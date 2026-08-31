Кафе в музее, котлетошная и кабак: что открылось летом 2026 года

Surprise

Футуристическое кафе Амраха Панахбейли (ранее запускал гастропроект Sapiens и гастромаркет BackYard). У руля кухни тут не шеф, а гость — вы сами решаете, чем наполнить тарелку. Для этого на входе стоит сюрпрайз-билдер aka киоск самообслуживания, где можно увидеть калораж и собрать блюдо из модулей: белок, гарнир, дип, соусы, масла. Здесь есть готовые решения в разделах «Сытно», «После тренировки», «Энергия на день», «Побаловать себя» (пробуем куриное бедро в карри и щечки с бататом), а также опция «Собери свое». Всю технологическую часть — приложение, киоски, систему меню — Амрах разработал с нуля со своей инхаус-командой в сфере IТ.

Большой проспект П.С., 46/1