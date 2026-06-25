«Мы пытаемся соединить эмпатию со взглядом на мир»: как Любовь Аркус и команда «Сеанса» построили школу мечты, меняющую российское кино

Вы издаете культовый синефильский журнал «Сеанс», снимаете фильмы, основали фонд «Антон тут рядом», а три года назад открыли школу «Сеанс». Почему вы решили запустить еще и образовательный проект?

Во-первых, меня очень волнует состояние умов сегодняшних молодых людей, которые хотят заниматься кино. Очевидно, что у ребят, которые сегодня заканчивают школы и институты, по сути, отсутствует гуманитарное образование. А мастера кинематографии, хотя и могут дать навыки и технические умения, как делать кино, никогда не смогут придумать за студента, о чем его делать. Во-вторых, настают времена абсолютной социальной атомизации: человек становится никому не интересен — и так во всем мире. Это ход цивилизации, который я проклинаю. Но если взрослый еще как-то может справиться с одиночеством, то молодое поколение нуждается в стае, в ориентирах. Нужно, чтобы были разные взгляды, чтобы молодые, как щенки, тыкались друг об друга и нащупывали то, что им близко. Поэтому самое главное, что нужно делать сейчас — создавать среду. И я странным образом это умею. Вообще-то, я человек чрезвычайно ранимый и уязвимый, обычно такие люди сидят тихо. А меня все время несет: создавать то журнал, то фонд, то школу. Ну а в-третьих, мои друзья — великие педагоги и авторы мировой величины, а Господь велел делиться.

«Сеанс» курс «От замысла к фильму», Иван Чечот — «Изобразительное искусство и кино», Юрий Сапрыкин — «Человек в ХХ веке», Елена Грачева и Михаил Щукин ведут лекции и семинары по литературе. А еще мой личный краш Михаил Ямпольский и его «Современность»! Из Нью-Йорка, между прочим, вещает. Каких трудов, кнутов и пряников вам стоило собрать этот пантеон преподавателей?

Ксюша, никаких не стоило. Это все мои друзья, многие — постоянные авторы журнала «Сеанс». Никого не пришлось уговаривать, все сразу согласились участвовать. Кстати, педагоги тоже многое получают от студентов, это ведь взаимный обмен энергиями. И да, я собрала то, что называется «дримтим». Хотя на курсы гуманитарных дисциплин тратится две трети бюджета школы и они обходятся нам вдвое дороже профессиональных просто потому, что педагогов по этим курсам больше, чем мастеров, я искренне считаю, что без максимально широкого образования школа ничем не поможет студенту. Для меня это особенно важно, ведь именно этим «Сеанс» отличается от других. Я думаю, главная проблема не только российского, но и кинематографа вообще заключается в том, что кино сейчас высасывают из пальца. И это не потому, что авторы тупые. А потому, что у авторов нет двух вещей: мировоззрения и образования — жизненный опыт не получается накопить и отрефлексировать. У них нет системы ценностей, потому что ее теперь нет и в мире, поэтому каждый должен создавать свою собственную.

Конкретно мы с замечательными педагогами «Семинара современного фильма» кинокритиками Василием Степановым, Алексеем Артамоновым, Михаилом Ратгаузом пытаемся объяснить, что без этого невозможно снимать кино. Мы ведем семинар вместе или по очереди не потому, что я считаю, что моего интеллекта мало, а потому, что считаю, когда один человек берется всех научить, то получается какая-то ерунда. Бывает такое, что студенту ты не просто подходишь, а ему ведь нужно об кого-то калиброваться. Мы не навязываем свои представления, а предлагаем разобраться.