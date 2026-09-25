За что все любят музыку Шостаковича? Отвечают Icegergert, Ева Польна, Илья Папоян, Алексей Ретинский и другие герои Собака.ru

рэпер Icegergert

Я порекомендую послушать Восьмой струнный квартет. В нем Шостакович берет четыре ноты — D–Es–C–H, собственные инициалы в немецкой нотной системе, — и превращает их в музыкальный код. Он проходит через все произведение, а вокруг возникают фрагменты его же прошлых работ — будто человек рисует автопортрет с помощью собственной музыки.

Мне кажется, в этом и заключается одна из самых сильных черт этого композитора: он показал, что авторский почерк может проглядывать на уровне нескольких нот. Пройдет много лет, технологии и жанры изменятся, но принцип останется тем же — музыкант все равно ищет звук, по которому его можно узнать без подписи.