Сверхновые художники. Ревизия декоративно-прикладного

Металл, стекло, ткань в их руках становятся актуальными медиумами, а забытые ремесленные техники получают новую жизнь.
Мария Катьянова
Выпускница факультета живописи Академии художеств имени Ильи Репина начинала с понятных фигуративных пейзажей с нотками сюрреалистичного, а теперь освоилась в стилистике более актуальной — миксе живописи и фотографии с литьем из металла.
Такое сочетание помогает визуализировать основные темы Катьяновой — перепроизводство, глобализм и образы массовой культуры. Ее вариант критики общества потребления весьма изящный: по портретам юных девушек из интернет-пабликов 2010-х «стекают» свинцовые капли. Персональный проект Марии Sleeping Beauty как раз о таких «спящих красавицах» современности: сочетание ядовитой и тяжелой фактуры свинца с нежностью лиц, по задумке художницы, символизирует обжигающее влияние современной цифровой культуры на человека. Проект показывали в баре «ладо» в старинном московском особняке в Кривоколенном переулке, который молодые галеристы облюбовали для коллабораций, чтобы быть ближе к модной аудитории.
Мария Катьянова. Distorting Mirror. Из серии Sleeping Beauty. Холст, масло, металл. 2024
Следующая выставка Марии состоится уже в галерее Shift — известно, что она будет посвящена переломным моментам между разными эпохами, например, кризису бронзового века. Медиум выбран под стать (и, видимо, с отсылками к альма-матер) — подобие рельефов с античных фризов.
Галеристы Shift Даша Кузнецова и Влад Духанин взяли Катьянову к себе в пул как раз за умение сочетать академизм и современное искусство: «Мария — художница, которая смогла выбраться из плена академии, найти свой визуальный язык и облечь его в качественный по всем параметрам фигуративизм, модный сейчас, но зачастую слабый по исполнению».
- SHIFT
- 25 000–150 000 ₽
Артем Ляпин
Ляпин переводит сюжеты из мифологии народов Сибири и личной мифологии на язык современного ткачества — работает в сложной технике коклюшечного кружева, со- вмещая текстильные и металлические нити.
А когда-то Артем работал художником в театре кукол в родном Иркутске: не случайно его проект для поп-ап-выставки Flor et Lavr Gallery в московском пространстве Lobby назывался «Я думаю, эта любовь продлится вечность» и развернулся как многоактный спектакль о любви по мотивам легенды о Енисее и Ангаре. Такого кружева вы еще не видели: Ляпин в буквальном смысле плетет воздушные замки и портреты героев эпосов, при этом выглядят они графично и готично.
Его визуальный язык настолько свеж, что жюри премии Scan Awards 2024 от основателей одноименной красноярской арт-ярмарки назвало Артема открытием года. Его работы особенно любят светские коллекционеры — арт-кружева приобрели модельер Вика Газинская и медиадеятель Дарина Алексеева.
Артем Ляпин. «Кольцемер 3». Отпечаток цианотипии. 69,5×49,5 см. 2024
В апреле 2025-го инсталляция Ляпина «Столик на одного», созданная по заказу «Гаража», обосновалась в «Открытом хранении» музея: на лестнице, которая никуда не ведет и заканчивается тупиком, установлен стол и стул, похожие на мебель музейного кафе с обнаженным медным остовом. Столик укрывает абажур из сплетенного вручную металлического кружева — на эту работу у художника ушло больше двух месяцев.
А летом этого года в пространстве A-House Артем показал персональную выставку Light My Fire, посвященную феномену средневекового карнавала. На этом проекте художник впервые продемонстрировал свои скульптуры из металла, дав им весьма поэтичные названия: «Она скользит во взмокшей ладони, словно пытается вырваться из моей хватки» или «Сгорбившись в темноте, я пытаюсь удержать последнюю нить света». За ними скрываются абстрактные объекты, которые отсылают к археологическим находкам и по смыслу, и по внешнему виду — будто ученые раскопали в культурном слое атрибуты средневековых обрядов. Впрочем, без техники коклюшечного кружевоплетения не обошлось — Артем остается верен себе.
- FLOR ET LAVR GALLERY
- НЕТИРАЖНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОТ 35 000 ₽
Александра Пацаманюк
Благодаря Пацаманюк коллекционеры искусства открыли для себя хрусталь: оказывается, этот материал отлично подходит для инсталляций и сложных арт-объектов.
Выпускница Академии Штиглица научилась сложной гравировке по стеклу в практически утраченной технике вырезания изображения на стеклянной поверхности разнообразным алмазным инструментом и переносит на хрусталь свою графику — сказочных персонажей, фантазийные цветы и сюжеты.
Александра живет между Петербургом и маленьким городком Никольском в Пензенской области — местом, где с XVIII века производят хрустальную посуду. Туда художница ездит с первого курса — именно там живут и собираются на симпозиумы и мастер-классы лучшие стеклодувы России.
«В Никольске я начала работать над объектами для своего диплома и продолжаю до сих пор — в Петербурге и Москве это стоит намного дороже, да и нет таких ресурсов. Кроме того, я курирую здесь резиденцию для молодых художников», — объясняет Александра.
В 2025 году с местным производством «Никольские хрустальные мастерские», на котором когда-то делали светильники для Троицкого моста в Петербурге, художница запускает бренд посуды.
Александра Пацаманюк. «Спрятанные воспоминания 3». Хрусталь цветной и бесцветный, инкрустированный перламутр. 2025
От мелких форм Пацаманюк легко переключается на крупные. В прошлом году для культурного центра «Левашовский хлебозавод» она создала новогоднюю инсталляцию «Голубой огонек»: в типичном советском интерьере на праздничном столе разместились разнокалиберные хрустальные сосуды необычной формы с гравировкой.
После этого Александре захотелось сделать по-настоящему масштабный объект — в пространстве Lobby в московском Гостином Дворе зрители увидели двухметровый хрустальный скелет протоптицы микрораптора, существа где-то между динозавром и современными птицами. Проект вырос из увлечения Александры идеями математика Фибоначчи, который раскрыл тайну золотого сечения, принципам которого подчиняется в том числе расположение перьев у птиц: «Такие скелеты часто находились под потолком в кабинетах ученых в Средние века — возможно, и у Фибоначчи была такая птица?» — проясняет Пацаманюк.
- DEEP LIST, ГАЛЕРЕЯ ULM
- 41 000–820 000 ₽
Милена Стрелкова
Милена училась в Академии Штиглица на двух направлениях: сначала четыре года на кафедре керамики и стекла, а затем в магистратуре на художественной обработке металла. Поэтому ей одинаково легко покоряются оба медиума.
Их художница использует для тонких высказываний об информационном поле, в котором мы все живем, но из которого часто хотим сбежать в диджитал-детокс.
Первый персональный проект Стрелковой «Побег» зимой 2024 года показала петербургская галерея MYTH: он рассказывал об ощущении потерянности в запутанном мире, где сложно найти себя в условиях, когда всё начинает распадаться на кусочки. Название многозначное: это и попытка сбежать при столкновении со стрессом, и ствол растения или стебель цветка, который продолжает расти, несмотря ни на что.
Милене удалось завернуть эти мысли в визуальный нарратив — огромные фрагменты металлических стеблей с шипами, больше похожие на индустриальные трубы, инверсивные витражи, объекты из стеклянной крошки и металлические панно с кружевными вставками, созданные на основе цифровых образов.
Милена Стрелкова. Объекты из серии «Срезанный сад». 2024
«В Академии Штиглица мы изучали витражное искусство. Когда в Средние века человек попадал в храм и видел сияющие изображения, возможно, он испытывал то же, что и мы сейчас, когда смотрим на мир через стекла экранов гаджетов. Поглощая огромное количество информации, мы перестаем понимать, где обман, а где истина. Именно поэтому в своих витражах я создаю изображения, которые меняются в зависимости от угла зрения», — объясняет Милена.
Милена Стрелкова. «Без названия». Стекло, нержавеющая сталь, витражная роспись. 2024
О работах Стрелковой и ее антропоморфизации пейзажа комплиментарно отзываются независимые арт-критики, а коллекционеры подкрепляют слова рублем: на ярмарке Cosmoscow 2024 объекты с шипами из нержавеющей стали из серии «Срезанный сад» и витражная роспись очень быстро обзавелись красными кружочками «солдаут».
А летом 2025-го работы Милены появились во временном проекте «Ритуал от лишних мыслей» в Фонарных банях: техногенное райское древо с одеждой, отлитой из мыла, художница собрала из нержавеющих труб и игольчатых конструкций.
- MYTH
- СТЕКЛЯННЫЕ ОБЪЕКТЫ ИЗ СЕРИИ «ИГРУШКИ» ОТ 80 000 ₽, ИНВЕРСИВНЫЕ ВИТРАЖИ И СКУЛЬПТУРЫ ИЗ СЕРИИ «СРЕЗАННЫЙ САД» ДО 700 000 ₽
Виталий Тюрлик
Во время режима самоизоляции Виталий начал каждый день вышивать — как отдельные сюжеты, так и серии, объединенные одной темой. А как-то друзья позвали Тюрлика поучаствовать в арт-маркете, и все работы были распроданы.
Выпускник историко-архивного факультета Российского государственного гуманитарного университета трудился в отделе личных фондов в РГАЛИ в Центре комплектования, в том числе разбирая наследие Эдуарда Лимонова. На нынешнем месте работы Виталия — в архиве московского театра «Новая опера» (там хранятся материалы о спектаклях) — никто не догадывается, что Тюрлик — современный художник. Да и Виталий об этом не догадывался, пока не вдохновился в соцсетях авторскими вышивками художницы Лизы Смирновой и не пошел к ней на мастер-класс (где оказался единственным мужчиной).
Виталий Тюрлик. «Клюет». Вышивка. 154×116 см. 2024
Псевдоним Тюрлик возник благодаря советскому патриарху «сурового стиля» Гелию Коржеву. В детстве Виталий увидел в журнале его живопись времен лихих 1990-х с тюрликами — жуткими существами, олицетворяющими человеческие пороки. Воспоминание всплыло, когда пришло время называть свой аккаунт, — так Виталий стал Тюрликом.
Большой коммерческий успех пришел в 2024 году — на весенней персональной выставке «Сонный паралич» в галерее Ruarts работы Виталия, передающие ощущение бытия между сном и явью, оказались солдаут. Нелепые, странные, неправдоподобные сюжеты-перевертыши, возможные будто бы исключительно в искаженной и перекрученной действительности сонного паралича, сопровождались текстом: пословицами, выражениями и отдельными словами.
- RUARTS
- 100 000–250 000 ₽
Полина Уварова
Уваровой одинаково интересны и графика, и работа по металлу. Она вырезает лобзиком изящных латунных персонажей, похожих на детские рисунки, которые кажутся ожившими, когда фигурки отбрасывают тени.
Благодаря образованию (кафедра художественной обработки металла Академии Штиглица) и опыту в ювелирном искусстве Полина изящно гравирует и сохраняет в материальном объекте легкость скетча, изначально сделанного на бумаге. Сюжеты ее работ только на первый взгляд кажутся наивными: «Я рассказываю об уязвимости».
Полина Уварова. «Игры с быком». Латунь, выпиловка, гравировка, травление, пайка. 2024
Несколько работ Полины есть в коллекции основательницы проекта Masters Полины Бондаревой. А для соосновательницы архитектурного бюро Nowadays Натальи Масталерж латунная пара Уваровой «Девушка и башня» стала знаковой: та приобрела заброшенную водонапорную башню в Касимове и готовится к ее реставрации.
В мае 2025-го галерея Set Projects показала работы Уваровой на нижегородской ярмарке графики «Контур», а затем открыла «Долгое дыхание» — первую персональную выставку Полины в Москве.
Полина Уварова. «Год слепоты». Бумага, тушь, акварель. 20×29 см. 2024
Герои Полины — лев, носорог и волк — оказываются метафорой чувств: любви, трепета, неловкости, недолюбленности и обиды. А еще галерея выпустила дроп аксессуаров и украшений по дизайну Уваровой: кольца и серьги со звездами, а также броши с надписями вроде «хохотушка» или «любимый».
- SET PROJECTS
- 10 000–50 000 ₽
