Ярмарка искусства 1703: что она дала Петербургу?

Еще пару лет назад современное искусство занимало куда более скромное место в культурной повестке Санкт-­Петербурга. За новыми открытиями, разнообразием и масштабом нужно было ехать как минимум в столицу — на Cosmoscow или «Арт-­Москву», а то и дальше — на Art Basel в Швейцарию, Frieze в Лондон или Armory Show в Нью-­Йорк.

Петербург не страдал от нехватки галерей, но рассыпанные по всему городу, мало похожие друг на друга и известные в основном своим постоянным посетителям, они скорее сбивали с толку, чем собирались в цельную карту. Сориентироваться в этом лабиринте современного искусства могли лишь те, кто давно знал тропинки. 1703 стала тем местом, где все дороги наконец сошлись.

Давняя мечта петербуржцев о собственной большой ярмарке современного искусства исполнилась в 2022 году, когда по инициативе ПАО «Газпром» в ЦВЗ «Манеж» прошел первый выпуск 1703. За четыре дня его посетили больше 10 тысяч человек, а во втором и третьем сезонах гостей стало вдвое больше. Десятки художников под одной крышей — от звезд мирового масштаба вроде Эрика Булатова, Владимира Дубосарского, Франциско Инфанте до молодых авторов — заметно подогрели интерес публики к современному искусству.

Представители арт-рынка вступали на новую территорию с осторожностью: в 2022 году свои стенды представили 22 галереи, через год — 36, а в 2024 году — уже 41. Расширялась и география, открывая зрителям имена и феномены за пределами культурных столиц. К участникам первого выпуска из Москвы, Петербурга и Нижнего Новгорода во втором сезоне присоединились Самара и Калуга, а вместе с ними — и первые иностранные гости: галереи из Стамбула и Дубая.

1703 дала импульс арт-рынку: зрительский интерес к искусству перерос в желание его приобретать. Уже через год после первого выпуска в Петербурге появились еще два проекта: «Севкабель» запустил Port Art Fair, а «Третье место» возродило свою ярмарку современного искусства, впервые проведенную в 2020 году.

Неочевидный, но крайне важный для арт-сообщества эффект 1703 — активизация нетворкинга. Коллекционеры и галеристы, кураторы и художники встречаются на ярмарке, находят общие идеи, запускают совместные проекты, вступают в коллаборации и пополняют музейные фонды. Так, после сезона 2024 года работа Артема Максимова, художника галереи DiDi, была показана на выставке «Весть» в Русском музее, а произведение Руслана Мазлоева, художника галереи «Палаты», приобрел Фонд музея Фаберже.