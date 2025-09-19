Ярмарка искусства 1703: что она дала Петербургу?

За прошедшие три сезона ярмарка искусства 1703 стала символом нового этапа в культурной жизни Петербурга. Удалось ли 1703 влюбить город в современное искусство? Ответ однозначный — «да».
Третья ярмарка искусства 1703 в Центральном выставочном зале «Манеж», 2024 год
Еще пару лет назад современное искусство занимало куда более скромное место в культурной повестке Санкт-Петербурга. За новыми открытиями, разнообразием и масштабом нужно было ехать как минимум в столицу — на Cosmoscow или «Арт-Москву», а то и дальше — на Art Basel в Швейцарию, Frieze в Лондон или Armory Show в Нью-Йорк.
Петербург не страдал от нехватки галерей, но рассыпанные по всему городу, мало похожие друг на друга и известные в основном своим постоянным посетителям, они скорее сбивали с толку, чем собирались в цельную карту. Сориентироваться в этом лабиринте современного искусства могли лишь те, кто давно знал тропинки. 1703 стала тем местом, где все дороги наконец сошлись.
Давняя мечта петербуржцев о собственной большой ярмарке современного искусства исполнилась в 2022 году, когда по инициативе ПАО «Газпром» в ЦВЗ «Манеж» прошел первый выпуск 1703. За четыре дня его посетили больше 10 тысяч человек, а во втором и третьем сезонах гостей стало вдвое больше. Десятки художников под одной крышей — от звезд мирового масштаба вроде Эрика Булатова, Владимира Дубосарского, Франциско Инфанте до молодых авторов — заметно подогрели интерес публики к современному искусству.
Представители арт-рынка вступали на новую территорию с осторожностью: в 2022 году свои стенды представили 22 галереи, через год — 36, а в 2024 году — уже 41. Расширялась и география, открывая зрителям имена и феномены за пределами культурных столиц. К участникам первого выпуска из Москвы, Петербурга и Нижнего Новгорода во втором сезоне присоединились Самара и Калуга, а вместе с ними — и первые иностранные гости: галереи из Стамбула и Дубая.
1703 дала импульс арт-рынку: зрительский интерес к искусству перерос в желание его приобретать. Уже через год после первого выпуска в Петербурге появились еще два проекта: «Севкабель» запустил Port Art Fair, а «Третье место» возродило свою ярмарку современного искусства, впервые проведенную в 2020 году.
Неочевидный, но крайне важный для арт-сообщества эффект 1703 — активизация нетворкинга. Коллекционеры и галеристы, кураторы и художники встречаются на ярмарке, находят общие идеи, запускают совместные проекты, вступают в коллаборации и пополняют музейные фонды. Так, после сезона 2024 года работа Артема Максимова, художника галереи DiDi, была показана на выставке «Весть» в Русском музее, а произведение Руслана Мазлоева, художника галереи «Палаты», приобрел Фонд музея Фаберже.
Зоя Галеева
коллекционер
Развитие арт-ярмарок — общемировой тренд, все большее количество крупных городов становятся площадками для проведения смотров современного искусства. До рождения ярмарки искусства 1703 Москва была фактически монополистом в этой сфере, и появление новой точки на отечественной художественной карте именно в Санкт-Петербурге было закономерно. Здесь уместно вспомнить о статусе культурной столицы, мощном арт-сообществе, петербургских галереях современного искусства с яркой и амбициозной программой, среди которых галерея Марины Гисич, MYTH, Anna Nova. Ярмарка 1703 — прекрасная точка входа в современное искусство для тех, кто делает первые шаги в коллекционировании, и хорошей помощью для начинающих (и не только) станет Клуб коллекционеров и лекционно-образовательная программа.
Илья Крончев-Иванов
независимый куратор, исследователь искусства, преподаватель
Признаемся, в Петербурге действительно есть сложности с внедрением актуального искусства в культурную ткань города. После прекращения работы отдела современного искусства в Эрмитаже, апогеем деятельности которого стала международная биеннале Manifesta, казалось, что всё пошло на спад. Мощностей локальных галерей и новых институций оказывается недостаточно.
В какой‑то степени именно ярмарка 1703 стала новым драйвером развития системы современного искусства на городском уровне. Несмотря на непростые политические условия и коммерческий формат, который накладывает свои ограничения и специфику, ярмарка превратилась в возможность для российского института современного искусства вновь заявить о своей системности и силе — перед подчас консервативным и искушенным петербургским зрителем.
Обладая значительными символическими и информационными ресурсами, ярмарка 1703 сегодня является единственным в Петербурге масштабным смотром актуального отечественного современного искусства. Отрадно, что в ней участвуют галереи не только из Петербурга, но и из Нижнего Новгорода, Самары, Москвы. Благодаря этому у зрителей появляется возможность увидеть широкий срез авторов и сформировать собственное отношение к текущему состоянию российского «совриска» — буквально держать руку на его пульсе..
Ирина Седых
коллекционер
Одна из важных задач ярмарок — стимулировать рынок современного искусства и поддерживать художников. И в этом контексте особенно ценно, что ярмарки развиваются сейчас в разных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, я слышала о планах и других городов. А кроме того, ярмарки дают и дополнительное пространство для самовыражения художников — как на стендах галерей, так и в основном пространстве ярмарки. Вспомним, например, проекты, представленные на ярмарке 1703 в прошлом году: «Висячее озеро» Ивана Горшкова в атриуме ЦВЗ «Манеж» или «Антиформу 16» Василия Кононова-Гредина в Новой Голландии в рамках параллельной программы. Ярмарка способствует и развитию нетворкинга, причем не только с позиций «коллекционер — галерист» или «коллекционер — художник», но и «коллекционер — коллекционер», что очень ценно. Важно делиться своими мыслями и мнением и не бояться высказываться, так как диалог и дискуссия помогают понять достоинства своей коллекции, ценить других коллекционеров, перенимать и расширять свой опыт. В 2023 году одной из важных покупок для меня стала работа Евгения Кравцова, а на прошлой ярмарке 1703 в Крокин галерее мы приобрели скульптуру и живопись Антона Чумака, которые в этом году были представлены в проекте «Путевые заметки. Перекресток» в Выксе. Однако настоящим открытием для меня стал Леонид Костин: я не знала его раньше, но была впечатлена его проектом «Спас» на стенде галереи FUTURO. Произведения этой серии из нашей коллекции будут представлены уже в следующей части цикла — «Путевые заметки. Привал», которая открывается в октябре в выксунском Музее истории ВМЗ.
