Топовые художники: новый монументализм и большие формы

Например, на заброшенное здание в Петербурге Владимир нанес надпись «Навсегда». Из уже ставших классикой муралов Абиха максимально завирусился «Мы — буквы, с нами текст» на фасаде библиотеки Томского государственного университета.

У художника свой способ смотреть на вещи — именно так называлась его персональная выставка в московском музее Art4, в которой он совместил поэзию и техническую иллюстрацию. Во-первых, Владимир умеет вдохнуть свежий смысл даже в самые затертые штампы. Возьмем хотя бы самый грандиозный из его прошлогодних проектов: мурал «Крепче стали» площадью более 5000 м², созданный в соавторстве с Артемом Стефановым, появился на одном из цехов Выксунского металлургического завода.

Во-вторых, несмотря на контекстуальность, Абих удивительно внятный и его произведения отлично смотрятся и на принтах, и в музейном зале, и в торговом центре, и в производственном цеху.

Например, для флагманского магазина бренда одежды Befree в Москве художник в виде настенной росписи воспроизвел свой мурал «Главное не повторяться». Концепт этой серии Абиха в том, что он пишет эту фразу в каждой новой работе, меняя стилистику и медиум.