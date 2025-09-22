Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • Арт-дроп_2025
  • Коллекционировать искусство
  • Ярмарка искусства 1703
Искусство

Поделиться:

Сверхновые художники. Ревизия декоративно-прикладного

Металл, стекло, ткань в их руках становятся актуальными медиумами, а забытые ремесленные техники получают новую жизнь.

Мария Катьянова
Артем Ляпин
Александра Пацаманюк
Милена Стрелкова
Виталий Тюрлик
Полина Уварова

Мария Катьянова

Выпускница факультета живописи Академии художеств имени Ильи Репина начинала с понятных фигуративных пейзажей с нотками сюрреалистичного, а теперь освоилась в стилистике более актуальной — миксе живописи и фотографии с литьем из металла.

Такое сочетание помогает визуализировать основные темы Катьяновой — перепроизводство, глобализм и образы массовой культуры. Ее вариант критики общества потребления весьма изящный: по портретам юных девушек из интернет-пабликов 2010-х «стекают» свинцовые капли. Персональный проект Марии Sleeping Beauty как раз о таких «спящих красавицах» современности: сочетание ядовитой и тяжелой фактуры свинца с нежностью лиц, по задумке художницы, символизирует обжигающее влияние современной цифровой культуры на человека. Проект показывали в баре «ладо» в старинном московском особняке в Кривоколенном переулке, который молодые галеристы облюбовали для коллабораций, чтобы быть ближе к модной аудитории.

Мария Катьянова. Distorting Mirror. Из серии Sleeping Beauty. Холст, масло, металл. 2024
Фото из архивов пресс-служб

Мария Катьянова. Distorting Mirror. Из серии Sleeping Beauty. Холст, масло, металл. 2024

Следующая выставка Марии состоится уже в галерее Shift — известно, что она будет посвящена переломным моментам между разными эпохами, например, кризису бронзового века. Медиум выбран под стать (и, видимо, с отсылками к альма-матер) — подобие рельефов с античных фризов.

Галеристы Shift Даша Кузнецова и Влад Духанин взяли Катьянову к себе в пул как раз за умение сочетать академизм и современное искусство: «Мария — художница, которая смогла выбраться из плена академии, найти свой визуальный язык и облечь его в качественный по всем параметрам фигуративизм, модный сейчас, но зачастую слабый по исполнению».

  • SHIFT
  • 25 000–150 000 ₽

Артем Ляпин

Ляпин переводит сюжеты из мифологии народов Сибири и личной мифологии на язык современного ткачества — работает в сложной технике коклюшечного кружева, со- вмещая текстильные и металлические нити.

А когда-то Артем работал художником в театре кукол в родном Иркутске: не случайно его проект для поп-ап-выставки Flor et Lavr Gallery в московском пространстве Lobby назывался «Я думаю, эта любовь продлится вечность» и развернулся как многоактный спектакль о любви по мотивам легенды о Енисее и Ангаре. Такого кружева вы еще не видели: Ляпин в буквальном смысле плетет воздушные замки и портреты героев эпосов, при этом выглядят они графично и готично.

Его визуальный язык настолько свеж, что жюри премии Scan Awards 2024 от основателей одноименной красноярской арт-ярмарки назвало Артема открытием года. Его работы особенно любят светские коллекционеры — арт-кружева приобрели модельер Вика Газинская и медиадеятель Дарина Алексеева.

Артем Ляпин. «Кольцемер 3». Отпечаток цианотипии. 69,5×49,5 см. 2024
Фото из архивов пресс-служб

Артем Ляпин. «Кольцемер 3». Отпечаток цианотипии. 69,5×49,5 см. 2024

В апреле 2025-го инсталляция Ляпина «Столик на одного», созданная по заказу «Гаража», обосновалась в «Открытом хранении» музея: на лестнице, которая никуда не ведет и заканчивается тупиком, установлен стол и стул, похожие на мебель музейного кафе с обнаженным медным остовом. Столик укрывает абажур из сплетенного вручную металлического кружева — на эту работу у художника ушло больше двух месяцев.

А летом этого года в пространстве A-House Артем показал персональную выставку Light My Fire, посвященную феномену средневекового карнавала. На этом проекте художник впервые продемонстрировал свои скульптуры из металла, дав им весьма поэтичные названия: «Она скользит во взмокшей ладони, словно пытается вырваться из моей хватки» или «Сгорбившись в темноте, я пытаюсь удержать последнюю нить света». За ними скрываются абстрактные объекты, которые отсылают к археологическим находкам и по смыслу, и по внешнему виду — будто ученые раскопали в культурном слое атрибуты средневековых обрядов. Впрочем, без техники коклюшечного кружевоплетения не обошлось — Артем остается верен себе.

  • FLOR ET LAVR GALLERY
  • НЕТИРАЖНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОТ 35 000 ₽

Александра Пацаманюк

Благодаря Пацаманюк коллекционеры искусства открыли для себя хрусталь: оказывается, этот материал отлично подходит для инсталляций и сложных арт-объектов.

Выпускница Академии Штиглица научилась сложной гравировке по стеклу в практически утраченной технике вырезания изображения на стеклянной поверхности разнообразным алмазным инструментом и переносит на хрусталь свою графику — сказочных персонажей, фантазийные цветы и сюжеты.

Александра живет между Петербургом и маленьким городком Никольском в Пензенской области — местом, где с XVIII века производят хрустальную посуду. Туда художница ездит с первого курса — именно там живут и собираются на симпозиумы и мастер-классы лучшие стеклодувы России.

«В Никольске я начала работать над объектами для своего диплома и продолжаю до сих пор — в Петербурге и Москве это стоит намного дороже, да и нет таких ресурсов. Кроме того, я курирую здесь резиденцию для молодых художников», — объясняет Александра.

В 2025 году с местным производством «Никольские хрустальные мастерские», на котором когда-то делали светильники для Троицкого моста в Петербурге, художница запускает бренд посуды.

Александра Пацаманюк. «Спрятанные воспоминания 3». Хрусталь цветной и бесцветный, инкрустированный перламутр. 2025
Фото из архивов пресс-служб

Александра Пацаманюк. «Спрятанные воспоминания 3». Хрусталь цветной и бесцветный, инкрустированный перламутр. 2025

От мелких форм Пацаманюк легко переключается на крупные. В прошлом году для культурного центра «Левашовский хлебозавод» она создала новогоднюю инсталляцию «Голубой огонек»: в типичном советском интерьере на праздничном столе разместились разнокалиберные хрустальные сосуды необычной формы с гравировкой.

После этого Александре захотелось сделать по-настоящему масштабный объект — в пространстве Lobby в московском Гостином Дворе зрители увидели двухметровый хрустальный скелет протоптицы микрораптора, существа где-то между динозавром и современными птицами. Проект вырос из увлечения Александры идеями математика Фибоначчи, который раскрыл тайну золотого сечения, принципам которого подчиняется в том числе расположение перьев у птиц: «Такие скелеты часто находились под потолком в кабинетах ученых в Средние века — возможно, и у Фибоначчи была такая птица?» — проясняет Пацаманюк.

  • DEEP LIST, ГАЛЕРЕЯ ULM
  • 41 000–820 000 ₽

Милена Стрелкова

Милена училась в Академии Штиглица на двух направлениях: сначала четыре года на кафедре керамики и стекла, а затем в магистратуре на художественной обработке металла. Поэтому ей одинаково легко покоряются оба медиума.

Их художница использует для тонких высказываний об информационном поле, в котором мы все живем, но из которого часто хотим сбежать в диджитал-детокс.

Первый персональный проект Стрелковой «Побег» зимой 2024 года показала петербургская галерея MYTH: он рассказывал об ощущении потерянности в запутанном мире, где сложно найти себя в условиях, когда всё начинает распадаться на кусочки. Название многозначное: это и попытка сбежать при столкновении со стрессом, и ствол растения или стебель цветка, который продолжает расти, несмотря ни на что.

Милене удалось завернуть эти мысли в визуальный нарратив — огромные фрагменты металлических стеблей с шипами, больше похожие на индустриальные трубы, инверсивные витражи, объекты из стеклянной крошки и металлические панно с кружевными вставками, созданные на основе цифровых образов.

Милена Стрелкова. Объекты из серии «Срезанный сад». 2024

Милена Стрелкова. Объекты из серии «Срезанный сад». 2024

«В Академии Штиглица мы изучали витражное искусство. Когда в Средние века человек попадал в храм и видел сияющие изображения, возможно, он испытывал то же, что и мы сейчас, когда смотрим на мир через стекла экранов гаджетов. Поглощая огромное количество информации, мы перестаем понимать, где обман, а где истина. Именно поэтому в своих витражах я создаю изображения, которые меняются в зависимости от угла зрения», — объясняет Милена.

Милена Стрелкова. «Без названия». Стекло, нержавеющая сталь, витражная роспись. 2024
Фото из архивов пресс-служб

Милена Стрелкова. «Без названия». Стекло, нержавеющая сталь, витражная роспись. 2024

О работах Стрелковой и ее антропоморфизации пейзажа комплиментарно отзываются независимые арт-критики, а коллекционеры подкрепляют слова рублем: на ярмарке Cosmoscow 2024 объекты с шипами из нержавеющей стали из серии «Срезанный сад» и витражная роспись очень быстро обзавелись красными кружочками «солдаут».

А летом 2025-го работы Милены появились во временном проекте «Ритуал от лишних мыслей» в Фонарных банях: техногенное райское древо с одеждой, отлитой из мыла, художница собрала из нержавеющих труб и игольчатых конструкций.

  • MYTH
  • СТЕКЛЯННЫЕ ОБЪЕКТЫ ИЗ СЕРИИ «ИГРУШКИ» ОТ 80 000 ₽, ИНВЕРСИВНЫЕ ВИТРАЖИ И СКУЛЬПТУРЫ ИЗ СЕРИИ «СРЕЗАННЫЙ САД» ДО 700 000 ₽

Виталий Тюрлик

Во время режима самоизоляции Виталий начал каждый день вышивать — как отдельные сюжеты, так и серии, объединенные одной темой. А как-то друзья позвали Тюрлика поучаствовать в арт-маркете, и все работы были распроданы.

Выпускник историко-архивного факультета Российского государственного гуманитарного университета трудился в отделе личных фондов в  РГАЛИ в Центре комплектования, в том числе разбирая наследие Эдуарда Лимонова. На нынешнем месте работы Виталия — в архиве московского театра «Новая опера» (там хранятся материалы о спектаклях) — никто не догадывается, что Тюрлик — современный художник. Да и Виталий об этом не догадывался, пока не вдохновился в соцсетях авторскими вышивками художницы Лизы Смирновой и не пошел к ней на мастер-класс (где оказался единственным мужчиной).

Во время режима самоизоляции Виталий начал каждый день вышивать — как отдельные сюжеты, так и серии, объединенные одной темой. А как-то друзья позвали Тюрлика поучаствовать в арт-маркете, и все работы были распроданы. Потом текстильные коллажи из лоскутков в «Открытых студиях “Винзавода”» увидела арт-директор Ruarts Катрин Борисов — и понеслось.

Виталий Тюрлик. «Клюет». Вышивка. 154×116 см. 2024
Фото из архивов пресс-служб

Виталий Тюрлик. «Клюет». Вышивка. 154×116 см. 2024

Псевдоним Тюрлик возник благодаря советскому патриарху «сурового стиля» Гелию Коржеву. В детстве Виталий увидел в журнале его живопись времен лихих 1990-х с тюрликами — жуткими существами, олицетворяющими человеческие пороки. Воспоминание всплыло, когда пришло время называть свой аккаунт, — так Виталий стал Тюрликом.

Большой коммерческий успех пришел в 2024 году — на весенней персональной выставке «Сонный паралич» в галерее Ruarts работы Виталия, передающие ощущение бытия между сном и явью, оказались солдаут. Нелепые, странные, неправдоподобные сюжеты-перевертыши, возможные будто бы исключительно в искаженной и перекрученной действительности сонного паралича, сопровождались текстом: пословицами, выражениями и отдельными словами.

  • RUARTS
  • 100 000–250 000 ₽

Полина Уварова

Уваровой одинаково интересны и графика, и работа по металлу. Она вырезает лобзиком изящных латунных персонажей, похожих на детские рисунки, которые кажутся ожившими, когда фигурки отбрасывают тени.

Благодаря образованию (кафедра художественной обработки металла Академии Штиглица) и опыту в ювелирном искусстве Полина изящно гравирует и сохраняет в материальном объекте легкость скетча, изначально сделанного на бумаге. Сюжеты ее работ только на первый взгляд кажутся наивными: «Я рассказываю об уязвимости».

Полина Уварова. «Игры с быком». Латунь, выпиловка, гравировка, травление, пайка. 2024
Фото из архивов пресс-служб

Полина Уварова. «Игры с быком». Латунь, выпиловка, гравировка, травление, пайка. 2024

Несколько работ Полины есть в коллекции основательницы проекта Masters Полины Бондаревой. А для соосновательницы архитектурного бюро Nowadays Натальи Масталерж латунная пара Уваровой «Девушка и башня» стала знаковой: та приобрела заброшенную водонапорную башню в Касимове и готовится к ее реставрации.

В мае 2025-го галерея Set Projects показала работы Уваровой на нижегородской ярмарке графики «Контур», а затем открыла «Долгое дыхание» — первую персональную выставку Полины в Москве.

Полина Уварова. «Год слепоты». Бумага, тушь, акварель. 20×29 см. 2024
Фото из архивов пресс-служб

Полина Уварова. «Год слепоты». Бумага, тушь, акварель. 20×29 см. 2024

Герои Полины — лев, носорог и волк — оказываются метафорой чувств: любви, трепета, неловкости, недолюбленности и обиды. А еще галерея выпустила дроп аксессуаров и украшений по дизайну Уваровой: кольца и серьги со звездами, а также броши с надписями вроде «хохотушка» или «любимый».

  • SET PROJECTS
  • 10 000–50 000 ₽
Следите за нашими новостями в Telegram
Теги:
Арт-дроп_2025, Коллекционировать искусство, Ярмарка искусства 1703

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: