Современное искусство в Петербурге: где и как смотреть

Anna Nova

В этом году галерее исполняется 20 лет. Помимо выставок здесь проводят встречи с художниками, дискуссии и арт-медиации. Среди значимых достижений последнего времени — успех Александры Гарт, которую представляет галерея: в 2024 году она получила звание «Художницы года» по версии Cosmoscow. Осенью Anna Nova примет участие в биеннале частных коллекций и покажет выставку «Травма и перерождение» из собрания Зои Галеевой. Так кураторы продолжают разговор о роли коллекционера, начатый в 2021 году выставкой «Вещи» из собраний Сергея Лимонова и Дениса Химиляйне.

Ул. Жуковского, 28

Art of Foto

Проект основан в 2011 году, а в 2015-м открыл свое пространство в Петербурге. Галерея отдает предпочтение аналоговой черно-­белой фотографии, включая альтернативные техники: цианотипию, линогравюру, монотипию. В последние несколько лет здесь прошли проекты знаковых петербургских авторов — Бориса Смелова, Леонида Богданова, Дмитрия Сироткина и показ уникального фотографического наследия Новой академии. Помимо выставок, галерея проводит обширную образовательную программу — встречи с художниками, лекции и кинопоказы. Для всех любителей пленки работает фотолаборатория, где фотографии можно проявлять и печатать вручную.

Большая Конюшенная ул., 1

DiDi Gallery

Основанная Ревазом Жванией в 2003 году DiDi Gallery — пространство, где встречаются легенды андеграунда и новые звезды современного искусства. Сохраняя фокус на авторах Ленинграда и Москвы 1950–1980‑х годов — от Евгения Михнова-­Вой­тенко до Леонида Борисова, галерея открывает и новые имена — например, Сашу Браулова и Павла Плетнева. В середине октября галерея представит персональный проект Данила Дэге, одного из самых ярких молодых художников. Важным направлением работы остается формирование частных и институциональных коллекций: DiDi Gallery принимает участие в ярмарках современного искусства и инициирует партнерские проекты в разных городах России.

Большой Пр., В. О., 62