Профиль коллекционера: где учиться собирать искусство

Есть у 1703 и цель, выходящая за рамки ярмарки: научить горожан не просто любить современное искусство, но и коллекционировать его. Для этого в рамках ярмарки запущен лекторий, работающий в течение всего года. Здесь эксперты арт-рынка рассказывают о международных и российских ярмарках, истории формирования своих коллекций и критериях отбора работ.
Лекторий 1703 взял на себя амбициозную задачу: превратить интерес слушателей в профессиональное понимание, а любопытство — в уверенное владение языком современного искусства. Каждое событие лектория продолжает и дополняет предыдущее, постепенно раскрывая все близкие ярмарке темы: практики коллекционирования и истории частных собраний, мировой опыт ярмарок, правила арт-рынка, галерейное дело. Чтобы представить современный художественный процесс во всей его сложности и многообразии, лекторий ярмарки приглашает экспертов со всех уголков страны — от Москвы и крупных центров до небольших городов и локальных арт-сцен — и заодно знакомит петербургскую аудиторию с коллегами, которые нечасто выступают здесь с публичными мероприятиями.
В 2025 году программу открыла лекция главного куратора студии «Тихая» Алисы Савицкой — о том, как самоорганизация из Нижнего Новгорода смогла вырасти в полноценную арт-институцию. Историк искусства Глеб Ершов представил обзор развития современного российского искусства с 1990‑х до наших дней, прочертив этапы его становления, институционализации и интеграции в международный контекст. Сооснователь MYTH Gallery Ольга Профатило и коллекционер Мария Фильштинская обсудили скрытые механизмы арт-рынка: от этики межличностных отношений до проблем вторичного рынка. О специфике работы с собраниями, сотрудничестве с коллекционером Асланом Чехоевым и опытом создания «Нового музея» рассказал основатель DiDi Gallery Реваз Жвания, а генеральный директор Era Capital и сооснователь фонда «Новые коллекционеры» Екатерина Лапшина обратила внимание на то, как удержать баланс между бизнесом и меценатством в коллекционировании. Завершила цикл открытая дискуссия «Арт-рынок сегодня глазами коллекционера», на которой коллекционеры и галеристы обсудили современное состояние и перспективы арт-рынка.
Реваз Жвания, коллекционер и основатель DiDi Gallery, провел лекцию «Роль галереи на вторичном рынке искусства: как формируются коллекции» в рамках лектория 1703, апрель, 2025 год
Виталий Пушницкий, Марина Гисич, Сергей Лимонов, Кирилл Авелев на дискуссии 1703 и Собака.ru о том, как коллекционировать совриск, апрель, 2024 год
Популярность мероприятий лектория растет с каждым годом: в этом сезоне почти на каждое событие аншлаг. Участие во всех встречах бесплатное, по предварительной регистрации, а записи лекций находятся в открытом доступе на странице ярмарки VK.
Для тех энтузиастов, которым не хватает событий годового лектория, работает закрытый Клуб коллекционеров. Здесь участники могут встретиться в камерной обстановке, познакомиться ближе с художниками и галеристами, обсудить тенденции арт-рынка с экспертами и получить практические советы по формированию коллекции.
Так, в прошлом году Клуб коллекционеров 1703 запустил медиации в петербургских галереях и выставочных пространствах, а совместно с Four Seasons Lion Palace St. Petersburg команда разработала цикл ежемесячных встреч о современном искусстве и коллекционировании «Диалоги в Доме со львами. Искусство жить». Членство в клубе дает и другие привилегии: приглашения на предпоказ и торжественное открытие 1703, свободный вход на ярмарку и индивидуальные медиации.
Сергей Попов
искусствовед, основатель галереи pop/off/art
Важным итогом трех сезонов ярмарки 1703 можно назвать то, что в Петербурге стало формироваться новое сообщество коллекционеров искусства, в котором прежние «лидеры мнений» занимают влиятельное, но не исключительное положение. Я считаю, что по-прежнему остается много неиспробованных тактик для коллекционирования. В целом, сейчас хорошее время для создания новых коллекций. И ярмарка 1703 играет в этих процессах значимую роль.
Яна Марсова
директор по маркетингу Four Seasons Lion Palace St. Petersburg
Совместные встречи «Диалоги в Доме со львами. Искусство жить» — это естественное развитие наших партнерских отношений с Санкт-Петербургской ярмаркой искусства 1703, которые начались еще несколько лет назад. Отель Four Seasons Lion Palace всегда был местом притяжения за счет переплетения истории и современности. Дабы подчеркнуть эту связь, отель Four Seasons Lion Palace St. Petersburg и команда ярмарки 1703 запустили цикл закрытых встреч, участники которых в атмосфере роскоши и уникальных дворцовых интерьерах могут узнать и обсудить широкий диапазон явлений в мире современного искусства, тенденции арт-рынка и различные подходы к коллекционированию. Ярмарка и Клуб за короткий срок смогли завоевать репутацию влиятельного участника арт-рынка, без их присутствия уже сложно представить арт-сцену Петербурга. Так что, уверена, развитие и Клуба, и Ярмарки будет таким же гармоничным, как и ранее.
Комментарии (0)