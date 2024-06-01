Как фонд «Антон тут рядом» стал главным городским ньюсмейкером в области культуры (наряду с Эрмитажем и Мариинским театром!)

10 лет назад главред журнала «Сеанс» Любовь Аркус создала благотворительный фонд «Антон тут рядом» лишь для одного человека с аутизмом. Сегодня «Антон» — один из главных городских ньюсмейкеров в области культуры (наряду с Эрмитажем и Мариинским театром!), а команда фонда делает классные события, которые объединяют петербуржцев: музыкальный фестиваль с передовым (антонтутрядомным!) лайн-апом в «Севкабель Порту», инклюзивный (и несоревновательный!) забег, большой благотворительный маркет с книгами, керамикой, фудкортом и кинолагерь в Новой Голландии. Ставят спектакли в БДТ, танц-перформансы и инклюзиклы на Новой сцене Александринского театра, а еще проводят концерты, кинопоказы и мастер-классы. Кто такой «Антон»? Да это мы с вами!
Знакомьтесь, команда фонда «Антон тут рядом», лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 в номинации «Культурная институция».
Команда фонда «Антон тут рядом» сфотографирована во дворе дома № 23 по 8-й линии Васильевского острова. Недавно культовую скульптуру Горыныча (паблик-арт 1980-х от художника Владимира Трубакова!) отреставрировали энтузиасты во главе с активисткой Анастасией Фисенко.
Слева направо, сверху вниз: Алена Лазутина, Анастасия Ермолаева, Даля Дома, Андрей Цырцанов, Сергей Тиснек, Елена Фильберт, Катерина Чуракова, Полина Толстова, Алевтина Грунтовская, Юлия Зубцова, Любовь Аркус, Денис Сироткин. На всех мерч «Антон тут рядом». На Дале рубашка IDOL, брюки LIME. На Андрее лонгслив MOONTREES, брюки LIME. На Елене лонгслив APISS, брюки LIME, берет MINAKU. На Екатерине брюки LIME. На Полине рубашка KANZLER, брюки LIME, галстук STILMARK. На Алевтине юбка LIME. На Юлии брюки LIME. На Любови брюки LIME, берет BEFREE, галстук STILMARK. На Денисе рубашка KANZLER
Великое начинается с малого: историю фонд «Антон тут рядом» ведет с 2008 года — со знакомства главреда киножурнала «Сеанс» Любови Аркус с 14‑летним Антоном Харитоновым, точнее с его сочинением «Люди». Это емкий и пронзительный текст о человечестве и человеке, где они бывают «добрые, говорящие, меховые, горячие, красивые, ледяные, мелкие, настоящие, железные, смешливые, барные, лесные». «Люди конечные, люди летают»: поэзия и мудрость поразили Аркус, и о встрече с Антоном (а еще об аутизме и системе психоневрологических интернатов) она сняла фильм — триумфатор Венецианского кинофестиваля. Сочинение Харитонова перевернуло не только жизнь кинокритика, но и тысячи других. В 2013 году Любовь Аркус открыла одноименный фонд для людей с аутизмом «Антон тут рядом». В название легла фраза Антона — она означает «Я тут» или «Я согласен».
Статистика фонда за 10 лет невероятная: 6 площадок в Петербурге, 23 проекта помощи, сотни обученных врачей и 5 000 аутичных взрослых и их близких, которые получили поддержку. Коллаб с «Антоном» хотят все: сотрудничали с Натальей Водяновой и группой «АукцЫон», с Эрмитажем и ММОМА. Фонд развивает системную благотворительность и задал ее золотой стандарт — быть стильной и увлекательной. Однако главное —«Антон тут рядом» стал градообразующим элементом Петербурга. Точные и ироничные цитаты студентов фонда отпечатаны не только на гениальном мерче из любимого магазина shop-antontutryadom.ru (еще на открытках, билбордах — повсюду!), но и в наших сердцах. «Хороший день, чтобы быть», «Незнакомцы — это незнакомые друзья», «Не могу потише, я — сердце». И конечно, бессмертное «Главное — не мракобесить!».
Фонд
За десять лет «Антон тут рядом» превратился в мультивселенную: инклюзивные арт-центры, медконференции, дэнс-перформансы, онлайн-лектории, маркеты, кинопоказы и даже карточки для селфхэлпа.
Что изменилось за 10 лет?
Любовь Аркус
Основатель фонда «Антон тут рядом»:
«Когда фонд начинался, была только школа старой психиатрии — она как мантру твердила: "Аутизма нет, есть умственная отсталость и шизофрения". Тут мы революцию произвели: обучили 150 одних психиатров-неврологов, а еще педиатров, эпилептологов и сотни других врачей. Онлайн-курсы для родителей, юристы, хип-хоп-группа — чего только у нас нет! Для аутичных взрослых — центры на Невском и Троицкой, летние лагеря, сопровождаемое проживание, трудоустройство: на секундочку, 10 наших студентов работают за реальную зарплату в "Газпроме" — 10 лет назад о таком мы и мечтать не могли!
В первую очередь, мы пересобрали команду, создали правление: фандрайзинг, пиар — у каждого дела есть руководитель с сотрудниками. Иначе фонд бы остался локальным и погиб еще году в 2019-м. А так помощь удалось сделать системной: если в 2013 году у нас было 20 студентов, то сейчас 120 человек только в команде. Создали сайт, пожертвования на нем приносят значительную часть бюджета. Это не просто платформа, а вещь, которая вдохновляет и объясняет, почему нужно помочь именно нам. И почему это не только важно, но и приятно: пиар-кампанию придумали веселой, легкой, занимательной, прекрасно дизайнерски оформленной. Мы стали модными!
Наш мерч из домашней истории вырос в интернет-магазин, да и в часть городской жизни. Через наш лучший в мире дизайн фондом очаровываются и становятся заказчиками: например, крупные строители купили цитату студента Гоши Соколова "Всё состоит из магии и кирпичей".
Половина работы в фонде происходит в коллаборации с искусством: у нас есть оркестр, танцевальная студия, театральные проекты в БДТ — "Язык птиц" Бориса Павловича, скажем, номинировался на "Золотую маску". Своими соцсетями, мероприятиями, социальной рекламой (начинания можно перечислять от забора до обеда!) мы набрали, как бы это сказать, такое прикольное ощущение от "Антона тут рядом" в целом».
Как выбрать подачу социально важного бренда и как не прогореть?
Лада Ефимова
PR-директор фонда «Антон тут рядом»:
«Лайфхак номер один — будьте готовы прогореть. Или немного подгореть. Мы выстраивали визуальный язык, систему креативных проектов и tone of voice несколько лет: это был тернистый антонтутрядочный путь, и он продолжается. Важно быть ближе к людям и социальной проблеме, о которой вы собираетесь говорить. Один из языков информирования об инклюзии — мы сами и то, что мы любим и ценим: искусство, знания и вечеринки. Поэтому об аутизме и фонде узнают через наши образовательные проекты и события, мерч и фестиваль. Как однажды сказал студент фонда, мой приятель Гоша: мы собрали всех друзей в одну упаковку — врачей и художников, бренды и институции. Получается, лайфхак номер два — будьте похожими на себя.
Одна из моих любимых и, наверное, самая популярная акция "Антон тут рядом" — "Прикоснуться словами": ежегодно выпускаем 50000 валентинок в поддержку фонда. Шесть всегда новых посланий от аутичных авторов с леттерингом Сережи Тиснека. У нас получилось создать простой и приятный способ говорить о невыразимых чувствах. Счастье — отстой? Антислезы 1000%? Творчество аутичных авторов становится привычной частью Петербурга — это значит, мы на верном пути».
Танец + музыка
В 2014-м студенты, сотрудники и друзья фонда объединились в авангардный и инклюзивный оркестр: у него всегда солдаут и гости от Жени Любич до Антохи МС. В 2020 году «Антон тут рядом» дебютировал в танце: в перформансе «По пути» артисты отвечают на вопрос «Что такое дом?». Сегодня труппа — резидент Новой сцены Александринского театра.
Как это — играть в инклюзивном оркестре и при этом работать в фонде?
Юлия Зубцова
Директор по социальному предпринимательству фонда «Антон тут рядом», участница Оркестра:
«Играть с аутичными музыкантами — классно! Это как раз та ситуация, когда мы заняты одним общим делом. Вроде бы рядом ежедневно в Центре, но вместе с тем и по отдельности: у ребят своя работа, у меня — своя. Оркестр — та точка, где мы соединяемся. Совмещать сложно, но перезагрузка отличная. В перерыве музыкант Саша обычно угощает всех вафлями. Самое запоминающееся выступление было на фестивале "Антон тут рядом" в 2022 году. Мы играли с Катей IOWA и Кириллом Рихтером на крыше Roof Place с видом на фарватер — это вау!».
Как проходят репетиции? Что они дают студентам фонда?
Алевтина Грунтовская
Хореограф, танцовщица MusicAeterna Dance, куратор танцевальной группы «Антон тут рядом»:
«У труппы все по-взрослому: есть художественный руководитель, хореограф, репетитор и танцовщицы-тьюторы. Много работаем в парах и группах с базовыми (и анатомически безопасными!) движениями. Учимся слушать свое тело через танец, звук и голос. Это помогает быть чуткими к другим, стать бесстрашными в проявлении себя и личных границ. В июне к перформансу "о. Лебединое" присоединится Владимир Варнава, хореограф и танцовщик современного танца. А в ноябре покажем премьеру танц-перформанса "Твоими глазами" на Новой сцене! Сейчас в лаборатории объединяем световую инсталляцию, живой звук и танец: они станут частью большого спектакля, в котором мы размышляем о том, что такое встреча и где она происходит. Может быть, во снах, в воображаемых мирах или здесь и сейчас?».
Какая постановка — самая любимая?
Андрей Цырцанов
Студент ИТМО, студент фонда «Антон тут рядом», танцор:
«Моя танцевальная карьера началась с перформанса "По пути". На первом выступлении был сосредоточен и слегка в восторге! Сочетания движений, прекрасный состав команды удерживают внимание и повышают настроение зрителей. Постановка и сегодня больше всех вызывает у меня положительные эмоции и воспоминания. Важно посредством танца показать миру возможности. Только то, что возможно, воплощается в реальность».
Игрушка «Любитель ездить на лифте»
Мастерские + дизайн
У фонда девять инклюзивных творческих мастерских, где делают мерч: столярная, шелкографическая, переплетная, по две швейных, керамических и декора. (А еще по клинингу, кулинарии и IT!)
Директор по социальному предпринимательству фонда «Антон тут рядом»:
«Творческие мастерские — это, по сути, отличные друг от друга, но при этом связанные между собой производства. Например, столярка делает формы для будущих изделий, а декораторская расписывает. В одних взрослые с аутизмом работают и получают зарплату, в других — только учатся. Студенты делают шрифты и формы, а мастера придумывают, как это использовать. Мерч объединяется в коллекции, в них участвуют все мастерские: скажем, "Представитель флоры" с улыбчивым цветочком. В ней есть керамические кружки, из текстиля — носки и шоперы, из дерева — брелоки и оклады для зеркал.
Еще 10 лет назад продукция фонда выглядела совершенно иначе! Не было шелкографической печати, а теперь делаем принты для переплета и тканей. Скоро выпустим лимитированную коллекцию для нашего музыкального фестиваля. Заглядывайте в интернет-магазин — за тарелкой с драконом Пушком, блокнотами с котом средних лет и футболкой кандидата страдающих наук».
Чем привлекает работа в мастерских?
Даля Дома
Художница-керамистка, мастер керамической мастерской фонда «Антон тут рядом»:
«Атмосферой сотворчества! Обожаю нашу коллекцию подсвечников — настоящий арт-дизайн! Мы предложили студентам нарисовать что‑то, что могло бы держать свечку: один из них, Стас, придумал эскиз — маленькая чаша на трех ножках, смешной осьминог. Простой и лаконичный, но такой дурашливый и трогательный дизайн. В итоге все предметы получились со своим характером — и это классно! Ведь все мы разные, и каждый имеет право быть похожим на себя».
Денис Сироткин
Художник, студент фонда «Антон тут рядом»:
«Впервые оказался в фонде в 2014 году. С тех пор работаю в переплетной мастерской. Рисую и пишу с мастерами и студентами. Есть такое задание — нарисовать наших людей. Наши люди — которые работают студентами, мастерами. Наших людей нравится рисовать. (Животных тоже ничего.) Хорошо чувствую себя, когда их рисую. Потому что наши люди ведь! Фломастерами, карандашами люблю рисовать. Все цвета у меня любимые. Еще люблю писать о песнях, музыке и наших людях. Пишу хорошее, чтобы всем понравилось»
Анастасия Ермолаева
Швея, студентка фонда «Антон тут рядом»:
«Я глажу, черчу, шью на машинке, распарываю, закрепляю кнопки. Нравится в мастерской утюжить ткани. Наволочки нравятся. Еще люблю рисовать мелками и маркерами цветы (особенно розы!). Люди мне нравятся в фонде. Друзья, чтобы дружить и любить».
Как появился леттеринг фонда?
Сергей Тиснек
Художник, студент фонда «Антон тут рядом»:
«В школе любил обводить одни и те же буквы, когда уходил в себя. Учителя русского и литературы ругались, что слишком быстро и неаккуратно пишу, заставляли переписывать. Я стеснялся своего почерка. В графической мастерской заметили, что он на самом деле красивый: размашистый, крупный, длинные хвостики у буквы д и у буквы у — мне тоже стал нравиться. Обожаю букву а. Люблю писать линерами: тонко и аккуратно. Раскрашиваю фломастерами, реже карандашами.
Почерк стал фирменным шрифтом центра (как и Антона Харитонова, подарившего фонду имя!). Когда вижу свои цитаты уже напечатанными, чувствую радость, удивление и немножко гордость. Ведь с помощью наших вещей больше людей узнает про наш фонд!».
Как через дизайн рассказывать о людях с аутизмом?
Катерина Чуракова
Дизайнер фонда «Антон тут рядом»:
«Тексты коллег с аутизмом, их визуальные метафоры и тонкий юмор дают стилю фонда отойти от излишне нейтральных или, наоборот, трендовых направлений. Главная цель у меня — вызывать доверие и заинтересовать. На Невском из окна нашего центра на вас смотрит огромная дружелюбная ромашка или в середине настенного календаря на его странице появляется оса, чтобы признаться вам в любви, — не правда ли, интригует?».
Носки «Кот средних лет»
Помощь
С 2020 года фонд помогает людям с аутизмом по юридическим вопросам: поставить верный диагноз, обеспечить тьютора в школе — могут всё. А еще готовят ресурсный центр и консультационную службу.
С какими вопросами чаще обращаются? Скольким удалось помочь?
Алена Лазутина
Юристконсульт, директор по правовым вопросам фонда:
«За время работы проекта удалось помочь больше чем 1300 семьям, где есть дети или взрослые с аутизмом. Большая часть запросов — про школы, детские сады или сферу здравоохранения. Около 20 обращений ежемесячно! Недавно помогли клиенту установить корректную группу инвалидности: сменить со второй на первую. Районная и городская экспертизы отказали ему. Мы написали жалобу в федеральную и добились переквалификации. Это было важно: подопечный живет на пособие по инвалидности. Найти работу на внешнем рынке труда без специальной поддержки сложно, а разница в пособиях больше чем в два раза».
Насколько Петербург сегодня безопасен и доступен для людей с аутизмом?
Полина Толстова
Административный директор ресурсного центра фонда «Антон тут рядом»:
«Аутичные люди часто сталкиваются с агрессией и отказом в услугах. Инфраструктура в Петербурге все еще нуждается в создании дружелюбных сервисов. Важно увеличивать количество комфортных для нейроотличных людей мест. Таких в марте 2024 года мы насчитали 224, и их все собрали на онлайн-карте Autism Friendly: детские сады и школы, ранняя помощь, медицина и досуг.
"Антон" растет: в следующем году фонд откроет ресурсный центр и магазин на "Фрунзенской". Заработает консультативная служба по вопросам аутизма и инклюзии — ежегодно проект сможет помочь 350 семьям».
Порадуете нас еще планами?
Елена Фильберт
Исполнительный директор фонда «Антон тут рядом»:
«Открытие магазина "Антон тут рядом" и ресурсного центра на новой локации: впервые мы получили от города помещение в аренду с большой скидкой — и ликовали! Оказалось, это только начало пути: больше года бьемся только за разрешение на ремонт. Так что пока ресурсный центр работает в тестовом режиме и во временном помещении на Васильевском острове. К концу года начнем помогать рекордному для нас количеству аутичных детей — около 100. В два раза больше, чем в прошлом году!
Планов на 2024 год много: летние лагеря, интенсивы и резиденции, большой курс для психиатров — впервые на собственной образовательной платформе. Готовим ежегодный музыкальный фестиваль "Антон тут рядом". Помимо инди-поп-программы (Ella, "тима ищет свет"!), выступят танцевальная труппа фонда и оркестр. Приходите поддержать нас 21 августа в "Севкабель Порт"!».
Текст: Мария Агафонова, Ксения Гощицкая
Фото: Лина Либо
Стиль: Карина Крапива
Визаж и волосы: Мария Евсеева, Ангелина Астанина, Лада Романова, Лада Мячина
Свет: Владислав Скобелев / Skypoint
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