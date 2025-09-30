Собака.ru выпускает 160-полосный арт-дроп «Коллекционировать искусство»

Это увлекательный был аттракцион! В процессе работы над вторым (еще более лучшим!) арт-дропом «Коллекционировать искусство» (совместно с Санкт-Петербургской ярмаркой 1703) наступил момент, когда современное искусство начало коллекционировать меня и всех, кто готовил этот выпуск. Оно нападало в самый неожиданный момент: на квартирной выставке юного петербургского художника Гарта-младшего манило сумрачной графикой, на совместном проекте Горшкова-отца и Горшкова-сына ошеломляло карнавальным арт-брютом, завораживало тотемами Сергея Деникина в НеНеМу, саднило на ретроспективе Димы Маркова — из этой борьбы мы выходили победителями, но с заметно похудевшим кошельком. Безопасно было ходить разве что на вернисажи в ДК «Громов», там уже все #изкупленного. К автору этого хештега, коллекционеру Денису Химиляйне, чье открытое онлайн-хранение уже стало эталоном частного собрания, а телеграм-канал — главным (guilty) pleasure арт-комьюнити, мы обратились за советом: как собирать, чтобы не было мучительно больно? Записывайте: «Сердцем покупают искусство либо до 200 тысяч

рублей, либо до 10 % от месячного заработка. А все остальное нужно покупать головой». Но что делать, если в голове раздаются голоса: «Пушницкий! Энгельке! Швецов! И даже dashkamonashka!» А ведь можно еще собирать неочевидные имена, как делают меценат и основатель сообщества «МИРА» Дмитрий Разумов

и куратор Андрей Бартенев — мы наведались к ним в хранение и узнали, как будет устроен новый музей современного искусства в Суздале. Разведали, что выбрала для своего нового дома Анна Баринова, — ее галерее исполнилось 20 лет, и к этой дате она (в рамках первой биеннале частных коллекций) впервые показывает собрание ньюкамера Зои Галеевой, где есть и скульптуры Евгения Антуфьева и Ирины Кориной, полотна Егора Федорычева и живопись Саши Кокачевой. И конечно, составили листинги (не рейтинги!) самых важных художников нашей с вами современности — их работы (от патриарха Андрея Красулина до сверхновой Насти Ливадновой) стоит покупать прямо сейчас (и у нас разбегаются глаза). Мы подумали про любой бюджет, и из гида можно выбрать искусство в диапазоне от 5 тысяч до нескольких миллионов рублей. Одним словом: кто в этот мир попал, навеки счастлив стал. Будьте счастливы, покупайте искусство!