Топовые художники: панки

Эти художники попали в российский арт-истеблишмент (кто-то давно, а кто-то только-только), но не потеряли фирменного панковского задора. Иногда они дают пощечину общественному вкусу, но коллекционеры только рады!
Иван Горшков
Из надувных скульптур Ивана Горшкова стоило бы собрать луна-парк, где веселились бы и дети, и состоятельные коллекционеры.
Иван Горшков. Скульптура «Автопортрет». Аэрофигура, смешанная техника. 2022
Прототип его объектов — ростовые рекламные куклы, наполненные воздухом. Художник с иронией переносит их из «низкого» жанра в «высокий», деформируя, расписывая и добавляя множество инфернальных деталей.
Осенью 2024 года одна из таких дутых инсталляций временно украсила здание конструктивистского вокзала в Иванове на фестивале «Первая фабрика авангарда» — мемы, фотопринты и кошачьи хвосты на поверхности скульптуры контрастировали с аскетичной архитектурой.
В 2024-м объекты Горшкова покорили общественные пространства: его работы разместили в атриуме музея «Гараж» и на входной зоне «Манежа» на ярмарке 1703. Инсталляция «Висячее озеро» быстро ушла в частную коллекцию, подтвердив талант художника балансировать между респектабельностью и арт-хаусом.
При этом Горшков мастерит в разных медиа: он оформляет переговорную основателя «Мясного дома Бородина» коллекционера Виталия Геворкяна, а для выставки в Доме культуры «ГЭС-2» снимает видеоарт, в котором втыкает сосиски в жутковатую советскую куклу из папье-маше.
В 2025 году «фабрика аттракционов» Горшкова работает на полную мощность. В июне открылась совместная с отцом — художником Сергеем Горшковым — выставка в культовой петербургской Marina Gisich Gallery. Горшков-старший — воронежский художник и куратор, сооснователь арт-резиденции в музее-заповеднике «Дивногорье». Отец и сын подкалывают друг друга (трогательно и безобидно), переосмысляя художественные приемы друг друга: Иван — наивные деревянные скульптуры Сергея, а тот в ответ создает металлические объекты, с которыми наследник династии ворвался на арт-рынок. Кстати, на открытии проекта случился паблик-арт-перформанс — одна из надувных работ Ивана «выглянула» из окон квартиры Марины Гисич, расположенной над галереей. Городские власти одобрили такое хулиганство, но только на один день.
В ближайших планах Ивана — сайт-специфик-коллаборация с одним из универмагов Петербурга.
Саня Закиров
Художник-провокатор работает на стыке ироничного концептуализма и поп-арта. Его фирменный стиль — «мемная» живопись, синтезирующая академический реализм с экспрессионизмом и присущим Закирову здоровым цинизмом. Часто Саня внедряет в работы тексты и реди-мейды.
Лауреат премии Сергея Курехина в номинации «Искусство в общественном пространстве», участник выставки «Немосква не за горами» и резидент 6-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства, Закиров часто выступает в роли продюсера, при этом избегая коммерческих галерей и фокусируясь на самоорганизации и андеграунде.
Парадоксальный проект «Классноярск», созданный в дуэте с олей осиповой (именно так художница пишет свое имя), победил в номинации «Красноярская премия» на ярмарке современного искусства Scan 2024.
А еще совместно с куратором Полиной Слепенковой (экс-арт-директором петербургской галереи Anna Nova) он основал Сообщество современных сибирских художников (СССХ), продвигающее региональных авторов на столичных ярмарках. Осенью 2024-го Закиров анонсировал собственную панк-биеннале в Красноярске, а в 2025-м при спонсорстве локальной ресторанной группы Berrywood Family учредил арт-премию имени Сани Закирова. Этим летом Саня, на правах легенды сибирского искусства, курировал выставку молодых омских художников в местной галерее ООО «Водопад» — в проект он отобрал работы, отражающие городские мемы: от рубиновых закатов до сыра «Омичка».
Игорь Самолет
Выпускник Школы Родченко получил известность своими масштабными инсталляциями из скриншотов переписок в мессенджерах и соцсетях.
Игорь Самолет. «Елка». 2024
В проектах последних полутора лет Самолет стал пересматривать свой метод, вводя в практику новые формы.
Весной 2024 года в московской XL Gallery Игорь показал инсталляцию «Угол наклона» — полотно ткани, испещренное «карманами», в которых на просвет были видны очертания неких коробок. Зритель мог лишь догадываться, что скрыто внутри и скрыто ли что-то вообще. На выставке также демонстрировали видеозапись перформанса: Самолет, держа в руках пустой белый холст и закрываясь им, сопротивлялся потоку воды до тех пор, пока не нашел положение, уравновешивающее его усилие и напор. Эти работы были выкуплены Музеем современного искусства «Гараж» и представлены в его «Открытом хранении».
Затем персональная выставка Самолета «Архитектура отношений» открылась в пространстве Дома Наркомфина — художник создал монументальные скульптурные формы, отсылающие к советскому проекту модернизации жизни человека.
А под Новый 2025 год случился хайп: галерея «сцена/szena» представила скульптуру Игоря «Новогоднее дерево» на ярмарке |catalog|, и эмоций среди коллекционеров и в соцсетях было не счесть. Реалистичная копия осыпавшейся елки, отлитая из бронзы в трех экземплярах, разошлась в первый же день ярмарки, а затем был продан и авторский экземпляр. Одна из скульптур украсила коллекцию Ксении Собчак.
В 2025 году персональная выставка Самолета «Канон» прошла в обновленном пространстве галереи «сцена/szena» и как будто подвела черту под новым этапом творчества художника: вместо привычной темы соцмедиа он исследовал феномен канона в разных контекстах. Впечатляющие объекты в виде рук, сжимающих птиц, дополнило аудио, специально написанное для проекта музыкантом Евгением Уваровским.
Иван Чемакин
Иван родился в семье художников Тюменского театра кукол, в юности переехал в Петербург, где последовательно работал с важными андеграундными арт-группами — Parazit, «Протез», «Север-7», «Цветы Джонджоли».
Иван Чемакин. «Колонка». Из серии «Аудиосистема». Дерево, картон, жесть, акрил. 2023
В пространстве «Севера-7» шесть лет назад Чемакин показал инсталляцию «Сушилка для бананов» — на конструкции из реек громоздились выпиленные из дерева бананы. С тех пор банан неотступно следует из одной работы автора в другую, а в 2024 году с подачи галеристки Джессики даже попал в качестве обвеса-брелока на сумочки светских девушек. Но сейчас как будто с бананами покончено: «Если честно, мне надоел арт-бизнес и его принципы. Изобразительное искусство превращается в сугубо декоративно-прикладную штуку, которая напоминает мне работу в цеху в театре: к определенному сроку нужно подготовить объекты. Всё доходит до абсурда: “Иван Чемакин — это деревянный банан”. Всем от меня нужен этот банан, а я все-таки не станок ЧПУ. Поэтому я меняю траекторию: занимаюсь кураторством, создаю рок-группу Black Cowboys, записываю первую пластинку и работаю над сценарием большого игрового кино».
И все-таки совсем от искусства Чемакин не отказывается. В конце 2023 году он показал грандиозную персоналку «Дорожное кино» в MMOMA (под кураторством Лизы Цикаришвили и при участии Limonov Art Foundation) — «смонтированную» хронологию творческого пути художника-визионера, обитающего где-то в параллельном времени и пространстве на загадочных тропических полях Ленинградской области. Сейчас Иван сфокусирован на проекте «Антропшино World», который объединяет почти все его творческие и исследовательские практики — живопись, бриколаж, ассамбляжи, «найденные объекты», скульптуры и тотальные инсталляции, а назван в честь поселка в Ленинградской области, где художник и живет.
«В 2024 году выставок у меня было немного, персональная всего одна — сайт-специфик-проект “Антропшино Машина” в НеНеМу (“Негосударственный нерусский музей” — экспериментальное арт-пространство. — Прим. ред.). Я ехал на сельхозмотоблоке из своей деревни до улицы Белинского, где мы с куратором НеНеМу Александром Дашевским в итоге разместили этот транспорт и фотодокументацию, сделанную во время пути. В планах начать съемки документального роуд-муви. Это будет экспедиция. Начнется она в Западной Сибири, а конечная точка — Ленобласть».
В 2025-м Иван показал проект Sad Sad Tropics, созданный с объединением «Цветы Джонджоли», в андеграундной петербургской «Люде». А еще участвовал в фестивале «Алгоритмы познания» в респектабельном московском Музее AZ Наталии Опалевой.
Нестор Энгельке
Потомственный петербургский архитектор и художник закончил Академию художеств, но свернул с пути классического искусства в придуманный им жанр «топоропись».
Нестор Энгельке. «Деревянная композиция номер 4» из серии «Деревянное бессознательное». Дерево, деревопись. 2024
Орудовать топором Нестор начал из желания вернуться к самым ранним истокам живописи, когда и красок еще толком не было. Становление фирменной техники пришлось на годы участия Энгельке в петербургской арт-группе «Север-7», члены которой предпочитали идти своим панк-путем и не подстраиваться под законы арт-рынка. Используя топор, Энгельке создает, например, портреты писателей-классиков в духе тех, что висят в каждом школьном кабинете литературы в России, но есть нюанс: рядом с портретом Льва Толстого вырублено «Цой жив». Иногда Нестор вступает в диалог со старыми мастерами: в серии «Деревянных голландских портретов» легко считываются отсылки к Рембрандту, а в многолетнем проекте «Деревянные натюрморты» топорописец изучает проблематику классического натюрморта в ХХII веке.
Не забывает Энгельке и о своем архитектурном бэкграунде — он перевоплощался в профессора Вудмана, главу архитектурного бюро «Вудман и партнеры», которое специализируется на производстве «щепочной архитектуры». Так, шесть лет назад, после пожара в Нотр-Даме, он вырубил топором «Нотр-Дам-Де-Кунстхалле-нумер-зибен-на-Нерли» и установил его недалеко от церкви Покрова на Нерли. А в 2024-м построил похожий одновременно на классическую ротонду и недостроенный сарай «Храм для лося» в лесу Ленинградской области, на территории загородного отеля We Lodge.
В 2025 году вместе со своим коллегой художником Федором Хиросигэ Нестор основал Новую лесотехническую академию, где можно изучать на факультете деревописи все азы топорописи и деревянного природоведения. «В моих планах детальные исследования в области топорного искусства или деревописи, взаимодействия дерева и топора на организм и психику человека, которые позволят раскрыть в будущем многие тайны нашего мироздания», — рассказывает Нестор, и кажется, он абсолютно серьезен.
