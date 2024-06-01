Ева Польна: «Я устала доказывать людям, что я не фантик, что я не стою на сцене исключительно для их развлечения»

У меня, кстати, есть неразгаданная загадка. Когда вы с Юрой Усачевым начинали, вы делали совершенно непопсовую музыку — эмбиент-электронику и джангл. Почему вы решили заняться поп-музыкой? Это спортивный интерес?

Отчасти да. Мы сидели в Петербурге и хотели взорвать шоу-бизнес. Писали классную передовую музыку и ждали, что сейчас все услышат, какие мы крутые. Но что-то никто не проникался. По радио звучали все те же... «крошки-мои-я-по-тебескучаю». И мы сидели без денег, слушали всякую популярную ерунду и думали: «А чем мы хуже?» И видите, как получилось, — оказались совсем не хуже.

Классно. А у вас как делились обязанности? Вы писали мелодию и текст, а Юра оформлял?

В нашем коллективе было именно так.

Как вы обычно пишете музыку? На пианино?

Ну, я могу там иногда двумя пальцами что-то наиграть, а так я все придумываю в голове. Иногда могла в диктофон что-то напеть. Я пишу всегда, в 90% случаев, всю песню целиком. Это и мелодия, и текст, и бриджи. То есть песни во мне живут и вызревают без чьей-либо помощи, а потом я их отдаю на продакшн. С Юрой, конечно, была другая история, потому что мы сидели, играли целыми днями, джемовали, и если какая-то нота меня цепляла, я могла на ней построить вообще целый мир.

Вы в музыке, получается, как рыба в воде. Можете с любого места начать творить, да?

Да я и сейчас, если будет музыкальный поток, который мне понравится, могу из этого потока вынести что-то свое и написать музыку и текст.

В начале «Гости из будущего» сотрудничали с продюсером Евгением Орловым. Вы на каких условиях расстались? Там же ничего серьезного не было?

Мы выкупили себя.

А, даже так.

Конечно. Мы много работали, откладывали денежки в коробочку, принесли продюсеру денежки за себя. Женя до сих нас вспоминает добрым словом. И я его понимаю!

Если какая-то нота меня цепляла, я могла на ней построить вообще целый мир.

С какими чувствами вы относитесь к истории с песней «Ева, я любила тебя»? Это же целый культ имени вас.

Знаете, если говорить о мании величия или звездной болезни, ко мне это не имеет никакого отношения. Я себя очень люблю и уважаю, но я к себе совершенно спокойно отношусь. Мне не нужно преклонения перед моей персоной. Я самоироничный человек. Дело в том, что Алексей Романоф, который писал музыку в группе «Винтаж», — это наш с Юрой коллега, приятель. Они в свое время сидели в одной студии. И Юра помогал ему писать альбом. Это была такая дружеская история, потому что мы все — одна компания. И я радовалась, когда у ребят получился такой классный танцевальный проект. Эта песня появилась как раз в тот момент, когда я уже ушла из «Гостей». Вернее, группа «Гости из будущего» прекратила свое существование.

В ком из вас с Юрой было больше амбиций делать крутую музыку?

Мне всегда было тесно в рамках поп-музыки. Точнее, сначала не было, но потом я как будто перегорела. Мне в принципе не близки понятия «формат», «жанр», а также утверждения из серии «попса — плохо, а вот рок — это что-то такое классное, настоящее, честное». Как будто «попса» — это исключительно условная группа «Стрелки» в трусиках, поющая для дядек. Не согласна вообще. Я думаю: ну почему, если ты берешь на гитаре три простейших аккорда нетвердой рукой, то ты почему-то не попса? А если ты делаешь классную музыку, модную, крутую, которая заставляет тебя двигаться, питает энергией, и ты поешь о любви, то… Резюмируем: есть хорошая музыка, есть плохая, бессмысленная и, напротив, та, что помогает жить.