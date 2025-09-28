Культовое имя в новейшей истории русского искусства: скульптор, живописец и график Андрей Красулин

Скульптуру можно обогнуть, но нельзя игнорировать, этим она существенно отличается от картины на стене и рисунка под стеклом. Всякая скульптура активно вторгается в пространство, требовательна к зрителю, взывает к его чувствам и эмоциям, — возможно, по­этому однажды Андрей Красулин выбрал для себя главным именно этот вид искусства.

Родившийся в 1934 году Красулин всегда хотел быть скульптором, однако время конца ­1940-х годов в Москве не особо этому благоприятствовало. В художественной школе и Строгановском училище он застал строгое академическое образование и воспитание будущих творцов по канонам соцреализма. Но, к счастью, в начале 1960-х Красулин начал работать в сотрудничестве с архитекторами над монументальными декоративными рельефами и объектами для общественных пространств (сейчас мы назвали бы это «паблик-арт»), что в те годы обеспечивало приемлемый заработок: фасады и холлы научно-­исследовательских институтов и больниц несли в массы идеи о светлом будущем, которому положено быть немного абстрактным.

«Я не знаю, что такое “жить в истории”, и отвечу так: я стараюсь в истории не попадать. Мне грех жаловаться: я не видел разницы между периодами, да и сейчас особенно не вижу. Это было мое время, и оно еще продолжается. В одном интервью про меня написали: “Красулин не замечал советской власти — и она его тоже не замечала” — это чистая правда. Я просто делал свое дело. Выставок у меня не было — за все годы до перестройки случилась всего одна, даже не персональная. Собралось одиннадцать участников, все более-менее единомышленники, и Московский союз художников устроил в зале на Кузнецком Мосту выставку, и к ней даже издали каталог, что было почти невероятно.