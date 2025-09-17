С начала 2000-х вы собрали уникальную коллекцию гравюр конца XIX —начала XX веков. Более 3 000 листов были оцифрованы в коллаборации с Российской государственной библио­текой, и теперь в Интернет-музее гравюры каждый может посмотреть работы академика Валентина Серова, мирискусника Мстислава Добужинского и авангардистов Марка Шагала и Наталии Гончаровой. Как получилось, что вы ворвались в мир коллекционеров современного искусства?

Виталий: Мне кажется, я был коллекционером, именно когда собирал гравюры. Для меня это понятие означает труд, системный подход, включающий ­команду, консультантов, проверки. У моей коллекции есть четкое название — «Русская художественная гравюра от Матэ до наших дней» — и понятный принцип отбора. Потом, правда, меня заинтересовала гравюра западноевропейская, где я тоже открыл много тайн. А началось это помешательство с детства. В руки ко мне, двенадцатилетнему мальчику, в ­1970-е годы попала книга с работами Михаила Верхоланцева, которого называют «русским Дюрером». Помню как сейчас: такая зелененькая, изданная в Петербурге, тоненькая, небольшого размера. И пятнадцать лет назад мы совершенно не­ожиданно и чудесно встретились с самим Михаилом Михайловичем, к тому моменту уже академиком Российской академии художеств, — он-то и стал куратором моей коллекции. Но гравюра — тиражное искусство, поэтому очевидно, что она, как и графика, про­игрывает и всегда будет проигрывать живописи. Самая дорогая гравюра — а это был Пикассо — продана на мировом рынке всего лишь за миллион долларов. Вообще-то, я физик, да еще и ядерщик. А арт-сцена снобистская, не только в России, но и в мире: кто ты, откуда пришел, какое у тебя образование? Мы этот снобизм еще лет десять назад пробивали. И в современном искусстве я раньше совершенно ничего не понимал. А Катя помогла разобраться — и я втянулся.

Екатерина: Я родилась в городе Тольятти, в котором все крутилось вокруг «Автоваза» — современного искусства в Тольятти не было. Уже потом, во время учебы в Москве, в моей жизни появились музеи, выставки, галереи, лекции по современному искусству. Было ужасно интересно, почему одна работа стоит 100 миллионов долларов, а другая — 100 рублей и продается на Крымской набережной. Я пошла учиться в «Британку» на «Международные стратегии арт-бизнеса» и поняла, как мне близки работы женщин-художниц. И так в 2021 году я приобрела свою первую работу — «Выживут только любовники» Наны Тотибадзе. Потом понемногу продолжила покупать работы молодых художниц, которые тогда вписывались в мой допустимый внутренний бюджет: Женю Дудникову, Exantres, керамику Алины Золотых на blazar, большой холст Алисы Гореловой. А теперь могу позволить себе такие вещи, как графика Айдан Салаховой, керамика Ирины Кориной и Веры Светловой, вазы Ульяны Подкорытовой. Но молодых собирать не прекращаю, кого-то — чтобы поддержать, кого-то — потому что откликнулось сердце. Например, на последней ярмарке |сatalog| случилось мое новое открытие — Лана Морозова, мультидисциплинарная художница, которая работает с текстилем, вышивкой, металлом, керамикой. Там же я влюбилась в скульптуры Саши Нестёркиной. Виталий свои первые ­совриск-работы тоже купил на ярмарке: на blazar его удивили техникой исполнения фотографии Анастасии Млеко и Кати Селезневой из галереи Pennlab. Но вообще ему больше нравятся серьезные и «взрослые» работы, например городские пейзажи «митька» Владимира Шинкарева. А вот мне они не откликаются совсем.