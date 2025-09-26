Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Топовые художники: панки

Эти художники попали в российский арт-истеблишмент (кто-то давно, а кто-то только-только), но не потеряли фирменного панковского задора. Иногда они дают пощечину общественному вкусу, но коллекционеры только рады!

Иван Горшков
Саня Закиров
Игорь Самолет
Иван Чемакин
Нестор Энгельке

Иван Горшков

Из надувных скульптур Ивана Горшкова стоило бы собрать луна-парк, где веселились бы и дети, и состоятельные коллекционеры. 

Иван Горшков. Скульп­тура «Автопортрет». Аэрофигура, смешанная техника. 2022

Иван Горшков. Скульп­тура «Автопортрет». Аэрофигура, смешанная техника. 2022

Прототип его объектов — ростовые рекламные куклы, наполненные воздухом. Художник с иронией переносит их из «низкого» жанра в «высокий», деформируя, расписывая и добавляя множество инфернальных деталей.

Осенью 2024 года одна из таких дутых инсталляций временно украсила здание конструктивистского вокзала в Иванове на фестивале «Первая фабрика авангарда» — мемы, фотопринты и кошачьи хвосты на поверхности скульптуры контрастировали с аскетичной архитектурой.

В 2024-м объекты Горшкова покорили общественные пространства: его работы разместили в атриуме музея «Гараж» и на входной зоне «Манежа» на ярмарке 1703. Инсталляция «Висячее озеро» быстро ушла в частную коллекцию, подтвердив талант художника балансировать между респектабельностью и арт-хаусом.

При этом Горшков мастерит в разных медиа: он оформляет переговорную основателя «Мясного дома Бородина» коллекционера Виталия Геворкяна, а для выставки в Доме культуры «ГЭС-2» снимает видеоарт, в котором втыкает сосиски в жутковатую советскую куклу из папье-маше.

В 2025 году «фабрика аттракционов» Горшкова работает на полную мощность. В июне открылась совместная с отцом — художником Сергеем Горшковым — выставка в культовой петербургской Marina Gisich Gallery. Горшков-старший — воронежский художник и куратор, сооснователь арт-резиденции в музее-заповеднике «Дивногорье». Отец и сын подкалывают друг друга (трогательно и безобидно), переосмысляя художественные приемы друг друга: Иван — наив­ные деревянные скульптуры Сергея, а тот в ответ создает металлические объекты, с которыми наследник династии ворвался на арт-рынок. Кстати, на открытии проекта случился паблик-арт-перформанс — одна из надувных работ Ивана «выглянула» из окон квартиры Марины Гисич, расположенной над галереей. Городские власти одобрили такое хулиганство, но только на один день.

В ближайших планах Ивана — сайт-специфик-коллаборация с одним из универмагов Петербурга.

  •  Marina Gisich gallery
  •  138 000–1 840 000 ₽

Саня Закиров

Художник-провокатор работает на стыке ироничного концептуализма и поп-арта. Его фирменный стиль — «мемная» живопись, синтезирующая академический реализм с экспрессионизмом и присущим Закирову здоровым цинизмом. Часто Саня внедряет в работы тексты и реди-мейды.

Саня Закиров. «Орнитология и жизнь». Холст, масло. 40×50 см. 2023

Саня Закиров. «Орнитология и жизнь». Холст, масло. 40×50 см. 2023

Саня Закиров. «Мы закрылись». Стрит-арт-реди-мейд

Саня Закиров. «Мы закрылись». Стрит-арт-реди-мейд

Лауреат премии Сергея Курехина в номинации «Искусство в общественном пространстве», участник выставки «Немосква не за горами» и резидент 6-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства, Закиров часто выступает в роли продюсера, при этом избегая коммерческих галерей и фокусируясь на самоорганизации и андеграунде.

Парадоксальный проект «Классноярск», созданный в дуэте с олей осиповой (именно так художница пишет свое имя), победил в номинации «Красноярская премия» на ярмарке современного искусства Scan 2024.

А еще совместно с куратором Полиной Слепенковой (экс-арт-директором петербургской галереи Anna Nova) он основал Сообщество современных сибирских художников (СССХ), продвигающее ­региональных авторов на столичных ярмарках. Осенью ­2024-го Закиров анонсировал собственную панк-биеннале в Красноярске, а в 2025-м при спонсорстве локальной ресторанной группы Berrywood Family учредил арт-премию имени Сани Закирова. Этим летом Саня, на правах легенды сибирского искусства, курировал выставку молодых омских художников в местной галерее ООО «Водопад» — в проект он отобрал работы, отражающие городские мемы: от рубиновых закатов до сыра «Омичка».

  •  СССХ
  •  линогравюры от 2 000 ₽, картины до 200 000 ₽

Игорь Самолет

Выпускник Школы Родченко получил известность своими масштабными инсталляциями из скриншотов переписок в мессенджерах и соцсетях. 

Игорь Самолет. «Елка». 2024

Игорь Самолет. «Елка». 2024

В проектах последних полутора лет Самолет стал пересматривать свой метод, вводя в практику новые формы.

Весной 2024 года в московской XL Gallery Игорь показал инсталляцию «Угол наклона» — полотно ткани, испещренное «карманами», в которых на просвет были видны очертания неких коробок. Зритель мог лишь догадываться, что скрыто внутри и скрыто ли что-то вообще. На выставке также демонстрировали видеозапись перформанса: Самолет, держа в руках пустой белый холст и закрываясь им, сопротивлялся потоку воды до тех пор, пока не нашел положение, уравновешивающее его усилие и напор. Эти работы были выкуплены Музеем современного искусства «Гараж» и представлены в его «Открытом хранении».

Затем персональная выставка Самолета «Архитектура отношений» открылась в пространстве Дома Наркомфина — художник создал монументальные скульптурные формы, отсылающие к советскому проекту модернизации жизни человека.

А под Новый 2025 год случился хайп: галерея «сцена/szena» представила скульптуру Игоря «Новогоднее дерево» на ярмарке |catalog|, и эмоций среди коллекционеров и в соцсетях было не счесть. Реалистичная копия осыпавшейся елки, отлитая из бронзы в трех экземплярах, разошлась в первый же день ярмарки, а затем был продан и авторский экземпляр. Одна из скульп­тур украсила коллекцию Ксении Собчак.

В 2025 году персональная выставка Самолета «Канон» прошла в обновленном пространстве галереи «сцена/szena» и как будто подвела черту под новым этапом творчества художника: вместо привычной темы соцмедиа он исследовал феномен канона в разных контекстах. Впечатляющие объекты в виде рук, сжимающих птиц, дополнило ­аудио, специально написанное для проекта музыкантом Евгением Уваровским.

  •  «Сцена/Szena»

Иван Чемакин

Иван родился в семье художников Тюменского театра кукол, в юности переехал в Петербург, где последовательно работал с важными андеграундными арт-группами — Parazit, «Протез», «Север-7», «Цветы Джонджоли».

Иван Чемакин. «Колонка». Из серии ­«Аудиосистема». Дерево, картон, жесть, акрил. 2023

Иван Чемакин. «Колонка». Из серии ­«Аудиосистема». Дерево, картон, жесть, акрил. 2023

В пространстве «Севера-7» шесть лет назад Чемакин показал инсталляцию «Сушилка для бананов» — на конструкции из реек громоздились выпиленные из дерева бананы. С тех пор банан неотступно следует из одной работы автора в другую, а в 2024 году с подачи галеристки Джессики даже попал в качестве ­обвеса-брелока на сумочки светских девушек. Но сейчас как будто с бананами покончено: «Если честно, мне надоел арт-бизнес и его принципы. Изобразительное искусство превращается в сугубо декоративно-прикладную штуку, которая напоминает мне работу в цеху в театре: к определенному сроку нужно подготовить объекты. Всё доходит до абсурда: “Иван Чемакин — это деревянный банан”. Всем от меня нужен этот банан, а я все-таки не станок ЧПУ. Поэтому я меняю траекторию: занимаюсь кураторством, создаю рок-группу Black Cowboys, записываю первую пластинку и работаю над сценарием большого игрового кино».

И все-таки совсем от искусства Чемакин не отказывается. В конце 2023 году он показал грандиозную персоналку «Дорожное кино» в MMOMA (под кураторством Лизы Цикаришвили и при участии Limonov Art Foundation) — «смонтированную» хронологию творческого пути художника-визионера, обитающего где-то в параллельном времени и пространстве на загадочных тропических полях Ленинградской области. Сейчас Иван сфокусирован на проекте «Антропшино World», который объединяет почти все его творческие и исследовательские практики — живопись, бриколаж, ассамбляжи, «найденные объекты», скульптуры и тотальные инсталляции, а назван в честь поселка в Ленинградской области, где художник и живет.

«В 2024 году выставок у меня было немного, персональная всего одна — сайт-специфик-проект “Антропшино Машина” в ­НеНе­Му (“Негосударственный нерусский музей” — экспериментальное арт-пространство. — Прим. ред.). Я ехал на сельхозмотоблоке из своей деревни до улицы Белинского, где мы с куратором ­НеНеМу Александром Дашевским в итоге разместили этот транспорт и фотодокументацию, сделанную во время пути. В планах начать съемки документального ­роуд-муви. Это будет экспедиция. Начнется она в Западной Сибири, а конечная точка — Ленобласть».

В 2025-м Иван показал проект Sad Sad Tropics, созданный с объединением «Цветы Джонджоли», в андеграундной петербургской «Люде». А еще участвовал в фестивале «Алгоритмы познания» в респектабельном московском Музее AZ Наталии Опалевой.

  •  sobo Gallery
  •  15 000–1 200 000 ₽

Нестор Энгельке

Потомственный петербургский архитектор и художник закончил Академию художеств, но свернул с пути классического искусства в придуманный им жанр ­«топоропись».  

Нестор Энгельке. Нестор Энгельке. «Деревянная композиция номер 4» из серии «Деревянное бессознательное». Дерево, деревопись. 2024

Нестор Энгельке. «Деревянная композиция номер 4» из серии «Деревянное бессознательное». Дерево, деревопись. 2024

Орудовать топором Нестор начал из желания вернуться к самым ранним истокам живописи, когда и красок еще толком не было. Становление фирменной техники пришлось на годы участия Энгельке в петербургской арт-группе «Север-7», члены которой предпочитали идти своим панк-путем и не подстраиваться под законы арт-рынка. Используя топор, Энгельке создает, например, портреты писателей-классиков в духе тех, что висят в каждом школьном кабинете литературы в России, но есть нюанс: рядом с портретом Льва Толстого вырублено «Цой жив». Иногда Нестор вступает в диалог со старыми мастерами: в серии «Деревянных голландских портретов» легко считываются отсылки к Рембрандту, а в многолетнем проекте «Деревянные натюрморты» топорописец изучает проблематику классического натюрморта в ХХII веке.

Не забывает Энгельке и о своем архитектурном бэкграунде — он перевоплощался в профессора Вудмана, главу архитектурного бюро «Вудман и партнеры», которое специализируется на производстве «щепочной архитектуры». Так, шесть лет назад, после пожара в Нотр-Даме, он вырубил топором «Нотр-Дам-Де-Кунстхалле-нумер-зибен-на-Нерли» и установил его недалеко от церкви Покрова на Нерли. А в 2024-м построил похожий одновременно на классическую ротонду и недостроенный сарай «Храм для лося» в лесу Ленинградской области, на территории загородного отеля We Lodge.

В 2025 году вместе со своим коллегой художником Федором Хиросигэ Нестор основал Новую лесотехническую академию, где можно изучать на факультете деревописи все азы топорописи и деревянного природоведения. «В моих планах детальные исследования в области топорного искусства или деревописи, взаимодействия дерева и топора на организм и психику человека, которые позволят раскрыть в будущем многие тайны нашего мироздания», — рассказывает Нестор, и кажется, он абсолютно серьезен.

  •  Эксклюзивно с галереей Jessica
  •  от 19 999 ₽ за небольшие объекты

Фото: архивы пресс-служб

