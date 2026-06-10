Вайб тусовок обэриутов: почему петербургский спектакль-застолье «Список Паперной» (Учитель! Павлович! Крестьянкин!) бьет рекорды солдаутов

Слово берут участники суперспектакля Константин Учитель, Борис Павлович и Дмитрий Крестьянкин.

Почему на «Списке Паперной» подпевают и плачут

«Список Паперной» — это спектакль-реконструкция обэриутских посиделок, в котором актеры и зрители вместе участвуют в застолье с песнями и тостами. Впервые «Список» сыграли на арт-фестивале «Сенокос» в Суздале в августе 2025-го, а после перенесли в кирпичные нефы пространства «Сообщество» в Новой Голландии. Как все сложилось?

УЧИТЕЛЬ: Пространство для «Списка Паперной» нужно было нетривиальное. У меня уже много лет была идея самого спектакля, а тут я увидел, как идет реставрация и реконструкция ГЭС на Нерли под Суздалем, — и подумал, что это идеальное место. А куратор Музея ОБЭРИУ Юлия Сенина очень быстро сосватала нас на суздальский фестиваль «Сенокос», который проводит творческое сообщество «МИРА Центр». После премьеры захотелось сохранить спектакль и играть его и в Петербурге. Необходимы были воздух, отсутствие сцены, длинный зал, акустика и огромное окно. Очевидно, Новая Голландия.

У спектакля мгновенные солдауты! Видела в соцсетях: зрители обижаются, что не успевают купить билеты. Чем объясните успех?

ПАВЛОВИЧ: Мы сделали вещь, от которой все кайфовали на фестивале в Суздале, — такое общее летнее приключение. Но то, что «Список» и в Петербурге стал хитом, неожиданно.

УЧИТЕЛЬ: Для меня нет. Ведь и другие спектакли распродавались за пять минут, как, например, «Разговоры беженцев» (основанный на тексте Брехта спектакль-­прогулку в наушниках играли на Финляндском вокзале в Петербурге и на Ленинградском в Москве, в Берлине и в других городах. — Прим. ред.). Впрочем, такого шума, несколько даже нездорового, все-таки раньше не было. Тут еще спасибо помогавшим со «Списком Паперной» «МИРА центру», Новой Голландии и Музею ОБЭРИУ, потому что это самые в хорошем смысле слова тусовочные точки истеблишмента.

ПАВЛОВИЧ: В «Списке Паперной» есть слагаемые, которые проверены в других проектах. Константин Александрович Учитель много лет занимается Хармсом и обэриутами. Мы уже выпускали спектакли-­застолья. И компания прекрасная.

УЧИТЕЛЬ: Я делаю довольно простые вещи, и всегда ловлю ощущение, что кто-то уже делал именно так. Но вроде бы нет. Тут история тоже простая: мы садимся за стол и начинаем веселить окружающих, а потом оказывается, что у нас не праздник, а поминки. На премьере все плакали, даже мужики взрослые, потому что история, конечно, страшная. Почти все герои «Списка Паперной» — Хармс, Олейников, Введенский и другие — погибли очень молодыми людьми. А какие-то были репрессированы, но позже освобождены, как Заболоцкий и Паперная.