Сверхновые художники. Ревизия декоративно-прикладного

Следующая выставка Марии состоится уже в галерее Shift — известно, что она будет посвящена переломным моментам между разными эпохами, например, кризису бронзового века. Медиум выбран под стать (и, видимо, с отсылками к альма-матер) — подобие рельефов с античных фризов.

Галеристы Shift Даша Кузнецова и Влад Духанин взяли Катьянову к себе в пул как раз за умение сочетать академизм и современное искусство: «Мария — художница, которая смогла выбраться из плена академии, найти свой визуальный язык и облечь его в качественный по всем параметрам фигуративизм, модный сейчас, но зачастую слабый по исполнению».