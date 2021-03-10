Как Алексей Городнев придумал «Пианиссимо» — проект, где молодые музыканты играют среди картин Джордано и Тьеполо

Фрешмены академического фортепиано и молодые лауреаты конкурса Чайковского исполняют Рахманинова среди полотен Тьеполо в Эрмитаже и в Концертном зале Гергиева в Репино. Что ж, проект «Пианиссимо» мог создать только продюсер Алексей Городнев.
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Пиджак и футболка Lardini, джинсы Richard J. Brown (все — «Кашемир и Шелк»)
Леша, мы ведь знаем тебя не первый год как лайфстайл-продюсера: пабликтоки с интеллектуалами Николаевичем и Усковым, премьеры Пола Томаса Андерсона и Романа Копполы, работа с Аленой Долецкой и командой журнала Interview. Как с тобой случилась академическая музыка?
Честно говоря, до конца сам не понимаю. (Смеется.) Я не пианист, у меня нет музыкального образования—я пиар-менеджер. Но может быть, именно поэтому мне захотелось делать такие музыкальные события, которые не будут отпугивать зрителя своей тяжеловесной академичностью и форматом oldschool в классических залах. Мне стало просто интересно построить диалог между, казалось бы, далекой для меня музыкой и, скажем, живописью или современным искусством. Первый вечер «Пианиссимо» мы провели в 2015 году с пианистом Дмитрием Шишкиным, который тогда только что окончил Московскую консерваторию по классу Элисо Вирсаладзе, но уже получил премии конкурсов имени Бузони и Шопена. Нашей аудиторией стали те, кто скорее всего не дойдет, к сожалению, до Малого зала филармонии, а тем более до Дома музыки, чтобы послушать исполнение молодого таланта.
Афиши, где красным шрифтом не написано имя Евгения Кисина или Дениса Мацуева, настолько непопулярны?
Академическая музыка—это очень нишевая история в основном для знатоков и поклонников. А «Пианиссимо» раздвигает границы: когда наш слушатель попадает в Большой итальянский просвет Эрмитажа или в атмосферу современной архитектуры концертного зала Валерия Гергиева в Репино, он как будто становится зрителем паблик-тока двух видов искусств, одно из которых—например, живопись—для него уже как любимый друг. Представьте, что вы присутствуете при беседе двух музыкантов или художников, которые говорят на своем специфическом языке—вы в ней можете потеряться. А когда перед вами знатоки из разных областей, то разговор может становиться шире, а значит, увлекательнее для вас.
Получается, «Пианиссимо» удался именно благодаря тому, что ты не принадлежал этой индустрии — на результат сработал твой опыт менеджера, умение соединять жанры и красиво их «упаковывать» для широкой аудитории. Как проходит селекция пианистов, ведь мало у кого из них даже есть аккаунт в Инстаграме?
Да, пианисты живут в своем космосе. Несмотря на то, что наши резиденты молоды и погружены в работу, все они уже известны в своем мире. Это лауреаты, обладатели премий конкурса им. П.И. Чайковского—«Оскара» музыкального мира,—постоянно гастролирующие музыканты: им аплодируют в Ковент-Гардене и Ла Скала, в Токио и Париже, они выступают с Валерием Гергиевым и Владимиром Спиваковым. Грубо говоря, они уже «подсвечены» в некотором роде и известны в пианистических кругах своей манерой. Более того, они еще и вундеркинды! Дмитрий Шишкин в двенадцать лет выиграл конкурс «Щелкунчик». Арсений Мун в пятнадцать дал сольный концерт в Доме Моцарта в Вене. Дмитрий Маслеев в 23 года стал лауреатом конкурса пианистов Chopin в Риме и получил главный приз —рояль и тур из 12 концертов по городам Италии. Андрей Гугнин выступил соло в Карнеги-холле, когда ему еще не было 30 лет. Двадцатилетние Абисал Гергиев и Александр Болотин уже выходят на сцены Мариинского театра. Это целое поколение умных, интересных и одаренных будущих суперзвезд. Но в родной стране масс-медиа уделяет им мало внимания: «Пианиссимо» как раз восполняет эту лакуну. Мы даем зрителей, PR и площадку, чтобы их услышали и узнали.
Концерты «Пианиссимо» проходят в редчайших и очень красивых локациях. Как ты их выбираешь?
Первые концерты состоялись в Академии Штиглица, но они еще не были объединены в целостный проект. А вот вечер Дмитрия Маслеева и Андрея Гугнина в 2017 году в стал отправной точкой «Пианиссимо»: мы его делали в ЦВЗ «Манеж» и приурочили к открытию этого любимого всем Петербургом выставочного пространства после реконструкции. Кроме выступления, для гостей был организован ужин. Мы тогда подумали, что программа получается перегруженной, и сейчас делаем для друзей проекта просто небольшой коктейль в Гранд Отеле Европа. А в Эрмитаж с нашим замыслом я пришел, потому что в моем понимании именно там происходит главный диалог искусств и культур в Петербурге. Сначала я подал идею провести «Пианиссимо» в Эрмитажном театре, но проект так позитивно восприняли, что предложили в качестве площадки Большой итальянский просвет с картинами Тьеполо и Джордано. В прошлом году мы, выйдя за пределы Петербурга, сделали закрытый вечер в московской галерее Гари Татинцяна, организовали онлайн-трансляцию из отеля «Арарат Парк Хаятт» с видом на остановившуюся во время карантина столицу. А к концу лета, благодаря усилиям Полины Бондаревой и школы Masters провели первый концерт с публикой в зале Валерия Гергиева в Репино.
До 2020 года ты проводил «Пианиссимо» один раз в год. Во время пандемии, которая по всем прогнозам должна была разрушить индустрию до основания, твой проект, наоборот, сделал рывок: 8 концертов, новые площадки и коллаборации. В чем секрет?
Наша команда поняла, что надо быстро делать качественный контент. Мы просто решили использовать вынужденную паузу и освободившееся время, которое в обычной жизни тратилось на разные мероприятия, для расширения аудитории. Первую нашу онлайн-трансляцию посмотрело 14000 человек, а вторуюу же 40000. Для нас и молодых пианистов, когда практически не было возможности проводить концерты, все эти цифры были большой радостью.
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Александр Болотин, Фото: Данил Ярощук
«Пианиссимо» — квинтэссенция смыслов последнего времени: обратить внимание на родное и близкое. Сейчас российские пианисты под грифом проекта выступают в Петербурге и Москве. Ты уже запланировал расширение географии?
Это напрашивается само собой. Мы хотим построить длинный маршрут от Владивостока до Москвы — всего пять-шесть городов, где в интересных пространствах пройдут концерты российских музыкантов. Более того, уже обсуждаем организацию не только фортепианных вечеров, но и скрипичных. А пока мы готовим тур, в нашем графике стоит запуск передач со школой Masters, посвященной гранд-именам. В качестве спикеров мы будем приглашать мэтров музыкального мира, а ведущим станет критик Дмитрий Ренанский. Нам кажется, это именно тот герой, который соединит академизм с современным контекстом.
Ты с самого начала мыслил большими планами, или успех «Пианиссимо» сложился сам собой? Я не считаю, что мы уже достигли успеха. (Улыбается). «Пианиссимо» — пока еще молодой проект. Нам хотелось бы сделать все со смыслом: дать возможность талантливым людям продемонстрировать себя, показать, что академической музыки не надо бояться, сделать конкурс, на котором могли бы достойно премировать победителей, например, инструментом или грантом на стажировку в именитом оркестре. Все это—необходимая проекту энергия, которая создаст свою уникальную экосистему.
Какие планы на Масленицу?
13 марта в концертном зале Валерия Гергиева выступят Александр Болотин и Александр Доронин. Для обоих это будет дебют на «Пианиссимо». Кстати, Доронин получил первую премию конкурса «Щелкунчик» в 10 лет. В программе у ребят — сочинения Мусоргского и Шопена. И все это с видом на сосновый лес. Что еще нужно для счастья?
Записи онлайн-трансляций «Пианиссимо» можно посмотреть на pianissimolive.com. @pianissimo_live
Текст: Ольга Угарова
Фото: Виктория Назарова
Стиль: Александра Дедюлина
Свет: Skypoint
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