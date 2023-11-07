Как Татьяна Буланова и Алексей Жидковский отправились в лютый рестохопинг и увлекательный алкотур по Петербургу?

В гастрономической столице наметились новые тренды: ренессанс и полная амнистия котлет (в ресторане Veter им даже посвятили отдельное меню), переосмысление русского пирожка как идеальной take away алкозакуси (в Ren пекут нежнейшие с луком и яйцом) и триумфальное возвращение коктейлей начала двухтысячных (в баре OY! их заказывают целыми сетами). В котлетно-пирожковый алкотур по приглашению нашего директора отдела моды Юлии Машнич отправились волна и камень, стихи и проза, лед и пламень: решающий голос девяностых-нулевых и начинающий ресторатор Татьяна Буланова и фэшн-фуди Алексей Жидковский. И вот что из этого вышло.

Время: 15:35.

Место: «Гастрономика по-новому»

Панорамный семейный ресторан на улице Марата Татьяна Буланова этим летом перезапустила под своим именем и пригласила шефа Олега Пятакова (Rimski, Grazie Ragazzi) переосмыслить в авторской манере хиты итальянской и японской кухни.

Тренд: Паста и суши в одном меню — ​хеллоу, нулевые!

КРАБЫ И РОЗЫ

Юля: Рассказывайте, Татьяна, что у вас тут есть. Из первых уст, так сказать.

Татьяна: По моей просьбе в меню ввели любимейшую домашнюю пасту с крабом, она обалденная. Краб в ней — ​не какие‑то там кусочки, а реально разрезанные фаланги. В «Гастрономике» очень вкусная пицца на выдержанном тесте и ошеломительное тирамису, я лучше не ела: нежное, пропитанное как надо. Еще фантастический клубничный суп с охлажденным просекко.

Алексей: Это мой стиль. Как окрошка на шампанском. А что с суши?

Татьяна: Суши тоже есть, но небольшой раздел. По подругам сужу — ​в компании всегда окажется человек, который хочет суши. Я, кстати, к ним спокойно отношусь, а вот сын Саша очень любит. Но крабов обожаю, могу есть бесконечно.

Алексей: И я! Но был случай. Пришел я как‑то с алкогольной вечеринки, а в морозилке только крабы и икра. Ну разморозил это все. Важно — ​до этого не ел сутки. Мне было так вкусно! Я еще и масло растопил. И вдруг почувствовал себя настолько плохо, что вызвал скорую. Врачи говорят: «У вас белковый йодопередоз, самый страшный который». И четыре дня температура 40. С тех пор крабов как отбило, лет пять не мог их видеть. Только сейчас опять стал есть потихоньку.

Татьяна: Тогда попробуйте пасту с крабом. И баклажаны пармиджано в «Гастрономике» супер. Открыть ресторан — ​идея моего третьего мужа. Вот был бы он сейчас с нами! Он такой располагающий и галантный, но ему пришлось уехать в Москву.

Алексей: В Москве рестораторы пытаются что‑то изображать. Нельзя прийти и поесть. Я-то люблю попроще. Когда начинаются всякие термины, жалуюсь: «Вы меня ставите в неудобное положение. Почему я должен переспрашивать все меню?» (Официанту.) Налейте розе.

Татьяна: А вот мой муж мечтает переехать в Москву. Но пока я побеждаю. Не мой город! В Петербурге я как рыба в воде, меня он питает. Если Петербург тебя принял, неважно, родился тут или при­ехал, — ​это счастье, потому что он далеко не всех принимает. А Москва — ​воронка: ты быстро раскрываешься, легче все делается, но так же быстро уходит. Хотя у меня там и жилье свое уже много лет, я приезжаю не в гостиницу, и мы в следующем году откроем там два ресторана — ​итальянский и паназиатский. Но я пока ничего не буду говорить, рано.

Юля: А все, уже поздно, рассказали! Алексей, а у вас когда будет свой ресторан?

Алексей: У меня не будет, зачем мне? Я цветами занимаюсь. У меня же в Петербурге цветочный магазин Guilty Flowers. Маленький, но мы работаем для постоянных клиентов и на доставку. Делаем красоту. Ну не я, мои флористы. У нас без колхоза.