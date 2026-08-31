Кафе в музее, котлетошная и кабак: что открылось летом 2026 года

С закрытиями сезона разобрались. Теперь к позитивным новостям — подводим итоги лета и рассказываем, какие проекты появились в городе: ностальгическая рюмочная, аудиофильский бар, загородный клуб и модное ПП-кафе.
Котлетошная «180°»
На Сытном рынке продают котлеты по классическому волгоградскому рецепту в формате to go. Хэдлайнер меню: котлета по-киевски — классическая и с сыром. На десерт — фильтр-кофе и домашний вишневый пирог. Вторая точка с котлетами появилась и на Крестовском острове, в гастропространстве под открытым небом «Аллея 17».
ул. Сытнинская, 4П (ряд контейнеров под цветущими каштанами); Южная дорога, 15
Дом культуры и отдыха ЮИ
Новый спот во дворе Ленполиграфмаша открылся на месте «Футуры». Гастропроект запустила команда азиатского кафе ЮИ на Стрельнинской улице. Кухней рулит шеф-повар Николай Рязанцев (Closer и Porfavor; работал в Atelier tapas&bar и Juan). В меню — акцент на блюда из печи (от печеных овощей до воздушного хлеба для тостов и школьных булочек). Редакция рекомендует бургер «Неряха Джо» (прямо как в фильме «Двое: я и моя тень»!), бифштекс с пюре и шпинатом и печеный сельдерей с трюфелем. Летом тут устраивали BBQ-вечера на террасе, вечеринки с винилом, бранчи с устрицами и игристым.
наб. реки Карповки, 5к36
Новый проект команды кафе Aster и ресторана René в Доме Книги в Колонном зале корпуса Бенуа. На кухне шефствует Роман Киселев (René, Casper, Nothing Fancy). Тут он демонстрирует свой взгляд на современную русскую кухню и рекомендует пробовать бутерброд с печенью трески и картофелем и бефстроганов с пюре и малосольным огурчиком.
ул. Инженерная, 2-4
«Мой чай»
Чайный клуб с интерьером от Ольги Волдайкиной (Le Courage, «Казбеги») открылся на Караванной. В первом зале — чайный бар, магазин, столики с видом на Манежную площадь. Здесь можно выбрать холодный коктейль (шэн пуэр с сосновыми почками, габа с грейпфрутом и личи, плюс отдельное матча-меню: миксы с тоником и жженой карамелью или с ананасом и фейхоа). Есть еще несколько тематических залов. В клубе регулярно проводят чайные церемонии — варка чая в сифоне, на огне, по китайской традиции.
ул. Караванная, 14
Эклеры по рецепту XVIII века, луковый суп на портвейне и черный тост на завтрак! В Пушкине открылось французское бистро от ресторанной группы Bona People (Bona, Must, Lalaki, Matilde). Здешним специалитетом шеф Алексей Ермаков (ex. El Copitas) назначил пате-ан-крут (филе миньон встречается с молодым поросенком и фуа-гра!) с фисташками и маринованными огурцами. А своим фирменным блюдом назвал луковый суп. И обратите внимание на раздел «Овощи» с жареным кейлом или каштановым пюре с мадагаскарской ванилью!
г. Пушкин, ул. Московская, 22
jidai
Японский ресторан на набережной Адмирала Лазарева открыла команда мясных ресторанов Meat_Coin в лице Владимира Эккеля и Нодара Узарашвили. В меню — японская кухня в видении итамаэ (шефа и совладельца Алексея Когай): летучий кальмар в виде сашими, морской гребешок и тунец блюфин — в формате нигири, из дикого желтохвоста тут собирают гунканы, мурманский лосось и речной угорь заворачивают в хэнд-роллы, а такуана и фуа-гра с омлетом — в маки. Скоро здесь откроют камерный зал (он спрятан на первом этаже ресторана), где будут подавать только омакасе-сеты (это когда выбор всех блюд вы доверяете шефу).
наб. Адмирала Лазарева, 22
gaby
На набережной Карповки заработало бистро gaby — дебютный проект ресторатора Анастасии Шушковой (ранее была стартап-управляющим в Casper Bistro & Bar и Self Edge Japanese). У руля кухни — мастер хулиганского фингер-фуда Мансур Валиев. Пробуем маринады с тремя видами капусты, ростбиф с чесноком конфи, кальмара с томатами на теплом хлебе (маст-трай!), запеченный мак энд чиз с ростбифом, люля-кебаб с белой фасолью (по секретной технике шефа).
наб. реки Карповки 31к1
Nothing Fancy
На Ваське открылось третье по счету заведение современного кафе в Петербурге (и пятое в сети). За ним стоят рестораторы Анри Бер, Стивен Шарма и шеф-повар Роман Киселев. Дизайн-проект на 50 посадочных мест разработала студия EDXXKAT.
Большой проспект В.О., 67к2
«О’Чики»
3 в 1 проект — бистро, аудиофильский бар и оптика Gluten Free Frames. Идеологом выступает предпринимательница Полина Спирина (этот дебют в ресторанной сфере вырос из уже существующего магазина оптики). В меню собрали мезе, хумус, мухаммару, лабне, бабагануш, баттер-чикен. Часть специй специально привозят из ОАЭ. В барной карте — классические и авторские коктейли от Николая Орехова («Октав», «География»). По выходным тут можно застать листенинг-сессии. На стенах: работы петербургской художницы Poni из серии «Ш» (Collezione), а декор пространства разработало агентство 808 Agency.
ул. 7-я Советская, 16
Aster
Кафе Aster с завтраками от рестораторов Сергея Глазунова и Клима Жукова появилось на Петроградской стороне (впервые!) и заняло бывшее помещение ресторана Grecсo. Поздравляем команду с запуском. Над интерьером работала студия roobi (в их портфолио бистро Casper и Cast).
ул. Рыбацкая, 2
«Шалман»
«Вхожу в шалман, заказываю двести». Не бар, но залихватский кабак под названием «Шалман» открыли в доме Мурузи команда музея Иосифа Бродского «Полторы комнаты» и верховные барные деятели из El Copitas Игорь Зернов, Артем Перук и Николай Киселев. Меню — течение по волнам памяти Иосифа Бродского. Здесь и пельмени, которые поэту в Америке готовила жена Юза Алешковского, тминовые и кориандровые настойки из знаменитого нью-йоркского ресторана «Русский самовар», инвестором которого он был, и печень по-венециански, как ее готовили в обожаемой Бродским Венеции.
ул. Пестеля, 27
Seto
На Казанской появился японский проект создателя ресторанов «Сон» и MOA Алексея Мочнова. Кухню возглавляет шеф Павел Филин (MOA), меню создавали вместе с Виктором Яким (работал в Grand Hyatt Dubai и с шефом Хайнц Беком, чей римский ресторан La Pergola удостоен трех звезд Michelin). Есть интересные сеты на компанию с хэндроллами и тако, хрустящий рис, сашими, гедза и сибас, запеченный в комбу. Тарелочки, винтажные веера и антикварные ширмы (им больше 150 лет!) привозили лично из Японии.
ул. Казанская, 22
«Министерство Вкусовой Промышленности»
Курица-гриль (наше все!) и коктейли по лакшери-ГОСТу: на Петроградской открыли рюмочную в лучших ностальгических традициях. «М. В. П.» придумали хранители настроения и тру-профи — Андрей Ядошливый, Владимир Шадрин, Михаил Канаш, Михаил Пилипенко. В основу положили собственные воспоминания об эпохе 1960-1980-х: макраме, лозунги, наваристые супы, домашние пельмени. Главное место оставили курице-гриль (можно брать с собой!) с фирменными соусами и пивной глазурью.
ул. Ординарная, 4
Магазин кулинарии «Шаляпин»
Вот такой нарядный магазин кулинарии «Шаляпин» (уже четвертый!) открылся в Vokzal 1853 — на первом этаже исторического здания бывшего Варшавского вокзала. Здесь по традиции продается вся шаляпинская классика: пельмени и вареники ручной работы, свежие салаты и супы на крепком бульоне, сочные котлеты и свежий хлеб. Есть и завтраки-обеды в формате комбо. Еще в кулинарии продают замороженные полуфабрикаты и блюда к праздничному столу.
Обводный канал, 118
Дачный клуб «Суббота»
В здании Дома творчества писателей в Комарово открылся новый проект от создателей «Сельского паба». В музыкальной гостиной разместят систему из британской акустики Tannoy Super Red Monitor и усилителя QUAD 405. График студии разделят на сеансы: каждый час обещают ставить новую пластинку — от Баха до Сергея Курехина. А еще команда взялась за восстановление библиотеки, скоро она заживет в формате читального зала. В меню — дачные хиты: яйца «в мешочек» с тартином, взбитым маслом и икрой; скрембл с лисичками; холодный борщ; щучьи котлетки; ленивые вареники и домашние десерты.
Комарово, ул. Кавалерийская, 4/4
J’Pan
Московский J’Pan высадился на Некрасова. В меню азиатского бистро кроме десятка закусок, рамена и 8 видов донбури есть классный копченый тофу, татаки из говядины с соусом гамадари и чипсами из топинамбура, бодрый хрустящий чикен-кацу в соусе карри с овощами. А еще эффектные напитки на основе матчи (есть и церемониальная матча-эспрессо), ходзича, латте-бар (цикорий с рожью и одуванчиком!), симпатичный чайный колд-брю. К ним — десерты в виде головы сиба-ину, блинный торт с матчей и матча-тирамису
ул. Некрасова, 37/20
Surprise
Футуристическое кафе Амраха Панахбейли (ранее запускал гастропроект Sapiens и гастромаркет BackYard). У руля кухни тут не шеф, а гость — вы сами решаете, чем наполнить тарелку. Для этого на входе стоит сюрпрайз-билдер aka киоск самообслуживания, где можно увидеть калораж и собрать блюдо из модулей: белок, гарнир, дип, соусы, масла. Здесь есть готовые решения в разделах «Сытно», «После тренировки», «Энергия на день», «Побаловать себя» (пробуем куриное бедро в карри и щечки с бататом), а также опция «Собери свое». Всю технологическую часть — приложение, киоски, систему меню — Амрах разработал с нуля со своей инхаус-командой в сфере IТ.
Большой проспект П.С., 46/1
Casauma
Фиксируем: Обводный — сверхновый гастрономический район! Бар-гостиная с коктейлями, кинопоказами и джазовыми вечерами открылся на Измайловском бульваре. Над дизайном работала команда akke.collective (Gate31, Technodoner). В интерьере — мрамор, винтажная мебель и фортепиано, а еще абстрактная работа художницы Галы Волковой на штукатурке. В меню — мэтч Средиземноморья, Азии и Европы. Культурная программа выстроят вокруг лекций, кинопоказов, тематических вечеров и джазовых джемов.
Измайловский бульвар, 1к2ст1
Blüm
Диван-жвачка, сауэр с трюфелем и арт-меню: идеологи бара «Кабинет» Сэм Коняхин и Стас Быстров открыли двери нового бара Blüm на месте культового Big Liver Place. Здесь четыре барных зоны — паб, коктейльный бар, винная и листенинг-зона. Шеф Кирилл Сафонов (совладелец Supramen) подает севиче из гребешка с киви и лемонграссом, тартар-сандо с говядиной и пудрой из нори, вителло тоннато с мисо пастой. Сервисом рулит экс-владелец Evoe Арсений Маеренков. Коктейльная карта создана как путевой арт-журнал, Сэм сам написал для нее тексты (а теперь планирует дропнуть книгу!).
Шведский переулок, 2
Frame is
Новое кафе от двух поколений! На Моховой улице теперь есть кофе и сэндвичи от молодого ресторатора Даниила Суриса. В запуске Даниилу помогала мама — сооснователь кафе «Бизе» по соседству. В меню — булки и десерты собственного производства: ромовая баба, лимонный торт, пирожное-картошка, яблочный штрудель. Тут жалуют сэндвичи, их ставил бренд-шеф московского стритфуд кафе Dodgy Вениамин Савельев (Underdog, La Virgen). Пробуем бутерброд с тунцом и каперсами, лососем и цитрусовым крем-чизом, курицей и горчичным майонезом. Лимонады и молочные коктейли разрабатывала команда бара «Пиф Паф».
ул. Моховая, 31
Frangipani
Команда Gaijin открыла на Кирочной улице азиатское бистро (со своим двором-колодцем!). Тут зал в арке в формате бистро, терраса-сад с сакурой, деревянный зал для ужинов и омакасе на цокольном этаже. За кухню в ответе Александр Скридулис (Gaijin, Nomad) и Иван Плешивцев (Nomad). Пробуем лепешки роти из дровяной печи, утку по-гонконгски, шашлычки кушияки, 15 видов хэндроллов. Винную карту собирал сомелье Алексей Дудин, коктейльную — Василий Марков вместе с командой своего бюро «Авангард».
ул. Кирочная, 9
«Рестик Франс»
Супер свежий спот с бесплатным бильярдом, джанкфудом и вечеринками открылся в Доме Мурузи. Тут два зала: в первом — открытый бар с большим коммунальным столом, во втором — бильярд. На полу — арт художницы Марии Белорыбцевой. Кухней рулит молодой и амбициозный шеф Артем Утешев (ex. Ferma, Grain). Готовит багет с чили-маслом, паштет из фасоли со свежими овощами, батат фри с арахисовым соусом, шницель с коул слоу.
ул. Пестеля, 27
«Этма»
Бистро «Этма» с завтраками целый день от Вячеслава Рязанцева, сооснователя корнеров yes honey! в апарт-отелях Ye's Marata и Backyard, открылась у «Черной речки». Кухней рулит шеф Денис Лаптев (экс-совладелец и бренд-шеф Flor, работал с Евгением Викентьевым) — пробуем говяжью щеку с пюре и луком-шалот, целую камбалу с соусом аквапацца, омлет качо-э-пепе с пекорино романо, рапанов с пюре из корня сельдерея, пудинг с заварным кремом из корок хлеба; а также собственную выпечку из немецкой печи Miwe. Пространство разделили на три зоны: кофейную — для завтраков, камерную — для ужинов, и общий стол с местами для работы за ноутбуками.
наб. Черной речки, 35
Комментарии (0)