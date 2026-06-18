Самый модный комик в мире (Винтур в шоке!) прямо сейчас Илья Куруч: «Хочу совместить народную моду, ретрокринж и фэшн. Это вкусный бисквит для моих нейронов»

Получается, Илья Куруч — самый модный комик прямо сейчас! И это глобально — Саша Барон Коэн так и не переодел Бората Сагдиева в пиджаки Saint Laurent, а вы вдохновили Демну на гуччикор.

Мой путь к статусу самого стильного комика выглядит как путь ниндзя, который крадется тенью. Просто круто одеваться и выкладывать фото «смотрите, на мне архивные вещи и новый дроп нашумевшего бренда» — не моя стратегия. Так можно показать только одно: смотрите, я это все могу купить. Моя задача сложнее: совместить народную моду, ретрокринж — и фэшн. Это вкусный бисквит для моих нейронов.

До вас казалось, что мода и юмор никогда не пересекутся в одной точке G.

Почему нет модных комиков? Наверное, потому что в юморе в первую очередь важен интеллект. А мне хочется, чтобы юморист был не только смешным, но и стильным. Мне интересно играть в игру, которую задает фэшн-мир, но по своим правилам. Я нащупываю в моде юмор и добавляю юмор в моду.

И нащупали! Лампасы и штиблеты уважаемого человека Ильи Пистолетова — готовые референсы для Демны.

Народная мода — база для крутых дизайнеров. Демна вырос в постсоветском пространстве, когда все одевались в одинаковую безликую одежду. Отсюда его любовь к простым вещам: худи, футболка. И Демна шифрует эти простые вещи постсоветским кодом: если майка — то алкоголичка, если сумка — то баул с рынка. И пока Демна работал креативным директором Balenciaga, каждая его вещь уходила в солдаут: в этом весь трюк — заставить людей, никогда не живших в постсоветской культуре, влюбиться в ее эстетику. Есть дизайнеры, которые ведут за собой бренд, а есть те, кто подстраиваются. Демна как раз из первых. Мы видим это по его переходу в Gucci. Надо ли что-то говорить еще? И так всё сказали, насколько первая коллекция круто сделана.

К каким народным фэшн-кодам порекомендуете присмотреться?

В народной моде постоянно появляются новые тренды: уходит мужчина с пакетом Ozon, появляется мужчина с пакетом Wildberries. Флисовый костюм пиковой дамы в один цвет — тоже уже мем, хотя типаж свежий.