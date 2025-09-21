Художники-digital: технологичное искусство, которое не больно и важно покупать

VR и фиджитал, мультимедиа и видео, голограммы и low poly графика — выбор редакции.
Полина Абина
В отличие от многих цифровых художников, пришедших в искусство из коммерческих CGI-продакшнов, Полина училась современному искусству в ИСИ Иосифа Бакштейна, была участницей лабораторий цифрового искусства и звуковых исследований Garage.Digital и выпустилась из «Открытых студий “Винзавода”».
Полина Абина. «Когда меня не видно». Нейропейзаж, видео. 2024
Два года назад ее совместную с диджитал-дизайнером Алексеем Себякиным работу Alles habt ihr gut gemacht / Und die liebe Sonne lacht («Вы всё сделали хорошо, и солнышко смеется») показали на выставке «Облачное хранение» в Доме культуры «ГЭС-2». Это была короткая VR-анимация, в которой зритель наблюдал обычный цикл жизни любой информации в интернете: появление, копирование, исчезновение и переход в мир цифрового бессмертия.
Новые работы Абиной, как и ее прошлогодняя персональная выставка «Когда меня не видно — нейропейзаж» в галерее «Граунд Солянка», посвящены поиску метафоры интернет-пространства в городской среде. Закоулки интернета могут быть не менее проблемными, чем опасные городские районы, а чтобы показать это, Полина создает цифровые пейзажи на основе массива данных, выгружаемых интернет-юзерами.
«Раньше обилие информации визуально показывали через стопки бумаг или рабочий стол на экране монитора. Сейчас для того чтобы показать, как люди утонули в интернете, молодые художники, к которым относится Полина, обращаются к мемам, метавселенным, визуальным ретроэлементам в виде графики low poly из интернета 2000-х. Это трогает сильнее, потому что нас объединяют не интерфейсы и рабочие столы, а такие вот цифровые артефакты. Полина ловит этот момент и выстраивает что-то вроде метафизики данных, передает ощущение, что за всем этим хаосом скрывается не просто поток изображений, а новая форма реальности», — объясняет редактор и критик цифрового искусства Лиза Копытлянка. И вот на обложке третьего номера журнала ММОМА «Диалог искусств» оказался цифровой коллаж Абиной «Пользовательская инструкция» на тему трансгуманизма, симбиоза «человек — машина» или поглощения одного другим, вдохновленный аниме 1980–1990-х.
- «Третье место», Generative Gallery
- 50 000–100 000 ₽
Дарья Захарова/Dariella
В седьмом классе будущая медиахудожница из Петербурга прочитала книги про композитора Скрябина и художника Кандинского, и с тех пор ее судьба была предопределена: идея синестезии звука и света захватила Дарью сильнее, чем ее ровесниц — сериал «Ранетки».
Даша Захарова (Dariella) «Цвет любви» / Love Blossom. Бутон 09. Из серии Time to Blossom. Генеративная графика, голограмма. 2024
От первых экспериментов на домашнем компьютере после уроков Захарова пришла к видеомэппингу на куполе в парке «Зарядье» и аудиовизуальным перформансам на Новой сцене Александринского театра. В 2024-м она создала генеративные инсталляции для совместной выставки Дома Радио и центра Art & Science Университета ИТМО «О глуби и глади: в пространстве экранов». А еще показала перформативный проект «Был только снег» в «Цифергаузе» и выступила с аудиореактивным визуалом на большом концерте моднейшего постхора Attaque de panique в клубе «Космонавт».
«Я — фанатка Ренаты Литвиновой. Мои работы об эфемерных цифровых мирах, которые соединяются с реальностью через концепцию 13-го часа, во многом родились благодаря фильму “Северный ветер”. Там есть фраза: “У всех есть этот лишний час — тринадцатый. В котором мы сильнее смерти. Ради любви”. Я зацепилась за эту фразу и поняла, что 13-й час — то, что существует в реальности, но не всегда открыто. Своими работами я погружаю зрителя в этот полусказочный отрезок времени», — рассказывает Дарья.
Итогом своей арт-резиденции в культурном пространстве «Третье место» Захарова сделала инсталляцию Time to blossom — сад из распускающихся цветов-голограмм. Только вот ни один цветок не является цветком из лепестков, пестиков и тычинок — это геометрические фигуры, построенные на основе математических функций, которые глаз принимает за бутоны. Инсталляция была куплена в первый же день выставки «Микрокосм цифры».
Весной 2025-го в спортзале Chisla и на ярмарке «Контур» в Нижнем Новгороде Dariella показала свои первые физические работы Flora Essence — художница экспериментирует с кинопленкой, живыми цветами и химическими реакциями между ними, несколько работ на шелке из этой серии уже в частных коллекциях. Летом 53 цифровых бутона распустились для выставки в рамках биеннале коллекционеров на «Винзаводе». А графика от Dariella появилась в световом шоу на главной площади Мурманска (создано совместно с бюро zen.light).
В планах — участие в ярмарке Noise Media Art Fair 2025 в Стамбуле на стенде Центра Art & Science ИТМО.
- Независимый художник
- Голографические работы 150 000–400 000 ₽, перформансы и инсталляции 100 000–600 000 ₽ и выше
Диана Капизова
Видеоработы мультимедийной художницы Дианы Капизовой завораживают, ведь каждая из них — ожившая сказка. Ее персональный проект в галерее XL Gallery «Там, над радугой, укроемся в тени» — история о путешествии героини (альтер-эго художницы) в родной город Первоуральск на крылатом поезде-Пегасе. Визуальный ряд — микс из постсоветских детских воспоминаний и трансформация промышленной архитектуры в волшебный мир, что создает ощущение обретения потерянного рая.
Диана Капизова. «Бесконечное эхо ракушки». Видео. 2022
Секретное обаяние работ художницы — в тонкой иронии. В видеоперформансе «Пою в огромной луже» она исполняет караоке, сидя в надувном бассейне с мыльной водой, — это метафора страха перед публичными выступлениями. Одну из ранних работ «Падали в воду хрустальные слезы», где Диана в свадебном наряде сидит в хрустальных салатницах, недавно вновь показывали в рамках иркутского фестиваля современного искусства «Территория» от MMOMA — образы художницы не теряют актуальность.
Зимой 2025-го видеоработа Капизовой побывала в «ГЭС-2» на масштабной групповой выставке Videobrasil: институция пытается сделать этот непростой медиум понятнее не только для широкой аудитории, но и для коллекционеров, ведь видеоарт для многих все еще остается радикальным арт-хаусом. А видео «Бесконечное эхо ракушки», в котором Диана «играет» главную роль — путешествует верхом на крабе по подводному миру, выглядывает из анимированной ракушки и превращается в русалочку, — участвовало на фестивале Videoformes во французском Клермон-Ферране. Кажется, что видеоарт в России не может быть коммерчески успешным, однако участие в ярмарке |catalog| с галереей XL Gallery показывает обратное: покупатель нашелся для работы «Филармония» — в этом произведении Капизова перевоплощается в хрестоматийную и клишированную посетительницу концертов классической музыки. Помимо видео, художница работает с керамикой — ее объекты выставлялись на стенде «Мясного дома Бородина» на ярмарке Cosmoscow 2024 в необарочной инсталляции.
- XL Gallery
Кирилл Рейв
Фиджитал-художник в 2024 году приобрел статус музейного — его работы из серии «Небесные структуры» показали на важной выставке «Весть» в Русском музее. В основе каждой — часть карты звездного неба, пересобранной Кириллом: он рандомно соединял точки расположения звезд и получал собственные паттерны.
Кирилл Рейв. Titan 001. Blue. Digital art. SLA technology, фотополимер, печать. 55×20×30 см. 2023
Фиджитал-галерея VS Gallery, с которой Рейв работает, стабильно выдает по одной персональной выставке художника в год: в июне открылся проект «Угол» — три большие скульптуры аватаров, серия «Фрактальная деконструкция» (продолжение пластификаций из коллекции «Облака»), экспериментальные видео разных периодов и лазерная инсталляция.
Суперспособность Рейва — миксовать цифровое и материальное. Это особенно важно для коллекционеров, которые не всегда понимают, зачем покупать AR-объект, но оценят скульптуру глитч-черепа древнего человека, в которой недостающие части заполнены визуализированными цифровыми помехами. Кирилл рассказывает, что рисует почти с рождения — иллюстрации помогали преодолевать проблемы со здоровьем и социализироваться. Сейчас цифровое искусство помогает работать без географических границ: например, серию Lem1X, созданную Кириллом в арт-резиденции в Суздале к тысячелетнему юбилею города при поддержке Владимиро-Суздальского музея-заповедника, показали на экранах Таймс-сквер и в Столичном музее Пекина. Рейв придумал футуристические неохрамы, вдохновленные деревянными куполами с лемехом и фракталами одновременно.
- VS Gallery
- Печать на оргстекле 240 000 ₽, пластификация 500 000–1 800 000 ₽, Скульптура от 500 000 ₽
Студия Dreamlaser
В портфолио dreamlaser — уже культовой мультимедиакомпании, основанной в Нижнем Новгороде двадцать лет назад, — инсталляции на «Экспо-2020» в Дубае, мэппинг на фасад Большого театра для FIFA World Cup, аудиовизуальная проекция «Свет Великой Победы» на монумент «Родина-мать зовет» и другие статусные мегапроекты.
Именно dreamlaser организовывают главный в России международный фестиваль медиаискусства Intervals (ежегодно проходит в Нижнем Новгороде) — за него команда получила премию «Инновация» в 2020 году в номинации «Лучший региональный проект».
«Наша особенность в том, что у нас есть любое оборудование, поэтому мы можем делать всё. Это и помогает, и мешает — для создания нового все-таки нужны ограничения», — рассказывает партнер, креативный директор dreamlaser и сооснователь фестиваля Антон Колодяжный.
Несмотря на большое количество коммерческих проектов, команда не забывает о популяризации мультимедийного искусства для широкой публики. Например, в 2020 году было открыто крупнейшее в России выставочное мультимедийное пространство (1000 квадратных метров!) в родном для дримов Нижнем — «ЦЕХ *» расположился в здании печатного цеха бывшего завода «Нижполиграф» как подарок к 800-летию города. Там показывали инсталляции самых значимых на цифровой сцене художников и студий: 404.zero, «СЕТАП», Tundra, Sila Sveta, media.tribe.
Осенью 2024-го dreamlaser объединились с экс-куратором «Севкабель Порта» Алексеем Онацко, чтобы и в Петербурге появилось место силы мультимедиаарта. Вместе они открыли пространство «Цистерна» в бывшем варочном цехе Завода им. Степана Разина, где в мае прошла выставка французско-японского дуэта Nonotak, в CV которых — Tate Britain, фестиваль Sonar и рекламная кампания для Hermes.
Кроме того, dreamlaser сами выступают как художники: для фестиваля Intervals 2025 они заново открыли для своего родного города заброшенную башню крекинга, «поселив» внутри полуразрушенного «нижегородского колизея» аудиовизуальную работу, вдохновленную индустриальным прошлым локации.
Юлия Cyberflora
Юлия долгое время работала архитектором-дизайнером, много экспериментировала с пространствами, светом и материалами и в какой-то момент увлеклась созданием «объектов-акторов» — предметов, которые «создают атмосферу».
Юлия Cyberflora (Низамутдинова). Exo_curve. Сталь, полимеры, медь, никель. 15×9×6 см. 2023
Стиль художницы сложился в процессе технологических экспериментов на грани скульптуры и робототехники. Используя необычные сочетания технологий и материалов, в поисках новых форм и оптических эффектов, Cyberflora придумывает бионические внеземные объекты-существа. Многие из них берут начало в цифровой среде, после находя свое воплощение в реальности, например с помощью 3d-печати.
«В моем случае “цифра” — это медиум, набор инструментов, виртуальное продолжение моей мастерской. Это среда, в которой работы проживают первый этап своей жизни, создаются из линий и точек, часто по тем же принципам, что и объекты из камня или глины», — объясняет Cyberflora. В 2024-м Юлия представила проект, где вместо биоморфных форм показала свою версию кокошника — «Кокошник арт-нуво (северный модерн)»: его цифровые версии демонстрировали в Музее русского импрессионизма в рамках выставки «Журнал красивой жизни». Эта работа, впервые показанная в VS Gallery, была создана по итогам арт-резиденции в Суздале.
- VS Gallery
- статические скульптуры 120 000–350 000 ₽, кинетические скульптуры 1 000 000–7 000 000 ₽
Евгения Шабунина / Ejaneress
Евгения, более известная под ником ejaneress, давно работает в диджитал-сфере — создавала 3D-одежду и занималась моушн-дизайном. После долгих лет в коммерческих продакшнах художнице наскучили привычные цифровые инструменты, и она стала изучать возможности нейросетей (до того, как это стало мейнстримом!).
Евгения Шабунина. Cast. Digital art. 2023
В начале 2023-го Шабунина сделала диджитал-клип «Мир спасет красота» для группы «АИГЕЛ». В том же году отправной точкой карьеры художницы стала ярмарка blazar, где галерея медиаискусства Generative Gallery показала ее ИИ-работу Swan Lake — тягучее видео, больше похожее на сон, в котором танец нейросетевых балерин на сцене чередуется со сгенерированными кадрами «Лебединого озера», идущего по телевизору.
На главном российском фестивале медиаарта Intervals в 2024 году Шабунина заняла первое место в конкурсе restore:digital art галереи Ruarts в номинации «Искусство нейросети» за видео Cast. Его герои — сгенерированные модели с безумными боди-хоррор-пирсингами: они повторяют клишированные фразы о свободе быть собой и самовыражаться, при этом все невероятно похожи друг на друга и соответствуют актуальным визуальным трендам. В том же году на фестивале Signal в Никола-Ленивце ИИ-видео Евгении транслировались на больших медиапанелях в ротонде архитектора-классика Александра Бродского. Летом 2025-го художница показала новые работы — видео с лицами-аватарами о принятии своих теневых сторон и архетипы из русских мифов и сказок, пропущенных через ИИ-призму.
А еще ejaneress увлеклась режиссурой (кстати, Евгения училась на актерских курсах в Gogol School) — ее первый короткометражный фильм A Dream (созданный с помощью нейросетей) о перманентной тревоге от инфошума уже успешно прокатился по мировым фестивалям и конференциям цифрового искусства в Сан-Паулу, Амстердаме, Париже и Лондоне.
- GENERATIVE GALLERY
