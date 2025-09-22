Сверхновые художники. Инсталляции

Типичная выставка Анастасии — это огромные, похожие на простыни холсты, которые заполняют пространство галереи так, что на зрителей со всех сторон смотрят грустные клоуны и простые обыватели, дети и городские сумасшедшие, женщины с городских пляжей и грузные мужчины с сигаретами.

Апрельская выставка Антиповой в Cube.Moscow под названием «Не смотреть под ноги, а смотреть на небо» (поэтические и немного абсурдные названия — почерк художницы) под кураторством Кети Богомаз посвящена теме страха и одиночества. На холстах — люди, которые испытывают грусть, сожаление, страх — базовые чувства современного городского жителя, который сидит на антидепрессантах и живет от одного сеанса психотерапевта до другого. Пьедесталы и стойки для прыжков в воду, показанные на выставке, — это метафора попытки открыться другому человеку, которая похожа на прыжок в высоту — в никуда, но с надеждой в сердце. ­Объекты-медали, на которых изображены грустные и почти плачущие лица, даются не за карьерный рост и новую квартиру, а за шаги по сближению с другими и пре­одоление отчужденности.

В апреле тотальная инсталляция Анастасии Антиповой стала частью концерта пианиста Дениса Мацуева, превратившегося в полноценный перформанс. А еще художница познакомилась с коллекцией Центра елецкой рояльной гармоники имени А. И. Матюхина и вместе с его основателями разработала новые музыкальные инструменты — арт-объекты, похожие на телефонные будки, символизирующие защищенность и холодность современных коммуникаций. Эту серию — «Таксофоны слова. Елецкие» — показали на групповой выставке в сверхновой липецкой галерее «Буксир», которую курирует специалист по арт-коллаборациям Дарья Эпин. Работы Анастасии уже есть в коллекциях Pechersky Foundation, Ольги Карпуть, Ксении Чилингаровой, Ирины Прохоровой, Ирины Вольской и Ольги Слуцкер.