Топовые художники-патриархи: имена уже вписанные в историю российского (а чьи-то и мирового) искусства

Грандиозный проект Белкина «Золото болот» в 2004 году о вымышленной цивилизации — загадочном карликовом народе, проживавшем в болотах Восточной Сибири, — и ее артефактах, якобы обнаруженных «энтомологической» экспедицией. Она состояла из друзей художника, которые принимали участие в изготовлении мумий, саркофагов и керамики: искусствоведа Александра Боровского, основоположника московского концептуализма Дмитрия Пригова, основателя «Новой академии» Тимура Новикова, фотохудожника Захара Коловского, режиссера Сергея Дебижева.

А в 2012-м в петербургском Новом музее Белкин показал свой фотопроект «Действующие лица» — он обошел с камерой 70 художников от Владимира Овчинникова и Владлена Гаврильчика до Петра Белого и Ильи Гапонова и снимал их портреты, где угадывались визуальные коды работ каждого героя. Получилось своеобразное свидетельство эпохи, история в лицах.

Весной 2025 года, спустя целых 20 лет после первого соло-шоу в Москве, в музее AZ открылась ретроспектива Белкина «Буквальные связи» — более 70 живописных, графических и скульптурных работ из собраний Музея AZ и частных коллекций. Ее название определил альбом «Азбука» — 33 листа, портреты всех букв современного русского алфавита в смешанной технике, которые были впервые показаны в виде единой ленты.

Куратор проекта искусствовед Александр Дашевский описывает свой замысел так: «Фигура Анатолия Павловича Белкина кажется переменчивой и противоречивой: с одного ракурса он выглядит как виртуозный шоу-раннер, потрясающий социальный коммуникатор, одна из фигур, центрирующих петербургскую богему на протяжении полувека. С другого ракурса — художник, отзывчиво реагирующий на эрозию культурного пространства. С третьего — неутомимый насмешливый сказочник, превращающий историю в истории, связывающий расползающийся мир нитями веселого нарратива, заполняющий зияющие пустоты и места утрат эхом своих бодрых словесных эскапад. Эта выставка — попытка показать напряженные, продуманные и логичные связи между субличностями Белкина, разобраться в устройстве его художественного языка».