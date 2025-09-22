Сверхновые художники. Инсталляции

Представители ультрасовременного искусства, для которых нет ничего невозможного, — они мыслят пространственно, то есть тотальными инсталляциями. Причем реализуют их не только в white cubes, но и в классических музеях, заводских полузаброшках или памятниках советского модернизма.
Анастасия Антипова
Художница с высшим философским образованием создает не просто инсталляции, а мини-спектакли, в которых ее текстильные полотна (гипертренд в мировом арт-процессе!) работают как театральные декорации с вау-эффектом.
Типичная выставка Анастасии — это огромные, похожие на простыни холсты, которые заполняют пространство галереи так, что на зрителей со всех сторон смотрят грустные клоуны и простые обыватели, дети и городские сумасшедшие, женщины с городских пляжей и грузные мужчины с сигаретами.
Апрельская выставка Антиповой в Cube.Moscow под названием «Не смотреть под ноги, а смотреть на небо» (поэтические и немного абсурдные названия — почерк художницы) под кураторством Кети Богомаз посвящена теме страха и одиночества. На холстах — люди, которые испытывают грусть, сожаление, страх — базовые чувства современного городского жителя, который сидит на антидепрессантах и живет от одного сеанса психотерапевта до другого. Пьедесталы и стойки для прыжков в воду, показанные на выставке, — это метафора попытки открыться другому человеку, которая похожа на прыжок в высоту — в никуда, но с надеждой в сердце. Объекты-медали, на которых изображены грустные и почти плачущие лица, даются не за карьерный рост и новую квартиру, а за шаги по сближению с другими и преодоление отчужденности.
В апреле тотальная инсталляция Анастасии Антиповой стала частью концерта пианиста Дениса Мацуева, превратившегося в полноценный перформанс. А еще художница познакомилась с коллекцией Центра елецкой рояльной гармоники имени А. И. Матюхина и вместе с его основателями разработала новые музыкальные инструменты — арт-объекты, похожие на телефонные будки, символизирующие защищенность и холодность современных коммуникаций. Эту серию — «Таксофоны слова. Елецкие» — показали на групповой выставке в сверхновой липецкой галерее «Буксир», которую курирует специалист по арт-коллаборациям Дарья Эпин. Работы Анастасии уже есть в коллекциях Pechersky Foundation, Ольги Карпуть, Ксении Чилингаровой, Ирины Прохоровой, Ирины Вольской и Ольги Слуцкер.
Эрик Железкер
Самый готичный художник Петербурга со стрит-арт-бэкграундом начинал с яркой и немного наивной живописи. Но в 2024 году у Железкера начался новый этап, который в его собственной мифологии называется «черным периодом».
Эрик Железкер. Экспозиция ≪Мемориального музея-мастерской Эрика Железкера≫, 2024
Эрик долгое время изучал представления древних цивилизаций о смерти, закрашивал себя и свои вещи черным цветом, посещал кладбища, создавал работы-фантазии о жизни после смерти в загробном мире в босховско-дюреровской манере. Вишенкой на торте его «черной» практики стало открытие проекта «Мемориальный музей-мастерская Эрика Железкера» совместно с кураторами Ильей Крончевым-Ивановым и Иваном Наумовым. В пространстве одного из бывших петербургских заводов Эрик в прямом смысле слова собрал мемориальный музей имени себя, разыграв собственную смерть — как символ окончания «радостного и яркого» Железкера.
А еще в 2024 году во время своей резиденции в мастерских музея «Гараж» в Москве Железкер подготовил персональную выставку «Загробная любовь» для музея современного искусства Art4. В основу проекта легла фантазия о пылких чувствах и романтических отношениях оказавшейся внутри загробного мира влюбленной пары. Среди работ — небольшие полотна со скелетами, нашедшими друг друга после смерти. Неудивительно, что выставку целиком выкупил Музей мировой погребальной культуры в Новосибирске. В 2025-м художник планирует показать большое соло-шоу в московской галерее молодого дерзкого искусства fābula.
Сергей Карев
Автор масштабных живописных полотен настаивает, что его работы абсолютно фигуративны и изображают бескрайние поля и природные просторы.
Сергей Карев. Процесс подготовки к выставке «Русский транс. Версия 2.0». Фото из петербургской мастерской. 2025
Карев родом из Пензы, где окончил художественное училище. Уже тогда он полюбил пейзаж как жанр и практически каждый день в течение пяти лет выходил на пленэр, несмотря на снег и зной. Потом переехал в Москву и окончил Академию живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, где впитал принципы высокого реализма. После выпуска Карев расписывал храмы по всей стране. Когда художника заметила галерея Art & Brut, случились первые серьезные продажи, а весной 2022-го Сергей стал участником «Открытых студий» Центра современного искусства «Винзавод», где нашел верных партнеров — супермодного куратора Алексея Масляева и основательницу нижегородской галереи Futuro Анастасию Панову. Они и устроили Кареву персональную выставку «Русский транс» в конце 2023 года. Futuro представляла Сергея на ярмарке Cosmoscow три года подряд, и цены на его работы выросли с 300 000 до 800 000 — теперь Карев равно солдаут. В 2024 году художник стал резидентом мастерских Музея современного искусства «Гараж» и проекта Hideout в Петербурге. В 2025-м Сергей работал в арт-резиденции в Выксе и показал новую работу «432 этюда к Левитану в репетитивной технике» в местном культурном центре «Волна». Эта инсталляция (масштабное панно из гипсовых плиток!) представляет собой визуализацию размышления о ландшафте, его целостности и фрагментарности. Осенью 2025-го проект повторится (но совершенно в другой сборке!): его можно будет увидеть в московском филиале Futuro на «Винзаводе» на совместной выставке с Даниилом Антроповым.
Алина Кугуш
После учебы на кафедре графики Академии художеств имени Ильи Репина в Петербурге и в Школе молодого художника фонда «Про Арте» Алина Кугуш пришла к своей актуальной практике — перформансам и артистическим медитациям.
Алина Кугуш. Cерия полароид-фотографий «Бунт вещей». 2025. Фото: Полина Рукавичкина
В этих перформансах и артистических медитациях есть место мейкап-практикам и фэшн-отсылкам (например, для своего проекта House of Bugs Алина вдохновлялась коллекцией Thierry Mugler 1997 года). Три года назад в Музее Набокова на выставке «Как поймать мотылька?» художница показала тотальную инсталляцию из сачков и кирпичей в руинированных интерьерах «Зеленой гостиной»: попадая в пространство, зритель как будто становился объектом ловли. Затем было участие в групповой выставке «Я всегда знал, что мы встретимся» в «Третьем месте». А еще проект в Дубае Surreal: magic realism in animation and contemporary art: видео и графика Алины оказались рядом с классиками советской анимации, например автором «Ёжика в тумане» Юрием Норштейном и легендарной арт-группой «Синие носы».
В 2024-м Алина стала стипендиаткой гранта Дома культуры «ГЭС-2» и начала долгосрочные исследовательские проекты. В архиве современного искусства музея «Гараж» Алина сняла на полароид реальные игрушки художника Владислава Мамышева-Монро, а затем нарисовала их, поместив в живописный ландшафт, списанный с фотографий зеленогорских болот и дач. Так появилась серия, которая была показана на февральской выставке «Бунт вещей» в петербургском культурном центре «Пространство А». Осенью 2025-го расширенную версию этой серии продемонстрируют на временной экспозиции в рамках «Открытого хранения» «Гаража» — кроме работ Алины в нее войдут те самые игрушки Мамышева-Монро, а еще художница готовит перформативные медиации.
Также Кугуш помещает изображения найденных уличных скульптур жэк-арта в свои сюрреалистические пейзажи. В художественной резиденции Третьяковской галереи в Самаре «Художник+» она изучала эту тему на примере локальных материалов и превратила самарские уличные самодельные скульптуры в десерты (в коллаборации с местным кондитером!). В августе 2025 года итоги резиденции зрители увидели и в Петербурге: в залах Екатерининского собрания на персональной выставке Алины «Частный парадайс» галерея fwb agency показала разномасштабную акварельную графику, в которой образы самарских дворов и их героев — например, Змея Горыныча из покрышек — были представлены в формате визуального дневника нашего коллективного постсоветского бессознательного.
Никита Пирумов
23-летний художник из Нижнего Новгорода совершил невозможное — на старте карьеры попал в пул институциональной Marina Gisich Gallery с персональной выставкой «Спиной вперед», хотя обычно галерея не инвестирует в новичков.
До этого Пирумов успел поработать художником-оформителем в Театре оперы и балета имени А. С. Пушкина в Нижнем Новгороде, сделать проекты вместе со знаменитыми нижегородскими институциями — студией «Тихая» и ЦСИ «Терминал А» — и стать лауреатом премии Собака.ru «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода».
Никита говорит, что пришел в живопись через альтернативную музыку и сибирский панк. «А не через стрит-арт, как обычно бывает у художников в Нижнем», — уточняет арт-директор Marina Gisich Gallery Галина Леонтьева. Прежде чем взять Никиту под крыло галереи, она следила за художником и его неоэкспрессионистской живописью несколько лет, а два года назад на ярмарке blazar поняла — надо брать. Особенность Пирумова в том, что он берется за «взрослые» темы жизни и смерти. Его живопись схожа и с некрореалистами, и с нуарными фильмами, а его главные цвета — черный и розовый, причем последний символизирует современный «пластмассовый мир». Например, на выставке в нижегородском «Терминале А» Никита показал холсты с портретами обнаженных девушек, перерисованных с вкладышей жвачки Play Girls (выпускалась в 1990-х) таким образом, что образы утратили изначальную сексуальность.
Как и многие художники-зумеры, Пирумов обращается к теме интернет-пространства: он рассматривал думскроллинг как источник вдохновения, а сейчас использует плохие новости для достижения нужного эмоционального состояния перед началом работы. В 2024-м у Никиты открылись три персональные выставки — в материнской галерее в Петербурге, в Нижнем и в полуандеграундной московской галерее Issmag. В проекте для Issmag — «А ларчик просто открывался» — художник показал холсты, на поверхности которых был закреплен театральный реквизит, а за ними скрывался сюрприз — графика, которую Пирумов называет «иллюстративной сценографией». Продолжением проекта с театральными декорациями и «ларчиками» стала летняя выставка «Земная» в подвале здания «Петербург-концерта» на Фонтанке. Художник смешал эмокор-эстетику, отсылки к субкультурам конца нулевых и рассыпанные лепестки роз.
Катя Рыблова
Нижегородская художница и лауреат премии Собака.ru «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» пришла в contemporary art из архитектуры, и это сильно повлияло на ее художественный метод.
Основные медиумы Кати — сайт-специфик, живопись и тотальные инсталляции, а основа искусства — собственная методология выявления и репрезентации взаимосвязи цвета, света и пространства. Если говорить проще, то через свои работы Рыблова показывает, как цвет влияет на внутренний мир человека. В 2024 году художница совершила «деликатную интервенцию» в пространство восстановленного пять лет назад московского Дома Наркомфина, памятника архитектуры советского авангарда и конструктивизма, — и разместила цветные пленки на окнах в коридоре между коммунальным и жилым блоками. Эта инсталляция для проекта «Несущие конструкцию» от музея «Гараж» называлась «Переход цвета» и отсылала к оригинальной палитре, разработанной для интерьеров этого экспериментального дома немецкими профессорами Баухауза в XX веке.
Рыбловой важно собирать цветовые ассоциации и впечатления зрителей. На соло-шоу «Не слишком ли уединенно? Нет, достаточно» в пространстве Cube.Moscow художница поместила зрителя в мир «синего»: «Я приглашаю вас в место, где можно накопить энергию, побыть одному и подумать, в том числе глядя на себя в зеркала, на которых написаны вопросы вроде “Я есть?”». Весной 2025 года на групповой выставке в «Третьем месте» Катя показала видеоэссе «Красный»: «Это очень чувственный, сильный по степени воздействия на наблюдателя формат. Представьте, экран в темном помещении заливает всё красным, и звучит мой голос, моя история. Я планирую сделать серию таких работ». Инсталляции Рыбловой уже попали в собрание апатитского ЦСИ «Сияние» Андрея Малахова.
