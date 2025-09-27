Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Топовые художники-патриархи: имена уже вписанные в историю российского (а чьи-то и мирового) искусства

Этим художникам не надо кому-то что-то доказывать: их имена уже вписаны в историю российского (а чьи-то и мирового) искусства. При этом биеннале, музейные коллекции, головокружительные проекты для них — не славное прошлое, а суровое настоящее.

 

Анатолий Белкин
Александр Бродский
Франциско Инфанте-Арана
Николай Полисский
«Провмыза»
Михаил Розанов
Леонид Тишков
Ольга Тобрелутс
Игорь Шелковский
Анатолий Белкин. «Между городом и деревней». 2009

Анатолий Белкин. «Между городом и деревней». 2009

Грандиозный проект Белкина «Золото болот» в 2004 году о вымышленной цивилизации —  загадочном карликовом народе, проживавшем в болотах Восточной Сибири, — и ее артефактах, якобы обнаруженных «энтомологической» экспедицией. Она состояла из друзей художника, которые принимали участие в изготовлении мумий, саркофагов и керамики: искусствоведа Александра Боровского, основоположника московского концептуализма Дмитрия Пригова, основателя «Новой академии» Тимура Новикова, фотохудожника Захара Коловского, режиссера Сергея Дебижева.

А в 2012-м в петербургском Новом музее Белкин показал свой фотопроект «Действующие лица» — он обошел с камерой 70 художников от Владимира Овчинникова и Владлена Гаврильчика до Петра Белого и Ильи Гапонова и снимал их портреты, где угадывались визуальные коды работ каждого героя. Получилось своеобразное свидетельство эпохи, история в лицах.

Весной 2025 года, спустя целых 20 лет после первого соло-шоу в Москве, в музее AZ открылась ретроспектива Белкина «Буквальные связи» —  более 70 живописных, графических и скульптурных работ из собраний Музея AZ и частных коллекций. Ее название определил альбом «Азбука» —  33 листа, портреты всех букв современного русского алфавита в смешанной технике, которые были впервые показаны в виде единой ленты.

Куратор проекта искусствовед Александр Дашевский описывает свой замысел так: «Фигура Анатолия Павловича Белкина кажется переменчивой и противоречивой: с одного ракурса он выглядит как виртуозный шоу-раннер, потрясающий социальный коммуникатор, одна из фигур, центрирующих петербургскую богему на протяжении полувека. С другого ракурса — художник, отзывчиво реагирующий на эрозию культурного пространства. С третьего — неутомимый насмешливый сказочник, превращающий историю в истории, связывающий расползающийся мир нитями веселого нарратива, заполняющий зияющие пустоты и места утрат эхом своих бодрых словесных эскапад. Эта выставка — попытка показать напряженные, продуманные и логичные связи между субличностями Белкина, разобраться в устройстве его художественного языка».

Александр Бродский

Самый поэтичный русский архитектор, как часто называют Бродского, этой весной создал в пространстве «КВ-7» петербургского музея «Полторы комнаты» инсталляцию Idea Fissa, соединяющую образы и идеи его предыдущего опыта.

Александр Бродский. Инсталляция Idea Fissa. 2025
Фото из архивов пресс-служб

Александр Бродский. Инсталляция Idea Fissa. 2025

Александр Бродский. Инсталляция Idea Fissa. 2025
Фото из архивов пресс-служб

Александр Бродский. Инсталляция Idea Fissa. 2025

Это и офорты «бумажной архитектуры», которые прославили художника в конце1970–1980-х, и инсталляции из гипса и необожженной глины нью-йоркского и более позднего московского периодов.

Строить выпускник Московского архитектурного института стал только в 2000 году, когда окончательно вернулся в Москву из затянувшейся американской командировки. Его первые работы, вошедшие во все гиды по современной русской архитектуре, — «Ледяной павильон» 2002 года или «Павильон для водочных церемоний» 2003 года, существовали как микс отдельной постройки и инсталляции.

В 2006 году Бродский создал проект для российского павильона Венецианской архитектурной биеннале. И как точно заметил Евгений Асс — тогда художественный руководитель российского павильона: «Бродский пришел в искусство как архитектор и вернулся в архитектуру как художник».

Idea Fissa в какой-то степени продолжает концепцию совместной выставки Александра Бродского и его сына Саши Piazza senza nome (Безымянная площадь), открытой в Милане в 2024 году, но Idea Fissaс создана специально для нового выставочного пространства «Полутора комнат». Ящик из необожженной глины (излюбленный материал художника) на первый взгляд кажется простыми хрупким параллелепипедом, концептуальным и неформальным произведением искусства, но если заглянуть в прорези по бокам, то внутри откроется перспектива бесконечного канала с фигурами, колоннами, портиками и мостками — навязчивая идея города (как и у поэта Бродского), настоящая архитектура воображения.

Франциско Инфанте-Арана

Франциско Инфанте работает на пересечении искусства, науки и философии. Его творчество — диалог между строгостью линий и свободой природы, между рукотворным и естественным: объекты не вторгаются в ландшафт, а становятся его органичной частью.

Франциско Инфанте-Арана. Проект «Небесные артефакты», «Скрученные вертикали». Увеличенная реплика, изготовленная специально для Дома культуры «ГЭС-2
Фото: Даниил Анненков © Дом культуры «ГЭС-2»

Франциско Инфанте-Арана. Проект «Небесные артефакты», «Скрученные вертикали». Увеличенная реплика, изготовленная специально для Дома культуры «ГЭС-2». 1979/2024

Ключевая фигура современного российского искусства и ленд-арта Франциско Инфанте-Арана родился в 1943 году в селе Васильевка Саратовской области, в семье испанского политического эмигранта.

Еще в детстве он ощутил безграничность мира, и с тех пор тайна точки, магия спирали и геометрия пространства волновали его куда больше, чем суета повседневности или условности карьеры. В Московской средней художественной школе Инфанте открыл в себе талант рисовальщика, который определил его дальнейшую судьбу. Окончив Московское высшее художественно-промышленное училище («Строгановку») в 1960-х увлекся кинетическим искусством, но быстро отошел от механистичности в сторону философского осмысления пространства.

Вместе с художницей Нонной Горюновой, ставшей впоследствии его постоянным соавтором и женой, Франциско начал создавать «артефакты» — зеркальные конструкции, которые не просто отражали природу, но и преображали ее. «Зеркало — это дверь в параллельный мир. Оно не повторяет реальность, а создает новую, в которой время течет иначе», — объяснял Инфанте. Их совместные работы — например, проект «Реконструкция звездного неба» (1978) — выглядели как ритуал: геометрические формы, размещенные в снегу или на воде, превращались в порталы в иное измерение.

Франциско Инфанте работает на пересечении искусства, науки и философии. Его творчество — диалог между строгостью линий и свободой природы, между рукотворным и естественным: объекты не вторгаются в ландшафт, а становятся его органичной частью, зеркала и геометрические формы создают оптические метаморфозы, заставляя зрителя переосмыслить пространство, а многие работы отсылают к загадкам и бесконечности Вселенной.

За свою карьеру художник реализовал 98 персональных выставочных проектов, принял участие почти в 400 коллективных выставках. Одна из знаковых — «Снежный меридиан» — прошла в 2009 году в Третьяковской галерее. С Нонной Горюновой они показали артефакты из циклов разных лет, объединенные материалом: все было сделано из снега. Критики отмечали не только экологичность мышления художников, но и их метафизический жест. Вроде бы радикальное вторжение в природу по факту оказывалось эфемерным. И сам холст по законам природы через некоторое время растворялся без всякого участия человека.

«Тема этого проекта возникла не случайно. Россия все-таки снежная страна, поэтому закономерно, что русский художник работает со снегом. Для меня интересна также философия белого: особая роль этого цвета в живописной системе Малевича, представление о “белом ничто”. Белым обычно бывает чистый лист бумаги, на котором можно создать все что угодно», — говорит Инфанте.

Франциско Инфанте-Арана. Фото: Нонна Горюнова

Франциско Инфанте-Арана. Фото: Нонна Горюнова

Новым этапом в его карьере стал проект «Небесные артефакты», который с сентября 2024-го по март 2025 года демонстрировался в Доме культуры «ГЭС-2». Автором идеи выступила давний друг семьи, куратор Полина Лобачевская. Семь из восьми объектов инсталляции были созданы Франциско в разные годы и предназначены для разных уголков мира — от подмосковных полей («Легкие пространства», 2017) до катарских дюн («Арка», 1990). Для выставочного проекта «ГЭС-2» их реконструировали и масштабировали, адаптируя к грандиозному пространству здания.

Сын Франциско, художник Платон Инфанте, создал для «Небесных артефактов» работу «Два времени» — и звуковое сопровождение экспозиции. «Уникальные объекты Инфанте — небесные артефакты — задуманы как послание в вечность, — говорит Полина Лобачевская. — Они должны взлететь в небо, чтобы передать Создателю весть. Если она его тронет — возможно, искусство сумеет победить время, сохранившись в вечности ради красоты и хрупкой надежды. И лучше места для такого старта, чем пространство “ГЭС-2”, не найти».

В апреле 2025-го в Третьяковской галерее завершилась еще одна персональная выставка: «Франциско Инфанте. Метафоры бесконечности» — масштабная ретроспектива, охватившая более 60 лет творчества мастера. К арт-рынку художник относится иронично: «Цены на искусство — это игра в числа. Важно не то, сколько платят за мою работу, а то, останется ли у зрителя ощущение, будто он на мгновение увидел иной порядок вещей».

Николай Полисский

Отец русского ленд-арта, человек природный (это его авторское определение), почти четверть века живет в небольшой деревне Никола-Ленивец в Калужской области, которую за это время превратил в масштабное художественное высказывание и самый крупный арт-парк в Европе.

Николай Полисский. «Объект без названия». 2021
Фото: Дарья Энгель

Николай Полисский. «Объект без названия». 2021

Полисский начинал как участник легендарной андеграундной ленинградской арт-группы «Митьки», но к концу 1990-х отошел от традиционных изобразительных техник, переехал в тогда еще глухую деревню и начал совместно с местными жителями делать масштабные природные инсталляции. Например, слепил армию из сотни снеговиков, построил зиккурат из стогов сена и 18-метровую башню из засохших старых вязов, погибших в национальном парке «Угра», а также создал ряд других крупных скульптур-творений из хвороста, лозы и стволов деревьев.

В 2006 году Полисский основал фестиваль «Архстояние» как способ привлечь зрителей (в деревню Никола-Ленивец!) и новых художников (для создания инсталляций!). Так на территории парка в Никола-Ленивце появилась круглая ротонда с дверьми по периметру — уже культовая работа Александра Бродского. Сегодня «Архстояние» входит в число самых известных арт-фестивалей России (в 2025 году его посетили более 10 000 человек).

Работы Полисского всегда про масштаб, ритм, диалог с ландшафтом. Он не просто встраивает искусство в природу — его инсталляции становятся ее продолжением и смыслом. Зачастую архитектурные скульптуры завершают свою жизнь в огне во время Масленицы. Например, в феврале 2025-го в пламени эффектно исчезла инсталляция «Мельницы» — 24 деревянные башни высотой 26 метров. «Меня спрашивают: зачем ты сжигаешь свои работы? Но я думаю иначе: я не сжигаю, а создаю», — говорит Полисский.

Персональные выставки Николая проходили в Центре современного искусства во Франции, на Венецианской архитектурной биеннале и в Музее современного искусства в Люксембурге. В 2024 году его персоналка «Электроарт» открылась в московском «Мультимедиа Арт Музее»: художник создал абстрактные скульптурные формы из прутьев лозы и деревянных модулей, отсылающие к образам современного мегаполиса, опутанного электрическими.

Весной 2025 года Полисский стал приглашенным куратором международной выставки-форума архитектуры и дизайна «АРХ Москва», которая прошла в московском Гостином Дворе в мае. Николай обозначил тему выставки емким словом: «Суть». Организаторы же зафиксировали рекордную явку молодой публики и объяснили это именно фигурой куратора. Но важнее другое: Полисский создает систему, в которой искусство соединяется с природой, оно живет, растет, горит — и продолжается.

«Провмыза»

Название группы «Провмыза» — это скрещение фамилий ее участников Галины Мызниковой и Сергея Проворова. Художники из Нижнего Новгорода в 1990-х начинали с арт-интервенций в местное центральное телевидение — были авторами и режиссерами программы ОСТВ («Очень Странное Телевидение»).

Арт-группа «Провмыза». «Капель». HDV. 2009
Фото из архивов пресс-служб

Арт-группа «Провмыза». «Капель». HDV. 2009

Перепробовав, кажется, все возможные медиа, в 2005 году они показали свой проект в российском павильоне на Венецианской биеннале — сенситивную инсталляцию Idiot Wind: зрителей сдувал ветер, разносящий детские голоса.

В портфолио «Провмызы» выставки в Музее Людвига в Кельне, Институте современного искусства KW в Берлине, Центре Помпиду в Париже, Биеннале движущихся изображений в Женеве. Работы лауреатов национальных премий «Инновация» и Премии Сергея Курехина достаточно легко опознать — это долгие медитативные видео на стыке между кино, видеоартом и документацией перформанса, в которых и герои, и зрители помещаются в пограничные обстоятельства. Например, в видео «Вечность» (2011) цирковая артистка, напоминающая маленькую девочку, на протяжении получаса двигает по постапокалиптическому ландшафту огромный кусок камня, в какой-то момент оказываясь в кузове огромного самосвала.

В 2024 году работы «Провмызы» впервые были представлены на коммерческой ярмарке современного искусства. Сложная и ресурсозатратная съемка проектов «Весь мир вверх тормашками» и «Сколько ягод — столько и девушек», продакшн которой был полностью оплачен нижегородской «Галереей 9Б» (что обычно делают крупные музеи и фонды), произвела ошеломительный эффект и стала одним из главных шоустопперов ярмарки Cosmoscow, а уже в 2025-м группа получила статус «художников года».

Весной 2025-го у группы «Провмыза» прошла персональная выставка Provmyza Gerund в петербургской галерее MYTH при поддержке «Галереи 9Б»: экспонировали три видеоработы — поэтичное, но достаточно жесткое и суровое размышление о смерти, наполненное визуальными метафорами и отсылками к произведениям классического искусства.

  • «ГАЛЕРЕЯ 9Б», MYTH
  • ВИДЕОРАБОТЫ 700 000–1 600 000 ₽, ФОТОГРАФИИ 1 200 000 ₽, ГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 800 000 ₽

Михаил Розанов

Стиль своих фотографий Розанов описывает тремя словами: геометрия, строгость и формализм. 

Михаил Розанов. Из серии «Город». 2023
Фото предоставлено галереей Ruarts

Михаил Розанов. Из серии «Город». 2023

Михаил Розанов. Из серии «Мечта». 2019
Фото предоставлено галереей Ruarts

Михаил Розанов. Из серии «Мечта». 2019

В арт-среде Михал оказался еще до того, как стал художником — в 16 лет он сыграл главную роль в фильме Сергея Соловьева «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви». Больше в кино он не снимался, но после окончания истфака МГУ много времени проводил в Новой академии изящных искусств. Ее основатель Тимур Новиков организовал первую выставку Розанова на Пушкинской, 10, привил 22-летнему художнику серьезное отношение к искусству и даже причислил Михаила к новому направлению «Новые серьезные». И правда, постмодернизм, ирония, интерес к нарочито «некрасивому» — в общем все, что характерно для современного искусства, — не про Михаила. Он сосредоточен на своих темах — четком формализме в архитектуре, а также музеях, скульптурах и парках. Как художник (а не фотограф!) он снимал Лувр и Эрмитаж, Царское село и Виллы Адриана, русские монастыри и индустриальные комплексы, сталинский ампир и лужковские небоскребы. Спальных районов вы не найдете: эту тему художник оставляет современным документальным фотографам, а сам работает только с вечной красотой. Стиль своих фотографий Розанов описывает тремя словами: геометрия, строгость и формализм. Именно такой он показал Москву на совместной выставке с Сергеем Борисовым «Город-сказка» в ММОМА в 2024 году. В городе Михаила нет людей, а его виды кажутся незнакомыми, ведь Розанов тщательно выбирает точку съемки, погоду, ракурс. «Снимки Розанова напоминают шедевры Андреаса Гурски или «абстрактные» фотографии Пола Стренда и Александра Родченко, которые стремились показать привычные зрителю места с нестандартных ракурсов и в оригинальном освещении, так чтобы те казались странными, а в некоторых случаях становились неузнаваемыми», — пишет о художнике арт-критик Евгений Наумов. Еще одна значимая персональная выставка в 2024 году — «Стена и слово» о монастырях — прошла в Новой Третьяковке, после чего работы Розанова вошли в коллекцию Третьяковской галереи.

 

  • RUARTS
  • ОТ 200 000 ДО 1 000 000 РУБ

 

Леонид Тишков

Главный сказочник российского современного искусства десятилетиями создает свой волшебный мир в графике, инсталляциях и романах.

Леонид Тишков. «Частная луна. На зимней крыше в Чертанове». Цифровая печать на фотобумаге, накатка на дибонд, металлическая рама. 121×96 cм. 2003
Фото: Борис Бенедиктов

Леонид Тишков. «Частная луна. На зимней крыше в Чертанове». Цифровая печать на фотобумаге, накатка на дибонд, металлическая рама. 121×96 cм. 2003

Многие персонажи Тишкова почерпнуты из уральского детства, мифологии народов ханты и манси, а еще из русских сказок и картин сюрреалистов.

Врач по образованию, Леонид начал рисовать карикатуры студентом, а в 1970-х стал членом независимого профсоюза «Московский горком художников-графиков», где работали Илья Кабаков и Виктор Пивоваров. В начале 1990-х Тишков основал издательство «Даблус», в котором издавал малыми тиражами книги со своими рисунками, а также с графикой Константина Звездочетова, Никиты Алексеева, Резо Габриадзе.

Работы Тишкова хранятся в коллекциях Третьяковской галереи, ГМИИ имени А. С. Пушкина, Русского музея, ММОМА, MoMA (Нью-Йорк), а также в собраниях Ирины и Анатолия Седых и фонде Aksenov Family Foundation.

Одна из самых известных серий Леонида Тишкова, которую он продолжает более 30 лет, — «Частная луна», история о человеке, который встретил луну и остался с ней на всю жизнь. Она запечатлена в фотографиях и световых инсталляциях. «Это визуальная поэма о том, что человек никогда полностью не одинок в этом мире. Луна Тишкова всегда с лирическим героем, где бы он ни был, — по большому счету, это более масштабная и художественная история путешествующего гнома из “Амели”. В серии “Частная луна” есть что-то неформулируемо человеческое, поэтому она не теряет популярности: можно собрать в выставку много искусства разной степени сложности, поставить рядом луну Тишкова, и всё сразу нормализуется», — объясняет куратор Лиза Савина. В этом году одна из гигантских лун приземлилась в Суздальском кремле к открытию выставки Леонида в модном арт-центре «МИРА».

Луна — не единственный персонаж мифологии Тишкова, который не теряет актуальности. На летней выставке «Гидрокосмос» — совместном проекте Центра подводных исследований РГО и ГМЗ «Петергоф» — графика Леонида из лирическо-сатирической серии про водолазов соседствовала с артефактами, доставленными с затонувших кораблей подводными археологами.

  • ARTZIP
  • 57 400–492 000 ₽

Ольга Тобрелутс

Художница переносит цифровое трехмерное изображение на холст традиционным живописным методом, но так, чтобы изначально компьютерное происхождение считывалось и давало дополнительный объем, — это Ольга называет «транс кодированием».

Ольга Тобрелутс. «Небесные ландшафты». Холст, масло, дерево, левкас. 2016
Фото из архивов пресс-служб

Ольга Тобрелутс. «Небесные ландшафты». Холст, масло, дерево, левкас. 2016

Крестная дочь неоакадемизма и пионер российского медиаарта, Тобрелутс с 1990-х методично фиксирует свои наблюдения за развитием искусственного интеллекта и проникновением дигитального мира в реальный в многолетней серии «Транскодированные структуры» (в 2019 году ее показали на Венецианской биеннале в павильоне Северной Македонии).

Художница переносит цифровое трехмерное изображение на холст традиционным живописным методом, но так, чтобы изначально компьютерное происхождение считывалось и давало дополнительный объем, — это Ольга и называет «транс кодированием». В планах — продолжить серию скульптурами из бронзы.

Весной 2025 года самые важные работы Тобрелутс за последнее десятилетие собрали в Москве — на персональной выставке в Фонде культуры «Екатерина», в том числе живопись из серии «Небесные ландшафты». Про эту серию легендарный куратор Аркадий Ипполитов написал так: «Устав созерцать это нежданное многообразье соответствий свалки современного искусства, Ольга Тобрелутс уставилась в небо и увидела там облака. Облака и ничего больше, ведь живописью заниматься — так это чувствовать надо». Аркадий Викторович — не только куратор выставок Тобрелутс, но и близкий друг — ушел из жизни почти два года назад. В память о нем Ольга сама выступила в роли куратора проекта-посвящения Melancholia: в KGallery были показаны работы художников, с которыми сотрудничал Ипполитов, в том числе посмертный живописный портрет искусствоведа кисти самой Тобрелутс.

  • MARINA GISICH GALLERY, POGODINA GALLERY
  • 300 000–30 000 000 ₽

Игорь Шелковский

Классик российского современного искусства, в работах которого наследие авангарда встречается с концептуализмом и древнерусским искусством: этот стиль — зеркало биографии 87-летнего художника.

Игорь Шелковский. Из серии «Эмодзи». Холст, масло. 61×45 см. 2021-2022
Фото из архивов пресс-служб

Игорь Шелковский. Из серии «Эмодзи». Холст, масло. 61×45 см. 2021-2022

Игорь Сергеевич учился у конструктивиста Виктора Шестакова, работавшего в Театре Мейерхольда в 1920-х. Трудясь реставратором в московских музеях, Шелковский попал в закрытые фонды Третьяковской галереи и увидел Кандинского и Шагала, а затем продолжил знакомство с мастерами русского авангарда в гостях у легендарного коллекционера Георгия Костаки. Затем была эмиграция в Париж, лишение советского гражданства, в том числе за выпуск журнала « А—Я» (1979–1986) о неофициальном искусстве, литературе и философии. Тогда сформировался фирменный прием Шелковского, основанный на редукции объектов: не лес — а его «карта», «дерево — это маленький цилиндр».

Сейчас сложно представить, что когда-то Игорь Сергеевич был в изгнании: внимание к нему растет с каждым годом и наконец-то его присутствие на российской арт-сцене соответствует масштабу мастера. В феврале 2025-го в MAMM закончилась ретроспектива Шелковского «Небесный город. Мастерская художника», объединившая работы с конца 1 960-х до наших дней. Но главное — в залы музея была перенесена мастерская художника. Кроме того, в MAMM зрители могли увидеть знаменитые «Облака» — небесно-голубые конструкции из деревянных брусков, навеянные пейзажами Куинджи.

В России Шелковского представляет и поддерживает Alina Pinsky Gallery. Она целенаправленно работает с обширным наследием мастера, делает выставки, органично вписывает работы Игоря Сергеевича в групповые проекты галереи, такие как выставка 2024 года «Кое-что о цветах», где показали его новые работы и живопись 2000-х. В начале апреля этого года галерея Алины Пинской представила Шелковского на стенде ярмарки Art Paris в Гран-Пале.

  • ALINA PINSKY GALLERY
  • 368 000–9 200 000 ₽
