Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • Арт-дроп_2025
  • Ярмарка искусства 1703
  • Коллекционировать искусство
Искусство

Поделиться:

Собака.ru выпускает 160-полосный арт-дроп «Коллекционировать искусство»

Коллекционировать совриск — самый плюс вайб прямо сейчас! Команда Собака.ru при поддержке Санкт-Петербургской ярмарки искусства 1703 рассказывает, как не заблудиться среди рядов русского арт-рынка: кого покупать, за кем следить и — новинка нашего второго ежегодного арт-дропа (первый вышел в мае 2024 года) — к кому из специалистов обратиться, чтобы собрать выставку или свой пул авторов для домашнего собрания. Еще мы сходили в гости к коллекционерам и галеристам, к меценатам и культовым художникам, узнали все их инсайды и секреты — и делимся с вами. И подумали про любой бюджет, и из гида можно выбрать искусство в диапазоне от 5 тысяч до нескольких миллионов рублей. 

Одним словом: кто в этот мир попал, навеки счастлив стал. Будьте счастливы, покупайте искусство!

Арт-дроп вышел тиражом 15 000 экземпляров и будет распространяться в Петербурге и Москве. Все места собрали здесь.

 

Представляем все публикации второго выпуска «Коллекционировать искусство»!

ТОПОВЫЕ ХУДОЖНИКИ

Раздел состоит из статей: 

 

Андрей Красулин

Культовое имя в новейшей истории русского искусства: скульптор, живописец и график Андрей Красулин в свои 90 лет только за последнюю декаду сделал шесть персональных выставок, в том числе «Без названия» в Новой Третьяковской галерее и «Практика, процесс, срез» в Московском музее современного искусства, где были показаны его новые работы, а весной 2024 года в галерее pop/off/art к юбилею художника открылось его соло-шоу «Берлинский дневник». 

Виталий Пушницкий

Виталий Пушницкий

Видеоарт, инсталляции, скульптура, стрит-арт — выпускнику графического факультета Академии Репина, который уже стал признанным классиком российского совриска, Виталию Пушницкому подвластны все жанры. Художник-трикстер рассказал, как придумал для прошлогодней ярмарки 1703 проект «Фьючерсы», продавая еще не написанные картины (коллекционеры в восторге платили за такой экспириенс!). А когда ему стало тесно и в рамках пластического искусства, Виталий стал писать книги (конечно же, с картинками!) — этой весной (дебют издательского проекта коллекционера дениса Химиляйне!) вышла уже четвертая, «Бритва Оккама».

СВЕРХНОВЫЕ ХУДОЖНИКИ

Инвестируем в молодые имена, которые уже готовы занять свое уверенное место в истории новейшего российского искусства. 

Раздел состоит из статей:

Настя Ливаднова

Художница Настя Ливаднова из Ростова-на-Дону — верховная сверхновых. 24-летнюю Ливаднову уже (дважды!) показала одна из важнейших московских галерей XL Gallery, причем в 2024 году — с первой персональной выставкой «Смотреть в стены и представлять, что за ними»: инсталляцией из автопортретов с документацией перформанса из общественного туалета. Но Ливаднова не любит возвращаться к прошлым работам, поэтому для арт-дропа Собака.ru она сняла специальную серию фотографий (дикий эксклюзив!) с собой в главной роли. Настя настаивает, что она не мультидисциплинарный артист, а внежанровый автор, который работает с перформансом, видео, фотографией, скульптурой.

DIGITAL

VR и фиджитал, мультимедиа и видео, голограммы и low poly графика — самое технологичное из искусств, которое тоже не больно и важно покупать.

АРТ-ЛАХТА

Лахта Центр активно принимает на себя новую функцию медиатора между искусством, зрителем и городом. Составили гид по событиям и героям, которые вывели доминанту Петербурга на высокий арт-уровень.

ЯРМАРКА ИСКУССТВА 1703: ЧТО ОНА ДАЛА ПЕТЕРБУРГУ?

За прошедшие три сезона ярмарка искусства 1703 стала символом нового этапа в культурной жизни Петербурга. Удалось ли 1703 влюбить город в современное искусство? Ответ однозначный — «да».

Есть у 1703 и цель, выходящая за рамки ярмарки: научить горожан не просто любить современное искусство, но и коллекционировать его. Для этого в рамках ярмарки запущен лекторий, работающий в течение всего года. Здесь эксперты арт-рынка рассказывают о международных и российских ярмарках, истории формирования своих коллекций и критериях отбора работ. Стать полноправным участником рынка современного искусства предлагает закрытый Клуб коллекционеров, в котором участники могут встретиться в камерной обстановке, познакомиться ближе с художниками и галеристами, обсудить тенденции арт-рынка с экспертами и получить практические советы по формированию коллекции.

Современное искусство в Петербурге: где и как смотреть

Современное искусство сегодня — многоуровневая и стремительно развивающаяся система. Ее «сцены» разнообразны: от крупнейших музеев и галерей до самоорганизованных пространств, где рождаются смелые эксперименты и появляются новые имена. Полный список площадок здесь.

КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ

Самые желанные гости ярмарок искусства и мастерских, выставок и поп-ап-вернисажей. Знакомьтесь, вот тек, кто поддерживает современное искусство буквально рублем (вы тоже так можете!)

Дмитрий Разумов, Андрей Бартенев

Дмитрий Разумов

Меценат и основатель междисциплинарной культурной институции «МИРА» Дмитрий Разумов собирал, собирал свою частную коллекцию искусства, пока зимой 2018 года не познакомился с художником и куратором Андреем Бартеневым. Так они и стали искать на арт-рынке все самое неординарное и эксцентричное, не обращая внимания на имена первого ряда, иногда буквально переоткрывая забытых художников. 

Денис Химиляйне

Денис Химиляйне
Денис Химиляйне

По институциональной коллекции Дениса Химиляйне, где есть все — от патриархов Эрика Булатова, Ильи Кабакова и Андрея Красулина до петербургских КОЛХУев и эстета-перфекциониста Петра Белого, — можно изучать историю современного российского искусства. Тем более что все работы Химиляйне выложил на сайт, устроив первое открытое онлайн-хранение в России. 

Бестарий Химиляйне

Телеграм-канал «0,1 ‰ (промилле) Химиляйне» взорвал среду российского совриска. В (дико) ироничных заметках коллекционера Дениса Химиляйне себя узнают (и иногда обижаются, но чаще нет) все участники арт-рынка. А по просьбе Собака.ru Химиляйне собрал бестиарий — типажи коллекционеров, раскрывающие тактику охоты за шедеврами (и не только). Проиллюстрировал все это 10-летний потомственный петербургский художник Гарт-младший, сын Александры Гарт и Юрия Штапакова, у которого в портфолио уже три персональные выставки. 

Виталий Геворкян и Екатерина Романова

Виталий Геворкян и его жена Екатерина Романова собирают не только личную, но и корпоративную коллекцию своей компании «Мясной дом Бородина». Коллаборации с художниками — бизнес-стратегия пары: акварели концептуалиста Павла Пепперштейна украсили тарелки ИФЗ (подарки для друзей и партнеров), художница Таня Пёникер нарисовала герб бренда, в офисе пустила корни инсталляция Ивана Горшкова, а в переговорной раз в несколько месяцев появляются новые граффити от стрит-артистов вроде Миши Super или Димы Греда. 

КУРАТОРЫ

Рассказываем, кто собирает музейные проекты и тотальные инсталляции, формирует частные и институциональные коллекции, а также устраивает сайт-специфик-фестивали.

Анна Баринова

Анна Нова

Anna Nova — двадцать лет! Визионер Анна Баринова превратила частную галерею в важнейшую петербургскую институцию, где устраивала канонические проекты с ИИ и тотальные инсталляции, выращивала кадры  для арт-рынка, выпускала журнал Booklet, а еще вывела из сумрака фигуру коллекционера — юбилей Anna Nova отмечает первой масштабной выставкой частного собрания совриска в России мецената Зои Галеевой. Дикий эксклюзив: мы отправились в новый загородный дом Анны и узнали, что собирает сама галеристка (сайт-специфик Хиросигэ! кастомный Кульков! биофутуристичный Aljoscha!).

Георгий Смирнов и Елена Тальянская

Основатели галереи «9Б» — пионеры и локомотивы современного искусства в Нижнем Новгороде. В пуле их художников и граффити-команда Bomse (уличная волна Нижнего — одна из самых высоких в стране), и классики перформанса (с провенансом Венецианской биеннале) «Провмыза». Смирнов и Тальянская открыли первую в городе арт-резиденцию — и мурал стрит-артиста Дмитрия Аске стал символом галереи. В 2025 году выставкой Владимира Мизинова они открывают музей наивного искусства в Нижнем и строят мастерскую с выставочным залом в Москве.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

Александра Генералова, Джессика

Нужны ли галереям блогеры и Тимати, стыдно ли торговаться и можно ли узнать коллекционера по сумке: модератор и арт-журналист Александра Генералова усадила за круглый стол представителей четырех новых супермодных галерей молодого искусства из Москвы и Петербурга (Deep List! fābula! Jessica! Shift!) и задала все (местами неудобные!) вопросы про арт-рынок.

Ксения Гощицкая

креативный директор Собака.ru

Ксения Гощицкая

Это увлекательный был аттракцион! В процессе работы над вторым (еще более лучшим!) арт-дропом «Коллекционировать искусство» (совместно с Санкт-Петербургской ярмаркой 1703) наступил момент, когда современное искусство начало коллекционировать меня и всех, кто готовил этот выпуск. Оно нападало в самый неожиданный момент: на квартирной выставке юного петербургского художника Гарта-младшего манило сумрачной графикой, на совместном проекте Горшкова-отца и Горшкова-сына ошеломляло карнавальным арт-брютом, завораживало тотемами Сергея Деникина в НеНеМу, саднило на ретроспективе Димы Маркова — из этой борьбы мы выходили победителями, но с заметно похудевшим кошельком. Безопасно было ходить разве что на вернисажи в ДК «Громов», там уже все #изкупленного. К автору этого хештега, коллекционеру Денису Химиляйне, чье открытое онлайн-хранение уже стало эталоном частного собрания, а телеграм-канал — главным (guilty) pleasure арт-комьюнити, мы обратились за советом: как собирать, чтобы не было мучительно больно? Записывайте: «Сердцем покупают искусство либо до 200 тысяч
рублей, либо до 10 % от месячного заработка. А все остальное нужно покупать головой». Но что делать, если в голове раздаются голоса: «Пушницкий! Энгельке! Швецов! И даже dashkamonashka!» А ведь можно еще собирать неочевидные имена, как делают меценат и основатель сообщества «МИРА» Дмитрий Разумов
и куратор Андрей Бартенев — мы наведались к ним в хранение и узнали, как будет устроен новый музей современного искусства в Суздале. Разведали, что выбрала для своего нового дома Анна Баринова, — ее галерее исполнилось 20 лет, и к этой дате она (в рамках первой биеннале частных коллекций) впервые показывает собрание ньюкамера Зои Галеевой, где есть и скульптуры Евгения Антуфьева и Ирины Кориной, полотна Егора Федорычева и живопись Саши Кокачевой. И конечно, составили листинги (не рейтинги!) самых важных художников нашей с вами современности — их работы (от патриарха Андрея Красулина до сверхновой Насти Ливадновой) стоит покупать прямо сейчас (и у нас разбегаются глаза). Мы подумали про любой бюджет, и из гида можно выбрать искусство в диапазоне от 5 тысяч до нескольких миллионов рублей. Одним словом: кто в этот мир попал, навеки счастлив стал. Будьте счастливы, покупайте искусство!

Команда ярмарки 1703

Алиса Преснецова, Вероника Арутюнян, Ангелина Карпухина, Алена Платонова, Варвара Баранова, Дарья Молчанова

Алиса Преснецова, Варвара Баранова, Вероника Арутюнян

Современное искусство — сложная экосистема, в которой художественный жест встречается с публикой и критикой, институциональными правилами и рыночными механизмами. Здесь нет стабильности: поле культуры постоянно меняется, старые иерархии рушатся, на смену привычным маршрутам приходят неожиданные новые. В этой динамичной среде особую роль играет арт-рынок: он определяет не только стоимость произведений, но и то, какие имена, идеи и тенденции оказываются в центре внимания. Пульс художественной жизни особенно ясно слышен на ярмарках. Пока галеристы и коллекционеры обсуждают сделки, вокруг них кипит жизнь — лекции, медиации, перформансы, встречи с художниками и бесконечные разговоры о будущем искусства. Так, из точки товарно-денежного обмена ярмарка превратилась в площадку обмена идей и смыслов, пространство профессиональных дискуссий и живого общения. Именно в этом направлении с самого начала развивается и ярмарка современного искусства 1703.
Инициированная ПАО «Газпром» в 2022 году, за три сезона 1703 прошла путь от смелого эксперимента к одному из ключевых культурных событий города. Результаты ощутимы: десятки галерей из разных уголков России и других стран, сотни художников, более 20 000 гостей последнего выпуска. Участие в ярмарке запускает карьеры
молодых авторов и укрепляет позиции признанных мастеров. Лекторий и Клуб коллекционеров стали комфортной точкой входа для новых участников рынка, способствуют профессионализации всего арт-сообщества и развитию культуры коллекционирования. Наконец, ярмарка стала катализатором целой волны культурных процессов в городе: появляются новые арт-пространства, формируются творческие коллаборации, запускаются музейные и публичные проекты. На ярмарке 1703 не только экспонируют искусство, но обсуждают его, спорят, договариваются и учатся — и именно здесь возникают связи, которые задают траекторию развития всего российского современного искусства. С ключевыми героями, феноменами и трендами искусства второй год знакомит своих читателей Собака.ru: на ее страницах появляются самые яркие художники, галеристы и коллекционеры, определяющие развитие арт-рынка. Их истории складываются в живую хронику российского современного искусства, помогая увидеть его тоньше, почувствовать острее, понять глубже — и заново открыть при новой встрече, например, на ярмарке искусства 1703.
Читайте Собака.ru, коллекционируйте с 1703!

Где взять арт-дроп «Коллекционировать искусство»?

Арт-дроп «Коллекционировать искусство» будет распространяться в октябре как вложение в октябрьский журнал Собака.ru.

Доставка по всей России — это OZON, «Подписные издания», «Все свободны».

Арт-дроп будет продаваться в супермаркетах «Азбука Вкуса» (в том числе в интернет-магазине Петербурга и Москвы), «Лента», в магазинах сети «Свежая пресса», в книжных «Все свободны» и «Подписные издания».

«Коллекционировать искусство» весь октябрь будет распространяться в вагонах первого и бизнес-класса поездов «Сапсан» по направлениям «Санкт-Петербург – Москва» и «Москва – Санкт-Петербург».

В Москве гид можно взять в любом из ресторанов сети «Кофемания» с 1 по 31 октября.

Вместе с журналом Собака.ru выпуск традиционно будет в лучших местах Петербурга: в ресторанах, отелях, клиниках и салонах красоты.

9 и 10 октября арт-дроп будет доступен для участников форума «Креативный код. Россия» в Лахта Центре.

Кроме того, арт-дроп можно будет взять бесплатно в ведущих галереях Москвы и Петербурга:

Москва

  • Alina Pinsky Gallery
  • Artzip
  • fābula gallery
  • OVCHARENKO
  • PA Gallery
  • pop/off/art 
  • Ruarts Gallery
  • Shift
  • Seréne Gallery 
  • SISTEMA GALLERY
  • Сцена/Szena

 

Петербург

  • Anna Nova Gallery
  • Eggz Gallery
  • DiDi Gallery
  • Jessica Gallery
  • Joy Gallery
  • Kgallery
  • Marina Gisich Gallery
  • Masters gallery
  • MYTH Gallery
  • NAMEGALLERY
  • Open You Gallery
Следите за нашими новостями в Telegram
Теги:
Арт-дроп_2025, Ярмарка искусства 1703, Коллекционировать искусство
Люди:
Алёна Платонова, Джессика , Александра Генералова Варвара Баранова, Ангелина Карпухина, Вероника Арутюнян, Алиса Преснецова, Дмитрий Разумов, Ксения Гощицкая, Анна Нова, Денис Химиляйне, Виталий Пушницкий

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: