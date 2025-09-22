Сверхновые художники. Ностальгия

Интернет-культура нулевых и десятых, детские воспоминания и сюжеты старых фотографий — любимые темы для этих сверхновых представителей ультрасовременного искусства. Кто-то из них выбирает стилевые эксперименты, а кто-то, наоборот, обращается к опыту прошлого.
Дарья Денисова/DASHKAMONASHKA
Сюжеты восходящей звезды ультрасовременного российского искусства — неловкие моменты и неожиданные дефекты в нарочито гламурных образах.
Дарья Денисова/ dashkamonashka. Bridal service. Холст, масло. 90×70 см. 2023
Сюжеты восходящей звезды ультрасовременного российского искусства — неловкие моменты и неожиданные дефекты в нарочито гламурных образах. Две блондинки, одетые в духе Пэрис Хилтон из 2004 года, смотрят на зрителя с холста. Все хорошо, но если присмотреться, то у одной как будто «поехал» глаз, а у другой «двоится» улыбка. Застрявший в зубах листик салата, неудачная подтяжка лица, каблук, прилипший к полу из-за разлитого клея, — милые и немного пугающие несовершенства. На прошлогодней Cosmoscow стенд галереи fābula мимикрировал под опенспейс, а живопись Дарьи с портретами офисных яппи с поплывшими чертами лица добавляла корпоративного безумия (диптих ladies and gentlemen продавали за полмиллиона рублей!). Там искусство dashkamonashka смогли оценить серьезные коллекционеры, а вот Сергей Лимонов прозорливо начал покупать ее работы еще несколько лет назад: «Мне нравится. Показываю другим. Кто-то благостно улыбается мне в ответ: “Ну-у-у, интересно…” Думают, что у меня нет вкуса, много денег и лучше бы я их отдал на покупку Краснопевцева и Кошлякова. Однако наконец-то до арт-сообщества стала доходить оригинальность автора».
- fābula
- тиражные принты на кружках 20 000 ₽, живопись 180 000–200 000 ₽
Саша Кокачева
В основе живописных работ Кокачевой — найденные фотографии из семейных архивов и социальных сетей. При этом изображения человеческих фигур на картинах теряют свое сходство с первоисточниками и начинают напоминать скорее призраков — порождения абсурдной охоты за прошлым.
Саша Кокачева. «Дельфин и русалка». Холст, масляная пастель, аэрозоль. 80×100 см. 2023
Выпускница петербургской Академии художеств и резидент студии «Непокоренные» пополнила пул художников институциональной галереи Anna Nova, где в марте 2025-го показали персональный проект Кокачевой «Это ловушка. Это место — нигде, и это навсегда», посвященный лиминальности пространства и феноменологии времени. Осенью галерея выпустит каталог художницы.
В 2024 году Саша сделала выставку «Синкопа»: в московской Sistema Gallery была продана большая часть работ, а остальные галерея показала на ярмарке в Стамбуле. Кокачева нарасхват — помимо солдаута на весенней ярмарке |catalog| ее выбирают в личные коллекции основатели арт-сообществ новой волны «Север-7» и «Цветы Джонджоли» Лиза и Александр Цикаришвили, а также независимые кураторы ярмарки Port Art Fair.
- Anna Nova
- 30 000–400 000 ₽, Средняя цена за работу 200 000–300 000 ₽
Никита Кроко
Работа Никиты Кроко с овечками, за которую развернулась борьба светских дам на декабрьской ярмарке |catalog| 2024, — возможно, самое милое, что было сделано в российском современном искусстве за прошлый год.
Никита Кроко. Counting sheep / Dream Casino. Холст, масло. 190×90 см. 2025
Не все сразу поняли (или сделали вид), что Никита — сын Ксении Соловьевой, бывшего главреда журналов Tatler и Vogue. Кроко окончил King’s College в Великобритании, после стажировался в аукционном доме Phillips, где познакомился с арт-консультантом Александром Бланарем, который сейчас и представляет художника в галерее Serene. Три года назад произведения Никиты можно было увидеть в уже закрывшейся галерее Hide — тогда это был достаточно мрачный неоэкспрессионизм в духе Баскии и Базелица, но настоящий успех пришел с новыми работами на тему детства. Именно их можно найти в собрании коллекционера и основателя Центра современного искусства «Сияние» в Апатитах Андрея Малахова, а вот у бывшего главреда L’Officiel Эвелины Хромченко имеются и ранние работы Кроко. В конце мая 2025-го у Никиты открылась первая персональная выставка Moments of lucid dreaming в пространстве магазина Peak Souvenir в Столешниковом переулке: Кроко показал холсты с плюшевыми игрушками и дикими зверями, а также уже ставшими фирменными овечками — больше половины работ были проданы.
- Serene
- Графика 40 000–50 000 ₽, холсты 150 000–200 000 ₽
Саша Лемиш
Главный адепт постинтернет-искусства сочетает в своих живописных работах хоррор-эстетику и образы массмедиа-культуры.
Саша Лемиш. Love is sweet. Цифровая живопись. 2024
Его персональная выставка Drop Out в музее современного искусства Art4 весной 2024-го завершилась солдаутом. Еще бы: вместо поверхностных картинок с дарковой интернет-эстетикой Саша предложил переосмысление протоабстрактных работ импрессиониста Клода Моне (тоже своего рода панка конца XIX века). Лемиш обратился к серии «Кувшинки», создавая постабстрактные живописные полотна с отсылками к эстетике нейросетей и цифровой живописи.
В марте 2025-го соло-шоу художника под поэтичным и абсурдным названием «Сколько лет прошло, а ты ни капельки не изменилась, всё такая же красивая, даже завидую. Надеюсь, не забыла про меня» прошло в галерее fābula. В этом мультимедийном проекте Саша обратился к пересборке кабаковского маленького человека через оптику 2010-х годов. Работы Лемиша находятся в коллекциях основательницы концепт-стора КМ20 Ольги Карпуть и звезды сериала «Слово пацана» Славы Копейкина.
- fābula
- Объекты 100 000–160 000 ₽, цифровая живопись 200 000–350 000 ₽
Дарья Пасечник
Выпускница Института современного искусства Иосифа Бакштейна училась на магистерской программе artTECH в МИСиС, где слушала курсы патриархов отечественного медиаарта — Аристарха Чернышева и Алексея Шульгина.
Дарья Пасечник. The secret of the Pansy Flower. Холст, акрил. 2025
В итоге Дарья поняла: технологическое искусство — не ее история, а вместе с этим выводом поменялась и ее арт-практика. Раньше художницу узнавали по фирменной low poly 3D-графике, перенесенной на холст аэрографом: странные, искаженные изображения девушек, цветов и животных были фантазиями о трансмедиальной реальности, где стиралась грань между физическим и виртуальным мирами. Идея переносить на холст цифровые искажения и образы, будто взятые из компьютерных игр двадцатилетней давности, нравилась не только галеристам (живопись продать проще), но и брендам. В 2024-м у Дарьи вышла коллаборация с маркой базового кэжуала You Wanna – она создала серию принтов в эстетике ретрогейминга.
Сейчас Дарья признается: «Изначально я исследовала границы между виртуальным и материальным, работая с копированием цифровых изображений. Но мой фокус сместился от репрезентации к непосредственному присутствию: сегодня в центре внимания — реальные объекты как автономные элементы повествования». Новейший проект Пасечник отсылает к популярному интернет-мему: надписью This is where I post from («Посты из ниоткуда») сопровождается картинка рабочего стола с компьютером посреди болота или дупла в мистическом лесу. Эти работы вирусятся из-за ироничного вайба несоответствия места и подписи, но художница объясняет эту популярность стремлением людей к жизни вне цифровых интерфейсов. Этот мем дал название летней выставке Пасечник в галерее Sistema. На холстах «Постов из ниоткуда» возникли волшебные зеркала, воздушные замки, заколдованные яблоки и прочие сказочные отсылки.
- SISTEMA, Elohovskiy Gallery
- 30 000–200 000 ₽
Полина Рукавичкина
Художница переехала из Минска в Москву, чтобы изучать фотографию и современное искусство: в 18 лет она поступила на курс в Школе Родченко к классику Игорю Мухину — автору культовых фотопортретов Цоя, Мамонова и Башлачева.
Полина Рукавичкина. «М.». Фотография, пигментная печать. 2024
Дипломная фотокнига I Will Rip Your Heart Out, для которой Рукавичкина снимала свою соседку по квартире, вошла в шорт-лист премии Kassel Dummy Award в 2021 году и была номинирована на премию Leica Oskar Barnack Award. А в 2024-м экс-резидентка мастерских музея «Гараж» показала в арт-хабе «Тупик» галереи Art4 свой первый персональный проект: над фотографиями из серии Melting Armour про подростков в карельском городе Сортавала Полина работала около двух лет. Когда-то она приехала дать мастер-класс для «Кружка» (независимый образовательный просветительский проект для детей и подростков из регионов) и познакомилась со студентами местного колледжа. Они и стали ее героями: в портретах тинейджеров, дополненных видами безлюдной зимней Сортавалы, Полина передает ощущение телесной несвободы и уязвимости, характерной для этого возраста. Название Melting Armour («Тающие доспехи») отсылает к психосоматической концепции Вильгельма Райха, который заметил, что в теле в ответ на стресс формируется мышечный панцирь, уменьшающий проводимость и буквально замыкающий человека в самом себе. «Я сразу же приняла решение приобрести в коллекцию несколько работ из серии Melting Armour. Особенно приятно было увидеть работы Полины на ярмарке blazar, где художница призналась, что мы были первыми ее покупателями. Для меня это очень ценно», — рассказывает коллекционер и меценат Зоя Галеева. А еще работы Рукавичкиной есть в личных коллекциях Алины Пинской, Екатерины Лапшиной, Василия Церетели, Андрея Малахова.
- Flor et Lavr Gallery
- От 400 до 3 000 €
Анастасия Рыбакова
Герои живописной графики Рыбаковой — средневековые принцессы и рыцари в розовых замках, печальные гиганты, текстильные монстры и ласковые овощи.
Анастасия Рыбакова. «Дева с корнеплодом». Графика. Фанера, цветные карандаши, лак. 2023
Мультимедийная художница из Красноярска (архитектор по образованию!) называет свои проекты «замудренными анекдотами» и радуется, когда кто-то еще находит их смешными: «Возможно, через свои рисунки я ищу единомышленников, с которыми можно было бы поразгонять всяческие безумные идеи». Герои живописной графики Рыбаковой — средневековые принцессы и рыцари в розовых замках, печальные гиганты, текстильные монстры и ласковые овощи. Последние — особый хит: серию «Добросердечные земляничные ухмылки» на одноименной выставке в галерее «сцена/szena» летом 2024-го раскупили почти полностью. На ярмарке |catalog| Рыбакова создала для галереи зимнюю серию — и снова солдаут.
«Овощная» история началась еще в Красноярске, с первой музейной выставки Анастасии в красноярском музейном центре «Площадь Мира». Проект занял четыре зала и был посвящен одушевлению овощей — художница изобразила их эмоции и довела эмпатию зрителя до абсурда. Куратор и искусствовед центра Оксана Будулак вспоминает: «Когда я познакомилась с Настей, у нее за плечами было соло-шоу в трехметровой галерее из картона и маленькие рисунки. Она предложила концепцию про сознание овощей и фруктов в духе объектно-ориентированной онтологии — очень в духе сибирского искусства, уволилась с работы, полгода создавала огромные холсты — и в итоге шокировала красноярскую публику так, что выставку обсуждали целый год».
Герои работ Рыбаковой не только милые сельдереи. На персоналке 2024 года в казанской «Смене», организованной галереей Shift, Анастасия показала серию Sirena, вдохновленную историями о русалках и затонувших кораблях. А в 2025 году художница вышла на новый уровень: в Музее Вадима Сидура, филиале ММОМА, состоялась ее первая интервенция в музейное пространство в Москве — «Цветочек в полуденной истоме». Трогательная графика Рыбаковой с утомленными летним зноем цветами встретилась с по-модернистски грубоватыми цементными цветами классика советского искусства Сидура. Кроме того, Анастасия не ограничивается уже оцененной коллекционерами графикой и производит трехмерные арт-объекты. На выставке-воспоминании о каникулах на даче под родным Красноярском «Одно высоченное дерево и четыре крыла» в галерее «Триумф» показали ее инсталляцию в виде старой дачной кровати и текстильных веток, подвешенных под потолок.
- «сцена/szena», SHIFT
- От 15 000 ₽ за небольшую графику до 300 000 ₽ за большие работы
Максим Савва
«Петербургский художник, участник объединения “7 сон Мадам Лебовски”, которое состоит из двух участников, Максима и Мадам Лебовски, главное занятие которых — совместный послеобеденный сон» .
Приводим текст Саввы про самого себя: «Петербургский художник, участник объединения “7 сон Мадам Лебовски”, которое состоит из двух участников, Максима и Мадам Лебовски (собака художника. — Прим. ред.), главное занятие которых — совместный послеобеденный сон. На неярких живописных полотнах и графике Максима изображены маловероятные герои конца ХХ — начала ХХI века. Его сюжеты никогда не уклоняются от трагедии, обещаний, сентиментальности и иронии, а скорее запутываются среди всех этих элементов в лирической, но фрагментарной абстракции. Особую любовь художник питает к Ленинградской области — месту, где можно с удовольствием раствориться в пейзаже, как тает кусочек рафинада в стакане чая. Вместе с Мадам Лебовски делать это вдвойне приятнее.
За последний год выставлялся в московской галерее “Триумф” (персоналка “Лето в Ленобласти”. — Прим. ред.), в петербургской Joy Gallery и парижской Ofr Grand. Работы художника для этих выставок объединяет тема сентиментального гуманизма, влечения к смерти и саморефлексии. Ценовой диапазон от одного миллиона рублей до нуля».
