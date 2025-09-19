Арт-Лахта: как пространство инициирует поиск новых арт-концептов и создает среду для их воплощения

Лахта Центр активно принимает на себя новую функцию медиатора между искусством, зрителем и городом. Составили гид по событиям и героям, которые вывели доминанту Петербурга на высокий арт-уровень.
Выставка «Среда обитания» (июнь — октябрь 2025)
Куратор Олег Филатов собрал на выставке срез последних десятилетий.
Выставка — лаборатория «Метаморфозы примулы» (22–27 мая 2025)
Лахта Центр как выставочное пространство начался с совместной выставки Русского музея и Фонда поддержки культурных инициатив Газпрома
Арт-резиденция «Взаимосвязи» (5–9 августа 2024)
Известные и начинающие медиахудожники цифровыми средствами переосмысляли историю и арт-объекты Петербурга.
Выставка фирменного стиля для «Янтарной комнаты» (сентябрь 2024)
В атриуме Лахта Центра представили прототипы новых коллекций сувениров.
Премия «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» (июнь 2024)
В 2024 году Лахта Центр стал светским центром — здесь вручали премию «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Собака.ru.
Форум «Креативный код. Россия» (октябрь 2025)
В октябре в Лахта Центре проходит форум по развитию креативной экономики, где бизнесмены, финансисты, чиновники с одной стороны и представители культурного сообщества Петербурга и регионов с другой обсуждают стратегии взаимной работы.
Фестиваль креативных индустрий «Друзья Петербурга» (октябрь 2025)
В этом году здание Лахта Центра стало не только частью Фестиваля креативных индустрий — но и источником вдохновения для молодых дизайнеров.
Инсталляция и лаборатория «Вектор мечты» (октябрь 2025)
В дни форума и фестиваля в атриуме Лахта Центра размещается тотальная инсталляция, вдохновленная проектами Газпрома в области сохранения наследия и развития города.
Место встречи с современным искусством (и даже его создания!) возникло в атриуме, разделяющем часть комплекса в форме бумеранга на две половины. Над атриумом словно парит в воздухе космический шар — в нем расположили суперсовременный планетарий с купольным экраном, на котором транслируют в том числе работы медиахудожников.
Само пространство Лахта Центра, соединяющее в себе вид на исторический центр и футуристичные архитектурные решения, инициирует поиск новых арт-концептов и создает среду для их воплощения и представления зрителю.
Эта мультиформатность Центра рождает и многообразие взаимодействий. Выставка-лаборатория «Метаморфозы примулы», которая прошла в атриуме, выстроила диалог между копиями гравюр петровского времени и современными художницами, живыми цветами и архитектурой здания. На выставке «Среда обитания. Избранные работы из коллекции Газпромбанка» произведения классиков московского концептуализма встретились с работами более молодого поколения — и чистый свет и формы пространства атриума из обрамления этой встречи стали ее полноправными участниками.
Диалог с художниками в Лахта Центре не ограничивают демонстрацией работ — проект «Друзья Петербурга» совместно с творческой платформой «Сабстанция» провел здесь арт-резиденцию «Взаимосвязи», в рамках которой пятнадцать медиахудожников создали новые арт-объекты. Визионерство самой локации похоже на действие перпетуум-мобиле: генерация новых идей и арт-форматов будет расширять пространство искусства в Лахта Центре, вовлекая в него все больше зрителей, а они в свою очередь будут наполнять его своими смыслами, провоцируя на новые и новые проекты.
Сергей Куприянов
заместитель Председателя Правления — начальник департамента ПАО «Газпром»
Петербург — город-новатор, в самом характере которого — энергия постоянного движения вперед. И свою миссию мы видим в том, чтобы этому движению помогать и способствовать. Олицетворением этого вектора деятельности компании является Лахта Центр, новый символ Петербурга, абсолютно универсальный и доступный. В духе этого места — человекоцентричность. Поэтому в Лахта Центре создается уникальная творческая среда. Неслучайно первая выставка искусства в этом пространстве так и называлась — «Среда обитания». Для нас это понятие очень важно, ведь везде, куда приходит Газпром, он создает новые условия для жизни, для творчества, для созидания и раскрытия потенциала человека. И Лахта Центр — воплощение этой деятельности.
Лахта Центр уже стал феноменом в культурной повестке Санкт-Петербурга. Его геометрия, его визионерский дух, его открытость и уникальность создают условия для диалога и творческого поиска. Новая площадка сама по себе связывает прошлое, настоящее и будущее Петербурга, служит источником вдохновения для художников, писателей, людей креативных профессий. Происходит взаимное обогащение смыслами, Лахта Центр становится не только пространством творческого диалога, но и формирует новую культурную ткань Петербурга.
Ближайшие масштабные события в календаре Лахта Центра — Петербургский международный газовый форум, Форум креативных индустрий и ставший уже традиционным для города фестиваль «Друзья Петербурга». Специально для фестиваля пространство атриума ожидает полное преображение!
Выставка «Среда обитания» (июнь — октябрь 2025)
Выставка «Среда обитания. Избранные работы из коллекции Газпромбанка» в Лахта Центре, 2025 год
Летом в арт-пространстве Лахта Центра открылась одна из главных выставок сезона — показывали избранное из Корпоративной художественной коллекции Газпромбанка, своего рода депозитария современного искусства России. Куратор Олег Филатов собрал на выставке не просто работы, а фактически срез последних десятилетий. Это редкая возможность увидеть в одном пространстве произведения классиков совриска Эрика Булатова, Константина Звездочетова, Владимира Дубосарского, Александра Виноградова, Ивана Чуйкова, представителей среднего и младшего поколения художников (МишМаш, Иван Горшков, Светлана Шуваева и другие). Кроме непосредственно экспозиции пространство активно образовывает и расширяет круг вовлеченных в искусство — в рамках выставки работал лекторий ярмарки 1703, где проходили встречи с художниками, кураторами, коллекционерами.
Мария Кравцова
главный редактор издания «Артгид»
Это одна из самых представительных коллекций современного отечественного искусства в нашей стране. И мне очень приятно увидеть избранные произведения из нее, которые я помню по многочисленным выставкам, по ярмаркам в России и за рубежом.
Выставка — лаборатория «Метаморфозы примулы» (22–27 мая 2025)
Выставка «Метаморфозы примулы» в Лахта Центре, 2025 год
Биография Лахта Центра как выставочного пространства началась с совместной выставки Русского музея и Фонда поддержки культурных инициатив Газпрома — «Метаморфозы примулы» о необычном цветке примуле аурикуле. Главными героями экспозиции стали живые цветы — селекционные сорта примул из коллекции Русского музея (и единственный прототип будущего сорта «Лахта») и их изображения — от ботанических гравюр из кабинета Петра I до современных цифровых инсталляций. На выставке также показывали работы современных художниц Гали Фадеевой, Марии Мощенской и Элины Зазули, медиумами которых стали графика, керамика и видеоарт. Здесь же проходили лекции и мастер-классы, организованные совместно с Ботаническим садом БИН РАН, Русским музеем и Кунсткамерой.
Анна Заведий
куратор выставки
В атриуме Лахта Центра мы объединили живые цветы, архивные гравюры, предметы декоративно-прикладного искусства и цифровые работы. Мы также представили прототип нового сорта примулы «Лахта» как потенциального символа пространства и расширили его восприятие авторским саундтреком. Сотрудничество традиционных музеев и Лахта Центра может дать много интересных плодов: от создания совместных проектов до переосмысления исторических коллекций в актуальном контексте.
Арт-резиденция «Взаимосвязи» (5–9 августа 2024)
Участники арт-резиденции «Взаимосвязи», 2024 год
Дебютом Лахта Центра как масштабной культурной площадки стала международная арт-резиденция «Взаимосвязи» (часть проекта ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга»). Известные и начинающие медиахудожники цифровыми средствами переосмысляли историю и арт-объекты Петербурга. Среди участников резиденции — как молодые, так и авторы с мировым именем: Аристарх Чернышев (Москва), Rinatto L'bank (Санкт-Петербург) и Нелле Карайлич (Сербия).
Нелле Карайлич
медиахудожник, основатель движения «Новый примитивизм»
Когда мои кураторы, Саня Янкович и Денис Лео Хегич, пригласили меня сделать инсталляцию в рамках арт-резиденции, я понятия не имел, что это будет выглядеть как путешествие в будущее. Не только потому, что стихи, которые мы представили, проектировались на «небосводе», но и из-за того, что здание, где выполнена инсталляция, напоминает сценографию научно-фантастического фильма. Действительно впечатляет! Чем для меня стало название резиденции «Взаимосвязи»? Все мы каким‑то неведомым образом взаимосвязаны. Люди как острова. Живут по отдельности, но под морской гладью связаны землей. Так и в культуре. Никто из нас не может существовать отдельно от общей основы, независимо от культурного и социального бэкграунда. Я — представитель сербского народа, для которого поэзия веками служила одной из основ идентичности. Живущие в разных империях (Османской, Российской, Австро-Венгерской), сербы узнавали друг друга по стихам. Поэтому осознание важности слова у меня в крови. Слово — это и инструмент, и объект. Требует большой ответственности. Может быть целительным, а может — опаснейшим оружием.
Перевод комментария Нелле Карайлича: Елена Кузнецова
Выставка фирменного стиля для «Янтарной комнаты» (сентябрь 2024)
Прототипы мерча для бренда «Янтарная комната», принадлежащего ГМЗ «Царское Село». Дизайн сувениров разработан при поддержке ПАО «Газпром». Презентация коллекции состоялась 27 сентября 2024 года
Во время дискуссии, посвященной продвижению культурных брендов, в атриуме Лахта Центра представили прототипы новых коллекций сувениров, вдохновленных Янтарной комнатой. Основой выставки стали украшения из янтаря (причем как демократичные дизайнера Виктории Романовой, так и премиальные коллекции авторства Ювелирного дома Александра Тензо). Рядом — пины, значки и брошки, принты для одежды и шоперов, которые придумали и сделали участники студенческой лаборатории по разработке сувенирной продукции (тоже проект «Друзья Петербурга»).
Ольга Таратынова
директор ГМЗ «Царское Село»
Для нас примером эффективного сотрудничества с современным арт-пространством стала реализация при поддержке Газпрома проекта по созданию бренда Янтарной комнаты. Это логичное решение, так как янтарный шедевр стал символом царскосельской императорской резиденции еще во времена императрицы Елизаветы Петровны. Год назад мы представили публике обновленный бренд и одноименный товарный знак «Янтарная комната» — этому предшествовала огромная работа. Символично, что презентация происходила на публичной дискуссии в Лахта Центре в рамках фестиваля «Друзья Петербурга». В капсульную коллекцию товаров с логотипом «восьмого чуда света» вошли предметы гардероба, ювелирные украшения, елочные игрушки, ежедневники, ручки, стикеры. Добавлю, что выход на современные арт-площадки — это всегда встреча с той аудиторией, доля которой оставалась незначительной в стихийно формирующемся туристическом потоке.
Премия «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» (июнь 2024)
В 2024 году награждение лауреатов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Собака.ru прошло в Лахта Центре
В 2024 году Лахта Центр стал светским центром — здесь вручали премию «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Собака.ru. 50 лауреатов и почти 1000 гостей — художники, дизайнеры, бизнесмены, актеры, режиссеры, музыканты, ученые и писатели — собрались в атриуме небоскреба, ставшем символом современности в Петербурге.
Инесса Гаевская
генеральный директор Собака.ru
Собака.ru традиционно выбирает для ежегодной премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» локации, которые сами по себе можно назвать городскими героями, они на равных встают в один ряд с нашими лауреатами. В 2024 году для посещения открылся Лахта
Центр — за его строительством весь Петербург наблюдал с тем же воодушевлением, что и за нашим ежегодным оглашением участников премии. Лауреаты «ТОП50» делают прорывные открытия, выводят моду и искусство на новый уровень, руководят крупнейшим бизнесом, пишут бестселлеры, входят в историю. Таким же героем для нас стал самый высокий небоскреб Северной Европы — и нашей площадкой для премии. Собака.ru внимательно следит за арт-рынком, сама входит в художественное сообщество, так что уверенно фиксируем: Лахта Центр сам представляет собой арт-объект, и совершенно логичным было появление в нем креативного пространства. Не музея, не галереи, а именно живой, вдохновляющей среды, где хорошо творить художникам, а зрителям — погружаться в искусство.
.
Форум «Креативный код. Россия» (октябрь 2025)
В креативной индустрии эксперты видят драйвер национальной экономики. В октябре в Лахта Центре проходит форум по развитию креативной экономики «Креативный код. Россия», где бизнесмены, финансисты, чиновники с одной стороны и представители культурного сообщества Петербурга и регионов с другой обсуждают стратегии взаимной работы. Организаторы события — ПАО «Газпром» и Министерство экономического развития РФ при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Администрации Санкт-Петербурга.
Елена Давыдова
генеральный директор Фонда поддержки культурных инициатив Газпрома
Для Газпрома сфера креативной экономики не является принципиально новой — мы уже давно работаем в этом поле.
Газпром — это огромная компания, которая в каждой точке своего присутствия приносит жизнь, энергию и создает условия для развития территорий и творческого потенциала людей. Уникальность нашей позиции в том, что, являясь глобальной энергетической компанией, одновременно мы выступаем и как разработчик креативных решений, взять, к примеру, деятельность «Газпром-Медиа Холдинга», и как их заказчик. И, наконец, как меценат: в городах по всей стране — от Санкт-Петербурга до Томска, от Надыма до Астрахани — Газпром сохраняет историко-культурное наследие, возрождает утерянные шедевры, преображает городскую среду, создает новые общественные пространства и точки притяжения.
В результате этой разноплановой работы рождаются и яркие креативные проекты, и новые бренды, такие как Санкт-Петербургская ярмарка искусства 1703 и «Друзья Петербурга», которые, в свою очередь, способствуют развитию экономики города и страны.
Наши проекты непрерывно растут и развиваются. В этом году в Лахта Центре Газпром проводит форум, посвященный развитию креативных индустрий в России. Для нас это мероприятие — в первую очередь площадка для диалога, где каждый может высказать свой взгляд на то, как помочь развитию креативной экономики, поделиться успешным опытом, рассказать о задачах, требующих решения, да и просто пообщаться в очном формате с коллегами и партнерами.
.
Фестиваль креативных индустрий «Друзья Петербурга» (октябрь 2025)
Элементы инклюзивного маршрута по Зубовскому флигелю Екатерининского дворца ГМЗ «Царское Село», созданные в рамках лаборатории «Друзья Петербурга»
«Единство материала». Хореографическая постановка Varnava Dance Company в Художественно-промышленной академии имени Штиглица. Фестиваль «Друзья Петербурга», 2023 год
В этом году здание Лахта Центра стало не только частью Фестиваля креативных индустрий — но и источником вдохновения для молодых дизайнеров, разработавших визуальный код события в рамках лаборатории «Друзья Петербурга».
Софья Сыровацская
куратор лаборатории по разработке фирменного стиля общественного пространства
Облик Лахта Центра — это сочетание футуризма и архитектурной чистоты, которое неизбежно формирует у дизайнеров определенный визуальный ориентир. В лабораториях «Друзей Петербурга» мы видим, как авторы вдохновляются его силуэтом, пропорциями, контрастом стекла и металла, а главное, идеей смелого, масштабного проекта, который меняет восприятие города.
Инсталляция и лаборатория «Вектор мечты» (октябрь 2025)
Лахта Центр, Планетарий и новое выставочное пространство
В дни форума и фестиваля в атриуме Лахта Центра размещается тотальная инсталляция, вдохновленная проектами Газпрома в области сохранения наследия и развития города. Куратором инсталляции выступает архитектор Сергей Мешалкин (главный архитектор Владимиро-Суздальского музея-заповедника, лауреат Национальной премии в области музейного дела им. Д. С. Лихачева). А среди соавторов — урбанисты, архитекторы, историки искусства и студенты — участники творческой лаборатории «Вектор мечты», которые создали серию интерактивных медиаобъектов о своем видении города, общества и технологий.
Сергей Мешалкин
архитектор
Как бы ни менялся мир, какие бы технологии ни появлялись, какие бы образы мы ни примеряли, мы продолжаем мечтать. Мечты — это ключ зажигания, который заводит нас и позволяет двигаться по жизни. Мечты придают нашим действиям осмысленность, подобно тому, как в нашей инсталляции объекты, связанные с историческим наследием, погружаясь в современный контекст, обогащаются новым содержанием.
В «Векторе мечты» мы передаем эстафетную палочку созидания от мастеров — подмастерьям. Вместе с участниками лаборатории мы изучаем проекты Газпрома, которые посвящены реставрации памятников архитектуры и шедевров живописи и развитию Санкт-Петербурга, знакомимся с лекционными программами и программами по брендингу культурных институций, чтобы дать студентам импульс подумать и сформулировать, какие проекты они хотели бы осуществить. А еще задумались о том, какой новый общемировой стиль нам нужен.
Сейчас горизонт выбора очень большой, свой вектор порой найти очень сложно. Все быстрое, скоростное, доступное и удобное. Но именно сейчас очень важно не перестать мечтать и находить новые формы для развития креатива на пути от сохранения к созиданию, где наши идеи могут обрести большие открытия.
