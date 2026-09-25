Андрей Могучий и Александр Шишкин-Хокусай воссоздадут комнату желаний из «Сталкера» Тарковского на берегу Финского залива

29 сентября в поселке Комарово открывается резиденция «Театр. Наука. Искусство», посвященная братьям Стругацким. Недельную учебную программу для молодых ученых, художников и артистов дополнили арт-секцией: до 6 октября на берегу Финского залива можно будет увидеть инсталляции «Хроноскоп» Даниила Михайлова, «Speculative Futures» Хоакина Фаргаса и «Книжная среда — интеллектуальный апокалипсис» Александра Шишкина-Хокусая.

Еще одну инсталляцию — «Черная комната» — художник Шишкин-Хокусай готовит вместе с театральным режиссером, автором спектакля-сенсации «Холопы» Андреем Могучим. Авторы воссоздадут на берегу залива комнату исполнения заветных желаний из фильма Андрея Тарковского «Сталкер», снятого по мотивам повести Аркадия и Бориса Стругацких «Пикник на обочине». «Черная комната» Могучего и Шишкина-Хокусая задумана как пространство для созерцательных практик.

Оммаж Тарковскому — не первый совместный проект художника и режиссера. С конца 2025 года в зрительском буфете БДТ работает инсталляция «8.12»: в воздухе парит огромная черная светонепроницаемая сфера, которая реагирует звуком на движение вокруг.

Резиденцию «Театр. Наука. Искусство» сфокусировали на сфере Art & Science: ее представители дополняют творческие практики научными методами, технологиями и концепциями. Над своими проектами будут работать 50 молодых театральных режиссеров, художников, драматургов, актеров, а также химиков, биологов и физиков. Кураторами программ выступят начальник отдела творческого развития БДТ им. Товстоногова Александрина Шаклеева, режиссер Елизавета Дороничева и студентка магистратуры Art & Science Центра искусства и науки ИТМО Екатерина Архипова.

Резиденция с арт-инсталляциями пробудет с 29 сентября по 6 октября в Доме отдыха и творчества «Комарово».

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