Главные музыкальные фестивали лета 2026-го в Петербурге

Собрали главные петербургские фестивали под открытым небом на любой вкус: от электроники, джаза и рэпа до фолка и оперы — рассказываем, кого, где и когда слушать этим летом! Спойлер: среди выступающих — Zoloto, IOWA, t.A.T.u., Дельфин, Тося Чайкина, Антоха МС, «Сироткин», Toxi$, Icegergert, Feduk, пианист-феномен Илья Папоян и многие другие.
ИЮНЬ
«Жизель»
«Звезды белых ночей», Мариинский театр (12+)
Традиционный смотр танцевальных и оперных премьер стартовал еще в мае, но впереди десятки важных событий. Среди хайлайтов: гастроли Большого театра с инсценировкой приключений благородного разбойника «Марко Спада» (хореография французской звезды балета Пьера Лакотта!), постановка Леонида Якобсона «Блестящий дивертисмент» в версии труппы Мариинского театра, опера «Джоконда» по пьесе Виктора Гюго, а также целый ряд спектаклей со звездными составами. Например, «Легенда о любви» (Терешкина! Ким! Шакирова!) и «Жизель» (Хорева! Чон!).
До 24 июля
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Ева Польна
Roof Fest, Roof Place (16+)
Летний музыкальный проект проходит как серия отдельных концертов. Обязательное условие, как легко догадаться по названию: все перформансы — на крышах Петербурга. Уже несколько лет основная локация фестиваля — собственная площадка на Кожевенной линии, потому что лайвы лучше всего слушать с видом на Финский залив.
В 2026-м мы услышим Диму Билана, Еву Польну, Дору, лампабикта, Therr Maitz, «Пикник», Nemiga, «Мою Мишель» и многих других. Наш фаворит — фестиваль внутри фестиваля Discoland команды Çava Disco (главные по нарядным и тематическим вечеринкам!). Дано: 20 артистов и диджеев, поп- и диско-музыка, винтажный дресс-код.
До 11 сентября
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Polnalyubvi
«ЭтоЭтно», «Севкабель Порт» (0+)
Для любителей фолка и национальных инструментов выступят Polnalyubvi (инди-поп-дива и автор бэнгера «Кометы»!), проект Сати Казановой SATI ETHNICA, Сестрёнка и другие исполнители с приставкой «этно» из России, Сербии, Китая, Индии и Узбекистана.
С 27 по 28 июня
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Pianissimo, Эрмитаж, ГМЗ «Петергоф» (6+)
Серия концертов традиционно знакомит с академической сценой и молодыми пианистами — в этом году фестиваль пройдет в Петербурге, Петергофе, Москве, Нижнем Новгороде и Калининграде.
В лайн-апе — музыканты из России, Южной Кореи, Португалии, Италии и Турции. Например, в Большом петергофском дворце можно будет услышать Моёна Юна и Михаила Пироженко. А в Эрмитаже — Константина Емельянова, Маттео Буонаноче, Джана Сарача и Жуана Нету Виейра.
С 28 июня по 10 августа
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ИЮЛЬ
Gamma Festival, ЦСИ им. Курехина, «Завод Разин» (18+)
Формация m_devision отмечает десятилетие флагманского фестиваля. Главная техно-ночь (а также квинтэссенция электронной музыки и арта!) пройдет в трехдневном формате, задействуя ЦСИ им. Курехина, «Завод Разин» и секретную локацию.
Пока известна только первая часть лайн-апа (36 артистов!). Среди привозов — резидент одного из самых известных берлинских техно-клубов Tresor Shao, сооснователь фестиваля OMBRA Serx Einheri, испанский законодатель жанра электро Dark Vektor, мальтийский acid-адепт Acidulant и главная движущая сила андеграундной сцены Монголии Giin.
С 3 по 6 июля
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Toxi$
VK Fest, Парк 300-летия Петербурга (0+)
Артисты ежегодного опенэйра — главные поп-, инди- и хип-хоп- звезды. В этом году в их числе T.a.t.u., Feduk, Лолита, Клава Кока, «Сироткин», трио Toxi$ & Big Baby Tape & Aarne, Boulevard Depo, OG Buda, Markul, Rozalia, Слава КПСС, Мот, «хмыров», «тима ищет свет», Tesla Boy, Ugli, Ubel, Крыли, Baby Cute и прочие секретные гости.
Также в программе дискуссии и встречи с инфлюенсерами. Список пока не разглашают, но мы предсказываем солидные имена. Например, в прошлом году на фестивале были замечены бриллиант нашего сердца Илья Куруч и актер из «Слова пацана» Леон Кемстач. Из других развлечений: йога, квизы, видеоигры, мастер-классы и зона для косплея.
С 4 по 5 июля
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«Планета К-30», «Мануфактура 10|12» (18+)
Проект команды Roots United во второй раз пройдет на их новой площадке — в культурном квартале «Мануфактура 10|12». Первый вечер будет посвящен джазу. Хайлайт здесь — Kamaal Williams — британская звезда, которая впервые за 10 лет посетит Россию с бэндом. Во второй вечер мы услышим более привычные для «Планеты» электронную музыку и техно. Из того, что невозможно пропустить — шоукейсы Stvol TV, Roots United и нижегородских селебрити «Станция метро Горьковская», а также выступления Cream Soda, «тимы ищет» и Петара Мартича.
С 10 по 11 июля
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Илья Папоян
Summer Music Park, Ботанический сад (0+)
Все главные составляющие юбилейного опенэйра перечислены в его названии — это всегда лето, музыка и парк. Двенадцать (!) вечеров в Ботсаду будут звучать классика, советские хиты, поп, танго и даже саундтреки к «Интерстеллару» и прочим блокбастерам.
В программе: моноспектакль Константина Райкина, фортепианный вечер рок-звезды академической музыки Ильи Папояна, а также выступления Игоря Корнелюка (легендарный автор «Города, которого нет»!), Юрия Башмета и «Солистов Москвы», Юлии Паршуты, оркестра «Синголо», «Ленинградского патефона» и «Ганенко Бэнда».
С 10 по 26 июля
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Давид Голощекин
«Бродский DRIVE», сад Фонтанного дома (0+)
Если в прошлом году фестиваль отмечал юбилей Иосифа Бродского, то в этом — столетие ленинградского джаза. В лайн-апе — основатель Джазовой филармонии Давид Голощекин, американский вокалист JD Walter, французский исполнитель Monique B, лидер коллектива Non Cadenza Саша Алмазова и другие.
C 10 по 12 июля
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Friendly Thug 522 NGG
Atlanta Summer Festival, Площадь Морского вокзала (16+)
В хип-хоп-феерии (концерты с 12 часов дня до 10 вечера + афтепати с диджей-сетами до 6 утра!) примет участие более 19 хитмейкеров: Guf, ЛСП, Friendly Thug 522 NGG, Icegergert, Yanix, Saluki, Thomaz Mraz, Bushido Zho, Gone.Fludd. Также обещают маркет дизайнеров, фотозоны и фудтраки.
C 11 по 12 июля
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«Черное домино»
«Опера — всем», Петропавловская крепость, Елагиноостровский дворец, Гатчинский дворец, Екатерининский дворец (6+)
Опенэйр по традиции предлагает нам дорожную карту по оперным шедеврам. Смотрим и слушаем «Псковитянку» Римского-Корсакова, «Леди Макбет Мценского уезда» Шостаковича, «Лючию ди Ламмермур» Доницетти и в финале «Бал-маскарад» Верди. Среди артистов — звезды «Ла Скала», Римской оперы, Мариинского театра и Музыкального театра им. Шаляпина.
С 12 по 25 июля
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Odyssey Festival, «Брусницын» (18+)
В этом году Odyssey Festival проходит под неймингом «Петля времени» и обещает перенести нас в детство. Квартал «Брусницын» трансформируют в «Звездные Врата» и, как всегда, создадут симбиоз электронной музыки, искусства и яркого дресс-кода (главные тэги — космос и футуризм!). В первой волне артистов (точнее, в «эшелоне межгалактического фронта»!) более 28 имен из Германии, Португалии, Азербайджана, Того, Беларуси и России.
С 18 по 19 июля
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Saint Petersburg Jazz Festival, Филармония им. Шостаковича, Юсуповский сад (6+)
Молодой джазовый фестиваль пройдет всего в третий раз, но уже ставит рекорды по самому масштабному лайн-апу этого лета (более 600 музыкантов!): пианист Борис Березовский и «Дебюсси джаз», лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, ВИА «Пролетарское танго», Петр Налич, австралийская дива Фантине, Валерий Сюткин, трубач Вадим Эйленкриг и Калининградский камерный оркестр, а также многие другие.
Кроме основной концертной программы заявлена клубная (мероприятия пройдут по всему Петербургу: от The Hat до джаз-клуба Игоря Бутмана!), а на закрытии фестиваля покажут трибьют певцу Леониду Утесову.
С 20 по 26 июля
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Zoloto
Summer Sound, «10/12 Мануфактура» (16+)
Серия концертов пройдет в трех городах — Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде — и продлятся почти месяц. В июле, к примеру, можно послушать Антоху МС, «Градусы», «Базар» и «Комнату культуры». А в августе — Zoloto, IOWA, Дельфина, Saluki, Хаски, Uma2rman, Элли на маковом поле, «Три дня дождя» и Полину Гагарину.
С 24 июля по 16 августа
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«Окна открой!», Парк 300-летия Петербурга (6+)
Рок-марафон под открытым небом в этом году отмечает свое 25-летие. Это редкая возможность увидеть на одной сцене легендарные группы «Алиса», Trubetskoy, «Сектор газа», «ПилОт», «АнимациЯ», FPG, «Бригадный Подряд», «Разные Люди», Nagart и другие.
25 июля
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АВГУСТ
«Музыка мира», Шереметевский сад (6+)
Фестиваль музея театрального и музыкального искусства — это семичасовой опенэйр, посвященный фолку. В лайн-апе — инди-группа Settlers (всем слушать «Частушки» и кавер на «Никто-никогда» Алены Свиридовой!), экспериментаторы, объединяющие дионисийский экстаз и духовную пронзительность Hodila Izba, этно-панк-квартет «Ива Нова» и дуэт с акцентом на восточных мотивах Волков & Погосян. Также в день фестиваля пройдут тематические экскурсии, квесты и мастер-классы и игры — детали объявят позже.
1 августа
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«Пикник “Афиши”», Елагин остров (0+)
Столичный фестиваль в третий раз приедет в Петербург. Его концепция — «город в городе», когда не нужно никуда выходить, чтобы увидеть все самое интересное. В лайн-апе заявлены Feduk, Slava Marlow, Минаева, Cupsize, а также два недавно воссоединившихся дуэта «Озера» и Мальбэк & Сюзанна.
Традиционно на «Пикнике» будут фудкорт и маркет локальных брендов, а еще тренировки по йоге, зумбе и стретчингу, водные виды спорта (от балансбординга до фингерфлоубординга!), тайский массаж и экспресс-портреты от иллюстраторов.
8 августа
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«Ленинградские мосты», Банковский, Мучной и Мало-Конюшенный мосты (0+)
Самый петербургский музыкальный фестиваль вновь пройдет в центре города в августе. Зрительным залом, как и всегда, станут набережные рек и каналов, а сценой — мосты. В разные годы здесь выступали как селебрити («Звери», Антоха МС, Антон Беляев, Тося Чайкина!), так и ньюкамеры, прошедшие отбор музыкальной лаборатории Neva’zhno.
Из списка артистов 2026-го пока известно несколько имен (всего их будет более 30!): passmurny, «нееет ты что», Zventa Sventana, Мартин и Trofim Grann.
С 14 по 16 августа
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«Антон тут рядом», «Севкабель Порт» (0+)
В «самую дискоцентричную» среду этого лета на берегу Финского залива на благотворительном фестивале выступят Оркестр фонда «Антон тут рядом», Андрей Катиков, Сестрёнка и мс улыбочка (остальных исполнителей объявят позже!). Как и каждый год, особенно ждем маркет с продукцией инклюзивных мастерских и лекторий.
26 августа
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Андеграундный клуб Kontrkult
«Отдых 24», будет объявлено позже (18+)
В прошлом году в доках Кронштадта отгремел самый масштабный 24-часовый рейв лета (среди артистов хип-хоп-звезда с миллионной аудиторией 9mice и Глюкоза в новом амплуа техно-диджейки!). В 2026-м андеграундный клуб Kontrkult повторит флагманский ивент. Традиционно команда техно-визионеров раскроет лайн-ап и локацию ближе к дате, а пока мы знаем только спойлер про конкурс по тектонику (да-да!).
С 29 по 30 августа
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