Топовые художники: живопись и графика (музейного уровня!) great again

Мастерство и выбор актуальных тем делают их работы одинаково привлекательными и для арт-ярмарок, и концептуальных экспозиций.

Оля Австрейх
Алексей Ган
Михаил Добровольский
Ася Заславская
Алексей Каллима
Евгений Музалевский
Евгения Тут

Оля Австрейх

Ученица Владимира Дубосарского сделала в 2024 году квантовый скачок. В филиале Serene Gallery в Лугано открылась персональная выставка Австрейх Odd Winds (очень коммерчески успешная!), посвященная теме взросления, свободе и подростковым мечтам.

Ольга Австрейх. All Girls Have Secrets. Холст, акрил. 76×60 см. 2025

Ольга Австрейх. Ophelia. Бумага, акрил. 29,5×21 см. 2025

На заглавной работе проекта — девочки в трогательных зеленых платьях и шляпках, которых сдувает «ветер перемен». А во-вторых, Оля поступила в Tracey Emin Artist Residency — резиденцию уже культовой художницы Трейси Эмин (той самой из поколения Young British Artists, которая создала хрестоматийную инсталляцию «Моя кровать» со смятыми простынями и грязными бутылками).

Живопись Оли — это аллюзии на английского сатирического художника XVIII века Уильяма Хогарта, гротеск и гедонизм костюмных фильмов, немного «Твин Пикса», немного иронии. Девушки с ее полотен могли бы быть героинями фильма ­«Мария-Антуанетта» Софии Копполы или триллера «Неоновый демон» Николаса Рефна. Оказалось, что именно эта смесь кинематографической драмы, экспрессивной живописной манеры, абсурда и необарокко попала в сердца коллекционеров — от Ирины Прохоровой до Ольги Слуцкер и Ирины Вольской. На Cosmoscow 2024 на стенде Serene Gallery живописная серия Австрейх «Свет зажигается и гаснет» о магии пустого кинозала разошлась в день превью, и за этими холстами идет настоящая охота и сейчас. Сама художница рассказывает: «Повторяющиеся пустые ряды кресел все время напоминают о тревожном присутствии пустоты. Мы наблюдаем за жизнью зала как за странным фильмом. Но на самом деле нас не покидает ощущение, что за нами наблюдают в ответ».

  •  Serene gallery
  •  Небольшие холсты 200 000 ₽, большие холсты 700 000–900 000 ₽

Алексей Ган

Автор экзистенциальных абстрактных живописных и графических пейзажей Ган какое-то время обучался на факультете теории и истории искусств в петербургской Академии художеств, а с 2009 года трудился под кураторством культового искусствоведа Ивана Чечота, который назвал его работы «картинами безвременья».

Алексей Ган. Из серии Limen. Холст, акрил, графит. 2023

Алексей Ган. Из серии Limen. Холст, акрил, графит. 2023

В 2024-м Алексей Ган показал большой двухчастный проект «Преодоление»/Limen: в котельной «Левашовского хлебозавода» разместилась масштабная инсталляция из 312 графических листов на тему меланхолии, а в Marina Gisich Gallery — проект «Перекрестия», где он создал еще и собственный саундскейп, «звуковой пейзаж», микс звука и ландшафта. Ган называет себя visual thinker, живопись и графика для него — способ перенести мысли в другие формы. При этом художник не замыкается только лишь в изобразительных медиа. В 2024 году он начал сотрудничество со студией современного танца и перформанса «Сдвиг», где совместно с танцхудожником Антоном Вдовиченко вел авторский курс, после которого специально для пространства студии написал панно «Телотанец». 

  •  Marina Gisich Gallery
  •  Живопись 368 000–736 000 ₽, Графика до 36 800 ₽, Объекты от 138 000 ₽

Михаил Добровольский

Представитель воронежской арт-сцены выбрал своим фирменным приемом вырвать деталь из обыденного контекста и навести на нее зум, доведя сюжет до абсурда.

Михаил Добровольский. «Семейный ужин». Холст, лен, акрил. 2024

Михаил Добровольский. «Семейный ужин». Холст, лен, акрил. 2024

Например, для выставки «Подсмотреть» в воронежском месте силы — галерее «Х. Л. А. М.» — Добровольский собрал в коллажи сценки, подсмотренные на улицах родного города, и разместил их на огромных двух- и трехчастных работах: насупившиеся пассажиры автобуса и подпись «Безуспешно» соседствуют с холстом, на котором разворачивается мизансцена в духе азиатского триллера. Так Михаил создает визуальный конфликт глобальных нарративов, виртуальных и бытовых.

«В 2023 году я впервые познакомился с работами Добровольского, а теперь в моей коллекции есть и его живопись, и графика. Художник раскрывает тему конфликта и бессмысленного насилия, создавая парадоксальные сцены жизни современного городского жителя. Я редко делаю выбор в пользу фигуративной живописи, но произведения Добровольского — пример того, как традиционные медиа могут стать актуальной формой высказывания», — отмечает коллекционер Антон Козлов — популяризатор современного искусства и ведущий онлайн-проекта «Пока все дома у Антона». Он выбрал работу Добровольского «Массовое закидывание камнями у магазина часов» для афиши выставки своей коллекции «Двадцать один длинный, один короткий» в «Ельцин Центре».

Бытовые конфликты и обыденная агрессия — одна из главных тем Добровольского. На холстах из серии «Рынок» художник изображает фрагменты скрестившихся в драке рук и ног на небесно-голубом фоне, отсылающем к работам Эрика Булатова и других концептуалистов.

Весной и летом Михаил показывал результаты своей работы в резиденции «Гаража» в Доме Наркомфина: выставка «Тень» продолжает его цикл о переосмыслении конструктивистского наследия «Несущие конструкцию». До декабря 2025-го на групповой выставке «Ямальский хронотоп» в Доме культуры ­«­ГЭС-2» можно увидеть его новый объект в форме гигантского брелока с силуэтами двух мужчин на остановке. Он вдохновлен жизнью Ямала и феноменом локального сувенира.

  •  Х. Л. А. М.
  •  графика и живопись в зависимости от размера 20 000–400 000 ₽

Ася Заславская

Еще в 2024 году в арт-сообществе Заславскую называли «начинающей и перспективной», а в этом году в прессе констатировали: «Ася занимает в современном русском искусстве место, которое еще недавно делили Евгений Антуфьев и Андрей Кузькин».

Ася Заславская. «Лес». Доски из дерева липы, левкас, карандаш, темпера, текст, видеофрагмент, металлическая рельса. 150×26 см. 2024. Фото: Мария

Ася Заславская. «Лес». Доски из дерева липы, левкас, карандаш, темпера, текст, видеофрагмент, металлическая рельса. 150×26 см. 2024. Фото: Мария Лашманова

Это значит максимальный респект: оба художника — в музейных и институциональных коллекциях. Заславская действительно взяла космическую скорость: в 2024 году у Аси состоялось пять персональных выставок, а параллельно она начала учиться в магистратуре Zurich University of the Arts, одного из сильнейших университетов Европы по искусству и гуманитарным наукам. Бэкграунд в реставрации и архитектуре дает мультидисциплинарной Заславской фору, по­этому она плавно отходит от нежных «девичьих» работ — таких как хит-инсталляция «Люблю» из ламп с надписью «не я не тебя не люблю», слова в которой зажигаются по специальному алгоритму, меняя смысл фразы. Новые вещи со сложными многослойными темами зрители увидели в проекте «Время и случай для всех»: в Центре Гиляровского Ася показала 10 полотен, в основе которых исследование древнерусской и византийской иконописи. «Фоновых персонажей» икон — животных, птиц и архитектуру — она сделала главными героями. Кроме того, Заславская срифмовала свои работы с сюжетами печных изразцов XVIII века с изображениями анималистических и библейских сцен из собрания Музея Москвы.

С января по сентябрь 2024-го Ася работала с Центром современной культуры «Солодовня», ­изучая архив малоизвестного советского художника Геннадия Мишенева, а по итогу сделала мощную выставку под названием «Природа будущего», посвященную избирательности памяти и травматичности смены контекстов. Центральным образом инсталляций стали архивные коробки. «Будущее определяется коробками: ежедневными решениями, что и кого взять с собой, переездами. В будущее берут коробки. С одной стороны, они упорядочивают реальность, а с другой — создают равенство между историческим, бытовым и несовместимым, соединяя все в единую конструкцию», — объясняет Ася. Весной и летом адаптацию этого проекта показывали в Музее станка в ультрамодном тульском кластере «Октава». Выставочная скорость, которую набрала художница в 2025-м, только нарастает: в августе открылась инсталляция «План П», которая завершит нашумевшую серию «Несущие конструкцию» в Доме Наркомфина, а также проект «Утопия, Аркадия и реальность» в Уральском филиале Пушкинского музея, где Ася показала живописную серию «Город N», вдохновленную иконописной традицией. А кульминацией года стала очередная персоналка, и тоже в филиале Пушкинского — во Владикавказе. Заславская продолжает сотрудничество с галереей pop/off/art, которая привезла ее работы на весенний выпуск ярмарки |catalog|, а также на групповую выставку Fictional Landscapes в пространстве Foundry в Дубае.

  •  pop/off/art
  •  графика от 50 000 ₽, живопись и объекты 250 000–1 500 000 ₽

Алексей Каллима

Каждый год Алексей Каллима представляет выставку пейзажей, которые, конечно, не столько про овраги и лес, сколько про общество, просто рассказывает о нем художник через изображения березовой рощи и мокрого темного леса.

Алексей Каллима. «Сизая топь». Холст, уголь, соус, пастель. 160×312 см. 2021. Фото предоставлено пресс-службой Vladey

Алексей Каллима. «Сизая топь». Холст, уголь, соус, пастель. 160×312 см. 2021. Фото предоставлено пресс-службой Vladey

В 1990-х Алексей уехал из Чечни, окончил училище в Краснодаре, а затем оказался в Москве, где окунулся в мир радикального андеграунда: состоял в театральном объединении режиссера, педагога и исследователя новых форм перформанса и хэппенинга Бориса Юхананова, затем примкнул к группе акционистов «Радек». В начале 2000-х годов Каллима возвращается к живописным практикам, обозначив этот поворот метким кредо: «Картина не виновата, что художник — концептуалист». Тогда же начинает работать углем и сангиной, которые сейчас закрепились за ним как «фирменный» материал.

В 2006 году Каллима получил государственную премию «Инновация» за работу, на которой футбольный матч между «Челси» и «Тереком» был изображен флуоресцентными красками, видимыми только в дискотечном освещении. Это произведение представляло Россию на Венецианской биеннале 16 лет назад. Весной ­2024-го эту сорокаметровую фреску вновь показали в MAMM: зрители попадали внутрь инсталляции «Теорема дождя», где рассматривали изображения болельщиков под запись рева футбольных фанатов и шума стадиона, причем в какой-то момент белый свет включался и изображение исчезало.

В 2020-х сюжетами по большей части монохромных работ Каллимы становятся трава, березы и болото. Сам художник объясняет это так: «У меня нет героя, и я не понимаю, как можно сейчас рисовать человека. Я работаю проектами. Травки — значит, травки. Город — значит, город. Я ищу героя, пока не очень успешно. Хотелось бы рисовать прекрасную утопию, но я рисую болото, потому что сейчас как-то не до “Рождения Венеры”. Мир еще не совсем готов, хотя потихоньку надо к этому двигаться. Но болото тоже прекрасно». Так что каждый год Алексей Каллима представляет выставку пейзажей, которые, конечно, не столько про овраги и лес, сколько про общество, просто рассказывает о нем художник через изображения березовой рощи и мокрого темного леса. Эти безупречно выполненные углем и сангиной метафоры пользуются спросом у коллекционеров — все пейзажи проекта 2024 года «Край» ушли в частные собрания. Впрочем, на весенней персональной выставке «Почтальон, под которым обрушился мост» во Vladey Space на холсте Каллимы наконец-то появляется человек — собственно почтальон, крошечная фигура которого падает в горную реку с подвесного моста через разлом досок.

  •  OVСНARENKO, VLADEY
  •  300 000–1 000 000 ₽

Евгений Музалевский

Выпускник Школы Родченко занялся абстрактной живописью — и именно этот жанр сделал Музалевского известным.

Евгений Музалевский. «Без названия». Холст, масло. 2024

Евгений Музалевский. «Без названия». Холст, масло. 2024

Еще шесть лет назад его рисунки можно было купить в графическом кабинете WöD в Петербурге за 10 тысяч рублей, и хотя уже тогда некоторые дальновидные кураторы и коллекционеры начали приобретать его работы, серьезно заговорили о художнике в 2021 году, когда он получил Первую премию Zverev Art Prize от музея AZ, а его крупноформатная четырехчастная работа-победитель вошла в коллекцию Третьяковской галереи.

Когда Музалевского взяла в свой пул галерист Алина Пинская, на счету художника оказались уже два соло-шоу и цены от полутора миллионов за полотно.

В 2023 году Евгений показал живопись в новой для него черно­-белой палитре, вдохновленной темами времени, тленности и смерти. При подготовке проекта он изучал биографии Хармса и Мандельштама, размышлял про террор и тюрьмы 1930-х. Эта тема не отпустила художника, и в 2025-м в карьере Музалевского случился очередной прорыв — первая музейная выставка «Монохром, c мамой за спиной» в MAMM. Причем максимально личная: кроме картин там показали вышивки мамы Евгения, сделанные в колонии по мотивам работ сына. Музалевский готовил для мамы специальные схемы для вышивания, распечатывал и отправлял вместе с нитками по почте. Они созванивались по видео­связи и размышляли о художественном процессе и о вопросах бытия. Центральная работа экспозиции — «Дураки»: отсылка к несохранившемуся роману ­обэриута Александра Введенского, умершего в 1940-е во время этапирования в тюрьму. Она выполнена по принципу коллажа: на одном полотне, словно в комиксе, соединены разные полуабстрактные сюжеты. В апреле 2025-го Алина Пинская отвезла работы Музалевского в Париж, чтобы показать на своем стенде на престижнейшей ярмарке Art Paris, а скоро в Alina Pinsky Gallery пройдет его новая персональная выставка.

  •  Alina Pinsky gallery
  •  92 000–4 140 000 ₽

Евгения Тут

Петербургская междисциплинарная художница в своих работах исследует акт письма. Творческий метод Евгении сформировался под воздействием архитектурной практики (и диплома Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета), изучения классической каллиграфии, а также интереса к архаическому сознанию и формам невербальной передачи информации.

Евгения Тут. «1024». Бумага, тушь. 1,5×10 м. 2024

Евгения Тут. «1024». Бумага, тушь. 1,5×10 м. 2024

«Мои работы — это текст, создание пространства и мой личный дневник. Все они посвящены пустоте. Их суть в том, чтобы проживать время в письменном жесте и находить хотя бы ненадолго некоторый центр внутри. Это звучит, может быть, очень абстрактно, но на самом деле это конкретное действие, когда я сажусь и проживаю этот жест, нанесение этого штриха во всех его деталях». Творческий метод Евгении сформировался под воздействием архитектурной практики (и диплома Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета), изучения классической каллиграфии, а также интереса к архаическому сознанию и формам невербальной передачи информации.

В 2024 году соло-проект «1024» Евгении Тут на ярмарке 1703 показали в некоммерческой секции от Limonov Art Foundation, а 14-метровое полотно «Пейзаж с Полифемом» из серии «Ландшафты. Белые ночи», рассказывающей об эротичности мироздания, стало основой экспериментальной поп-ап-выставки в Петербурге.

В 2025 году в московском флагмане галереи Space Four куратор Алексей Масляев показал серию Евгении «Агрегатные состояния» — это прозрачные скульптурные объекты, где художница использует метафору воды. В апреле в ММОМА при поддержке галереи Futuro открылась персональная выставка «Медленные берега» из мультимедийных работ Тут — видео, инсталляции, фотографии и графика. «Берега» метафорично рассказывают о внутреннем мире художника-путешественника, показывают не буквальные ландшафты, а ментальные пространства, полные эмоций и визуальных впечатлений, и приглашают зрителя к поиску внутреннего убежища, где можно восстановить связь с собой. А в Петербурге в июне Pop Up Gallery показала камерный проект художницы «Письмо — это поцелуй без губ» в Екатерининском собрании.

  •  Pop-up Gallery, futuro, space four.
  •  Графика от 40 000 ₽, холсты от 250 000 ₽, объекты от 1 000 000 ₽

Арт-дроп_2025, Коллекционировать искусство, Ярмарка искусства 1703

