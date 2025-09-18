Профиль коллекционера: где учиться собирать искусство

Лекторий 1703 взял на себя амбициозную задачу: превратить интерес слушателей в профессиональное понимание, а любопытство — в уверенное владение языком современного искусства. Каждое событие лектория продолжает и дополняет предыдущее, постепенно раскрывая все близкие ярмарке темы: практики коллекционирования и истории частных собраний, мировой опыт ярмарок, правила арт-рынка, галерейное дело. Чтобы представить современный художественный процесс во всей его сложности и многообразии, лекторий ярмарки приглашает экспертов со всех уголков страны — от Москвы и крупных центров до небольших городов и локальных арт-сцен — и заодно знакомит петербургскую аудиторию с коллегами, которые нечасто выступают здесь с публичными мероприятиями.

В 2025 году программу открыла лекция главного куратора студии «Тихая» Алисы Савицкой — о том, как самоорганизация из Нижнего Новгорода смогла вырасти в полноценную арт-институцию. Историк искусства Глеб Ершов представил обзор развития современного российского искусства с 1990‑х до наших дней, прочертив этапы его становления, институционализации и интеграции в международный контекст. Сооснователь MYTH Gallery Ольга Профатило и коллекционер Мария Фильштинская обсудили скрытые механизмы арт-рынка: от этики межличностных отношений до проблем вторичного рынка. О специфике работы с собраниями, сотрудничестве с коллекционером Асланом Чехоевым и опытом создания «Нового музея» рассказал основатель DiDi Gallery Реваз Жвания, а генеральный директор Era Capital и сооснователь фонда «Новые коллекционеры» Екатерина Лапшина обратила внимание на то, как удержать баланс между бизнесом и меценатством в коллекционировании. Завершила цикл открытая дискуссия «Арт-рынок сегодня глазами коллекционера», на которой коллекционеры и галеристы обсудили современное состояние и перспективы арт-рынка.