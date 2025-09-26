Топовые художники: живопись и графика (музейного уровня!) great again

В 1990-х Алексей уехал из Чечни, окончил училище в Краснодаре, а затем оказался в Москве, где окунулся в мир радикального андеграунда: состоял в театральном объединении режиссера, педагога и исследователя новых форм перформанса и хэппенинга Бориса Юхананова, затем примкнул к группе акционистов «Радек». В начале 2000-х годов Каллима возвращается к живописным практикам, обозначив этот поворот метким кредо: «Картина не виновата, что художник — концептуалист». Тогда же начинает работать углем и сангиной, которые сейчас закрепились за ним как «фирменный» материал.

В 2006 году Каллима получил государственную премию «Инновация» за работу, на которой футбольный матч между «Челси» и «Тереком» был изображен флуоресцентными красками, видимыми только в дискотечном освещении. Это произведение представляло Россию на Венецианской биеннале 16 лет назад. Весной ­2024-го эту сорокаметровую фреску вновь показали в MAMM: зрители попадали внутрь инсталляции «Теорема дождя», где рассматривали изображения болельщиков под запись рева футбольных фанатов и шума стадиона, причем в какой-то момент белый свет включался и изображение исчезало.

В 2020-х сюжетами по большей части монохромных работ Каллимы становятся трава, березы и болото. Сам художник объясняет это так: «У меня нет героя, и я не понимаю, как можно сейчас рисовать человека. Я работаю проектами. Травки — значит, травки. Город — значит, город. Я ищу героя, пока не очень успешно. Хотелось бы рисовать прекрасную утопию, но я рисую болото, потому что сейчас как-то не до “Рождения Венеры”. Мир еще не совсем готов, хотя потихоньку надо к этому двигаться. Но болото тоже прекрасно». Так что каждый год Алексей Каллима представляет выставку пейзажей, которые, конечно, не столько про овраги и лес, сколько про общество, просто рассказывает о нем художник через изображения березовой рощи и мокрого темного леса. Эти безупречно выполненные углем и сангиной метафоры пользуются спросом у коллекционеров — все пейзажи проекта 2024 года «Край» ушли в частные собрания. Впрочем, на весенней персональной выставке «Почтальон, под которым обрушился мост» во Vladey Space на холсте Каллимы наконец-то появляется человек — собственно почтальон, крошечная фигура которого падает в горную реку с подвесного моста через разлом досок.