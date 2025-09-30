Собака.ru выпускает 160-полосный арт-дроп «Коллекционировать искусство»

Коллекционировать совриск — самый плюс вайб прямо сейчас! Команда Собака.ru при поддержке Санкт-Петербургской ярмарки искусства 1703 рассказывает, как не заблудиться среди рядов русского арт-рынка: кого покупать, за кем следить и — новинка нашего второго ежегодного арт-дропа (первый вышел в мае 2024 года) — к кому из специалистов обратиться, чтобы собрать выставку или свой пул авторов для домашнего собрания. Еще мы сходили в гости к коллекционерам и галеристам, к меценатам и культовым художникам, узнали все их инсайды и секреты — и делимся с вами. И подумали про любой бюджет, и из гида можно выбрать искусство в диапазоне от 5 тысяч до нескольких миллионов рублей.
Одним словом: кто в этот мир попал, навеки счастлив стал. Будьте счастливы, покупайте искусство!
Арт-дроп вышел тиражом 15 000 экземпляров и будет распространяться в Петербурге и Москве. Все места собрали здесь.
Представляем все публикации второго выпуска «Коллекционировать искусство»!
ТОПОВЫЕ ХУДОЖНИКИ
Андрей Красулин
Культовое имя в новейшей истории русского искусства: скульптор, живописец и график Андрей Красулин в свои 90 лет только за последнюю декаду сделал шесть персональных выставок, в том числе «Без названия» в Новой Третьяковской галерее и «Практика, процесс, срез» в Московском музее современного искусства, где были показаны его новые работы, а весной 2024 года в галерее pop/off/art к юбилею художника открылось его соло-шоу «Берлинский дневник».
Виталий Пушницкий
Видеоарт, инсталляции, скульптура, стрит-арт — выпускнику графического факультета Академии Репина, который уже стал признанным классиком российского совриска, Виталию Пушницкому подвластны все жанры. Художник-трикстер рассказал, как придумал для прошлогодней ярмарки 1703 проект «Фьючерсы», продавая еще не написанные картины (коллекционеры в восторге платили за такой экспириенс!). А когда ему стало тесно и в рамках пластического искусства, Виталий стал писать книги (конечно же, с картинками!) — этой весной (дебют издательского проекта коллекционера дениса Химиляйне!) вышла уже четвертая, «Бритва Оккама».
СВЕРХНОВЫЕ ХУДОЖНИКИ
Инвестируем в молодые имена, которые уже готовы занять свое уверенное место в истории новейшего российского искусства.
Раздел состоит из статей:
- Сверхновые художники. Ультрасовременное искусство: тотальные инсталляции в white cubes и в классических музеях, заводских полузаброшках и памятниках советского модернизма.
- Сверхновые художники. Ностальгия: интернет-культура нулевых и десятых, детские воспоминания и сюжеты старых фотографий — любимые темы.
- Сверхновые художники. Ревизия декоративно-прикладного. Металл, стекло, ткань в их руках становятся актуальными медиумами, а забытые ремесленные техники получают новую жизнь.
Настя Ливаднова
Художница Настя Ливаднова из Ростова-на-Дону — верховная сверхновых. 24-летнюю Ливаднову уже (дважды!) показала одна из важнейших московских галерей XL Gallery, причем в 2024 году — с первой персональной выставкой «Смотреть в стены и представлять, что за ними»: инсталляцией из автопортретов с документацией перформанса из общественного туалета. Но Ливаднова не любит возвращаться к прошлым работам, поэтому для арт-дропа Собака.ru она сняла специальную серию фотографий (дикий эксклюзив!) с собой в главной роли. Настя настаивает, что она не мультидисциплинарный артист, а внежанровый автор, который работает с перформансом, видео, фотографией, скульптурой.
DIGITAL
АРТ-ЛАХТА
Лахта Центр активно принимает на себя новую функцию медиатора между искусством, зрителем и городом. Составили гид по событиям и героям, которые вывели доминанту Петербурга на высокий арт-уровень.
ЯРМАРКА ИСКУССТВА 1703: ЧТО ОНА ДАЛА ПЕТЕРБУРГУ?
Есть у 1703 и цель, выходящая за рамки ярмарки: научить горожан не просто любить современное искусство, но и коллекционировать его. Для этого в рамках ярмарки запущен лекторий, работающий в течение всего года. Здесь эксперты арт-рынка рассказывают о международных и российских ярмарках, истории формирования своих коллекций и критериях отбора работ. Стать полноправным участником рынка современного искусства предлагает закрытый Клуб коллекционеров, в котором участники могут встретиться в камерной обстановке, познакомиться ближе с художниками и галеристами, обсудить тенденции арт-рынка с экспертами и получить практические советы по формированию коллекции.
Современное искусство в Петербурге: где и как смотреть
Современное искусство сегодня — многоуровневая и стремительно развивающаяся система. Ее «сцены» разнообразны: от крупнейших музеев и галерей до самоорганизованных пространств, где рождаются смелые эксперименты и появляются новые имена. Полный список площадок здесь.
КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ
Самые желанные гости ярмарок искусства и мастерских, выставок и поп-ап-вернисажей. Знакомьтесь, вот тек, кто поддерживает современное искусство буквально рублем (вы тоже так можете!)
Дмитрий Разумов, Андрей Бартенев
Меценат и основатель междисциплинарной культурной институции «МИРА» Дмитрий Разумов собирал, собирал свою частную коллекцию искусства, пока зимой 2018 года не познакомился с художником и куратором Андреем Бартеневым. Так они и стали искать на арт-рынке все самое неординарное и эксцентричное, не обращая внимания на имена первого ряда, иногда буквально переоткрывая забытых художников.
Денис Химиляйне
По институциональной коллекции Дениса Химиляйне, где есть все — от патриархов Эрика Булатова, Ильи Кабакова и Андрея Красулина до петербургских КОЛХУев и эстета-перфекциониста Петра Белого, — можно изучать историю современного российского искусства. Тем более что все работы Химиляйне выложил на сайт, устроив первое открытое онлайн-хранение в России.
Бестарий Химиляйне
Телеграм-канал «0,1 ‰ (промилле) Химиляйне» взорвал среду российского совриска. В (дико) ироничных заметках коллекционера Дениса Химиляйне себя узнают (и иногда обижаются, но чаще нет) все участники арт-рынка. А по просьбе Собака.ru Химиляйне собрал бестиарий — типажи коллекционеров, раскрывающие тактику охоты за шедеврами (и не только). Проиллюстрировал все это 10-летний потомственный петербургский художник Гарт-младший, сын Александры Гарт и Юрия Штапакова, у которого в портфолио уже три персональные выставки.
Виталий Геворкян и Екатерина Романова
Виталий Геворкян и его жена Екатерина Романова собирают не только личную, но и корпоративную коллекцию своей компании «Мясной дом Бородина». Коллаборации с художниками — бизнес-стратегия пары: акварели концептуалиста Павла Пепперштейна украсили тарелки ИФЗ (подарки для друзей и партнеров), художница Таня Пёникер нарисовала герб бренда, в офисе пустила корни инсталляция Ивана Горшкова, а в переговорной раз в несколько месяцев появляются новые граффити от стрит-артистов вроде Миши Super или Димы Греда.
КУРАТОРЫ
Анна Баринова
Anna Nova — двадцать лет! Визионер Анна Баринова превратила частную галерею в важнейшую петербургскую институцию, где устраивала канонические проекты с ИИ и тотальные инсталляции, выращивала кадры для арт-рынка, выпускала журнал Booklet, а еще вывела из сумрака фигуру коллекционера — юбилей Anna Nova отмечает первой масштабной выставкой частного собрания совриска в России мецената Зои Галеевой. Дикий эксклюзив: мы отправились в новый загородный дом Анны и узнали, что собирает сама галеристка (сайт-специфик Хиросигэ! кастомный Кульков! биофутуристичный Aljoscha!).
Георгий Смирнов и Елена Тальянская
Основатели галереи «9Б» — пионеры и локомотивы современного искусства в Нижнем Новгороде. В пуле их художников и граффити-команда Bomse (уличная волна Нижнего — одна из самых высоких в стране), и классики перформанса (с провенансом Венецианской биеннале) «Провмыза». Смирнов и Тальянская открыли первую в городе арт-резиденцию — и мурал стрит-артиста Дмитрия Аске стал символом галереи. В 2025 году выставкой Владимира Мизинова они открывают музей наивного искусства в Нижнем и строят мастерскую с выставочным залом в Москве.
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
Нужны ли галереям блогеры и Тимати, стыдно ли торговаться и можно ли узнать коллекционера по сумке: модератор и арт-журналист Александра Генералова усадила за круглый стол представителей четырех новых супермодных галерей молодого искусства из Москвы и Петербурга (Deep List! fābula! Jessica! Shift!) и задала все (местами неудобные!) вопросы про арт-рынок.
Это увлекательный был аттракцион! В процессе работы над вторым (еще более лучшим!) арт-дропом «Коллекционировать искусство» (совместно с Санкт-Петербургской ярмаркой 1703) наступил момент, когда современное искусство начало коллекционировать меня и всех, кто готовил этот выпуск. Оно нападало в самый неожиданный момент: на квартирной выставке юного петербургского художника Гарта-младшего манило сумрачной графикой, на совместном проекте Горшкова-отца и Горшкова-сына ошеломляло карнавальным арт-брютом, завораживало тотемами Сергея Деникина в НеНеМу, саднило на ретроспективе Димы Маркова — из этой борьбы мы выходили победителями, но с заметно похудевшим кошельком. Безопасно было ходить разве что на вернисажи в ДК «Громов», там уже все #изкупленного. К автору этого хештега, коллекционеру Денису Химиляйне, чье открытое онлайн-хранение уже стало эталоном частного собрания, а телеграм-канал — главным (guilty) pleasure арт-комьюнити, мы обратились за советом: как собирать, чтобы не было мучительно больно? Записывайте: «Сердцем покупают искусство либо до 200 тысяч
рублей, либо до 10 % от месячного заработка. А все остальное нужно покупать головой». Но что делать, если в голове раздаются голоса: «Пушницкий! Энгельке! Швецов! И даже dashkamonashka!» А ведь можно еще собирать неочевидные имена, как делают меценат и основатель сообщества «МИРА» Дмитрий Разумов
и куратор Андрей Бартенев — мы наведались к ним в хранение и узнали, как будет устроен новый музей современного искусства в Суздале. Разведали, что выбрала для своего нового дома Анна Баринова, — ее галерее исполнилось 20 лет, и к этой дате она (в рамках первой биеннале частных коллекций) впервые показывает собрание ньюкамера Зои Галеевой, где есть и скульптуры Евгения Антуфьева и Ирины Кориной, полотна Егора Федорычева и живопись Саши Кокачевой. И конечно, составили листинги (не рейтинги!) самых важных художников нашей с вами современности — их работы (от патриарха Андрея Красулина до сверхновой Насти Ливадновой) стоит покупать прямо сейчас (и у нас разбегаются глаза). Мы подумали про любой бюджет, и из гида можно выбрать искусство в диапазоне от 5 тысяч до нескольких миллионов рублей. Одним словом: кто в этот мир попал, навеки счастлив стал. Будьте счастливы, покупайте искусство!
Современное искусство — сложная экосистема, в которой художественный жест встречается с публикой и критикой, институциональными правилами и рыночными механизмами. Здесь нет стабильности: поле культуры постоянно меняется, старые иерархии рушатся, на смену привычным маршрутам приходят неожиданные новые. В этой динамичной среде особую роль играет арт-рынок: он определяет не только стоимость произведений, но и то, какие имена, идеи и тенденции оказываются в центре внимания. Пульс художественной жизни особенно ясно слышен на ярмарках. Пока галеристы и коллекционеры обсуждают сделки, вокруг них кипит жизнь — лекции, медиации, перформансы, встречи с художниками и бесконечные разговоры о будущем искусства. Так, из точки товарно-денежного обмена ярмарка превратилась в площадку обмена идей и смыслов, пространство профессиональных дискуссий и живого общения. Именно в этом направлении с самого начала развивается и ярмарка современного искусства 1703.
Инициированная ПАО «Газпром» в 2022 году, за три сезона 1703 прошла путь от смелого эксперимента к одному из ключевых культурных событий города. Результаты ощутимы: десятки галерей из разных уголков России и других стран, сотни художников, более 20 000 гостей последнего выпуска. Участие в ярмарке запускает карьеры
молодых авторов и укрепляет позиции признанных мастеров. Лекторий и Клуб коллекционеров стали комфортной точкой входа для новых участников рынка, способствуют профессионализации всего арт-сообщества и развитию культуры коллекционирования. Наконец, ярмарка стала катализатором целой волны культурных процессов в городе: появляются новые арт-пространства, формируются творческие коллаборации, запускаются музейные и публичные проекты. На ярмарке 1703 не только экспонируют искусство, но обсуждают его, спорят, договариваются и учатся — и именно здесь возникают связи, которые задают траекторию развития всего российского современного искусства. С ключевыми героями, феноменами и трендами искусства второй год знакомит своих читателей Собака.ru: на ее страницах появляются самые яркие художники, галеристы и коллекционеры, определяющие развитие арт-рынка. Их истории складываются в живую хронику российского современного искусства, помогая увидеть его тоньше, почувствовать острее, понять глубже — и заново открыть при новой встрече, например, на ярмарке искусства 1703.
Читайте Собака.ru, коллекционируйте с 1703!
