Топовые художники: новый монументализм и большие формы

Художники (музейного уровня!), которые умеют в масштаб во всех смыслах: тотальные инсталляции, муралы на фасадах заводских цехов, огромные арт-объекты и прочий новый монументализм.
Владимир Абих
Главный прием стрит-артиста и концептуалиста Абиха — игра слов и контекст, в который она помещена.
Например, на заброшенное здание в Петербурге Владимир нанес надпись «Навсегда». Из уже ставших классикой муралов Абиха максимально завирусился «Мы — буквы, с нами текст» на фасаде библиотеки Томского государственного университета.
У художника свой способ смотреть на вещи — именно так называлась его персональная выставка в московском музее Art4, в которой он совместил поэзию и техническую иллюстрацию. Во-первых, Владимир умеет вдохнуть свежий смысл даже в самые затертые штампы. Возьмем хотя бы самый грандиозный из его прошлогодних проектов: мурал «Крепче стали» площадью более 5000 м², созданный в соавторстве с Артемом Стефановым, появился на одном из цехов Выксунского металлургического завода.
Во-вторых, несмотря на контекстуальность, Абих удивительно внятный и его произведения отлично смотрятся и на принтах, и в музейном зале, и в торговом центре, и в производственном цеху.
Например, для флагманского магазина бренда одежды Befree в Москве художник в виде настенной росписи воспроизвел свой мурал «Главное не повторяться». Концепт этой серии Абиха в том, что он пишет эту фразу в каждой новой работе, меняя стилистику и медиум.
Владимир Абих, Артем Стефанов. «Крепче стали». Выксунский металлургический завод ОМК. 5500 м². 2024
Для производственного пространства петербургской инжиниринговой компании «ОКАН», которая делает оборудование для атомных электростанций, Владимир придумал ироничную роспись, имитирующую фрагмент советской инструкции по эксплуатации.
Русский музей не ограничился одной работой Абиха на выставке-блокбастере 2024 года «Весть», посвященной способам коммуникации в разные эпохи, — художник предоставил для экспозиции сразу три. Среди них — видеодокументация перформанса 2017 года: большая надпись «ЛУЧШИЕ ГОДЫ» проплывала мимо прохожих по каналам Петербурга.
Свежий паблик-арт Абиха можно увидеть не только в Выксе, но и, например, в Кронштадте: в апреле 2025-го текстовая инсталляция «Субтитры» была показана на новом фестивале паблик-арта «Здесь тепло» в парке «Остров фортов». От собственной художественной практики Владимир двигается к арт-продюсированию всероссийского масштаба — сейчас он курирует масштабный региональный фестиваль паблик-арта «Смена», который охватывает 14 промышленных городов от Крайнего Севера до Дальнего Востока.
Владимир Абих. «Общее будущее». Световая конструкция. 2024
Андрей Бергер
Суперсила Бергера — мультимедийность: он может создать мегамурал на элеваторе мукомольного завода в Нижнем Новгороде, сделать своим соавтором нейросеть для проекта с «Яндексом», а может взять в руки чернильный карандаш и набросать графическую серию на тему эволюции.
Пару лет назад Андрея Бергера знали как одного из самых успешных стрит-артистов страны и мастера коллабораций — с Xiaomi, Swatch, BMW, автора муралов в Севкабель Порту, на фасаде винодельни «Сухая гора» и ставший мемом совместный мурал с Покрасом Лампасом для бренда Electra — поверх него свои тэги оставило несколько райтеров.
Сегодня мир спецпроектов практически не интересует Бергера — за 2024 год он установил рекорд по персональным выставкам: в столичной галерее «Триумф», в нижегородской Futuro, в галерее графики Set Projects. Андрей сконцентрировался на теме критической картографии — это абстракции, в которых угадываются очертания рельефа, изолинии и другие элементы географических и геодезических карт.
«В своей художественной вселенной я работаю с рельефом. Графически эта практика растет из неровной материи поверхности. Сначала она была для меня практически автоматическим письмом, чистой формой. Но постепенно я начал рефлексировать: а что это за поверхность и какова природа этих рельефов? Так появилась необходимость картировать эти территории, создать систему условных обозначений и символов. Мои карты — это политическое осмысление среды. Иногда они отражают наше отношение к местности, иногда — социокультурные или геополитические ландшафты», — объясняет Андрей.
Андрей Бергер. Мурал. Севкабель Порт. 2017. Фото Филипп Рабачев
В 2025-м Андрей расширил свои исследовательские практики — прямо сейчас в процессе подготовки проект с лабораторией нейрофизиологии и нейронных интерфейсов Сколтеха, подробности которого пока не раскрываются. В апреле Бергера показали на ярмарке Urban Art Fair в Париже, самой значимой в сфере urban contemporary в мире.
Андрей Бергер. Инсталляция с выставки «Нет места, где времени нет». 2024, Галерея Futuro (Нижний Новгород)
Александра Гарт
За пять лет художница прошла путь от продажи своих работ в соцсетях и на независимых арт-ярмарках до отметки в полмиллиона рублей за большой холст в галерее Anna Nova и статуса «Художник года» Cosmoscow 2024.
Специально для ярмарки Александра придумала объект-карусель, но фигуры лошадей из соленого теста строго неподвижны, а сама конструкция из металла и деревянных досок больше похожа на руину. Кстати, название работы — «Постоянство веселья и грязи» — отсылает к одноименному стихотворению Даниила Хармса, в котором в абсурдистской форме манифестируется соседство звона бутылок и смерти.
Александра Гарт. «Поницикл». Резина, тату-пигменты. 120×120×50 см. 2024
Александра начинала как художник-график — ее линогравюры во многом наследуют технику и настроение ленинградского графика Андрея Ушина, автора знаменитого цикла линогравюр о блокаде. Печатная графика Гарт прошлых лет — это мрачные пейзажи Купчино, березы за сеткой-рабицей и горящие дома. Сейчас художница перешла к крупным формам — это тотальные инсталляции и большие панно на тему постапокалипсиса, тревоги и темной стороны городского пространства.
Весной 2025-го на персональной выставке в музее PERMM Александра показала инсталляцию «туту», выстроенную из индустриальных материалов — щебня, деревянных шпал, гудрона. С помощью этих ингредиентов Гарт переносит зрителей в места, где мы часто ощущаем тревогу, — железнодорожная насыпь, пустырь, каменистый осыпающийся склон с черным безводным колодцем.
Александра Гарт. «Болотные огни». Холст, масло, акрил. 100×120 см. 2024
Теми же вибрациями наполнена недавняя выставка в нижегородской галерее Futuro «Однажды печаль закончится» — экспозиция строится вокруг ржавой металлической конструкции, будто найденной на промзоне.
Несмотря на внешнюю мрачность и даже депрессивность, коллекционеры не боятся жить с искусством Гарт в одном пространстве. «В работах Александры может показаться что- то трагичное, мрачное, но для меня они одни из самых приятных и теплых в коллекции. С точки зрения инвестиционной привлекательности, возможно, она один из самых перспективных художников, но я точно не собираюсь ее продавать», — рассказывает петербургский коллекционер Айк Аджоглян.
Александра Гарт. «Без названия». Сталь. 2025
В прошлом году графика Гарт пошла как во всероссийский массмаркет — Befree выпустили дроп футболок с ее принтами, так и в ювелирный андеграунд — нишевый бренд SØLV выпустил чокеры с фирменной сеткой-рабицей Александры, а еще кольца и подвески с голубями и летучими мышами.
Дмитрий Сироткин
В 2025 году кинетическую видеоинсталляцию Сироткина «Причал» (третью из серии, которая началась в 2022 году) приобрел в свою коллекцию ГМИИ им А. С. Пушкина.
Междисциплинарный художник трудится штатным фотографом в Государственном Эрмитаже, где в 2019 году состоялась его совместная с куратором Аркадием Ипполитовым выставка «Winterreise. Сентиментальная сюита». Они выпустили одноименную книгу, где фотографии Сироткина сопровождали тексты Аркадия.
В 2024 году к 550-летию Микеланджело Буонарроти Дмитрий устроил инсталляцию «Поза» из пятисот скульптур в катакомбах Петрикирхе и создал серию графических листов «Праздник» — их показали на стенде Nikolay Evdokimov Gallery на ярмарке «Контур» в Нижнем Новгороде, а затем и в петербургской студии художника.
В 2025 году кинетическую видеоинсталляцию Сироткина «Причал» (третью из серии, которая началась в 2022 году) приобрел в свою коллекцию ГМИИ им А. С. Пушкина и устроил ее гастроли в Волго-Вятском филиале музея в нижегородском «Арсенале» — зритель оказывался на деревянных мостках на месте пассажира, опоздавшего на свой корабль.
Дмитрий Сироткин. «Уже не мальчик». Цифровая печать, коллаж, деревянный планшет. 2024
Весной 2025 года в музее Ф. М. Достоевского обосновался проект Сироткина «Лето» — фотографическая прогулка из центра Петербурга в Коломну была превращена в видеоинсталляцию, где на экранах летний городской пейзаж из романов Достоевского заметал снег.
К 20-летнему юбилею журнала «Сеанс» этой осенью выходит книга «Петербург Балабанова», полностью проиллюстрированная фотографиями Дмитрия, которые после релиза покажут отдельной выставкой. В ноябре 2026 года работы Сироткина вернутся в Эрмитаж — персональная выставка художника «Рим — Петербург» будет посвящена памяти Аркадия Ипполитова.
Владимир Чернышев
Резидент нашумевшей нижегородской студии «Тихая» и автор таинственных сайт-специфик-инсталляций в лесах, Чернышев продолжает заниматься «загородными практиками».
В 2025-м в лесу примерно в полутора часах от центра Нижнего появился его новый деревянный замок-лабиринт, в котором невозможно ориентироваться без дополнительного света. Замок не принадлежит никому и спустя время будет полностью демонтирован. Попасть туда можно, взяв координаты у администратора студии «Тихая».
Владимир Чернышев. «Замок». Проект «Загородные практики» (Нижегородская область). 2025
Несмотря на создание подобных внеинституциональных и некоммерческих работ, Чернышев очень успешно выставляется. Весной 2024-го у художника прошел персональный проект в Дрездене, где была показана его узнаваемая серия «темной» графики, а осенью его соло-шоу Heavy Water, организованное Artwin Gallery, отправилось в Лондон в выставочное пространство международной ярмарки современного искусства Frieze.
Владимир Чернышев. Rooted Rainbow. Дерево, акварель. 2024
А еще Чернышев впервые сделал коллаборацию с фэшн: для галереи современного искусства во флагманском магазине Limé на Кузнецком Мосту он придумал капсульную коллекцию — несколько видов кимоно с принтом на основе собственной графики.
Василий Кононов-Гредин
Кононов-Гредин не фиксируется на одной теме, единственная константа в его практике — интерес к большим пространственным инсталляциям.
Выпускник Кировского художественного училища по классу «художник-живописец» в 2023 году показал в галерее pop/off/art свой проект «Антиформы». Название основано на авторском способе создания скульптур — особенности почти любой вещи приобретать другую форму, превращаться в новый предмет, не утрачивая возможности трансформироваться обратно.
«Собирая “Антиформы”, — объясняет Василий, — я создаю объекты, которые уже не выполняют какую-либо функцию в реальности, но вызывают рефлексию зрителя “А зачем это сделано?”» Работы серии в свои коллекции приобрели Сергей Лимонов и Игорь Суханов. Кононов-Гредин не фиксируется на одной теме, единственная константа в его практике — интерес к большим пространственным инсталляциям.
В 2024 году состоялся совместный с Пушкинским музеем и Томским государственным университетом проект «Болотоведение». Василий отправился с суровыми 60-летними учеными в экспедицию на крупнейшие в мире болота — Васюганские, где узнал о роли болот в деле спасения мира при глобальном потеплении. В результате в сибирской трясине возник ленд-арт-объект с фонарями, позволяющий наблюдать за тем, как болота аккумулируют тепло.
Василий Кононов-Гредин. «Инсталляция 3». Пространство «Цех *»
Затем в мультимедиа-пространстве «Цех *» в Нижнем Новгороде Василий выстроил «Инсталляцию 3» с кубометром мха сфагнума, который менялся под воздействием углекислого газа, выделяемого дыханием посетителей, словно сохраняя на своей поверхности отпечаток каждого из них.
От мхов Кононов-Гредин переключился на перформанс: в проекте «Структура — язык сознания» он пересобрал идею магазина. В московском универмаге «Цветной» был открыт сувенирный отдел, консультантом и продавцом которого был художник. Покупатели случайно заходили в магазин, где на прилавках разместилась пересобранная в абстрактные скульптуры техника «Керхер», больше похожая на реинкарнации Чужого (который против Хищника), а Кононов-Гредин играл роль продавца сувенирки метавселенной Backrooms.
Осенью 2025 года в галерее pop/off/art открывается соло-шоу «Вариант интерьера», в котором Василий использует новый для него медиум — экспериментальную фотографию. Снимки, сделанные на айфон, он обрабатывал на компьютере, переснимал с экрана на пленку и печатал ручной оптической печатью.
