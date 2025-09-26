Топовые художники: живопись и графика (музейного уровня!) great again

Мастерство и выбор актуальных тем делают их работы одинаково привлекательными и для арт-ярмарок, и концептуальных экспозиций.
Оля Австрейх
Ученица Владимира Дубосарского сделала в 2024 году квантовый скачок. В филиале Serene Gallery в Лугано открылась персональная выставка Австрейх Odd Winds (очень коммерчески успешная!), посвященная теме взросления, свободе и подростковым мечтам.
На заглавной работе проекта — девочки в трогательных зеленых платьях и шляпках, которых сдувает «ветер перемен». А во-вторых, Оля поступила в Tracey Emin Artist Residency — резиденцию уже культовой художницы Трейси Эмин (той самой из поколения Young British Artists, которая создала хрестоматийную инсталляцию «Моя кровать» со смятыми простынями и грязными бутылками).
Живопись Оли — это аллюзии на английского сатирического художника XVIII века Уильяма Хогарта, гротеск и гедонизм костюмных фильмов, немного «Твин Пикса», немного иронии. Девушки с ее полотен могли бы быть героинями фильма «Мария-Антуанетта» Софии Копполы или триллера «Неоновый демон» Николаса Рефна. Оказалось, что именно эта смесь кинематографической драмы, экспрессивной живописной манеры, абсурда и необарокко попала в сердца коллекционеров — от Ирины Прохоровой до Ольги Слуцкер и Ирины Вольской. На Cosmoscow 2024 на стенде Serene Gallery живописная серия Австрейх «Свет зажигается и гаснет» о магии пустого кинозала разошлась в день превью, и за этими холстами идет настоящая охота и сейчас. Сама художница рассказывает: «Повторяющиеся пустые ряды кресел все время напоминают о тревожном присутствии пустоты. Мы наблюдаем за жизнью зала как за странным фильмом. Но на самом деле нас не покидает ощущение, что за нами наблюдают в ответ».
- Serene gallery
- Небольшие холсты 200 000 ₽, большие холсты 700 000–900 000 ₽
Алексей Ган
Автор экзистенциальных абстрактных живописных и графических пейзажей Ган какое-то время обучался на факультете теории и истории искусств в петербургской Академии художеств, а с 2009 года трудился под кураторством культового искусствоведа Ивана Чечота, который назвал его работы «картинами безвременья».
Алексей Ган. Из серии Limen. Холст, акрил, графит. 2023
В 2024-м Алексей Ган показал большой двухчастный проект «Преодоление»/Limen: в котельной «Левашовского хлебозавода» разместилась масштабная инсталляция из 312 графических листов на тему меланхолии, а в Marina Gisich Gallery — проект «Перекрестия», где он создал еще и собственный саундскейп, «звуковой пейзаж», микс звука и ландшафта. Ган называет себя visual thinker, живопись и графика для него — способ перенести мысли в другие формы. При этом художник не замыкается только лишь в изобразительных медиа. В 2024 году он начал сотрудничество со студией современного танца и перформанса «Сдвиг», где совместно с танцхудожником Антоном Вдовиченко вел авторский курс, после которого специально для пространства студии написал панно «Телотанец».
- Marina Gisich Gallery
- Живопись 368 000–736 000 ₽, Графика до 36 800 ₽, Объекты от 138 000 ₽
Михаил Добровольский
Представитель воронежской арт-сцены выбрал своим фирменным приемом вырвать деталь из обыденного контекста и навести на нее зум, доведя сюжет до абсурда.
Михаил Добровольский. «Семейный ужин». Холст, лен, акрил. 2024
Например, для выставки «Подсмотреть» в воронежском месте силы — галерее «Х. Л. А. М.» — Добровольский собрал в коллажи сценки, подсмотренные на улицах родного города, и разместил их на огромных двух- и трехчастных работах: насупившиеся пассажиры автобуса и подпись «Безуспешно» соседствуют с холстом, на котором разворачивается мизансцена в духе азиатского триллера. Так Михаил создает визуальный конфликт глобальных нарративов, виртуальных и бытовых.
«В 2023 году я впервые познакомился с работами Добровольского, а теперь в моей коллекции есть и его живопись, и графика. Художник раскрывает тему конфликта и бессмысленного насилия, создавая парадоксальные сцены жизни современного городского жителя. Я редко делаю выбор в пользу фигуративной живописи, но произведения Добровольского — пример того, как традиционные медиа могут стать актуальной формой высказывания», — отмечает коллекционер Антон Козлов — популяризатор современного искусства и ведущий онлайн-проекта «Пока все дома у Антона». Он выбрал работу Добровольского «Массовое закидывание камнями у магазина часов» для афиши выставки своей коллекции «Двадцать один длинный, один короткий» в «Ельцин Центре».
Бытовые конфликты и обыденная агрессия — одна из главных тем Добровольского. На холстах из серии «Рынок» художник изображает фрагменты скрестившихся в драке рук и ног на небесно-голубом фоне, отсылающем к работам Эрика Булатова и других концептуалистов.
Весной и летом Михаил показывал результаты своей работы в резиденции «Гаража» в Доме Наркомфина: выставка «Тень» продолжает его цикл о переосмыслении конструктивистского наследия «Несущие конструкцию». До декабря 2025-го на групповой выставке «Ямальский хронотоп» в Доме культуры «ГЭС-2» можно увидеть его новый объект в форме гигантского брелока с силуэтами двух мужчин на остановке. Он вдохновлен жизнью Ямала и феноменом локального сувенира.
- Х. Л. А. М.
- графика и живопись в зависимости от размера 20 000–400 000 ₽
Ася Заславская
Еще в 2024 году в арт-сообществе Заславскую называли «начинающей и перспективной», а в этом году в прессе констатировали: «Ася занимает в современном русском искусстве место, которое еще недавно делили Евгений Антуфьев и Андрей Кузькин».
Ася Заславская. «Лес». Доски из дерева липы, левкас, карандаш, темпера, текст, видеофрагмент, металлическая рельса. 150×26 см. 2024. Фото: Мария Лашманова
Это значит максимальный респект: оба художника — в музейных и институциональных коллекциях. Заславская действительно взяла космическую скорость: в 2024 году у Аси состоялось пять персональных выставок, а параллельно она начала учиться в магистратуре Zurich University of the Arts, одного из сильнейших университетов Европы по искусству и гуманитарным наукам. Бэкграунд в реставрации и архитектуре дает мультидисциплинарной Заславской фору, поэтому она плавно отходит от нежных «девичьих» работ — таких как хит-инсталляция «Люблю» из ламп с надписью «не я не тебя не люблю», слова в которой зажигаются по специальному алгоритму, меняя смысл фразы. Новые вещи со сложными многослойными темами зрители увидели в проекте «Время и случай для всех»: в Центре Гиляровского Ася показала 10 полотен, в основе которых исследование древнерусской и византийской иконописи. «Фоновых персонажей» икон — животных, птиц и архитектуру — она сделала главными героями. Кроме того, Заславская срифмовала свои работы с сюжетами печных изразцов XVIII века с изображениями анималистических и библейских сцен из собрания Музея Москвы.
С января по сентябрь 2024-го Ася работала с Центром современной культуры «Солодовня», изучая архив малоизвестного советского художника Геннадия Мишенева, а по итогу сделала мощную выставку под названием «Природа будущего», посвященную избирательности памяти и травматичности смены контекстов. Центральным образом инсталляций стали архивные коробки. «Будущее определяется коробками: ежедневными решениями, что и кого взять с собой, переездами. В будущее берут коробки. С одной стороны, они упорядочивают реальность, а с другой — создают равенство между историческим, бытовым и несовместимым, соединяя все в единую конструкцию», — объясняет Ася. Весной и летом адаптацию этого проекта показывали в Музее станка в ультрамодном тульском кластере «Октава». Выставочная скорость, которую набрала художница в 2025-м, только нарастает: в августе открылась инсталляция «План П», которая завершит нашумевшую серию «Несущие конструкцию» в Доме Наркомфина, а также проект «Утопия, Аркадия и реальность» в Уральском филиале Пушкинского музея, где Ася показала живописную серию «Город N», вдохновленную иконописной традицией. А кульминацией года стала очередная персоналка, и тоже в филиале Пушкинского — во Владикавказе. Заславская продолжает сотрудничество с галереей pop/off/art, которая привезла ее работы на весенний выпуск ярмарки |catalog|, а также на групповую выставку Fictional Landscapes в пространстве Foundry в Дубае.
- pop/off/art
- графика от 50 000 ₽, живопись и объекты 250 000–1 500 000 ₽
Алексей Каллима
Каждый год Алексей Каллима представляет выставку пейзажей, которые, конечно, не столько про овраги и лес, сколько про общество, просто рассказывает о нем художник через изображения березовой рощи и мокрого темного леса.
Алексей Каллима. «Сизая топь». Холст, уголь, соус, пастель. 160×312 см. 2021. Фото предоставлено пресс-службой Vladey
В 1990-х Алексей уехал из Чечни, окончил училище в Краснодаре, а затем оказался в Москве, где окунулся в мир радикального андеграунда: состоял в театральном объединении режиссера, педагога и исследователя новых форм перформанса и хэппенинга Бориса Юхананова, затем примкнул к группе акционистов «Радек». В начале 2000-х годов Каллима возвращается к живописным практикам, обозначив этот поворот метким кредо: «Картина не виновата, что художник — концептуалист». Тогда же начинает работать углем и сангиной, которые сейчас закрепились за ним как «фирменный» материал.
В 2006 году Каллима получил государственную премию «Инновация» за работу, на которой футбольный матч между «Челси» и «Тереком» был изображен флуоресцентными красками, видимыми только в дискотечном освещении. Это произведение представляло Россию на Венецианской биеннале 16 лет назад. Весной 2024-го эту сорокаметровую фреску вновь показали в MAMM: зрители попадали внутрь инсталляции «Теорема дождя», где рассматривали изображения болельщиков под запись рева футбольных фанатов и шума стадиона, причем в какой-то момент белый свет включался и изображение исчезало.
В 2020-х сюжетами по большей части монохромных работ Каллимы становятся трава, березы и болото. Сам художник объясняет это так: «У меня нет героя, и я не понимаю, как можно сейчас рисовать человека. Я работаю проектами. Травки — значит, травки. Город — значит, город. Я ищу героя, пока не очень успешно. Хотелось бы рисовать прекрасную утопию, но я рисую болото, потому что сейчас как-то не до “Рождения Венеры”. Мир еще не совсем готов, хотя потихоньку надо к этому двигаться. Но болото тоже прекрасно». Так что каждый год Алексей Каллима представляет выставку пейзажей, которые, конечно, не столько про овраги и лес, сколько про общество, просто рассказывает о нем художник через изображения березовой рощи и мокрого темного леса. Эти безупречно выполненные углем и сангиной метафоры пользуются спросом у коллекционеров — все пейзажи проекта 2024 года «Край» ушли в частные собрания. Впрочем, на весенней персональной выставке «Почтальон, под которым обрушился мост» во Vladey Space на холсте Каллимы наконец-то появляется человек — собственно почтальон, крошечная фигура которого падает в горную реку с подвесного моста через разлом досок.
- OVСНARENKO, VLADEY
- 300 000–1 000 000 ₽
Евгений Музалевский
Выпускник Школы Родченко занялся абстрактной живописью — и именно этот жанр сделал Музалевского известным.
Евгений Музалевский. «Без названия». Холст, масло. 2024
Еще шесть лет назад его рисунки можно было купить в графическом кабинете WöD в Петербурге за 10 тысяч рублей, и хотя уже тогда некоторые дальновидные кураторы и коллекционеры начали приобретать его работы, серьезно заговорили о художнике в 2021 году, когда он получил Первую премию Zverev Art Prize от музея AZ, а его крупноформатная четырехчастная работа-победитель вошла в коллекцию Третьяковской галереи.
Когда Музалевского взяла в свой пул галерист Алина Пинская, на счету художника оказались уже два соло-шоу и цены от полутора миллионов за полотно.
В 2023 году Евгений показал живопись в новой для него черно-белой палитре, вдохновленной темами времени, тленности и смерти. При подготовке проекта он изучал биографии Хармса и Мандельштама, размышлял про террор и тюрьмы 1930-х. Эта тема не отпустила художника, и в 2025-м в карьере Музалевского случился очередной прорыв — первая музейная выставка «Монохром, c мамой за спиной» в MAMM. Причем максимально личная: кроме картин там показали вышивки мамы Евгения, сделанные в колонии по мотивам работ сына. Музалевский готовил для мамы специальные схемы для вышивания, распечатывал и отправлял вместе с нитками по почте. Они созванивались по видеосвязи и размышляли о художественном процессе и о вопросах бытия. Центральная работа экспозиции — «Дураки»: отсылка к несохранившемуся роману обэриута Александра Введенского, умершего в 1940-е во время этапирования в тюрьму. Она выполнена по принципу коллажа: на одном полотне, словно в комиксе, соединены разные полуабстрактные сюжеты. В апреле 2025-го Алина Пинская отвезла работы Музалевского в Париж, чтобы показать на своем стенде на престижнейшей ярмарке Art Paris, а скоро в Alina Pinsky Gallery пройдет его новая персональная выставка.
- Alina Pinsky gallery
- 92 000–4 140 000 ₽
Евгения Тут
Петербургская междисциплинарная художница в своих работах исследует акт письма. Творческий метод Евгении сформировался под воздействием архитектурной практики (и диплома Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета), изучения классической каллиграфии, а также интереса к архаическому сознанию и формам невербальной передачи информации.
Евгения Тут. «1024». Бумага, тушь. 1,5×10 м. 2024
«Мои работы — это текст, создание пространства и мой личный дневник. Все они посвящены пустоте. Их суть в том, чтобы проживать время в письменном жесте и находить хотя бы ненадолго некоторый центр внутри. Это звучит, может быть, очень абстрактно, но на самом деле это конкретное действие, когда я сажусь и проживаю этот жест, нанесение этого штриха во всех его деталях». Творческий метод Евгении сформировался под воздействием архитектурной практики (и диплома Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета), изучения классической каллиграфии, а также интереса к архаическому сознанию и формам невербальной передачи информации.
В 2024 году соло-проект «1024» Евгении Тут на ярмарке 1703 показали в некоммерческой секции от Limonov Art Foundation, а 14-метровое полотно «Пейзаж с Полифемом» из серии «Ландшафты. Белые ночи», рассказывающей об эротичности мироздания, стало основой экспериментальной поп-ап-выставки в Петербурге.
В 2025 году в московском флагмане галереи Space Four куратор Алексей Масляев показал серию Евгении «Агрегатные состояния» — это прозрачные скульптурные объекты, где художница использует метафору воды. В апреле в ММОМА при поддержке галереи Futuro открылась персональная выставка «Медленные берега» из мультимедийных работ Тут — видео, инсталляции, фотографии и графика. «Берега» метафорично рассказывают о внутреннем мире художника-путешественника, показывают не буквальные ландшафты, а ментальные пространства, полные эмоций и визуальных впечатлений, и приглашают зрителя к поиску внутреннего убежища, где можно восстановить связь с собой. А в Петербурге в июне Pop Up Gallery показала камерный проект художницы «Письмо — это поцелуй без губ» в Екатерининском собрании.
- Pop-up Gallery, futuro, space four.
- Графика от 40 000 ₽, холсты от 250 000 ₽, объекты от 1 000 000 ₽
Фото: архивы пресс-служб
