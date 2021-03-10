Как Алексей Городнев придумал «Пианиссимо» — проект, где молодые музыканты играют среди картин Джордано и Тьеполо

Леша, мы ведь знаем тебя не первый год как лайфстайл-продюсера: пабликтоки с интеллектуалами Николаевичем и Усковым, премьеры Пола Томаса Андерсона и Романа Копполы, работа с Аленой Долецкой и командой журнала Interview. Как с тобой случилась академическая музыка?

Честно говоря, до конца сам не понимаю. (Смеется.) Я не пианист, у меня нет музыкального образования—я пиар-менеджер. Но может быть, именно поэтому мне захотелось делать такие музыкальные события, которые не будут отпугивать зрителя своей тяжеловесной академичностью и форматом oldschool в классических залах. Мне стало просто интересно построить диалог между, казалось бы, далекой для меня музыкой и, скажем, живописью или современным искусством. Первый вечер «Пианиссимо» мы провели в 2015 году с пианистом Дмитрием Шишкиным, который тогда только что окончил Московскую консерваторию по классу Элисо Вирсаладзе, но уже получил премии конкурсов имени Бузони и Шопена. Нашей аудиторией стали те, кто скорее всего не дойдет, к сожалению, до Малого зала филармонии, а тем более до Дома музыки, чтобы послушать исполнение молодого таланта.

Афиши, где красным шрифтом не написано имя Евгения Кисина или Дениса Мацуева, настолько непопулярны?

Академическая музыка—это очень нишевая история в основном для знатоков и поклонников. А «Пианиссимо» раздвигает границы: когда наш слушатель попадает в Большой итальянский просвет Эрмитажа или в атмосферу современной архитектуры концертного зала Валерия Гергиева в Репино, он как будто становится зрителем паблик-тока двух видов искусств, одно из которых—например, живопись—для него уже как любимый друг. Представьте, что вы присутствуете при беседе двух музыкантов или художников, которые говорят на своем специфическом языке—вы в ней можете потеряться. А когда перед вами знатоки из разных областей, то разговор может становиться шире, а значит, увлекательнее для вас.