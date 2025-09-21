Художники-digital: технологичное искусство, которое не больно и важно покупать

Два года назад ее совместную с диджитал-дизайнером Алексеем Себякиным работу Alles habt ihr gut gemacht / Und die liebe Sonne lacht («Вы всё сделали хорошо, и солнышко смеется») показали на выставке «Облачное хранение» в Доме культуры «ГЭС-2». Это была короткая VR-анимация, в которой зритель наблюдал обычный цикл жизни любой информации в интернете: появление, копирование, исчезновение и переход в мир цифрового бессмертия.

Новые работы Абиной, как и ее прошлогодняя персональная выставка «Когда меня не видно — нейропейзаж» в галерее «­Граунд Солянка», посвящены по­иску метафоры интернет-пространства в городской среде. Закоулки интернета могут быть не менее проблемными, чем опасные городские районы, а чтобы показать это, Полина создает цифровые пейзажи на основе массива данных, выгружаемых интернет-­юзерами.

«Раньше обилие информации визуально показывали через стопки бумаг или рабочий стол на экране монитора. Сейчас для того чтобы показать, как люди утонули в интернете, молодые художники, к которым относится Полина, обращаются к мемам, метавселенным, визуальным ретроэлементам в виде графики low poly из интернета 2000-х. Это трогает сильнее, потому что нас объединяют не интерфейсы и рабочие столы, а такие вот цифровые артефакты. Полина ловит этот момент и выстраивает что-то вроде метафизики данных, передает ощущение, что за всем этим хаосом скрывается не просто поток изображений, а новая форма реальности», — объясняет редактор и критик цифрового искусства Лиза Копытлянка. И вот на обложке третьего номера журнала ММОМА «Диалог искусств» оказался цифровой коллаж Абиной «Пользовательская инструкция» на тему трансгуманизма, симбиоза «человек — машина» или поглощения одного другим, вдохновленный аниме 1980–1990-х.