтому каждый должен создавать свою собственную.
Конкретно мы с замечательными педагогами «Семинара современного фильма» кинокритиками Василием Степановым, Алексеем Артамоновым, Михаилом Ратгаузом пытаемся объяснить, что без этого невозможно снимать кино. Мы ведем семинар вместе или по очереди не потому, что я считаю, что моего интеллекта мало, а потому, что считаю, когда один человек берется всех научить, то получается какая-то ерунда. Бывает такое, что студенту ты не просто подходишь, а ему ведь нужно об кого-то калиброваться. Мы не навязываем свои представления, а предлагаем разобраться.
Что толку в разговорах о кино без картинок? Вот визуальный мудборд из культовых лент российских режиссеров (и ответ на вечный вопрос «а что бы такого посмотреть?»). Конечно же, студенты школы «Сеанс» досконально и с любовью изучают все эти фильмы на курсе «История отечественного кино», который читают лучшие киноведы страны – Евгений Марголит, Олег Ковалов, Марианна Киреева, Александр Дерябин и Максим Семенов.
И как, мы с сокурсниками разбираемся?
Не без труда. Мы оказались в мире, где принято культивировать свои травмы и манифестировать из повестки. Но в пространстве ресентимента ты всегда будешь несчастен и непродуктивен. А повестка — удобный способ закрыться, спрятаться, избежать иногда болезненного контакта с миром. Какие-то вещи из студентов приходится буквально вынимать, причем они и не догадываются, что ими обладают. Должна быть живая, развивающаяся душа, которая как губка впитывает все, что человек получает извне, и фильтрует это. А искусство — зеркало, в которое вы смотрите и начинаете понимать про себя. Это то главное, что оно с вами должно делать. Нужно научиться не бояться себя и научиться с самим собой разговаривать. И себя понимать. Собственно, для начала — себя. Поэтому важнейшая часть обучения — внимательное наблюдение за окружающей жизнью и вчувствование в окружающих людей. Без этого не будет фактуры. Мы в школе пытаемся соединить эмпатию со взглядом на мир, а также с гуманитарным и профессиональным образованием — это залог будущей реализации в кинопроизводстве.
Можно ли вообще научить человека не только смотреть, но и видеть?
Именно этим занимается наш преподаватель Лилия Шитенбург: триллер «Синдром Стендаля» Дарио Ардженто она с учениками проходила в течение пяти трехчасовых занятий. И это даже не профессиональный курс «История зарубежного кино», а «Анализ актерского мастерства», предмет, который учит видеть фильм. Важно добавить: видеть именно то, что в нем есть, а не то, чтобы ты хотел, чтобы там было.
А как получилось, что уровень гуманитарного образования так катастрофически снизился?
В том числе это связано с интернетом. В свое время мне и моим сверстникам приходилось добывать знания огромными трудами: не было ни торрентов, ни ютьюба. Хорошие книги втридорога покупали на черном рынке, хорошее кино — если везло — можно было один раз посмотреть в Госфильмофонде. Нами двигала жажда, мы мечтали найти недостижимое, мы читали и смотрели все подряд, и в наших головах формировался какой-то правильный плодородный слой, то, что сейчас называют словом «бэкграунд». Знания эти были сверхценны. Я помню, что мы узнали о философе Серене Кьеркегоре только потому, что прочли о нем в великой книге Самария Великовского «В поисках утраченного смысла», которую, в свою очередь, нам порекомендовал Мераб Мамардашвили. То, на что нам приходилось тратить месяцы, сегодня занимает один клик в гугле. Но доступность информации девальвирует ее значимость. К тому же молодежь перестала читать: за нашими партами сидят ребята, которым родители вместо книг подсовывали мультики, а теперь они смотрят рилсы или играют в компьютерные игры. Но чтение — это база. Если ты понимаешь, что такое «Фауст», то ты понимаешь, что такое конфликт, кто такой герой, в чем трагедия познания и так далее. Поэтому у нас в школе есть курс «Литература. Главные тексты», который ведут Елена Грачева и Михаил Щукин.
Весной этого года в школе «Сеанс» стартовали занятия третьего набора и переформатировалась ее структура. До этого студенты сначала год проходили общеобразовательные предметы, а потом поступали в профильные мастерские — сценаристов, кинокритиков и редакторов. Теперь мастерские начинаются с первых дней обучения, и это режиссерские (Борис Хлебников и Наталья Мещанинова! Андрей Прошкин и Владимир Мункуев!), продюсерская (Сергей Сельянов!), документального кино (вы сами!), а еще появился художественный цех. Зачем вы провели реорганизацию?
Мы поняли, что полутора лет на профессиональное обучение мало и в профессию надо входить постепенно, с первого курса. На третий год я начала воплощать свою мечту в ее изначальном виде, и сегодня школа существует в той архитектуре, в которой и была задумана. Идея в том, что на последнем курсе студенты должны объединяться в группы: продюсер, режиссер, сценарист, художник-постановщик, художник по костюмам, редактор — и вместе делать диплом. И тогда, может, мы сами и станем их работодателями. Сергей Сельянов, один из самых прогрессивных продюсеров страны, предложил открыть студию при своей кинокомпании СТВ, куда школа «Сеанс» могла бы поставлять готовые проекты «под ключ», а он бы мог их финансировать. Задача нашей школы еще и в том, чтобы студенты научились коммуникации — это большая проблема разных поколений. Меньше всего на свете я хочу, чтобы школа «Сеанс» была еще одной фабрикой безработных, поэтому я стараюсь дать максимум возможностей, которые только могут быть. Воспользуются ли студенты ими — большой вопрос.
В новом наборе появились курсы, связанные с применением ИИ и компьютерной графики. А какой ваш прогноз: сгенерированный контент — это уже наступившее будущее?
От реальности никуда не деться, сегодня без знания этих дисциплин в кинопроизводстве невозможно работать. Лично я отношусь к ИИ с большим подозрением. Мой герой — левша. Как оператор Сергей Астахов, который сам себе мастерит кинооборудование. Я считаю, что ручной труд вносит в продукт энергию, которую ничем нельзя заменить. Я недавно пересмотрела нуар «Ночь охотника» Чарльза Лоутона, который я горячо-горячо рекомендую. И там что-то такое происходит, с чем не может справиться никакая компьютерная графика. Понимаешь, вот дети уплывают от маньяка на лодочке и попадают в очень страшный лес. И вдруг ты видишь кролика размером с экран. Он такой весь бархатистый, у него усики еле-еле шевелятся. И он такой вкусный. Нажористый кролик! И еще разные гигантские животные — они сняты как бы глазами детей, ведь для них это огромные существа. Но эти звери не пугают их, а как будто охраняют в этом лесу. Это называется комбинированными съемками — золотые мастера, золотые руки! Какой компьютерной графикой ты это сделаешь? Никакой и никогда.
А как быть с первыми двумя наборами? Столько всего появилось, что нам впору испытывать FOMO.
Все могут свободно посещать появившиеся в программе предметы и смотреть лекции в записи. Более того, мы сделали доступ и к новым мастерским — за разумные деньги. Можно ходить во все или к конкретному мастеру. Что касается реализации в профессии, то четверо выпускников уже работают с Борисом Хлебниковым над сериалом «Репутация», трое — у Бакура Бакурадзе. У журнала «Сеанс» появилось шесть новых авторов и четверо сотрудников, еще одна студентка пишет для нас книгу. Вообще хороших работ по киноведению в школе было столько, что мы решили выпустить научное приложение к «Сеансу», которое посвящено истории и теории кино: второй номер «Доб-ского» собран и готовится к печати. Твой текст там, Ксюша, кстати, тоже будет опубликован. Но для меня еще более важно, что выпускники продолжают раз в неделю сами собираться проводить семинар современного фильма. Каждую неделю! Я уже не говорю о том, что они друг к другу летают через страны и континенты и постоянно общаются в своих чатах. Меня бесконечно радует география школы, у меня даже есть карта, которую я сама нарисовала: это вся Россия — от Якутии до Архангельска, Италия, Голландия, Канада, Латвия, Турция и так далее. Но если бы у нас появилось больше денег или инвестиции, я бы сделала часть обучения очной. Некоторым дисциплинам, например операторскому мастерству, невозможно научить онлайн. А еще я бы хотела делать обязательные ретриты: мы провели такой на 35-летие журнала «Сеанс» и собрали в лесу, в маленьких коттеджах в Васкелово, студентов и педагогов. Это были три счастливейших дня. Кажется, никто не спал — не могли наобщаться. Я бы хотела, чтобы это стало практикой.
Рассказываем, зачем поступать в «Сеанс»: ученики и выпускники школы задают вопросы своим педагогам и сокурсникам
АЛЕКСАНДР СОКУРОВ, режиссер, преподаватель спецкурса «От замысла к кино» вопрос от выпускницы и сотрудника школы, автора журнала «Сеанс» ЮЛИИ РОГАЧЕВОЙ
Что же это за ремесло такое, режиссерское? Как ему вообще можно научиться?
В кино, так же как и в живописи, очень важно иметь наставника, мастера, который покажет, как растирать краски, и сможет спокойно и честно проанализировать первую работу. Это важно для человека, когда к его труду оказывается такое внимание. Но при этом авторитет мастера не должен давить ни в какой степени. Я никогда со своими ребятами в моих мастерских не ссылался на свой художественный опыт. Разве только на то, как организовать работу с массовкой — этому, конечно, никто обычно не учит. На киносъемки режиссеры боятся приглашать стажеров, но можно поступить на работу в кинопроизводящую компанию, поработать ассистентом. Не всегда есть повод перенимать, но, по крайней мере, как не надо делать, вы точно увидите. Душа вам подскажет это практическим образом. Но самое главное: вы должны иметь хорошие, натренированные мозги — натренированные литературой. Если вы умеете читать толстый, большой роман и испытываете от него удовольствие — это первый знак того, что вы к режиссуре готовы. Чтение — самый демократический опыт, помогающий человеку анализировать драматургию, смыслы. Технически сделать фильм, наверное, несложно. Бесценны замысел и ваше внутреннее движение. Придумать, сформулировать замысел — это то, что ценится в кино больше всего. В известном американском кино сценаристы — выдающиеся, режиссеры — обычные, актеры — профессиональные. Новые смыслы создают именно талантливые сценаристы. Читать, читать, читать. Если вы будете умнее вашего продюсера, оператора, актеров — вы этим сможете защитить любой замысел. Главное, чтобы у вас была оригинальность и глубина. И — смыслы. Нет ничего дороже замысла, нет ничего важнее смысла.
ЕЛЕНА ГОРФУНКЕЛЬ, профессор петербургской театральной академии и преподаватель курса «Театр ХХ века» вопрос от выпускницы школы актрисы УЛЬЯНЫ СИМАГАЕВОЙ
Какие книги должен прочитать каждый человек, который хочет понимать как устроен театр, а как кино.
Чтобы понимать театр, нужно прочитать Станиславского — «Моя жизнь в искусстве». Это хорошая, душевная и конструктивная книга. А кино — замечательный том из серии «Сеанс. Лица» про Стэнли Кубрика.
Спектакль, который невозможно пропустить петербуржцу (и гостям нашего города)?
«Преступление и наказание» в постановке японского режиссера Мотои Миуры для БДТ или «Губернатор» Андрея Могучего там же. А тем, кто не из Петербурга, посоветую «Пера Гюнта» Юрия Бутусова — есть прекрасная запись этого спектакля театра Вахтангова. Или фильмы британца Кеннета Браны — вот он ставит кино совершенно как театр.
НИКИТА ЕЛИСЕЕВ, преподаватель курса «Мировая история» вопрос от студентки первого курса МАРИИ МАЛИЧ
Для чего история нужна кинематографисту?
Это же остров сокровищ для кинематографиста. Сколько можно всего снимать! Какие характеры там будут цвести и плодоносить! Или вовсе интересно, насколько история России целиком и полностью сфальсифицирована и часто использовалась в пропагандистских целях. Часто представления о том или ином историческом событии сформированы некой картинкой. А вот если сломать эту картинку, получится интересно, правда? Все зависит от угла зрения. Пушкин говорил: «История для меня — пачка хорошо рассказанных анекдотов». Можно воспринимать ее так, а можно как шекспировские хроники.
АННА МИХАЛКОВА, актриса, выпускница редакторской мастерской школы вопрос от однокурсницы, соосновательницы бренда JM Studio ВАЛЕНТИНЫ КРУПНИК
За что вы благодарны школе «Сеанс»?
Мне кажется, мы все время от времени нуждаемся в какой-то пересборке, в систематизации опыта и знаний. Поэтому в школе «Сеанса» встречаются очень разные по возрасту и образованию люди, но всех их объединяет большая любовь к кинематографу. Время сжалось, скорость, с которой мы живем, не позволяет нам замедлиться. В результате пролетают месяцы, а нам кажется, что когда-то мы обязательно наверстаем, прочитаем, пересмотрим, дослушаем. Это самообман. «Сеанс» подарил мне возможность выдернуть себя из этого потока. И в отличие от учебы в институте, ни у кого не возникает даже мысли, а зачем тебе это нужно? Ты очень четко понимаешь ценность того, что получаешь. Школа дала мне забытое ощущение радости от возможности общения с лучшими преподавателями по совершенно разно образным дисциплинам, возможность систематизировать знания, смотреть и думать. Именно в сочетании курсов заключается уникальность этого образования: педагогический состав подобран просто с невероятной тонкостью, как филармонический оркестр из выдающихся музыкантов.
ЕЛИЗАВЕТА БОЯРСКАЯ, актриса и студентка первого курса школы вопрос от выпускницы школы, основателя кинофестиваля «Алания» ТАМАРЫ СОКУРОВОЙ
Зачем суперзвезде МДТ школа «Сеанс»? И какие открытия произошли за первый семестр?
Когда я увидела состав преподавателей, у меня отвисла челюсть и я сказала, что мне это надо: просто слушать их — огромное счастье. У меня нет амбиций стать режиссером или сценаристом, вернее это не цель. Меня интересует само обучение, наполнение, апгрейд. В более прикладных профессиях, например медицине, с развитием технологий все время появляется что-то новое, а в актерской — сходил на один тренинг, на другой, позанимался по технике Майзнера, потом по Чехову, но плюс-минус это всегда работа с собой, со своими возможностями. И от этого легко впасть в прокрастинацию. Мне вот захотелось новых фильтров и новой оптики. Я стала гораздо внимательнее к жизни. Эпоха, люди, контекст, взаимоотношения — каждый предмет, который мы обсуждаем, начинает четче проявляться в реальности. Все, что мы видим, — это результат божественного замысла. Как это устроено? Почему это так сочинили? Если бы не было света, не существовало бы кино — и это не только технический, но и метафизический вопрос.
ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВ, ведущий мастерской кинокритики вопрос от студентки второго курса, пиар-специалиста Дома Радио НАТАЛИИ ГЕРАСИМЧУК
Как и зачем становиться культовым кинокритиком в эпоху, когда в интернетах каждый может написать рецензию, а еще на пятки наступает ИИ?
Мы не учим писать и не учим смотреть кино. То есть мы, конечно, постепенно прокачиваем навыки анализа кинотекста, помогаем всматриваться в чужие смыслы и вслушиваться в чужие голоса. Но не это в центре. Это придет само собой по мере продвижения в другом важном деле — познании самого себя. Верю, что хороший текст должен органически продолжать автора, и потому мы с Михаилом Ратгаузом, соавтором мастерской кинокритики, перво-наперво хотим, чтобы студенты услышали себя. Открылись. Не перенимали чужие конвенции и манеры, а обнаружили собственную интонацию и уникальный внутренний смысл. А там и слова появятся. Собственные слова. В век ИИ так важно иметь что-то свое, что-то, что можешь только ты.
ЕЛЕНА ГРАЧЕВА, филолог, координатор образовательных программ фонда AdVita, преподаватель курса «Литература. Главные книги» вопрос от студента сценарной мастерской Бакура Бакурадзе ИВАНА НЕЙМАНДА
Можно ли научить читать, или зачем мне Гете и Тракль, если я хочу снимать кино?
Научить читать нетрудно, трудно научить (и научиться) читать медленно. Художественный текст разворачивается во времени, каждое следующее слово меняет предыдущее, поэтому я люблю читать больше, чем смотреть кино: можно остановиться, вернуться, перечитать, отложить, походить с этими словами в голове. Переживание может быть быстрым, а понимание — нет. В книге «Утренняя заря» Ницше, филолог-классик, сказал очень важную вещь: «Филология именно то заслуживающее уважения искусство, которое от своего почитателя требует прежде всего одного: идти стороной, давать себе время, быть тихим, медленным, как ювелирное искусство слова, которое исполняет только тонкую, осторожную работу и которое может испортить все, если будет торопиться». Мне бы очень хотелось, чтобы мы все притормозили и дали слову сделать свою работу.
ИВАН ЧЕЧОТ, автор курса «Изобразительное искусство» вопрос от студентки сценарной мастерской, создателя независимого культурного проекта «Лекторий» в Вологде МАРТЫ НИКОЯН
Чему на самом деле учит ваш курс? Можно ли вообще научить видеть? Или видеть — не главное?
В прямом смысле научить невозможно, да и не нужно. Хотелось бы, чтобы слушатели медленно становились несколько другими, приобретая опыт рассматривания искусства сначала чужими глазами, открывая для себя возможность задавать искусству вопросы с разных точек зрения. Искусство невозможно освоить быстро и немедленно превратить опыт в умение. Для этого нужны годы, если не значительная часть жизни. Пребывание в стенах учебного заведения дает не столько знания, сколько опыт общения и причастность к определенной культуре. Гете как-то написал о Винкельмане: читая и слушая его, ничему не научаешься, но кем-то становишься.
Продюсер: Дарья Венгерская
Визаж и волосы: Регина Садыкова
Свет: Василий Кабайлов (Skypoint)
Ретушь: Софья Полякова
Фото: архивы пресс-служб
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