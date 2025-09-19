Арт-Лахта: как пространство инициирует поиск новых арт-концептов и создает среду для их воплощения

Место встречи с современным искусством (и даже его создания!) возникло в атриуме, разделяющем часть комплекса в форме бумеранга на две половины. Над атриумом словно парит в воздухе космический шар — в нем расположили суперсовременный планетарий с купольным экраном, на котором транслируют в том числе работы медиахудожников.

Само пространство Лахта Центра, соединяющее в себе вид на исторический центр и футуристичные архитектурные решения, инициирует поиск новых арт-концептов и создает среду для их воплощения и представления зрителю.

Эта мультиформатность Центра рождает и многообразие взаимодействий. Выставка-­лаборатория «Метаморфозы примулы», которая прошла в атриуме, выстроила диалог между копиями гравюр петровского времени и современными художницами, живыми цветами и архитектурой здания. На выставке «Среда обитания. Избранные работы из коллекции Газпромбанка» произведения классиков московского концептуализма встретились с работами более молодого поколения — и чистый свет и формы пространства атриума из обрамления этой встречи стали ее полноправными участниками.

Диалог с художниками в Лахта Центре не ограничивают демонстрацией работ — проект «Друзья Петербурга» совместно с творческой платформой «Сабстанция» провел здесь арт-резиденцию «Взаимосвязи», в рамках которой пятнадцать медиахудожников создали новые арт-объекты. Визионерство самой локации похоже на действие перпетуум-мобиле: генерация новых идей и арт-форматов будет расширять пространство искусства в Лахта Центре, вовлекая в него все больше зрителей, а они в свою очередь будут наполнять его своими смыслами, провоцируя на новые и новые проекты.