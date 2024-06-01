Как фонд «Антон тут рядом» стал главным городским ньюсмейкером в области культуры (наряду с Эрмитажем и Мариинским театром!)

«Когда фонд начинался, была только школа старой психиатрии — она как мантру твердила: "Аутизма нет, есть умственная отсталость и шизофрения". Тут мы революцию произвели: обучили 150 одних психиатров-неврологов, а еще педиатров, эпилептологов и сотни других врачей. Онлайн-курсы для родителей, юристы, хип-хоп-группа — чего только у нас нет! Для аутичных взрослых — центры на Невском и Троицкой, летние лагеря, сопровождаемое проживание, трудоустройство: на секундочку, 10 наших студентов работают за реальную зарплату в "Газпроме" — 10 лет назад о таком мы и мечтать не могли!

В первую очередь, мы пересобрали команду, создали правление: фандрайзинг, пиар — у каждого дела есть руководитель с сотрудниками. Иначе фонд бы остался локальным и погиб еще году в 2019-м. А так помощь удалось сделать системной: если в 2013 году у нас было 20 студентов, то сейчас 120 человек только в команде. Создали сайт, пожертвования на нем приносят значительную часть бюджета. Это не просто платформа, а вещь, которая вдохновляет и объясняет, почему нужно помочь именно нам. И почему это не только важно, но и приятно: пиар-кампанию придумали веселой, легкой, занимательной, прекрасно дизайнерски оформленной. Мы стали модными!

Наш мерч из домашней истории вырос в интернет-магазин, да и в часть городской жизни. Через наш лучший в мире дизайн фондом очаровываются и становятся заказчиками: например, крупные строители купили цитату студента Гоши Соколова "Всё состоит из магии и кирпичей".

Половина работы в фонде происходит в коллаборации с искусством: у нас есть оркестр, танцевальная студия, театральные проекты в БДТ — "Язык птиц" Бориса Павловича, скажем, номинировался на "Золотую маску". Своими соцсетями, мероприятиями, социальной рекламой (начинания можно перечислять от забора до обеда!) мы набрали, как бы это сказать, такое прикольное ощущение от "Антона тут рядом" в целом».