Топовые художники: панки

Прототип его объектов — ростовые рекламные куклы, наполненные воздухом. Художник с иронией переносит их из «низкого» жанра в «высокий», деформируя, расписывая и добавляя множество инфернальных деталей.

Осенью 2024 года одна из таких дутых инсталляций временно украсила здание конструктивистского вокзала в Иванове на фестивале «Первая фабрика авангарда» — мемы, фотопринты и кошачьи хвосты на поверхности скульптуры контрастировали с аскетичной архитектурой.

В 2024-м объекты Горшкова покорили общественные пространства: его работы разместили в атриуме музея «Гараж» и на входной зоне «Манежа» на ярмарке 1703. Инсталляция «Висячее озеро» быстро ушла в частную коллекцию, подтвердив талант художника балансировать между респектабельностью и арт-хаусом.

При этом Горшков мастерит в разных медиа: он оформляет переговорную основателя «Мясного дома Бородина» коллекционера Виталия Геворкяна, а для выставки в Доме культуры «ГЭС-2» снимает видеоарт, в котором втыкает сосиски в жутковатую советскую куклу из папье-маше.

В 2025 году «фабрика аттракционов» Горшкова работает на полную мощность. В июне открылась совместная с отцом — художником Сергеем Горшковым — выставка в культовой петербургской Marina Gisich Gallery. Горшков-старший — воронежский художник и куратор, сооснователь арт-резиденции в музее-заповеднике «Дивногорье». Отец и сын подкалывают друг друга (трогательно и безобидно), переосмысляя художественные приемы друг друга: Иван — наив­ные деревянные скульптуры Сергея, а тот в ответ создает металлические объекты, с которыми наследник династии ворвался на арт-рынок. Кстати, на открытии проекта случился паблик-арт-перформанс — одна из надувных работ Ивана «выглянула» из окон квартиры Марины Гисич, расположенной над галереей. Городские власти одобрили такое хулиганство, но только на один день.

В ближайших планах Ивана — сайт-специфик-коллаборация с одним из универмагов Петербурга.