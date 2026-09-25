За что все любят музыку Шостаковича? Отвечают Icegergert, Ева Польна, Илья Папоян, Алексей Ретинский и другие герои Собака.ru

25 сентября исполнилось 120 лет со дня рождения автора легендарной «Ленинградской симфонии» Дмитрия Шостаковича. Почему его концерты, сонаты, сюиты и увертюры до сих пор остаются актуальными? Как они отражаются в творчестве современных классических, поп- и хип-хоп-исполнителей? И что они могут посоветовать из его списка произведений? Редакция Собака.ru выяснила у рэпера Icegergert, экс-солистки группы «Гости из будущего» Евы Польны, гранд-пианиста Ильи Папояна, участника Венецианской биеннале-2026 и резидента musicAeterna Алексея Ретинского, дирижера хора Attaque de panique и главного хормейстера musicAeterna Виталия Полонского.
Георгий Гергерт
Георгий Гергерт
Я порекомендую послушать Восьмой струнный квартет. В нем Шостакович берет четыре ноты — D–Es–C–H, собственные инициалы в немецкой нотной системе, — и превращает их в музыкальный код. Он проходит через все произведение, а вокруг возникают фрагменты его же прошлых работ — будто человек рисует автопортрет с помощью собственной музыки.
Мне кажется, в этом и заключается одна из самых сильных черт этого композитора: он показал, что авторский почерк может проглядывать на уровне нескольких нот. Пройдет много лет, технологии и жанры изменятся, но принцип останется тем же — музыкант все равно ищет звук, по которому его можно узнать без подписи.
Илья Папоян
Илья Папоян
Могу выделить фортепианные концерты Шостаковича. Это не просто виртуозные сочинения, а глубокие философские высказывания, пронизанные смысловыми пластами. Первый концерт насыщен ироничными цитатами и аллюзиями. В нем соседствуют шутовство, уличные песни и лирика. Второй — про конфликт личности и социума. В нем есть одна из красивейших лирических тем в музыкальной литературе.
Вообще, для меня Шостакович — один из величайших композиторов ХХ века. Его творчество стало самым многогранным отражением эпохи.
Ева Польна
Ева Польна
легенда интеллигентной электроники, экс-солистка группы «Гости из будущего»
Я люблю Первый концерт для виолончели с оркестром, написанный в 1959 году специально для Мстислава Ростроповича. Это по-настоящему уникальное произведение — новаторское, экспериментальное и невероятно сложное как для исполнения, так и для восприятия. В нем бушуют подлинная драма и экспрессия.
Шостакович всегда творил, опираясь исключительно на собственные чувства и переживания, и его музыка буквально обнажает душу. Я обожаю виолончель, и когда слушаю такую неординарную композицию, внутри оживают яркие и сильные эмоции. Он однозначно гений, опередивший время.
Алексей Ретинский
Алексей Ретинский
участник Венецинской биеннале-2026, композитор-резидент musicAeterna и Дома Радио
В юности я любил переслушивать всем известную «Ленинградскую симфонию» — причем скорее не первую часть, а вторую и третью. А еще Десятую и Четырнадцатую симфонии: у меня были пластинки и диски, и я проводил за разбором партитур многие часы.
Во время моих первых композиторских опытов Шостакович был чем-то вроде путеводной звезды — не в смысле подражания его почерку, а как целостная фигура, прежде всего в своем художественном значении. Его привлекательность и сегодня — в самом пути художника. Ранний авангардный период, затем более традиционный симфонический этап, а в поздние годы снова экспериментальный поиск, выход к додекафонии и дорога, проложенная будущим поколениям: шестидесятникам вроде Шнитке и других. В этом смысле он фигура, подобная Стравинскому, вместившая в себя весь XX век.
Дмитрий Шелковин и коллектив Attaque de panique
Дмитрий Шелковин
дирижер хора Attaque de panique
Главным хитам, как, например, Седьмой симфонии («Ленинградской». — Прим.ред.) или Восьмому квартету и так достанется много внимания, поэтому, как апологет хорового искусства, не могу обойти этот пласт творчества Дмитрия Дмитриевича. Здесь невозможно не упомянуть как минимум симфонию «Бабий Яр» на стихи Евтушенко и хрестоматийные «Десять поэм на слова революционных поэтов». Если же говорить о самом любимом, то почему-то сразу приходит в голову его обработка «Венули ветры». Миниатюрная по форме и минималистичная по языку, для меня она — сверхконцентрированная рефлексия на русскую хтонь и в то же время великую силу терпения и смирения.
Шостаковича не зря называют последним русским классиком. После него были и есть великие композиторы, но такого всеобъемлющего масштаба наследия, конгениального силе композиторского дара, после Шостаковича уже не появилось.
Виталий Полонский
Виталий Полонский
главный хормейстер musicAeterna
Если сфокусироваться на сочинениях, где Шостакович работал с текстом и хором, для меня по-настоящему важными и любимыми стали те, которые исполнялись musicAeterna: Тринадцатая симфония и «Десять поэм на слова революционных поэтов». Но, наверное, каждый петербуржец в первую очередь вспомнит Седьмую симфонию. Я же не только живу в Петербурге, но и работал в историческом здании Дома Радио: именно там во время блокады она была записана.
Надо сказать, интерес к Шостаковичу огромный во всем мире. Например, недавно в musicAeterna поступило предложение записать вместе с одним из китайских оркестров редко исполняемые сочинения Дмитрия Дмитриевича — Вторую и Третью симфонии. Даже в Азии, где совсем другая культура, живо интересуются этой музыкой. Значит, язык Шостаковича действительно универсален и может быть близок каждому.
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