Главные музыкальные фестивали лета 2026-го в Петербурге

Roof Fest, Roof Place (16+)

Летний музыкальный проект проходит как серия отдельных концертов. Обязательное условие, как легко догадаться по названию: все перформансы — на крышах Петербурга. Уже несколько лет основная локация фестиваля — собственная площадка на Кожевенной линии, потому что лайвы лучше всего слушать с видом на Финский залив.

В 2026-м мы услышим Диму Билана, Еву Польну, Дору, лампабикта, Therr Maitz, «Пикник», Nemiga, «Мою Мишель» и многих других. Наш фаворит — фестиваль внутри фестиваля Discoland команды Çava Disco (главные по нарядным и тематическим вечеринкам!). Дано: 20 артистов и диджеев, поп- и диско-музыка, винтажный дресс-код.

До 11 сентября

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