33 недавних фильма для всей семьи, которые вы могли пропустить (и зря!)

С начала 2026 года в кинотеатрах и на онлайн-платформах вышло множество отличных картин для семейного просмотра: от сказок до анимации. Собака.ru рассказывает о своих (субъективных!) фаворитах, которые могли пройти мимо вас.
Дисклеймер: некоторые картины вышли в 2025-м, но в российском прокате и на стримингах стали доступны только в 2026-м.
«Прыгуны» / Hoppers (18+)
Самый успешный мультфильм студии Pixar с 2017 года — как с коммерческой, так и с художественной точки зрения. По сюжету юная экоактивистка Мэйбл, протестующая против застройки любимого зеленого уголка у дома, случайно оказывается в теле роботизированного бобра и внедряется в экосистему местного пруда. Где обнаруживает много интересного — там работают свои иерархии и системы сдержек и противовесов. Подробнее об этой «Битве за битвой» для самых маленьких мы писали в нашей рецензии.
Вышел на Prime Video, Apple TV
«Космическая собака Лида» (16+)
Подростковая фантастика о 13-летнем мальчике Игоре (Данила Харенко), который с помощью вернувшейся из космического полета собаки Лиды встречает себя взрослого (Евгений Ткачук). Тот рассказывает, что его отец-космонавт (Сергей Безруков) скоро погибнет при взрыве ракеты — тогда обе версии Игорька и Лида мчатся на Байконур, чтобы изменить будущее. Также в фильме снялись Евгений Стычкин, Юлия Пересильд, Саша Бортич, Алексей Макаров и другие. Режиссер — Евгений Сангаджиев (Happy End).
Вышел на «Кинопоиске», «Иви», Okko
«Чебурашка 2» (6+)
Сиквел переосмысления классики советской анимации и главный кассовый хит каникул (с огромной долей вероятности, и всего 2026 года). В продолжении Чебурашка (его по-прежнему озвучивает Ольга Кузьмина) взрослеет и активно ругается с Геной (Сергей Гармаш). Подростковый бунт приводит к уходу из дома вместе с друзьями, а взрослым приходится отправиться на их поиски и попытаться вновь найти общий язык.
В каст вернулись Елена Яковлева, Федор Добронравов, Дмитрий Лысенков и многие другие. Не изменился и режиссер — это автор первой части Дмитрий Дьяченко.
Вышел на «Кинопоиске», «Иви», Okko, Wink, Start, «Кион», Premier
«Буратино» (6+)
Новогодний блокбастер Игоря Волошина («Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича») по сценарию автора «Слова пацана», «Триггера» и многих других популярных проектов Андрея Золотарева, который добавил туда библейские аллюзии.
В этом году «Буратино» Алексея Толстого исполнилось 90 лет: в новой интерпретации истории про деревянного мальчика, который хочет стать настоящим, главного героя озвучила девочка — Виталия Корниенко из новых «Папиных дочек». Также в касте — Марк Эйдельштейн, Александр Яценко, Александр Петров, Виктория Исакова и Анастасия Талызина.
Вышел на «Кинопоиске», Okko, Wink
«Простоквашино» (6+)
Любимый многими советский мультфильм возвращается на экраны в формате полного метра под руководством Сарика Андреасяна. Актеры (так, Дядю Федора играет Роман Панков из «Денискиных рассказов», а почтальона Печкина — Иван Охлобыстин) тут соседствуют с нарисованными персонажами (Матроскина озвучивает Антон Табаков, Шарика — Павел Деревянко). В плане сюжета авторы не стали ничего выдумывать сверх меры: здесь есть и правильный бутерброд с колбасой, и горбатый «Запорожец».
Вышел на «Кинопоиске», «Иви», Okko, Wink, Start, «Кион»
«Добрый доктор» (12+)
«Доктор Хаус» есть у нас дома: Юрий Стоянов играет опытного врача-мизантропа, которому на время пришлось стать то ли преподавателем, то ли духовным учителем для случайного коллеги-недотепы. Заслуженного медика сбивает на тротуаре велокурьер Дима (Виктор Хориняк из «Кухни»), из-за чего он вынужден передать своему обидчику (по странному стечению обстоятельств — студенту медколледжа) все свои полномочия с соответствующими эмоциональными подсказками по телефону. Режиссером комедии выступил Никита Грамматиков («Враг у ворот»).
Вышел на «Иви», Okko, «Кион», Premier
«Левша» (6+)
Максимально вольная интерпретация повести Николая Лескова в виде шпионского приключенческого блокбастера в декорациях Петербурга XIX века. Британская разведка следит за императором с помощью механических блох — для ликвидации государственной угрозы молодой офицер Петр Огарев (Федор Федотов) объединяет усилия с гениальным, но эксцентричным тульским мастером Левшой (Юрий Колокольников, кавербой январского номера Coбака.ru!) Также в картине снялись Леонела Мантурова, Алексей Гуськов, Ян Цапник и другие, а режиссером выступил Владимир Беседин (автор короткометражки про майора Грома, где его играет Александр Горбатов).
Вышел на «Кинопоиске», «Иви», Okko, Wink
«Чарли Чудо-пес» / Charlie the Wonderdog (6+)
Канадский мультфильм про 9-летнего мальчика Дэнни и его пса Чарли, который после контакта с инопланетянами превратился в настоящего супергероя. Вместе они должны помешать вредному коту Пудингу, мечтающему захватить мир. В оригинале Чарли озвучивал Оуэн Уилсон, в русской адаптации его роль досталась комику Евгению Чебаткову (а голосом кота стал Дмитрий Сыендук).
Вышел на «Кинопоиске», «Иви», Okko, Wink, Start
«Рыбка Унывака. Подводное приключение» / The Pout-Pout Fish (12+)
Мистер Рыба — и без того самый грустный подводный обитатель на свете — окончательно расстраивается, когда у него рушится дом. На помощь приходит морской конек Пипа и зовет на поиски рыбки Мерцашки, которая может исполнить любое желание. В оригинале главного героя в мультфильме Рикарда Куссо («Ленивая семейка») озвучил Ник Офферман, а в российском дубляже — Юрий Стоянов.
Вышел на «Кинопоиске», «Иви», Okko
«Сказка о царе Салтане» (6+)
Знакомая с раннего детства сказка Пушкина в интерпретации Сарика Андреасяна. В новой версии царя Салтана сыграл Павел Прилучный, князя Гвидона — Алексей Онежен («Первый раз»), Царицу-мать — Лиза Моряк («Онегин»), а Царевну-Лебедь — Алиса Кот («Плевако»).
Вышел на «Кинопоиске», «Иви», Okko, Wink, Кион»
«Красавица» (12+)
Драматичная история о жизни Ленинградского зоопарка в годы блокады: в центре внимания — история спасения бегемотихи по имени Красавица. В касте — Слава Копейкин, Юлия Пересильд, Стася Милославская, Виктор Сухоруков, Иван Добронравов и другие. Режиссером выступил Антон Богданов («Чудо»).
Вышел на «Кинопоиске», «Иви», Okko, Wink
«Царевна-лягушка 2» (6+)
После того, как Василиса (Валентина Ляпина) и Иван Царевич (Александр Метелкин) сняли проклятие Кощея (Никита Кологривый), они собираются сыграть свадьбу. Но во время праздника невесту похищает злая ведьма Морена — теперь Ивану, ее сестре Варе (Алиса Руденко), Лягушу (Роман Курцын) и их друзьям предстоит отправиться на выручку в Тмутараканское царство. Также в сиквеле снялись Ян Цапник, Светлана Пермякова, Виктор Логинов и другие. Режиссер не изменился — это Александр Амиров.
Вышел на «Кинопоиске», «Иви», Okko, Wink
«Жемчуг» (16+)
Комедия Тины Баркалая («Сказки Гофмана»), ставшая в этом году призером фестиваля «Окно в Европу». По сюжету Роман (Евгений Цыганов) и Елена (Светлана Ходченкова), не очень-то ладящие между собой супруги, берут на попечение из детдома в Ханты-Мансийске 11-летнюю девочку Марту (Дарья Полунеева). Это еще больше ухудшает их отношения — в надежде все исправить Роман и Елена решают исполнить мечту Марты и отправляются в Индию. Также в фильме снялись Сергей Гилев, Ирина Пегова, Эра Зиганшина и другие.
Пока не вышел на стримингах
«Марсупилами. Пушистый круиз» / Marsupilami (6+)
Семейная комедия о странном рыжем зверьке Марсупилами, который подружился со спасшим его работником зоопарка Давидом и его семьей (Филипп Лашо из дилогии «Superнянь», он же выступил режиссером, а в российском прокате его озвучивает комик Алексей Щербаков). Но теперь за ними всеми охотятся браконьеры, желающие заполучить секрет вечной молодости, которым обладает новый питомец.
Вышел на «Кинопоиске», «Иви», Okko
«Домовенок Кузя 2» (6+)
Продолжение популярной семейной комедии о непоседливом домовенке Кузе и его друге Нафане (в озвучке Сергея Бурунова и Гарика Харламова), которые окончательно подружились девочкой Наташей (София Петрова) и ее семьей. Внезапно в их жизни появляется Тихоня (голос Полины Гагариной), которая явно затевает что-то недоброе вместе с Кощеем (Иван Охлобыстин). Как и в первой части, режиссером выступил Виктор Лакисов.
Вышел на «Кинопоиске», «Иви», Okko, Wink, «Кион»
«Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала» (6+)
Эрмитажные коты снова в деле — на этот раз мышь Морис находит в тоннеле карту, ведущую к древнему египетскому джинну. Вместе с ним Клеопатра, Винсент и другие хвостатые друзья наперегонки отправляются на поиски. Автором мультфильма вновь выступил Василий Ровенский.
Вышел на «Кинопоиске», «Иви», Okko
«Дети леса 2» / Woodwalkers 2 (6+)
Сиквел подросткового фэнтези, снятого на основе серии популярных в Германии книг Кати Брандис. В центре внимания — мальчик по имени Караг, умеющий превращаться в пуму. По стечению обстоятельств он оказывается в школе «Кристалл» среди таких же необычных детей. Там он находит как друзей (Холли-белку и Брэндона-бизона), так и очень опасных врагов — особенно в лице своего бывшего наставника Эндрю Миллинга. Продолжение снял Свен Унтервальдт мл. («Школа магических зверей»).
Вышел на «Кинопоиске», «Иви», Okko, Wink, «Кион»
«О моем перерождении в слизь: Слезы Синего моря» / Tensei shitara Slime Datta Ken Movie 2: Soukai no Namida-hen (16+)
Продолжение популярного аниме-сериала об офисном работнике, после смерти переродившегося в мистическое существо Римуру, способное принимать любые формы. В новом полнометражном мультфильме он должен спасти жрицу Юру, которая оберегает покой великого Водяного дракона. Режиссер — Ясухито Кикути, один из авторов предыдущих серий эпопеи.
Вышел на «Кинопоиске», «Иви»
«Моя собака – космонавт» (6+)
Семейный приключенческий фильм о десятилетнем мальчике Мише (Дмитрий Калихов), живущем в небольшом городке рядом с Байконуром. Внезапно он в свой день рождения находит собаку Белку: этой встрече предстоит стать не только важным событием в его жизни, но и во всей истории отечественной космонавтики. Также в картине снялись Антонина Бойко, Кирилл Зайцев, Павел Ворожцов, Ольга Лерман и Даниил Воробьев. Режиссер — Михаил Морсков («Волшебник»).
Вышел на «Кинопоиске», «Иви», Okko, Wink
«Операция "Панда". Дикая миссия» / Panda Plan: The Magical Trible (6+)
Комедия с Джеки Чаном, играющим мастера кунг-фу, которому поручили перевезти панду по имени Сюсю из одного вольера в другой. Однако в дело вмешиваются грабители, а герой после падения со скалы оказывается в компании первобытного племени. Теперь ему предстоит завоевать доверие новых знакомых и, конечно же, вернуть подопечную. За режиссуру ответственен Дерек Хуэй («Кроссфаер»).
Вышел на «Кинопоиске», «Иви», Okko, Wink, «Кион»
«Петрушка» (6+)
Комедия Павла Воронина («Ухожу красиво») о неуверенном в себе поваре Пете (Александр Метелкин), которому помогает в работе в престижном ресторане говорящая (и не очень-то политкорректная) наручная кукла из детства (ее озвучивает Гарик Харламов). Также в касте — Никита Кологривый, Стася Милославская, Виктор Логинов и Людмила Артемьева.
Пока на вышел на стримингах
«Родительский дом» (12+)
Стюардесса Даша (Полина Максимова) приезжает в деревню, чтобы продать дом своей бабушки, избавиться от долгов и обосноваться в Москве в новой квартире. Однако карты спутывает встреча с первой любовью Мишей (Роман Курцын) и его хулиганистым племянником Петровичем (Сергей Федоров) — постепенно становится понятно, что родовое гнездо обладает гораздо большей ценностью, чем ей поначалу казалось. Режиссером комедии выступил Максим Максимов («Мой папа — медведь»).
Вышел на «Иви», Okko, Wink, «Кион»
«Ждун 2» (6+)
Сиквел комедии об инопланетянине из мемов — в продолжении он возвращается на Землю, чтобы спасти мальчика Никиту (Андрей Андреев) и его друзей по летнему лагерю от межгалактического вторжения. Автором остался режиссер первой части Дмитрий Суворов («Мы рожаем!», «Непослушная»), а к актерскому составу присоединились Александр Ревва и Елена Валюшкина.
Вышел на Okko
«Грузовички» (6+)
Мультфильм в стиле пиксароских «Тачек» о грузовичке по имени Саня, который всю жизнь работал в песчаном карьере с родителями, но внезапно встретился с городскими обитателями — вместе с новыми друзьями ему предстоит справиться с извержением вулкана. Режиссером истории стал Дмитрий Грачев («Омар в большом кино»).
Пока не вышел на стримингах
«Своя в доску» (6+)
Комедия Ильи Лебедева (полнометражный дебют) о строгой учительнице физики (Ольга Лерман) и ее сыне-подростке (Тимофей Кочнев) — семья заключает спор, что парень откажется от мечты стать профессиональным скейтером и не бросит учебу, если мама научится кататься на доске.
Вышел на «Иви», Okko, «Кион»
«Не одна дома 3. Выпускной» (6+)
Триквел популярной семейной комедии: в нем девушка Маша (Милана Хаметова) вновь сталкивается с происками Няни (Юлианна Михневич), которая собирается сорвать ей выпускной. В других ролях — Давид Манукян, Алексей Маклаков, Марк-Малик Мурашкин, Роман Курцын и другие. Режиссером выступил Митрий Семенов-Алейников, снявший вторую часть.
Пока не вышел на стримингах
«Богатыри» (6+)
Сказка о мальчике Ване (Андрей Андреев), попавшем в прошлое и познакомившемся там двумя богатырями — Федором (Роман Постовалов) и Ратибором (Роман Курцын). Всем троим придется отправиться в наше время и опередить злую колдунью Гордею (Алена Михайлова) в поисках реликвий дракона, которая с их помощью собирается пробудить древнее зло. Режиссером выступил Павел Воронин («Мужские правила моего деда» и «Петрушка»).
Пока не вышел на стримингах
«Кощей. Тайна живой воды» (6+)
Мультфильм по мотивам классического фольклорного сюжета: Кощей (в озвучке Виктора Добронравова) спустя 300 лет бесплодных поисков достойной возлюбленной готовится к свадьбе с Варварой (Екатерина Тарасова). Само собой, торжество срывается, а девушку придется отправиться спасать — вместе с Елисеем (Александр Якин) и Колобком (Владимир Сычев).
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«Дени и Мэни в кино!» (6+)
Герои популярных интернет-роликов лабрадор Дэни и кот-сфинкс Мэни выходят на большие экраны. Дени забирает к себе продюсер Андрей (Степан Девонин), чтобы еще сильнее раскрутить и без того известного пса — однако раскол в этой парочке становится поводом переоценить дружеские отношения и запускает цепочку ситуаций разной степени комичности. Также в картине снялись Руслан Князев (один из режиссеров вместе с Антоном Калинкиным и Джаником Файзиевым), Ольга Веникова, Виктория Разумейко и Артем Ткаченко.
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«Холоп 3» (12+)
Третья часть популярной франшизы, режиссером которой вновь выступил Клим Шипенко. На этот раз Гриша (Милош Бикович) в образе Петра I будет перевоспитывать семейную пару на грани развода — роли супругов Вяземских исполнили Павел Прилучный и Кристина Асмус. Кроме них в комедии снялись Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова и другие.
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«Хранитель камфорного дерева» / Kusunoki no Bannin (18+)
Анимационный фильм Томохико Ито («Здравствуй, мир», «Город, в котором меня нет») — юноша Рэйто становится хранителем древнего камфорного дерева, которое по легенде исполняет желания. В итоге это поможет ему узнать важную тайну своей семьи.
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«Распаковка» (6+)
Популярный видеоблогер Влад (Влад Кобяков) хочет собрать аудиторию на свой концерт и решает прибегнуть к нестандартному способу: выставляет на торги самого себя. Его на неделю покупает своему сыну Боре (Марк-Малик Мурашкин) крупный бизнесмен (Максим Лагашкин) — развлекать мальчика все это время Влад не планировал, поэтому пытается его как следует взбесить, превращая жизнь парня в отдельный блог. Режиссер — Владимир Богуш («На деревню дедушке»).
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«Три богатыря. Ни дня без подвига 3» (6+)
Новый выпуск популярного анимационного альманаха — в нем герои будут пытаться вернуть Князю волшебную ель, спасать коня Юлия от чар Бабы Яги и разбираться с новым княжеским фаворитом. Роли озвучивали Сергей Маковецкий, Олег Куликович, Валерий Соловьев, Дмитрий Быковский-Ромашов и другие. Режиссерами выступили Екатерина Салабай и Анна Миронова.
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