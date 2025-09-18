Современное искусство в Петербурге: где и как смотреть

Современное искусство сегодня — многоуровневая и стремительно развивающаяся система. Ее «сцены» разнообразны: от крупнейших музеев и галерей до самоорганизованных пространств, где рождаются смелые эксперименты и появляются новые имена. Наблюдать за развитием искусства и важно, и увлекательно: оно отражает дух времени, реагирует на события вокруг нас и позволяет иначе взглянуть на привычные вещи. В этом гиде — галереи и пространства, где сегодня формируется облик современного искусства.
Особое место в этом культурном ландшафте занимают ярмарки — события, где за несколько дней в одном пространстве можно встретить практически всех актуальных художников, кураторов и галеристов. В Петербурге крупнейшей из них стала ярмарка искусства 1703. Однако ценность ее не только в масштабной экспозиции и широком обзоре новейшего искусства, но и в том, что здесь — в том числе благодаря годовой образовательной программе — постепенно формируется круг новых коллекционеров, заинтересованных в современном искусстве. Это, в свою очередь, дает стимул появлению неизвестных ранее имен и разнообразию направлений на художественной сцене.
ГАЛЕРЕИ
Пространства, где искусство всегда можно приобрести. Галереи сотрудничают с определенным кругом художников, предлагая как их новые работы, так и произведения из запасников. Сотрудничая с авторами без посредников, галереи гарантируют подлинность произведений и сопровождают сделки: от упаковки и транспортировки до страхования.
Влад Муханов, «Солнечный заяц», 2024. DiDi Gallery
Anna Nova
В этом году галерее исполняется 20 лет. Помимо выставок здесь проводят встречи с художниками, дискуссии и арт-медиации. Среди значимых достижений последнего времени — успех Александры Гарт, которую представляет галерея: в 2024 году она получила звание «Художницы года» по версии Cosmoscow. Осенью Anna Nova примет участие в биеннале частных коллекций и покажет выставку «Травма и перерождение» из собрания Зои Галеевой. Так кураторы продолжают разговор о роли коллекционера, начатый в 2021 году выставкой «Вещи» из собраний Сергея Лимонова и Дениса Химиляйне.
Ул. Жуковского, 28
Art of Foto
Проект основан в 2011 году, а в 2015-м открыл свое пространство в Петербурге. Галерея отдает предпочтение аналоговой черно-белой фотографии, включая альтернативные техники: цианотипию, линогравюру, монотипию. В последние несколько лет здесь прошли проекты знаковых петербургских авторов — Бориса Смелова, Леонида Богданова, Дмитрия Сироткина и показ уникального фотографического наследия Новой академии. Помимо выставок, галерея проводит обширную образовательную программу — встречи с художниками, лекции и кинопоказы. Для всех любителей пленки работает фотолаборатория, где фотографии можно проявлять и печатать вручную.
Большая Конюшенная ул., 1
DiDi Gallery
Основанная Ревазом Жванией в 2003 году DiDi Gallery — пространство, где встречаются легенды андеграунда и новые звезды современного искусства. Сохраняя фокус на авторах Ленинграда и Москвы 1950–1980‑х годов — от Евгения Михнова-Войтенко до Леонида Борисова, галерея открывает и новые имена — например, Сашу Браулова и Павла Плетнева. В середине октября галерея представит персональный проект Данила Дэге, одного из самых ярких молодых художников. Важным направлением работы остается формирование частных и институциональных коллекций: DiDi Gallery принимает участие в ярмарках современного искусства и инициирует партнерские проекты в разных городах России.
Большой Пр., В. О., 62
Выставка чилийского художника Карлоса Каньяса Jibarizar в Eggz Gallery, 2025
Eggz Gallery
В основе выставочных концепций галереи лежит контраст направлений: классики ленинградского андеграунда соседствуют здесь с экспериментальными проектами молодых авторов. Основанная меньше года назад, Eggz Gallery успела представить ранее малоизвестных зарубежных художников — например, чилийца Карлоса Каньяса, и открыть новые имена на российской сцене — например, Екатерину Ермолаеву и Марту Мартынову. Среди заметных проектов — исследование психических расстройств в коллаборации с Parazit Group и эксперимент художника Alesha, прожившего три недели «за стеклом» галереи, ведя круглосуточную онлайн-трансляцию. Впереди новые премьеры: осенью откроется персональная выставка Игоря Плотникова «Мясорубка».
Галерная ул., 19
Jessica Gallery
Новая галерея в культурном пространстве «Брусницын» носит имя своей основательницы, известной «галеристки на шпильках». Проект громко заявил о себе в прошлом году, получив приз за лучший стенд на ярмарке Cosmoscow 2024. Тогда галерея существовала только в поп-ап формате, но с января 2025 года ее можно посетить и офлайн. За это время здесь прошли новогодний панк-маркет искусства, выставка портретов самой Джессики авторства двадцати современных художников и несколько персональных проектов.
Кожевенная лин., 32
JOY Gallery
В противовес типичному для Петербурга контексту, галерея ориентируется на «радостное искусство» — яркие цвета, понятную фигуративность, неперегруженную абстракцию. Галерея сотрудничает с разными авторами — от представителей уличной волны до выпускников академий им. Штиглица и Репина и старшего поколения «музейных» художников. Прошедший летом большой групповой проект «Ты — мир» собрал работы DUSTO, Турбена, Максима Саввы и еще 25 петербургских авторов. Не уступают в разнообразии и медиумы — здесь соседствуют графика и живопись, скульптура и объекты из металла, пластика, фарфора, инсталляция и видеоарт, фотография и искусственный интеллект.
Петровская коса, 6
Matiush First, «Без названия», 2024. Jessica Gallery
KGallery
KGallery специализируется на искусстве XIX–XX веков, но иногда представляет и проекты современных авторов. Например, выставка «Случайный тираж», прошедшая в прошлом году под кураторством Ксении Бендиной и Александры Генераловой, «зарифмовала» печатную графику молодых художников с советскими произведениями 1960–1980-х годов. Помимо работ из коллекции основателей галереи, семьи Березовских, KGallery показывает произведения и из других частных собраний. Так, осенью здесь откроется выставка работ мирискусников из коллекции семьи Куниных.
Наб. р. Фонтанки, 24
MAISON25
Проект it-girl и экс-куратора Русского музея Евгении Сероусовой — это пространство, где лекции, арт-бранчи, выставки и презентации создают живой диалог между искусством, брендами и зрителем. Здесь реализуются выставочные коллаборации с современными художниками — например, проект Саши Рощина «Дом памяти», показанный во время ярмарки 1703, помогает коллекционерам понять, какие работы стоит включить в свою коллекцию.
Галерная ул., 17 (по записи)
Marina Gisich Gallery
Появление Marina Gisich Gallery можно считать точкой отсчета возникновения арт-рынка в Петербурге. На протяжении 25 лет галерея остается одной из самых успешных и влиятельных в области современного искусства в Петербурге. Летний сезон 2025 года отметился особенно насыщенной программой — надувные фигуры Ивана Горшкова на фасаде здания на Фонтанке, юбилейные выставки «Река времен не терпит льда» под кураторством Александра Дашевского, совместная с pop/off/art экспозиция Виталия Пушницкого «Студии. Ожидание» в Анфиладе Музея архитектуры им. Щусева в Москве — новые проекты анонсировали чуть ли не раз в неделю.
наб. р. Фонтанки, 121
Masters gallery на Левашовском хлебозаводе
Masters Digital Gallery — часть экосистемы искусства Полины Бондаревой, дополнившая офлайн-школу, онлайн-курсы и книжный магазин. Изначально пространство задумывалось как платформа для проектов на стыке искусства и технологий, но сегодня предлагает более разнообразный выбор — от первых выставок молодых художников до работ признанных авторов, таких как Вика Бегальская и Александр Вилкин. Этим летом главным событием стал «Семейный альбом» Владимира Куприянова.
Барочная ул., 4А
MYTH Gallery
Относительно молодой, но уже прочно утвердившийся на петербургской арт-сцене проект Ольги Профатило и Юлии Вяткиной. Открытая в 2019 году в Санкт-Петербурге, галерея объединяет выставки авторов уже признанных, но в то же время не «забронзовевших» (весной 2025‑го здесь показывали современных классиков — объединение «Провмыза»). Ключевой принцип кроется в расшифровке названия — My Young True Heroes. Стенами здания на улице Чайковского MYTH не ограничивается — летом в рамках биеннале частных коллекций организовали показ собрания современного искусства архитектора Марии Фильштинской в Москве.
ул. Чайковского, 61
Сергей Горшков, «Золушка», 2025. Marina Gisich Gallery
NameGallery
Начинали в 2011 году с показа ключевых представителей современного петербургского искусства, а затем открыли арт-объединение «Север‑7» — теперь уже тоже своего рода классиков. Здесь выставлялась Маша Ша, Ася Маракулина и Анна Андржиевская. Сегодня галерея стабильно представляет узнаваемых и востребованных авторов.
Большая Конюшенная ул., 2
Nikolay Evdokimov Gallery
Настоящая квартирная галерея, открытая в 2020 году куратором Николаем Евдокимовым в просторной квартире на Кирочной улице в центре Петербурга. Формат домашнего салона дает возможность увидеть, как искусство будет выглядеть в частном интерьере. Выбор художников разнообразен — от лиричной Светы Исаевой до экспрессивного Андрея Семенова. Галерея участвует и в коллаборациях, среди которых, например, выставки в музеях Набокова и Достоевского.
Кирочная ул., 19
Open You Gallery
Проект Open You Gallery представляет молодых художников, которые еще не успели стать «известными», но уже притягивают внимание — например, кинематографичный Андрей Дюдя Сарабьянов и дуэт «ЮН-Н‑1». Галерея активно работает в формате pop-up, превращая отели, рестораны и шоурумы в выставочные площадки и тем самым разрывая привычные рамки экспозиционной практики. В мае 2025 года Open You Gallery участвовала в новой ярмарке фотографии «Контур. Фото» в Нижнем Новгороде, а сейчас готовится к открытию в новом пространстве на Чехова, 9, в Санкт-Петербурге.
Ул. Чехова, 9
Егор Федоричев, объект из серии «Лебединое озеро», 2024. MYTH Gallery
Pop-Up Gallery
Основанная арт-менеджером Катей Поповой в 2022 году Pop-Up Gallery изначально размещалась в особняке на Английской набережной. Сегодня проект действительно соответствует своему названию и живет «от выставки к выставке», меняя локации и превращая город в свою сцену. Этим летом он представил камерную и нежную выставку Марии Иньковой в студии SUITE на набережной канала Грибоедова. Внимание родителям! Большинство мероприятий Pop-Up Gallery подходит для посещения с детьми.
Sobo Gallery
Проект, запущенный в мае этого года художниками и кураторами Александром и Лизой Цикаришвили — сооснователями арт-объединений «Север‑7» и «Цветы Джонджоли». Галерея ориентирована на групповые выставки и открытие новых имен. В ближайших планах — выставка Маресия Иващенко из Владивостока. К каждому проекту команда придумывает небанальную параллельную программу, сочетая музыку, театр, кино и перформанс.
Моховая ул., 27–29
«Люда»
Художник и куратор Петр Белый открыл галерею в 2008 году на Моховой. С тех пор «Люда» несколько раз меняла адреса и сейчас расположилась на последнем этаже арт-центра «Пушкинская‑10». Вкус и чутье Петра открыли широкой публике многих авторов — например, Алису Гвоздеву, Марину Каверзину и Елену Филаретову. Некоторое время здесь показывали выставки — в основном коллективные, например, Sad Sad Tropics «Цветов Джонджоли» или «Идиот в поисках бога». Сейчас пространство меняет формат: зрителей ждет открытое хранение и выездные выставки.
Пушкинская ул., 10, корпус В,
7-й этаж
Дмитрий Сироткин «Эмитаж», 2024, Nikolay Evdokimov Gallery
«Охра»
Галерея ориентируется на фиджитал-искусство, где цифровые технологии органично объединяются с физическими объектами. Здесь выставляются как молодые авторы, экспериментирующие с цифровыми медиа, так и художники, работающие в более привычных техниках. В числе участников — Серафима Сажина, Роман Ходырев из арт-группы Parazit, проектом которого открывали «Охру», Антонина Фатхуллина и Вильгений Мельников, участвовавшие в выставке «Бестиарий XXI века. Трансформации».
Кожевенная лин., 30
«Палаты»
Галерея «Палаты» специализируется на функциональном современном искусстве — все представленные здесь предметы не только радуют глаз, но и служат в быту — будь то изящные керамические сосуды Наталии Макаровой или гобелены Екатерины Громовой. Основанная Юлией Лобойко в Санкт-Петербурге в 2020 году галерея проводит экспедиции по российским регионам в поисках русской идентичности, уникальных ремесел и авторов. Так, отобранные по open-call авторы этой весной стали участниками выставки «Олицетворение» — о том, как абстрактные идеи и чувства превращаются в четкие образы. За пять лет своей работы «Палаты» приняли участие во многих крупных ярмарках мира, включая blazar, 1703 и ART021, а в 2025 году стали первой галереей, официально представляющей Россию на ярмарке PAD в Париже, Collectible в Брюсселе и Нью-Йорке.
Малая Зеленина ул., 1/22
«ФотоДепартамент»
Сообщество и пространство, исследующее современную фотографию во всех ее проявлениях: от искусства и медиа до цифровых технологий. В качестве галереи «ФотоДепартамент» участвует в ярмарках и проводит выставки — например, персональную экспозицию Ирины Иванниковой «Игра в пустоту» в Новой Голландии или работы петербургских фотографов на «Контур. Фото». В «Бертгольд Центре» объединены читальный зал, шоурум принтов и выставочная площадка. Образовательные лаборатории (включая работающую сейчас «Петербург в объективе молодых») направлены на поиск новых художественных стратегий, средств и авторов, занимающихся фотографией.
Гражданская ул., 13–15, 1-й этаж
«Точка»
Первая в России площадка, посвященная архитектурной фотографии, открылась в 2020 году в составе библиотеки и арт-резиденции «ШКАФ». Курирует пространство Владимир Фролов — искусствовед, архитектурный критик, директор издательского дома «Балтикум». Представленные здесь проекты — например, выставка «Конструктивизм в объективе Бориса Демидова» — интерпретируют архитектуру с помощью фотографии, представляя города и архитектурное пространство как художественный образ.
Ул. Маршала Тухачевского, 31
ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОСТРАНСТВА
Площадки без постоянного набора художников. Экспозиции здесь формируются под конкретные проекты: от кураторских инициатив до коллабораций с разными авторами и организациями. Это место для знакомства с новыми именами, темами и нестандартными формами показа.
Flux
Выставочное пространство в Шуваловском парке — месте, достаточно неожиданном для современного искусства. Первая выставка, «Земля» Алены Ковалли и Виктории Кравцовой, созданная в партнерстве с DiDi Gallery, сразу собрала петербургскую арт-среду и привлекла внимание к локации. С тех пор здесь открыли всего только одну экспозицию — проект развивается в неторопливом темпе, делая ставку на редкие, но тщательно продуманные события.
Поселок Парголово,
ул. Вологдина, 1А
Павильон «Гаража» в Новой Голландии
Самый крупный временный объект на острове Новая Голландия стал площадкой для встреч и экспериментов. Здесь проходят лекции о современной культуре, философии и кино, а также выставки, которые превращают пространство в центр притяжения арт-среды. Этим летом галерея Jessica отметила здесь свой первый день рождения, представив работы всех своих резидентов и создав сюрреалистичный луна-парк, в котором реальность смешалась с игрой и фантазией.
Екатерининское собрание
Историческое здание на набережной канала Грибоедова стало площадкой для временных выставок и смелых коллабораций. Прошлым летом здесь одновременно открылись четыре проекта: «Невозможная дискотека» Сообщества Современных Сибирских Художников, «Рамки места и времени» Виктории Мухонько, «Место встречи с Другим» Альберта Котова и Иннокентия Людевига-Чернецкого и My Limbo Land Ирины Задорожной. Важная часть программы — партнерские проекты, например «Каморка с путти» с Marina Gisich Projects и сайт-специфик Mystery Tour с Open You Gallery.
Наб. кан. Грибоедова, 88–90
Экспозиционное пространство в Лахта Центре
Премьера новой событийной площадки внутри делового комплекса Лахта Центр была действительно громкой: летом здесь показывали избранное искусство из Корпоративной коллекции Газпромбанка. Главные имена и работы современного отечественного современного искусства, от Эрика Булатова до дуэта МишМаш, и конгениальность площадки, вступающей в диалог с экспозицией, заявили пространство как важное место притяжения зрителей и арт-сообщества.
Высотная ул., 1. МФК Лахта Центр, вход 11, 5-й этаж. Регистрация на мероприятия на сайте lakhta.center
НеНеМу
Негосударственный нерусский музей — по сути крошечная мастерская, из которой Александр Дашевский и Рубен Монахов сделали площадку городского масштаба. Здесь проходят двухдневные выставки — например, «Салон отверженных собак», в котором показывали четвероногих, не попавших на большую выставку в Мраморном дворце. Молодые авторы создают тотальные инсталляции, а посетителей встречают фирменным коктейлем, обещающим «повысить восприимчивость к искусству».
Ул. Белинского, 6 (во дворе)
Работа Керима Рагимова. Мастерская НеНеМу (Негосударственный нерусский музей)
«Сарай»
Во дворе Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме работает камерная галерея, которую сейчас курирует художник и куратор Петр Белый. Здесь он развивает цикл выставок «Было \ Не было», посвященных «маргинальным художникам в переходных жизненных ситуациях», как формулирует сам Петр. Экспозиции обновляются не реже, чем раз в полтора месяца. Среди недавних проектов — абстракции Анастасии Москалевой, которые мог бы оценить агент Купер, проект Елены Слобцевой, превративший галерею в компьютерный салон, и сюжеты Татьяны Подмарковой, переворачивающие космогонию с ног на голову на фоне выгоревших пейзажей.
Литейный пр., 53 (вход через арку и Шереметевский сад)
«Стрит-арт хранение»
Мощная институция со своим выставочным пространством в «Севкабель Порту» — единственная в России, где коллекционируют и исследуют искусство «уличной волны». Здесь собраны работы ключевых российских художников, работающих на улице, — от Паши 183 до Турбена, — чьи проекты формируют главный тренд начала 2020‑х. Попасть сюда в любой момент не получится — для посещения нужно записаться на экскурсию. Зато не придется недоумевать «что же это такое?» — все объяснят научные сотрудники хранения.
Кожевенная лин., 40Е, 2-й этаж
Поп-ап проект «Фабрика лимонной кислоты»
Новое пространство современного искусства в бывшем заводском помещении за домом Перцова открыла Полина Слепенкова — в прошлом арт-директор галереи Anna Nova. Когда‑то здесь действительно производили лимонную кислоту — в зале до сих пор стоит дореволюционный чан. Проект стартовал выставкой «Сибирская готика» Сообщества Современных Сибирских Художников. Планирование пока краткосрочное: до зимы пройдут еще несколько проектов, а дальше здание, возможно, снесут. Стоит успеть увидеть!
Лиговский пр., 52Б, ворота 40
«Цифергауз»
В самом сердце Новой Голландии, в стенах исторического цейхгауза, уже пять лет работает галерея, ставшая одной из ключевых платформ Петербурга для медиахудожников со всего мира. Обычно здесь представлены смелые эксперименты с цифровыми технологиями, но бывают и исключения — например, прошлогодний проект Павла Кира, обратившегося к аналоговой технике для того, чтобы вступить в диалог с работами Рене Магритта, Казимира Малевича, Сергея Параджанова и Густава Климта.
Наб. Адмиралтейского кан.,
2И, корп. 12
САМООРГАНИЗАЦИИ
Независимые некоммерческие площадки, работающие на принципах инициативы и энтузиазма участников. Иногда они частично окупают деятельность за счет продажи билетов, но чаще существуют благодаря поддержке сообщества. Здесь можно увидеть новые имена и экспериментальные проекты, которые еще не дошли до галерей и крупных коллекций.
Фрагмент экспозиции «Добро пожаловать в тупик» в галерее FUTZ, 2025
FUTZ
Artist-run пространство создал междисциплинарный художник Вася Финогенов. Какое‑то время оно находилось в одноместном номере гостиницы Azimut. Сейчас проект переехал, но сохранил камерность и неконвенциональность локации. Пытаясь преодолеть собственный скептицизм и сопротивление сложившейся среды, здесь показывают молодое искусство — например, в рамках недавней выставки «Все еще не дети» в коллаборации с проектом «ИЗО» под кураторством Васи Финогенова и Артема Мигована.
Ул. Академика Лебедева, 12
Zerno
Проект от команды фотолофта «Маяк» объединяет выставочное пространство и место для общения о фотографии. Здесь экспонируют и продают авторские работы по доступным ценам, а также проводят творческие встречи, мастер-классы, кинопоказы и аукционы. Миссия галереи — показать разнообразие современной авторской фотографии: рядом с признанными мэтрами вроде Андрея Чежина и Александра Черногривова здесь можно увидеть смелые эксперименты молодых авторов — например, Александра Лапардина.
Моховая ул., 27–29
«Гараж»
Небольшое пространство на Васильевском острове художница Марина Абаджева открыла в мае этого года — оно расположено буквально в гараже-ракушке. Здесь показывают только видеоарт и документацию перформансов: например, акции Серафимы Сажиной и самой Абаджевой «Шкурка готова!». Основательница пространства считает эти жанры самыми уязвимыми: их сложно экспонировать и донести до зрителя, — поэтому проект стал своего рода площадкой по сохранению этого эфемерного вида искусства.
13-я лин. В.О., 80, к. 2 (гараж рядом с домом)
«Двор культуры»
Это не опечатка: галерея действительно расположена во дворе между заброшенными домами на «Нарвской». Осенью 2024 года инициатор проекта увидел в рядах выбитых окон готовый прототип выставочного пространства и пригласил художников заполнить его работами, организовав таким образом бессрочную экспозицию «Сквозь бетон». Здесь доминирует стрит-арт — недавно одну из стен совместно расписали Павел Безор и Олег Кузнецов из Москвы. Кроме уличного искусства, выставляют инсталляции, объекты и холсты. Экспозиция постоянно меняется — разрушающиеся в открытом пространстве работы заменяются новыми.
Турбинная ул., 9–11
Анна Седова, из серии «Идолы и ключи», 2021. «Двор культуры»
Студия-резиденция «Непокоренные»
Десять открытых мастерских и выставочный зал расположены в здании бывшего ракетного завода — пространство работает уже 17 лет и стало важной точкой притяжения для молодых художников. Здесь выставляют либо резидентов, либо авторов, которых коллегиально выбирают организаторы. Среди участников — Иван Плющ, Ирина Дрозд, Илья Гапонов, Семен Мотолянец. За годы существования через студии прошло более ста художников, а проект остается одной из ключевых самоорганизованных площадок Петербурга.
пр. Непокоренных, 17/4
НИИ PARAZIT
База одноименного творческого объединения на улице Рентгена, существующая вопреки идеологии «паразитов», предполагающей захват чужих пространств. Регулярные персональные и коллективные выставки собирают участников объединения — художников, работающих в разной технике и направлениях: от Шишкина-Хокусая и Керима Рагимова до Стаса Багса и группировки KAROZICH. Формат остается максимально свободным и экспериментальным, не подчиняясь галерейным правилам и институциональным нормам.
Ул. Рентгена, 4
«Поляна»
Пространство открылось в мастерской художника Ильи Шалашова рядом с метро «Приморская» в январе этого года. Его предшественником был проект «Монолог» в галерее «Б12» на Биржевой линии, где сформировалась группа художников — в основном металлистов, но не только — существующая на принципах самоорганизации. Здесь проводят коллективные и персональные выставки: в августе, например, показали проект Антона Батанова «Сдается комната». Пространство живет интенсивной жизнью — дополняя выставки поэтическими вечерами, дискуссиями и событиями для сообщества.
Пер. Каховского, 5б
«Подпространство»
Новый проект Веры Светловой и Александра Недера появился совсем недавно, но уже активно заявляет о себе. С февраля здесь успели провести четыре выставки и одну кинопремьеру. Последним событием стал проект Семена Мотолянца «Икарус» — серия повторяющихся кадров, увиденных усталым взглядом пассажира в разных автобусах.
Наб. р. Фонтанки, 32/1. Код 02018в
«Салон Красоты»
Выставочное пространство и кураторский проект художника Романа Круглова. Название иронизирует над локацией: вокруг расположены кабинеты, где оказывают услуги в сфере красоты. История проекта началась с выставки «Шаверма по-питерски», а затем экспозиция обновлялась уже шесть раз. Здесь показывали тактильные работы Екатерины Бердюгиной, Defile «Цветов Джонджоли» и Наташи Крымской, а также глиняные рельефы Антона Левина.
Наб. р. Фонтанки, 84
ИНСТИТУЦИИ
Центры культуры широкого профиля, где проходят выставки, спектакли, концерты, кинопоказы, лекции или целые фестивали. Купить произведение здесь не получится, зато можно увидеть его в широком культурном контексте, понять, как оно взаимодействует с другими видами искусства, и заметить, каких художников поддерживают крупные институции.
Людмила Фридман, Настя Вержбицкая. «Коды нитей». Выставка «Crypto / Ферма» центра Art & Science Университета ИТМО
Музей Иосифа Бродского «Полторы комнаты»
Музей сегодня выполняет не только мемориальные функции — здесь также регулярно показывают современное искусство. Все началось с выставки Лизы Бобковой, создавшей серию работ на неглазурованном фарфоре, вдохновленных стихами поэта. Сейчас в пространстве представлена инсталляция Александра Бродского Idea Fissa («навязчивая идея») — пример тонкого и уважительного совмещения актуальных форм и исторического контекста.
ул. Короленко, 14
Дом Радио
Междисциплинарный культурно-просветительский центр, созданный по инициативе дирижера Теодора Курентзиса, объединяет камерные концерты экспериментальной музыки и выставки с широким спектром участников — от мэтров современного искусства, таких как Эрик Булатов и Илья Кабаков, до выпускников ИТМО и даже самого юного из заметных петербургских художников — десятилетнего Гарта Штапакова.
Невский пр., 62
Новая Голландия
Рукотворный остров и один из главных культурных центров Петербурга. Здесь находится галерея медиаискусства «Цифергауз», павильон «Гаража» с выставками, лекциями и публичными событиями, а во дворе «Бутылки» работает сцена Летнего театра, где проходят аншлаговые спектакли и концерты новых композиторов. На всей территории проекта устраивают мультидисциплинарные фестивали — например, мероприятия фонда «Антон тут рядом».
Центр Art & Science Университета ИТМО
Магистерский курс ИТМО объединяет искусство, науку и технологии, показывая выпускные проекты студентов и проводя партнерские выставки. Летом центр, который стремится к диалогу художественного и научного сообществ, открыл сразу два проекта. В ГМЗ «Царское Село» прошла выставка «Crypto / Ферма», включившая семь инсталляций о коммуникации человека с природой и историческим наследием в научной парадигме, а в Михайловском замке представили «Машины эмпатии» — интерактивные инсталляции, роботические системы, биологические объекты, тактильные карты и многое другое.
Биржевая лин., 16 (вход с Биржевого пер.)
ОБЪЕДИНЕНИЯ
Группы художников, связанные общими идейными или эстетическими ориентирами. Авторы — от молодых до признанных — могут работать как над совместными, так и над индивидуальными проектами. Здесь можно лично познакомиться с художниками, узнать об их практике из первых уст и приобрести работы авторов на раннем этапе карьеры по более демократичной цене.
PARAZIT
Объединение выросло из «Товарищества Новых Тупых», которое в 2000 году создали Вадим Флягин и Владимир Козин. Это, пожалуй, самая демократичная арт-группа — здесь нет кураторов, правил и институциональных рамок. Художники «захватывают» любые городские пространства и превращают их в выставочные площадки. В сообществе числится чуть ли не половина современных петербургских авторов, а разрыв между самым молодым и старшим участником — более 40 лет.
«Цветы Джонджоли»
Объединение «Цветы Джонджоли», созданное Александром и Лизой Цикаришвили, отчасти наследует группе «Север‑7», но развивает и собственный язык. Эстетический принцип участников — от анонимного художника Грехта до приглашенных участников Константина фон Рибена и Юлии Мортис — культурный тропикализм: активное усвоение всех внешних влияний для выявления собственной, локальной идентичности. Основной метод — коллаж, а ключевой медиум — текстиль. Базой служит Sobo Gallery, но проекты регулярно появляются и на других площадках.
ЛЕНД-АРТ
Искусство, которое создается и выставляется вне привычных залов и галерей — в природной среде, зачастую превращая сам ландшафт в часть произведения. Здесь можно увидеть масштабные работы в их естественном контексте и оценить проекты, которые не всегда поддаются «переносу» в частную коллекцию, но могут быть реализованы по заказу.
Антонина Фатхуллина. Диптих «Скажи по-другому», 2021. Металл, сварка (фрагмент). Проект Art Safari на берегу Медного озера. Коллаборация загородного отеля We Lodge, DiDi Gallery и консультационного бюро Existe Burо
«Арт Сафари»
Проект-коллаборация загородного отеля We Lodge и консультационного бюро Existe Buro, к которому в этом году присоединилась команда Marina Gisich Gallery. Звездные резиденты галереи — от Константина фон Рибена и Александра Шишкина-Хокусая до Петра Белого и Татьяны Ахметгалиевой — создали эксклюзивные site-specific-объекты для экспозиции на берегу Медного озера и показали свои знаковые работы, которые живописная локация наполнила новыми интерпретациями.
Красненькая биеннале
Проходит на берегу реки Красненькой по нечетным годам, а по четным устраивается антибиеннале. Художники работают с уникальной средой — одновременно природной и индустриальной. Здесь показывают инсталляции, интерактивные объекты, перформансы и проводят прогулки с медиациями. Среди главных тем — экология, социальные вопросы и «магический поворот». Среди участников этого года — Лиза Хорева, Степан Терещенко, арт-группа «Соавторы» и еще более 100 художников и объединений.
Общественное пространство «Бенуа 1890»
Новая глава молочной лесной фермы Юлия Бенуа. Здесь соседствуют ресторан, школа, магазин и сад искусства, в котором показывают произведения современных художников и проводят лекции. Этим летом AIKI ART и Marina Gisich Gallery представили здесь масштабные объекты Константина фон Рибена для выставки «Хроноалхимия».
Тихорецкий пр., 17, лит. Б
ЯРМАРКИ
Масштабная витрина современного искусства, где в одном месте сконцентрированы галереи, объединения и независимые художники. Это идеальная площадка для приобретения искусства: здесь можно в реальном времени сравнить цены или собрать серию работ одного автора, не перемещаясь по десяткам площадок.
Ярмарка искусства 1703
Ярмарка искусства 1703 впервые прошла в ЦВЗ «Манеж» в 2022 году и с тех пор успела вырасти в крупнейшую петербургскую площадку для приобретения современного искусства. Благодаря поддержке организатора — ПАО «Газпром» — проект развивается последовательно и стремительно. Сегодня здесь соседствуют крупные галереи и молодые пространства, а некоммерческая секция «Коллекции» показывает редкие произведения из частных собраний. Лекции и дискуссии программы годового лектория помогают зрителям освоить язык современного искусства и внутреннюю логику арт-рынка, постепенно формируя круг новых коллекционеров.
Third Place Art Fair
Third Place Art Fair проходит в начале осени в культурном пространстве «Третье место». В этом году выбрана тема «Соавторы», работы на которую представят, как обычно, только независимые художники, без посредничества галерей. Участвуют сто авторов из разных городов России и ближнего зарубежья, среди которых как начинающие художники, так и известные публике фигуры.
PAF
PORT ART FAIR проходит в «Севкабель Порту» с 2023 года и быстро стала одной из ключевых ярмарок Петербурга. Куратор проекта Анна Заведий делает ставку на демократичный подход: здесь можно найти как работы галерейного уровня стоимостью свыше миллиона рублей, так и доступные предметы декоративно-прикладного искусства. В этом году ярмарка сделала акцент на последних, заполнив стенды авторской керамикой и текстилем.
ЧАСТНЫЕ ФОНДЫ
Владимир Абих, «Вот и поговорили». «ДК Громов»
Limonov Art Foundation
Проект коллекционера Сергея Лимонова, поддерживающий современное искусство, независимых авторов и кураторов. В феврале в здании бывшего завода Разина прошла первая и пока единственная выставка — пространство пришлось закрыть на реконструкцию. Основной экспозицией стала масштабная инсталляция «Сказка. Сон» анонимного художника Грехта — участника группы «Цветы Джонджоли» и резидента Jessica Gallery, — подготовленная под кураторством исполнительного директора фонда Анны Якубовой.
Курляндская ул., 48
«ДК Громов»
Арт-пространство коллекционера Игоря Суханова быстро стало одной из ключевых точек петербургской арт-сцены. Проект работает на стыке частной инициативы и живой арт-среды: коллекционер создает выставки на основе собственного обширного собрания и с участием других частных коллекционеров. Пространство известно своими встречами, которые собирают художников, кураторов и коллекционеров Петербурга. Сейчас здесь можно увидеть масштабную фото- видеовыставку «Переколлекция», под кураторством Семена Мотолянца и Игоря Суханова, демонстрирующую 400 работ, по которым можно проследить развитие отечественной фотографии.
Ул. Громова, 4
Комментарии (0)