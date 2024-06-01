Ева Польна: «Я устала доказывать людям, что я не фантик, что я не стою на сцене исключительно для их развлечения»

В 90-х Ева Польна стала «Гостьей из будущего» и вместе с Юрием Усачёвым подарила нам «Это сильнее меня», «Ты где-то», «Зима в сердце» и еще десятки культовых треков, которые знают все — от бумеров и миллениалов до зумеров и альфа! Она — настоящая, но в меру скромная легенда интеллигентной электроники (наша Рошин Мерфи!), которая принесла IDM в массы и стала негласной королевой музыки нулевых. Свой статус Ева несет сквозь года: в 2023 году она выступила дуэтом с Татьяной Ткачук из группы «Моя Мишель», которая вдохнула новую жизнь в песню «Зима в сердце» (№1 по поискам в Shazam!). А еще выпустила новый сольный альбом и отправила нас всех в «Открытый космос», где обитают нарядный трек «Падаю», мелодраматичный Verdi и немного «Печаль» — ода фантастическому Петербургу с самым подходящим ему названием.
Мы больше не плачем, а только танцуем! Потому что Ева Польна — лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2024.
С Евой Польной (при личной встрече!) поговорил Олег Кармунин, музыкальный критик и автор телеграм-канала «Русский шаффл».
Ева, от современной российской поп-культуры вам скучно или наоборот? Что сейчас слушаете?
И русскую, и западную поп-музыку — в силу профессии — слушаю много, но не разделяю ее по географическому признаку. Для меня это единое «земное пространство». И не могу сказать, что именно в сегменте «поп» за последнее время меня что-то поразило. Есть ощущение вторичности. Но это общемировая тенденция: не мы отстали, а на Западе рванули вперед — нет! Ситуация одинаковая везде. Здорово, если будет появляться больше замечательной модной русской музыки, на нашем родном языке. Ждем! (Смеется.)
За кем следите из современных музыкантов? Есть молодые самородки?
Искренне радуюсь успехам и слежу за теми, кто мне интересен, хожу на концерты к любимым артистам. Нравятся «Моя Мишель», Эрика Лундмоен. Люблю Тосю Чайкину.
Вы смотрели «Евровидение»?
Нет. Для меня эта программа не имеет отношения к музыке. Она скорее про политику, поэтому интереса не вызывает.
А я смотрел. И могу сказать, что там прям в основном ретродискотека. Процентов сорок выступлений косят под 1980-е и 1990-е.
Общемировая тенденция. Все как в моде: полная зацикленность на прошлом. Повторение, повторение... К чему потом вернутся? Легко угадать. К нулевым? В 2030-х вернутся, наверное, к 2010-м. Каждый раз на двадцать лет назад. И так до бесконечности.
Да, вечное возвращение. Кто вам сейчас делает электронный звук?
Звук делает наша маленькая команда: я, Рома Кенга, Андрей Тимонин, а также Саша Мания — продюсер нашего коллектива. Задача непростая: уложить мой текст в небанальное звучание, не потерять за «бочками» и «синтами» самое важное — Слово.
Вы не хотели бы к современно-модному продюсеру или диджею обратиться?
Знаете, я бы хотела хотя бы раз в жизни посотрудничать с Daft Punk, жаль, они распались. (Смеется.)
А из наших?
А из наших никого не надо.
Зря вы так. Есть очень удачные примеры, как старые треки залетают с новым продакшном. Взять того же Травму, который сделал коллаб с группой «Винтаж».
Я не люблю ретро и считаю, что человек должен жить сегодняшним днем. Как-то хочется уже наконец расширить свои музыкальные границы. Для меня принципиально идти вперед. Я думаю, что на сегодняшний день самое передовое, во что я могу упаковать свои не всегда понятные большим массам людей тексты, — это в альтернативу.
Мне нравится пример Сергея Курехина. С моей точки зрения, он делал настоящую альтернативную музыку, на грани современного искусства. Я не говорю, что завтра начну делать андерграунд. И да, я пытаюсь заворачивать свою музыку в некую красивую бумажку, чтобы люди обращали на нее внимание. Но это не основная цель. Что точно меня не интересует — сделать простой трек, чтобы под меня танцевала молодежь. Мне это неинтересно. Я взрослый артист, автор.
А как вы вообще объясняете взлет «Моей Мишели» с песней «Зима в сердце»?
Во-первых, песня же просто прекрасная! Мы с Юрой Усачевым постарались, заявляю без ложной скромности. Во-вторых, все в индустрии знают, как трепетно я отношусь к «каверам» на свои песни, но история с группой «Моя Мишель» не случайная. Очень талантливые ребята, Таня и Паша. Их успех — заслуженный.
У меня, кстати, есть неразгаданная загадка. Когда вы с Юрой Усачевым начинали, вы делали совершенно непопсовую музыку — эмбиент-электронику и джангл. Почему вы решили заняться поп-музыкой? Это спортивный интерес?
Отчасти да. Мы сидели в Петербурге и хотели взорвать шоу-бизнес. Писали классную передовую музыку и ждали, что сейчас все услышат, какие мы крутые. Но что-то никто не проникался. По радио звучали все те же... «крошки-мои-я-по-тебескучаю». И мы сидели без денег, слушали всякую популярную ерунду и думали: «А чем мы хуже?» И видите, как получилось, — оказались совсем не хуже.
Классно. А у вас как делились обязанности? Вы писали мелодию и текст, а Юра оформлял?
В нашем коллективе было именно так.
Как вы обычно пишете музыку? На пианино?
Ну, я могу там иногда двумя пальцами что-то наиграть, а так я все придумываю в голове. Иногда могла в диктофон что-то напеть. Я пишу всегда, в 90% случаев, всю песню целиком. Это и мелодия, и текст, и бриджи. То есть песни во мне живут и вызревают без чьей-либо помощи, а потом я их отдаю на продакшн. С Юрой, конечно, была другая история, потому что мы сидели, играли целыми днями, джемовали, и если какая-то нота меня цепляла, я могла на ней построить вообще целый мир.
Вы в музыке, получается, как рыба в воде. Можете с любого места начать творить, да?
Да я и сейчас, если будет музыкальный поток, который мне понравится, могу из этого потока вынести что-то свое и написать музыку и текст.
В начале «Гости из будущего» сотрудничали с продюсером Евгением Орловым. Вы на каких условиях расстались? Там же ничего серьезного не было?
Мы выкупили себя.
А, даже так.
Конечно. Мы много работали, откладывали денежки в коробочку, принесли продюсеру денежки за себя. Женя до сих нас вспоминает добрым словом. И я его понимаю!
С какими чувствами вы относитесь к истории с песней «Ева, я любила тебя»? Это же целый культ имени вас.
Знаете, если говорить о мании величия или звездной болезни, ко мне это не имеет никакого отношения. Я себя очень люблю и уважаю, но я к себе совершенно спокойно отношусь. Мне не нужно преклонения перед моей персоной. Я самоироничный человек. Дело в том, что Алексей Романоф, который писал музыку в группе «Винтаж», — это наш с Юрой коллега, приятель. Они в свое время сидели в одной студии. И Юра помогал ему писать альбом. Это была такая дружеская история, потому что мы все — одна компания. И я радовалась, когда у ребят получился такой классный танцевальный проект. Эта песня появилась как раз в тот момент, когда я уже ушла из «Гостей». Вернее, группа «Гости из будущего» прекратила свое существование.
В ком из вас с Юрой было больше амбиций делать крутую музыку?
Мне всегда было тесно в рамках поп-музыки. Точнее, сначала не было, но потом я как будто перегорела. Мне в принципе не близки понятия «формат», «жанр», а также утверждения из серии «попса — плохо, а вот рок — это что-то такое классное, настоящее, честное». Как будто «попса» — это исключительно условная группа «Стрелки» в трусиках, поющая для дядек. Не согласна вообще. Я думаю: ну почему, если ты берешь на гитаре три простейших аккорда нетвердой рукой, то ты почему-то не попса? А если ты делаешь классную музыку, модную, крутую, которая заставляет тебя двигаться, питает энергией, и ты поешь о любви, то… Резюмируем: есть хорошая музыка, есть плохая, бессмысленная и, напротив, та, что помогает жить.
Поэтому вы решили начать сольный проект?
Одной из причин стало то, что я устала доказывать людям, и в том числе Юре, что я не фантик. Что я не стою на сцене исключительно для их развлечения. Я принципиально пишу музыку не для этого. Пик популярности «Гостей» — это начало 2000-х. Музыкальные медиа — радио и ТВ — тот самый «формат», который диктует рамки и условия. Может, они хороши для артиста-продукта, который искусственно создан продюсером, но автору в них тесно.
До сих пор масса людей ассоциирует меня только с песнями «Метко» или «Люби меня по-французски». Хорошими, любимыми, исполняемыми на концертах. Но в наших альбомах всегда было место и «глубокой» лирике. Мне хотелось, чтобы наш проект развивался, а не плыл по течению, используя «минусовые» фонограммы, с которыми мы начинали на старте. Но, к сожалению, только мне.
Я мечтала сделать новый проект с музыкантами. В итоге я собрала коллектив, и мы начали делать все почти с нуля. И продолжаем до сих пор. Двадцать пять лет я пишу красивые песни с глубоким смыслом, «одеваю» их в модное танцевальное или романтичное электронное звучание, они попадают в ваши сердца и остаются там навсегда. Происходит волшебство!
В каком жанре вы бы хотели поработать, когда возьметесь за следующий релиз?
Все три мои сольные пластинки разные по звучанию, но настроенчески это все та же лирическая героиня. Она путешествует во времени вместе со мной, событиями моей жизни и жизней моих друзей… «Открытый космос» — рубеж. Так много всего произошло с нами, с миром. Этим альбомом я словно вышла из одной двери, чтобы войти в другую. Что дальше? Новые песни, новый звук — открытый космос! (Смеется.)
Похоже, вы достигли того, к чему стремились.
Время несется так быстро, что иногда не успеваешь прочувствовать, осознать, как много всего сделано. Порой кажется, сделано даже больше, чем я сама от себя ожидала. Но мне интересно в моей профессии, нравится, что я иду своим собственным особенным путем.
Сейчас я чувствую себя прекрасно, как никогда раньше. Я в своем музыкальном раю! У меня прекрасная команда, которая все делает для того, чтобы мне было приятно и хорошо петь.
Скажите пару слов, кто стоит за всем этим.
Профессиональные техники, прекрасный звукорежиссер, продюсер Александра — продюсер, которая кровью стоит за качество звука, света и множество нюансов, о которых зрителю и не нужно знать. Сейчас, конечно, иногда думаю: ну как я раньше работала? Опасно для жизни и здоровья. (Смеется.) Очень хочется, чтобы таких коллективов, как наш, было больше. Мы бы вместе поднимали уровень нашей индустрии в части концертно-гастрольной деятельности. Мы даем большие концерты, делимся энергией, теплом наших сердец и не планируем останавливаться на достигнутом!
Фото: София Карайванская
Стиль: Виктория Старцева
Визаж и волосы: Юлия Тимонина, Анастасия Тихонова
Ассистент стилиста: Михаил Тувыкин
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