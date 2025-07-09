12 новых (и классных!) галерей и выставочных пространств Петербурга, о которых вы могли не знать

Sobo Gallery

Где: Моховая улица, 27-29

Выставочное пространство создателей арт-объединений «Север-7» и «Цветы Джонджоли», лауреатов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга», художников и кураторов Лизы и Александра Цикаришвили открылось в середине мая этого года. В команде также экс-глава Северо-Западного филиала ГМИИ им. Пушкина Дарья Болдырева и меценат и коллекционер Даниил Аплеев. Дуэт Цикаришвили известен интересующейся искусством публике больше 10 лет, среди их проектов также галерея Kunsthalle nummer sieben и ярмарка совриска YABA.

Название нового проекта — Sobo — с японского переводится как «бабушка». С одной стороны, оно отражает вдохновение «минимализмом, философией буто и культурным тропикализмом». С другой, суммирует девиз пространства — «где пустота обретает форму бабушкиного кресла». Обращение к разрозненным артефактам, как будто оставшимся от этой самой бабушки или купленным у нее же на Удельном рынке было характерно для участников «Север-7». Оно же остается одним из узнаваемых приемов и у резидентов Sobo, среди которых «Цветы Джонджоли», Юлия Мортиис, Юлия Рибетки, Александр Шамеев, самуилл маршак, Алина Бровина, Маресий Иващенко и другие.

Что смотреть: Ближайшим событием станет открытие персональной выставки Юлии Мортиис «ukrytiye» (с 10 июля). Кроме того, в галерее проходит насыщенная публичная программа, включающая перформансы, лекции и кинопоказы. За анонсами можно следить здесь.