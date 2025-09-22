Сверхновые художники. Ностальгия

Мультимедийная художница из Красноярска (архитектор по образованию!) называет свои проекты «замудренными анекдотами» и радуется, когда кто-то еще находит их смешными: «Возможно, через свои рисунки я ищу единомышленников, с которыми можно было бы поразгонять всяческие ­безумные идеи». Герои живописной графики Рыбаковой — средневековые принцессы и рыцари в розовых замках, печальные гиганты, текстильные монстры и ласковые овощи. Последние — особый хит: серию «Добросердечные земляничные ухмылки» на одноименной выставке в галерее «сцена/szena» летом 2024-го раскупили почти полностью. На ярмарке |catalog| Рыбакова создала для галереи зимнюю серию — и снова солдаут.

«Овощная» история началась еще в Красноярске, с первой музейной выставки Анастасии в красноярском музейном центре «Площадь Мира». Проект занял четыре зала и был посвящен одушевлению овощей — художница изобразила их эмоции и довела эмпатию зрителя до абсурда. Куратор и искусствовед центра Оксана Будулак вспоминает: «Когда я познакомилась с Настей, у нее за плечами было соло-шоу в трехметровой галерее из картона и маленькие рисунки. Она предложила концепцию про сознание овощей и фруктов в духе объектно-­ориентированной онтологии — очень в духе сибирского искусства, уволилась с работы, полгода создавала огромные холсты — и в итоге шокировала красноярскую публику так, что выставку обсуждали целый год».

Герои работ Рыбаковой не только милые сельдереи. На персоналке 2024 года в казанской «Смене», организованной галереей Shift, Анастасия показала серию Sirena, вдохновленную историями о русалках и затонувших кораблях. А в 2025 году художница вышла на новый уровень: в Музее Вадима Сидура, филиале ММОМА, состоялась ее первая интервенция в музейное пространство в Москве — «Цветочек в полуденной истоме». Трогательная графика Рыбаковой с утомленными летним зноем цветами встретилась с по-модернистски грубоватыми цементными цветами классика советского искусства Сидура. Кроме того, Анастасия не ограничивается уже оцененной коллекционерами графикой и производит трехмерные арт-объекты. На выставке-воспоминании о каникулах на даче под родным Красноярском «Одно высоченное дерево и четыре крыла» в галерее «Триумф» показали ее инсталляцию в виде старой дачной кровати и текстильных веток, подвешенных под потолок.