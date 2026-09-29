Лучшие сериалы октября 2026-го: «Полдень» по братьям Стругацким, экранизация «Кэрри» Стивена Кинга и «Квест Вижна» студии Marvel

А также — комедия «Седьмой игрок» с Антоном Лапенко, хоррор «Хрустальное озеро» студии A24, судебная драма «Война», продолжение «Времени приключений» и «Истории его служанки», экранизация «Острова сокровищ», новый сезон «Декстера» и многое другое! Собака.ru рассказывает о главных сериалах, которые выходят на платформах и ТВ в октябре.
ГЛАВНОЕ
«Полдень», премьера (18+)
Сериал по мотивам повести братьев Стругацких «Жук в муравейнике». В касте — Максим Матвеев, Юрий Колокольников и другие звезды.
Это первая экранизация книги 1979 года. По сюжету в 2278 году руководитель комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски (Леонид Ярмольник) отправляет Максима Каммерера (Юрий Колокольников) найти пропавшего после сложного задания на планете Надежда сотрудника-прогрессора Льва Абалкина (Максим Матвеев). В процессе выясняется, что от их решений и действий зависит судьба всего человечества.
Также в проекте снялись Юлия Снигирь, Никита Тау Наледи, Софья Синицына, Евгений Сангаджиев, Борис Хвошнянский, Юрий Нифонтов, Денис Бургазлиев и другие. Режиссер проекта — Клим Козинский («Первый номер», «13 клиническая»).
С 1 октября, Okko
«Кэрри» / Carrie, премьера (18+)
Экранизация классики Стивена Кинга. За нее после «Доктора Сна» и «Жизни Чака» снова взялся большой любитель его творчества Майк Флэнаган.
В роли 16-летней школьницы, которая обнаружила в себе способности к телекинезу, снялась Саммер Х. Хауэлл («Хэллоуин. Ночной кошмар»). Также в проекте играют Сиена Агудонг, Мэттью Лиллард и Эмбер Мидфандер.
С 7 октября, Prime Video
«Квест Вижна» / Vision Quest, премьера (18+)
Экс-Мститель Вижн пытается вернуть свою идентичность и заново осознать жизнь. Новый проект Marvel с Полом Беттани.
Также в шоу задействованы Джеймс Спэйдер, Т'Ниа Миллер и Тодд Стэшвик в роли злодея Паладина. Шоураннер — Терри Маталас (сериал «12 обезьян»).
С 14 октября, Disney+
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Война» / War, премьера (18+)
Антология HBO о громких судебных процессах. Шоураннером выступил создатель «Захваченного рейса» и «Люпина» Джордж Кэй.
В первом сезоне сюжет разворачивается вокруг развода владельца корпорации с кинозвездой — интересы своих клиентов берутся представлять две крупные адвокатские конторы, сразу же вступающие в многоступенчатую конфронтацию. В касте — Сиенна Миллер, Доминик Уэст, Арчи Рено, Фиби Фокс и другие.
C 1 октября, HBO
«Время приключений: Побочные квесты» / Adventure Time: Side Quests, 2 сезон (18+)
Мальчик Финн и пес Джейк возвращаются. Спин-офф посвящен их ранним приключениям на Земле УУУ.
Шоураннером проекта со странными и уморительно абсурдными историями стал Нат Кэш, уже работавший над двумя десятками эпизодов оригинала.
Со 2 октября, Hulu
«Убить Джеки» / Kill Jackie, премьера (18+)
Контрабандистка Джеки продает поддельное искусство, но оказывается под атакой банды наемников. Комедийный триллер с Кэтрин-Зетой Джонс.
Также в сериале об изворотливости и внутренних демонах эффектной богачки Джеки Прайс снялись Дэниэл Ингс, Сидсе Бабетт Кнудсен, Джулиан Райнд-Татт и Кристин Адамс. Создатель шоу — Дэймон Томас («Максимальное удовольствие гарантировано»).
Со 2 октября, Prime Video
«Йеллоустоун: Маршалы», 2 сезон (18+)
Продолжение спин-оффа «Йеллоустона» Тейлора Шеридана. В центре внимания — история Кейси.
Герой Люка Граймса сепарировался от семейства Даттон и вступил в элитный отряд маршалов в штате Монтана. Роль его колоритного коллеги Пита сыграл Логан Маршалл-Грин.
С 4 октября, CBS
«Вор в загоне», премьера (18+)
Молодой московский психолог пытается найти общий язык с матерым бандитом. Комедия с Денисом Власенко и Владимиром Вдовиченковым.
Антон (Власенко) приезжает в сибирский городок знакомиться с отцом своей невесты, который оказывается главой местной ОПГ (Вдовиченков) и тщательно скрывает проблемы с ментальным здоровьем — самое время приступать к терапии.
Кроме них в сериале снялись Елизавета Кононова, Сергей Романович, Юлия Александрова и Ольга Медынич. Режиссер — Артем Лемперт («Тополиный пух»).
С 5 октября, ТНТ
«Нянька в погонах», премьера (18+)
Бывший прапорщик воспитывает трех несносных детей из богатой семьи. Комедия с Алексеем Маклаковым в привычном амплуа.
Военный пенсионер Василий Валерьевич устраивается нянькой в семью бизнесмена и сразу же начинает наводить там суровый армейский порядок — но дети тоже оказываются не лыком шиты. Кроме Маклакова в сериале снялись Анна Изотова, Марк Гордиенко и Севастьян Бугаев. Шоу снял Артур Румынский («Мама будет против»).
С 5 октября, СТС
«Басс из машины» / Bass X Machina, премьера (18+)
Анимационный стимпанк про альтернативный Дикий Запад. Авторы — Studio Mir, создавшие «Ведьмак: Кошмар волка» и «Люди Икс'97».
Отец семейства по имени Басс устал от беззакония и опасности в лице бандитов, машин и монстров и решает сам вершить правосудие. Главного героя озвучил Брайан Тайри Генри (номинация на «Оскар» за «Мост через озеро»).
С 6 октября, Netflix
«Разумное сомнение» / Reasonable Doubt, 4 сезон (18+)
Адвокат Джекс Стюарт все так же готова на все, чтобы защитить клиентов. Юридическое шоу Hulu заходит на новый сезон.
В главной роли по-прежнему Эмаяци Коринеальди. Шоураннер сериала — актриса Керри Вашингтон, звезда «И повсюду тлеют пожары».
С 6 октября, Hulu
«История его служанки», 2 сезон (16+)
Многосерийная мелодрама в антураже XIX века, которую уже окрестили российскими «Бриджертонами». В главных ролях —Милана Бру и Матвей Лыков.
По сюжету дворянка Анна съезжается с графом Шереметьевым — из-за того, что ей нужно вернуть проигранное имение отца, девушке приходится на год стать его служанкой. Также в проекте снялись Екатерина Гусева, Алена Хмельницкая, Илья Носков, Ольга Ломоносова и другие.
С 6 октября, «Иви»
«Начальная школа "Эбботт"» / Abbott Elementary, 6 сезон (18+)
Продолжение популярного мокьюментари-проекта режиссеров «Офиса». Место действия — государственная школа в Филадельфии.
Шоураннерами выступают Рэндолл Айнхорн и Мэттью Сон, а учителей тут играют придумавшая саму история Кинта Брансон («Дамы шутят по-черному»), Лиза Энн Уолтер («Давайте потанцуем») и Шерил Ли Ральф («Афера по-голливудски»).
С 7 октября, ABC
«Первый брак Джорджи и Мэнди» / Georgie and Mandy's First Marriage, 2 сезон (18+)
Спин-офф «Детства Шелдона» о старшем брате вундеркинда и его жене. Создатели «Теории большого взрыва» продолжают развивать франшизу.
Комедийный сериал содержит сюжетный спойлер не только в названии — фанаты «Теории» знают, что брак Джорджа Купера (Монтана Джордан) и Мэнди Маккаллистер (Эмили Осмент) все же закончился разводом. Что не мешает создать множество ситкомных гэгов о сложностях совместного быта и родительства.
С 8 октября, CBS
«Таргет», 2 сезон (16+)
Школьник видит будущее через таргетированную рекламу в своих гаджетах. Новый сезон фэнтези-мелодрамы из Казахстана.
Продолжение истории со зловещими баннерами — на этот раз Марк (Михаил Сотников) и его друзья будут пытаться разгадать тайну угрожающих роликов, приходящих на их телефоны. В основной каст остался без изменений: Аида Курмангалиева, Аскар Ильясов, Радион Кан и другие. Режиссерами выступили Данияр Болотбеков («Черный двор») и Василий Куценко (один из сценаристов «Чебурашки» и «Последнего богатыря»).
С 8 октября, Start
«Аватар: Семь убежищ» / Avatar: Seven Havens, премьера (12+)
Юная маг Пави узнает, что стала новым аватаром. Третий мультсериал из вселенной Ааанга и Корры.
Девушка вместе с братом-близнецом изо всех сил пытается спасти Семь убежищ и вернуть себе доверие людей. Создатели проекта не изменились — это Майкл Данте ДиМартино и Брайан Кониецко.
C 9 октября, Paramount+
«Остров сокровищ» / Treasure Island, премьера (18+)
Юный Джим Хокинс находит карту сокровищ капитана Флинта и отправляется в опасное путешествие. Экранизация одноименного романа Роберта Льюиса Стивенсона.
Вместе с Джимом (Том Свит) и его матерью Бесс (Хейли Этвелл) на охоту за большим кушем выходят пират Джон Сильвер (Дэвид Ойелоуо) и британский агент Эрон Грэм (Джек Хьюстон). Создателем выступил Роберт Мерфи («Шетланд»).
С 11 октября, MGM+
«Дипломатка» / The Diplomat, 4 сезон (18+)
Триллер об американском после в Лондоне Кейт Уайлер. Отношения США и Великобритании вновь под угрозой.
После событий третьего сезона героиня Кери Расселл узнала, что президент Грейс Пенн (Эллисон Дженни) замешана в операции с российским оружием. Шоураннером проекта по-прежнему осталась Дебора Кан («Родина»).
С 15 октября, Netflix
«Седьмой игрок», премьера (18+)
Тренер по фигурному катанию возглавляет хоккейную команду. Комедия в стиле «Теда Лассо» с Антоном Лапенко.
Владелец клуба «Строитель» Михаил Альшевский (Николай Фоменко) от безысходности назначает спортивным директором тренера-фигуриста Артема (Антон Лапенко) — теперь ему предстоит сплотить игроков и поднять коллектив со дна. Также в сериале снялись Григорий Верник, Михаил Сотников, Юлия Ильина, Данила Краснов и другие. Режиссер — Сергей Пикалов («Точка ноль»).
С 15 октября, «Кинопоиск»
«Хрустальное озеро» / Crystal Lake, премьера (18+)
Приквел «Пятницы 13-е» о детстве маньяка Джейсона Вурхиза и его матери Памеле. Проект сняла выпустила студия A24.
В касте — Линда Карделлини («Зеленая книга»), Даниэль Котч («Элсбет»), Дэниэл Стюарт-Шерман («Маршалл») и другие. Шоураннер — Брэд Кэйн (сценарист «Оно: Добро пожаловать в Дерри»).
C 15 октября, Peacock
«Благодетель» / The Rainmaker, 2 сезон (18+)
Молодой адвокат Руди берется за дело трудного подростка. Продолжение истории по мотивам романа Джона Гришема.
В главной роли по прежнему Майло Каллахэн («Дюна: Пророчество»), герой которого вместе с коллегами укрепляется в желании помогать слабым. Также в касте — Джон Слэттери, Лана Паррия, Мэдисон Айсмен и Ричард Кайнд. Шоураннером выступает Майкл Ситцман («База Куантико»).
С 16 октября, USA Network
«Киберпанк: Бегущие по краю» / Cyberpunk: Edgerunners, 2 сезон (18+)
История наемника Дэвида из мегаполиса будущего Найт-Сити, подвергшегося бодимодификации. Аниме-сериал по видеоигре Cyberpunk 2077.
Пережив трагедию, он соглашается на вмешательство в свой организм, а после апгрейда записывается в наемники — бегущие по краю. Созданием проекта занималась студия Trigger, а музыку к нему написал Акира Ямаока, известный по Silent Hill.
С 20 октября, Netflix
«Куда пропала Ванда» / Where's Wanda?, 2 сезон (18+)
Родители выясняют, куда исчезла их 17-летняя дочь. Продолжение немецкой черной комедии.
Полиция бездействует, и пара решает самостоятельно установить прослушку в домах соседей. Выясняется, что всем вокруг есть, что скрывать. Главные роли исполнили Хайке Макач («Реальная любовь»), Аксель Штайн («Помогите, я уменьшил своих родителей!») и Леа Дринда. Среди сценаристов проекта актер Оливер Лансли («Пиарщица»).
С 21 октября, Apple TV+
«Список смертников» / The Terminal List, 2 сезон (18+)
Морпех расследует заговор военного руководства. Боевик с Крисом Праттом о противостоянии маленького человека и госмашины.
Джеймс чудом выживает во время секретной миссии. Вернувшись домой, он узнает, что его семья погибла. Вскоре он начинает подозревать, что в этом как-то замешано его командование и политические элиты. Во втором сезоне к касту присоединились Ольга Куриленко и Гэбриел Луна. Работу над проектом продолжил специализирующийся на экшене Антуан Фукуа («Великий уравнитель»).
С 21 октября, Prime Video
«Люпен» / Lupin, 4 сезон (18+)
Книги об Арсене Люпене вдохновляют вора-профи на бесконечные авантюры. Детективный триллер с Омаром Си.
Про французского Робин Гуда — благородного разбойника Арсена Люпена — было снято множество кинопроектов: от фильмов 1930-х до сериала конца 1980-х. В версии Netflix вора-джентльмена как такового нет, а вот литература толкает его поклонника Ассана Диопа (Омар Си — звезда «1+1») на месть за несправедливо осужденного отца. Четвертый сезон самый известный вор Франции Диоп начнет в тюрьме.
С 23 октября, Netflix
«Место счастливчиков» / Happy's Place, 3 сезон (18+)
Сводные сестры после смерти отца остаются управлять его баром. Новый сезон ситкома о семейных отношениях.
В главных ролях по-прежнему Белисса Эскобедо («Фокус-покус 2») и кантри-певица Риба Макинтайр («Дрожь земли», «Детство Шелдона»). Сценарий продолжения написал Мэтт Берри («Не та дверь»).
С 23 октября, NBC
«Молодожены» / Newlyweds, премьера (18+)
Ситком о противоположных по характеру зрелых людях, неожиданно заключивших брак. Продюсером выступила Джейми Ли Кертис.
Импульсивная Джини (Теа Леони) влюбляется в университетского профессора (Тим Дейли) — теперь предстоит жить вместе и преодолевать массу противоречий. Джейми Ли Кертис не только спродюсировала сериал, но и сыграла одну из ролей.
с 23 октября, NBC
«Призраки» / Ghosts, 6 сезон (18+)
Журналистка и повар дружат с призраками поместья, превращенного в мини-отель. Новые серии популярной хоррор-комедии.
Продолжение ремейка одноименного британского сериала с завязкой, как в первом сезоне «Американской истории ужасов», но в жанре комедии, а не хоррора. Что логично — как известно, одну и ту же фабулу легко можно рассказать и как трагическую, и как юмористическую.
Напомним, Саманта (Роуз Макивер) и Джей (Уткарш Амбудкар) решают сделать из унаследованного старого дома гостиницу. После несчастного случая Сэм начинает видеть и слышать обитающих в доме призраков, а позже такой же дар ненадолго появился и у Джея.
C 29 октября, CBS
«Декстер: Воскрешение» / Dexter: Resurrection, 2 сезон (18+)
Новая глава в жизни противоречивого маньяка. Майкл С. Холл возвращается к легендарной роли.
Да, Декстер Морган в предыдущем сезоне буквально воскресает — как выясняется, герой выжил после пулевого ранения в финале «Новой крови» и отправился на поиски сына (Джек Элкотт, «Покерфейс»). Во втором ожидается возобновление линии с Нью-йоркским Потрошителем и появление нового жестокого злодея. Шоураннером по-прежнему выступает Клайд Филлипс, в касте — Ума Турман, Кадиа Сараф, Брайан Кокс, Гэбриел Луна и другие.
С 30 октября, Paramount+
«Ноктюрн» / Nocturne, премьера (18+)
Бывший полицейский приезжает в небольшой городок в Пенсильвании, где орудует загадочный серийный убийца. Детектив с Ливом Шрайбером и Стивеном Грэмом.
Также в проекте сыграли Зази Битц, Билл Кэмп и Рори Калкин. За экранизацию романа Ларса Кеплера «Лазарь» ответственен Джон Лавин («Человек, который упал на Землю»).
С 30 октября, Apple TV
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