Самый модный комик в мире (Винтур в шоке!) прямо сейчас Илья Куруч: «Хочу совместить народную моду, ретрокринж и фэшн. Это вкусный бисквит для моих нейронов»

Сверкающее петербургское вау Илья Куруч — важнейший феномен камеди-индустрии в России. Лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026 в номинации «Шоу и Спорт» покорил миллион фанатов — а в итоге переиграл и уничтожил по очкам (20 млн просмотров только у одного рилса!) патриархов юмора Сашу Барона Коэна и Comedy Club!
И главная новость: внезапно Куруч — самый модный комик в мире райт нау! С ноги (на каблучке с этиловым тайничком!) ворвался во вселенский фэшн-процесс, вдохновил Демну на коллекцию “La Famiglia” Gucci и влюбил нас в лампасы и банданы. Винтур в шоке: постпровинциальные луки персонажей из скетчей петербуржца Куруча (от лайкровых бодиков до лонгслива с плейбоевским зайчиком в обтягон!) — на сезон-два опередили Diesel, August Barron и стайлинг Лотты Волковой.
Редакция Собака.ru фиксирует, как в своих роликах Илья Куруч собрал питательную фэшн-явку из персонажей, которых так не хватало в этом году на Met Gala: уважаемый человек Илья Пистолетов благодарит Демну за Gucci-штиблеты (сэнк ю, Демна, бест коллекшн!), тамада мечты Николай Праздников женит Марию Миногарову и Александра Горчилина в компании торта-лебедя (модный ответ лебедям-покрышкам Гарри Нуриева!), дизайн-самородок Леон из Светлошахтинска устраивает фэшн-перформанс в первом ряду шоу ДЛТ (читай: бросает вызов крейзи- лукам Томми Кэша на показах Y/Project и Rick Owens!), а акула светской фотохроники 2007 года Илья Манхэттен кусает своим объективом главных best dressed Петербурга. Узнали, как закалялся человек, который вдохновил Демну на гуччикор (спойлер: это путь ниндзя!).
На Илье: майка и брюки STATE VENICE
Шампурик, на который нанизывать шутки гораздо легче
Получается, Илья Куруч — самый модный комик прямо сейчас! И это глобально — Саша Барон Коэн так и не переодел Бората Сагдиева в пиджаки Saint Laurent, а вы вдохновили Демну на гуччикор.
Мой путь к статусу самого стильного комика выглядит как путь ниндзя, который крадется тенью. Просто круто одеваться и выкладывать фото «смотрите, на мне архивные вещи и новый дроп нашумевшего бренда» — не моя стратегия. Так можно показать только одно: смотрите, я это все могу купить. Моя задача сложнее: совместить народную моду, ретрокринж — и фэшн. Это вкусный бисквит для моих нейронов.
До вас казалось, что мода и юмор никогда не пересекутся в одной точке G.
Почему нет модных комиков? Наверное, потому что в юморе в первую очередь важен интеллект. А мне хочется, чтобы юморист был не только смешным, но и стильным. Мне интересно играть в игру, которую задает фэшн-мир, но по своим правилам. Я нащупываю в моде юмор и добавляю юмор в моду.
И нащупали! Лампасы и штиблеты уважаемого человека Ильи Пистолетова — готовые референсы для Демны.
Народная мода — база для крутых дизайнеров. Демна вырос в постсоветском пространстве, когда все одевались в одинаковую безликую одежду. Отсюда его любовь к простым вещам: худи, футболка. И Демна шифрует эти простые вещи постсоветским кодом: если майка — то алкоголичка, если сумка — то баул с рынка. И пока Демна работал креативным директором Balenciaga, каждая его вещь уходила в солдаут: в этом весь трюк — заставить людей, никогда не живших в постсоветской культуре, влюбиться в ее эстетику. Есть дизайнеры, которые ведут за собой бренд, а есть те, кто подстраиваются. Демна как раз из первых. Мы видим это по его переходу в Gucci. Надо ли что-то говорить еще? И так всё сказали, насколько первая коллекция круто сделана.
К каким народным фэшн-кодам порекомендуете присмотреться?
В народной моде постоянно появляются новые тренды: уходит мужчина с пакетом Ozon, появляется мужчина с пакетом Wildberries. Флисовый костюм пиковой дамы в один цвет — тоже уже мем, хотя типаж свежий.
Про свежие типажи! Какие комик-луки Ильи Куруча останавливают движение на Невском проспекте и достойны красной дорожки Met Gala?
Моя логика такая: я хочу сделать улицу ярче. Людей в черных куртках хватает. Людей в синих джинсах хватает. А модельера-самоучки Леона с двумя фламинго на плечах нет. А ведь он абсолютный профессионал своего дела, чья нитка пройдет даже в самое узкое ушко, чтобы навечно вышить свое имя в Атласе моды. Сейчас Леон на пике вдохнове- ния сделал сумку-тапира — мечтает, чтобы с ней ходила Ирина Шейк.
Сумка-тапир, блейзер-фламинго, каблуки с тайничком — кажется, что гардероб вашего Леона материализовался из секретного мудборда латентного чародея Джонатана Андерсона для Dior.
Когда я выбираю одежду для персонажа, то начинаю с персоналити — что будет движущим моторчиком комедии? Нужно, чтобы в героя поверили и влюбились, а для этого у него должен быть характер. Это шампурик, на который нанизывать шутки гораздо легче. Например, у моего Жениха есть блестящий белый костюм — как дальний свет фуры. Дубленка к костюму подходит, потому что мужчине с таким характером, скорее всего, одежду выбирали родители, а дубленка — просто теплая и надежная.
Хочется отложить штыковую лопату, взять совковую и поглубже копнуть
Кто стилизует луки модельера- самоучки Леона и Жениха? Ходят слухи, что вас консультировала стилист Miu Miu и Saint Laurent Лотта Волкова!
Всех персонажей я собираю сам, без помощи Лотты. У каждого в шкафу есть вещь, которую он не надевает по двум причинам: «вдруг что-то скажут» и «нет повода». Я тот человек, который извлекает эти вещи из шкафа. Для Николая Праздникова — это мое альтер эго, ведущий свадеб и корпоративов — выбрал серебряный костюм: он переливается, как плавник дельфина. Куплен в очень классном магазине «Бутузофф» с двумя «ф», сейчас закрылся, к сожалению. Спаренное «ф» — это всегда что-то солидное. Заглядываю в «Смешные цены» и «Шок-цену» — мой самый любимый формат. Всегда можно найти что-то интересное, плюс мне нравятся названия на этикетках — фирмы из разряда Sexy lounge, брюки «Виктор», туфли Bygatti, почти Bugatti. Достойный магазин пакетов на Фонтанке — «Пакеты», так и называется. Оттуда мой солидный черный пакет, который для наличных. Много покупаю на маркетплейсах, но там важно подобрать точный промт: я искал шаровары — думал, что это афганки, а они оказались аладдинками.
На Илье: бомбер CAD MAGAZINE (SOCIAL MARKET), кольцо «ПУТАНИЦА»
Тогда вы, наверное, часто заходите на re-see на Уделку?
Раньше я ходил на Уделку, но сейчас продавцы сразу узнают меня, начинают передавать друг другу весть о моем прибытии. Цены мне называют уже другие. Например, как-то мне понравилась кожаная куртка: она выглядела так, будто на ней проводили краш-тест сигаретных бычков. Я спросил, сколько стоит, продавщица долго смотрела на меня и сказала: шестьдесят тысяч. Я говорю: а почему? Она отвечает: это винтаж. Я же понимаю, что если куртку эту на вешалке один раз дернуть — она осыпется мгновенно, не выдержав нагрузки.
Уделка дорожает и становится Портобелло своей фэшн-эпохи! Почему Неделя высокой моды на наших глазах меняет парижскую прописку на Апраксин переулок?
Петербург — это текстильный комплексный обед, настоящая столица экспериментальной моды и вызов повседневности. Именно тут я могу найти самые необычные и креативные сочетания. Есть типаж: человек, на котором вещи висят как какие-то тряпки, потертые ботинки, шапка необычно заправлена вовнутрь, очечки круглые. Но очевидно, что это не куски тряпок, а очень хорошая ткань, а все детали образа сочетаются в ансамбль, где этот человек — дирижер. Те, кто не сильно пытается прикоснуться к стилю, смотрят и думают: проблемы с деньгами, лохмотья какие-то. Но на деле это творческие лохмотья!
Угостите модным опытом — куда податься в поиске творческих лохмотьев? Где в Петербурге искать необычные шапки, которым позавидует суперзвезда модистики Филип Трейси?
Как-то я искал кожаный шлем парашютиста и вышел на мужчину, который их производит — это его основная работа. Могу себе представить такого человека только живущим в Петербурге! Он отказался отправлять мне шлем доставкой — сказал, что продаст только при личной встрече. Я приехал к нему в квартиру, похожую на странную фотостудию с антикварными софтбоксами. Мужчина вынес два огромных баула кожаных шлемов и сказал: твой тебя выберет. 30 минут примерял — одни малы, вторые велики, но мужчина не давал советов и повторял как заклинание «шлем тебя выберет». В какой-то момент я действительно почувствовал «вот он» — шлем наконец-то замкнул мое чувство стиля на висках.
Наметим топ-5 лучших петербургских мест для питательного стрит-стайла: куда нам идти за модным приговором?
Петербургское метро — эпицентр моды. В метро меня сильно впечатляют люди, которые возвращаются с исторических реконструкций с мечом и в доспехах. И это именно петербургский прикол, в Москве такого не видел. Еще особый шик, когда летом люди едут в вагоне без футболки. Фантастика! Какая степень открытости!
Клубы русского бильярда — это центры притяжения мужчин в подтяжках. У многих гостей до сих пор сохранилась привычка носить поясной чехол для телефона. Наливайки — место силы этиловых гедонистов. Тут мужчина может быть полностью в официальном костюме — брюки, рубашка, пиджак, — но почему-то решает, что в образе не хватает синей кепки. Своим видом он намекает, что, несмотря на костюм, должность у него неруководящая.
Конечно, помним про характерных обитателей пляжа: жалящий всех своей брутальностью мужчина в плавках-чайках с огромным крестом и женщина с большим количеством ювелирки в парео, которая не дает пить своей челке во время заплыва — она всегда на поверхности. Также эпицентр стиля — караоке-клубы. Бархатные диваны, статуи золотых львов на входе и, конечно, MC в рубашке с поднятым воротником — в крайнем случае, в футболке Philipp Plein.
На Илье: майка и брюки STATE VENICE
А как вас самого распознать на Уделке и Апрашке: вы по жизни в черном, как Демна, или в фартуке, как Лотта Волкова?
В жизни я постоянно нахожусь в активном фэшн-поиске. Сейчас на мне винтажный мерч Kanye West — один из первых у него. На ногах — высокие кожаные сапоги Protocol Index, которые я взял на лето, чтобы сочетать с шортами. Но самое главное в моем гардеробе — очки, это мой фетиш, у меня их целая коллекция. Из новинок — очередные Oakley. Что-то из гардероба персонажей перетекает в мой. Например, зимой я носил дубленку Жениха — это очень-очень надежная вещь!
Каких русских дизайн-визионеров амбассадор гуччикора Илья Куруч готов поддержать рублем?
Визионер в России прямо сейчас — Ибрагим Гатциев. Зайдите в соцсети его бренда State Venice — все вещи выглядят максимально продаваемо и красиво. Ибрагим сам фотографирует моделей для кампейнов. .solutions — мои петербургские друзья, Глебу Костину выражаю свое крафтовое вау. Еще мы дружим с Денисом Шевченко, я ношу его Gate31. А есть дизайнер Игорь Гуляев — я чувствую в его вещах некоторый комедийный флер, особенно в том, за какие деньги они продаются. Честно скажу, хочу купить костюм от Игоря, но пока не могу себе позволить.
Нам нужен фэшн-эксклюзив! Ждать ли запуска модного дома House of Kurucci? Сможем ли мы когда- нибудь позволить себе кастомные костюмы Жениха, кожанки Ворона, лампасы Пистолетова и футболки Арчи?
Я не хочу выпускать футболки под своим брендом, но более сложные аксессуары мечтаю создать. Когда строишь свой комплексный бренд, очень важна команда, а команды именно для бренда у меня нет. Хочется отложить штыковую лопату, взять совковую и поглубже копнуть — чтобы это было сверкающее вау!
На Илье: бомбер CAD MAGAZINE (SOCIAL MARKET), кольцо «ПУТАНИЦА»
Текст: Александра Генералова, Полина Шевцова
Фото: Валентин Зеленин
Продюсер: Екатерина Кузнецова
Стиль: Ксения Воронина
Визаж и волосы: Ксения Голайда
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