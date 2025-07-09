12 новых (и классных!) галерей и выставочных пространств Петербурга, о которых вы могли не знать

Проект Александра и Лизы Цикаришвили из арт-группы «Север-7», нетипично радостное для города искусство в JOY Gallery, проект «галеристки на шпильках» Джессики, а также выставки в заброшках, квартирах и оранжереях — рассказываем про главные арт-локации, возникшие в Петербурге за последние пару лет.
Sobo Gallery
Где: Моховая улица, 27-29
Выставочное пространство создателей арт-объединений «Север-7» и «Цветы Джонджоли», лауреатов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга», художников и кураторов Лизы и Александра Цикаришвили открылось в середине мая этого года. В команде также экс-глава Северо-Западного филиала ГМИИ им. Пушкина Дарья Болдырева и меценат и коллекционер Даниил Аплеев. Дуэт Цикаришвили известен интересующейся искусством публике больше 10 лет, среди их проектов также галерея Kunsthalle nummer sieben и ярмарка совриска YABA.
Название нового проекта — Sobo — с японского переводится как «бабушка». С одной стороны, оно отражает вдохновение «минимализмом, философией буто и культурным тропикализмом». С другой, суммирует девиз пространства — «где пустота обретает форму бабушкиного кресла». Обращение к разрозненным артефактам, как будто оставшимся от этой самой бабушки или купленным у нее же на Удельном рынке было характерно для участников «Север-7». Оно же остается одним из узнаваемых приемов и у резидентов Sobo, среди которых «Цветы Джонджоли», Юлия Мортиис, Юлия Рибетки, Александр Шамеев, самуилл маршак, Алина Бровина, Маресий Иващенко и другие.
Что смотреть: Ближайшим событием станет открытие персональной выставки Юлии Мортиис «ukrytiye» (с 10 июля). Кроме того, в галерее проходит насыщенная публичная программа, включающая перформансы, лекции и кинопоказы. За анонсами можно следить здесь.
Команда Sobo Gallery
«Sobo — не просто новая точка на карте петербургских пространств, а попытка создать живой организм, исследующий язык современного искусства здесь и сейчас. Проект вырос на основе предыдущего опыта, но время и контекст сегодня иные: если раньше речь шла о поиске форм, то теперь — точек соприкосновения между художниками, диалоге, который способен выявить новые смыслы и связи. В центре внимания — групповые проекты, коллаборации, работа с разными дисциплинами и медиа, попытка нащупать общие линии в разнородном художественном поле».
Jessica Gallery
Где: Кожевенная линия, 30
Молодая, задорная, слегка эпатажная, как и ее тезка-основательница, галерея в культурном пространстве «Брусницын». Все заговорили о проекте в прошлом году, когда он получил приз за лучший стенд на ярмарке Cosmoscow-2024, но Jessica Gallery при этом существовала только в поп-ап формате. С января 2025 галерею можно посетить в офлайне. За это время там провели новогоднюю арт-распродажу в панк-духе, выставку портретов самой Джессики авторства 20 современных художников и персональную экспозицию московского фотографа Александра Гронского «Что-то происходит».
Что смотреть: Сейчас в галерее планируется выставка Веры Светловой. Анонсы и планы галереи здесь.
Джессика
Основательница Jessica Gallery
«Наш план расписан надолго вперед — сейчас в Петербурге открываются сразу две выставки: одна у нас в галерее. Это персональный проект нашей резидентки, антикерамистки Веры Светловой. Вторая — групповая в «Павильоне» в Новой Голландии, там мы отмечаем наш первый день рождения в стиле паранойи в луна-парке. Все как мы любим! А дальше готовимся к новым проектам и ярмаркам. Пул художников галереи уже сформирован — это те авторы, кто своим творчеством представляет радикально современное искусство, что нам самим очень близко! При этом мы не исключаем и возможность расширения команды».
JOY Gallery
Где: Петровская коса, 6
Галерею в июле 2024-го открыла искусствовед Ольга Коробицына. Пул авторов разнообразен — от представителей уличной волны арта до выпускников академий им. Штиглица и Репина и старшего поколения «музейных» художников. Впрочем, как и медиумы — это графика и живопись, скульптура и объекты из металла, пластика, фарфора, инсталляция и видеоарт, фотография и искусственный интеллект. Объединяет все это не слишком типичная для Петербурга ориентация на «радостное искусство»: яркие цвета, понятное фигуративное искусство и абстракции, которая не вызовет экзистенциального кризиса.
Что смотреть: До 15 августа здесь проходит групповая выставка «ТЫ – МИР».
Ольга Коробицына
Основательница JOY Gallery
«Мне было важно создать пространство с искусством, которое понятно зрителю и без чтения концептуального авторского текста. Но это не значит, что оно неглубокое, «попсовое» или исключительно декоративное. По настроению JOY GALLERY — не классически петербургское место: мы про легкость, но не легкомысленность. А локация как раз очень петербургская: поблизости Невская губа и яхты».
Eggz Gallery
Где: Галерная улица, 19
С момента старта проекта прошло чуть меньше года. За это время здесь успели открыть несколько новых имен среди отечественной арт-молодежи и зарубежных авторов, разобрать психические расстройства вместе с Parazit Group и на три недели запереть «за стеклом» художника Alesha, обыграв, как он сам увековечивает в брусчатке свои работы. Галерея максимально ориентирована на неклассическое искусство, панк и традиции ленинградского андеграунда.
Что смотреть: 11 июля здесь откроется выставка Владимира Загорова «Paloma (О голубка моя)».
Анастасия Семевская
Основательница и куратор Eggz Gallery
«Лозунг галереи: "Красота в уродстве, жизнь после смерти и вечность искусства". Мы с самого начала чередуем художников, пока не набравших известность, с популярными, уже выставлявшимися в крупных музеях. Это прослеживается и на сайте галереи, где есть два раздела «Новые имена» и «Мастера». Мы очень любим эстетичное, контрастное искусство, но, самое главное, то, которое трогает — вызывает как негативные, так и положительные эмоции. Уверены, что нет ничего хуже, чем искусство, без отклика. Сейчас одна из основных целей — международные культурные связи. 2025 год мы начали с выставки чилийского художника Карлоса Каньяса, а в мае в Неаполе выставили совместно с Solito Gallery нашу художницу Марту Мартынову. Планируем продолжать тесное взаимодействие с зарубежными институциями».
«Охра»
Где: Кожевенная линия, 30
Галерея ориентируется на фиджитал искусство. То есть произведения, соединяющие диджитал-элементы с физически существующими объектами. Среди художников — как новые авторы, работающие преимущественно с цифрой, так и известные более классическими практиками акторы. Например, Роман Ходырев из арт-группы Parazit, проектом которого открывали «Охру», Антонина Фатхуллина и Вильгений Мельников, участвовавшие в выставке «Бестиарий XXI века. Трансформации», и Серафима Сажина.
Что смотреть: Работы Серафимы Сажиной на экспозиции «Гиперборея».
Елена Голоскова
Соосновательница галереи «Охра»
«Когда мы открывали фиджитал-галерею современного искусства «Охра» в начале 2024 года, то хотели показать, что технологии могут работать не вместо искусства, а вместе с ним. Виртуальная и смешанная реальность для нас — не просто модные инструменты, а медиумы, способные изменить способ общения зрителя с художественным высказыванием. Нам хотелось создать пространство, где границы между реальным и виртуальным стираются, открывая доступ к более многослойному и глубокому опыту искусства. Сейчас мы вступаем в новый этап развития. В ближайшее время планируем сосредоточить усилия на цифровом и медиа-искусстве, особенно на тех проектах, где цифровое является исходной точкой художественного процесса».
«Поляна»
Где: Переулок Каховского, 5б, пом. 9н (со стороны библиотеки)
Выставочное пространство открылось в мастерской художника Ильи Шалашова в районе метро «Приморская» в январе этого года. Его предшественником был проект «Монолог» в «Б12» на Кожевенной линии. Там сформировалась группа художников (в основном, металлистов, но не только!), существующая на принципах самоорганизации. Проводят коллективные и персональные выставки и сопутствующие мероприятия: например, поэтические вечера.
Илья Шалашов
Основатель, духовный наставник «Поляны»
«Сейчас проект "Поляна" направлен на объединение художников и независимых кураторов, формирование творческой среды и диалога между разными направлениями в искусстве. На площадке проходят персональные и групповые выставки, медиации, киноклуб и тематические вечера».
Антон Шульгин
Сокуратор «Поляны»
«"Поляна" — это больше сообщество, чем пространство. Есть небольшая предыстория всех этих процессов. Была некая группировка «Синий гусь» и «Б12». Еще такое объединение «Холодец». Это все —сообщество художников, театралов, режиссеров, фотографов, состоящих в дружественных отношениях и увлеченных искусством. В "Поляне" хотелось создать место для высказываний без ограничений, для экспериментов. Это оказалось востребованным у художников, и сейчас в расписании все заполнено до 2026 года. В планах — продолжать художественный опыт с новыми людьми. Мы открыты к разным процессам».
«Салон красоты»
Где: Набережная Фонтанки, 84
«Салон» в ноябре 2024 года открыл художник Роман Круглов — в районе, где оказывали услуги из бьюти-сферы. История началась с выставки «Шаверма по-питерски». С тех пор экспозиция менялась шесть раз. Последней итерацией стал автореферентный, одноименный пространству, проект. В нем Роман подводит итог полугодовой деятельности и создает архив, включающий в себя журнал.
Все прошедшие выставки-концептуальные высказывания разрабатывались художниками вместе с куратором «Салона». Для посещения нужно было (и будет) следить за сеансами, объявляемыми в соцсетях проекта.
Роман Круглов
Куратор «Салона красоты»
«Среди авторов шести выставок были и те, с кем давно знаком, и те, кому написал впервые. Это момент субъективного выбора-обращения: есть художники, которые мне откликаются тональностью своей практики. Дальше все просто и сложно — общение. Если есть коннект (обоюдное желание говорить и слышать), то получается хорошая работа — мы сообща производим выставку. "Салон" — про режиссирование в процессе и архив после. Первое — основа построения выставок для меня, второе — помогает смотреть с дистанции на свою же практику, переосмыслять ее и меняться. Важно не впасть в инертную работу».
FUTZ
Где: улица Академика Лебедева, 12
Artist-run пространство создал междисциплинарный художник Вася Финогенов. Какое-то время оно находилось в одноместном номере гостиницы Azimut. На совсем небольшом пространстве демонстрировали живопись, графику, инсталляцию и реди-мейды. Сейчас проект переехал.
Искусство здесь показывают очень молодое, пытаясь преодолеть собственный скептицизм и сопротивление сложившейся среды.
Что смотреть: Ближайшая выставка «Все еще не дети» в коллаборации с проектом «ИЗО» откроется 11 июля.
Вася Финогенов
Основатель пространства FUTZ
«Само название FUTZ хорошо характеризует его деятельность, по крайней мере на данный момент. Слово "futz" взято из английского, уже мало используемого выражения "futz around", что одновременно переводится как "играться с чем-то и получить какой-то результат" и "валять дурака". Мой проект и его деятельность располагается где-то по середине между этих двух значений. На данном этапе развития мне нравится периодически менять его расположение, так как просто нет финансовой возможности иметь большое пространство, которое можно было бы сильно трансформировать под разные цели. Поэтому его физические свойства мне просто достаточно быстро надоедают».
Best MoM Gallery
Где: Адрес раскрывается персонально, при записи на сеанс
Камерная галерея в пространстве бывшей коммунальной квартиры открылась в прошлом декабре. За полгода здесь провели персональную выставку Саши Овчинниковой «Барби во мхах» и коллективную — «Останутся только крошки». Кроме экспозиций, использующих атмосферу жилого помещения, проходят поп-ап-проекты. Так, 4 июля Best MoM Gallery открыли в Оранжерее Таврического сада «Сны металлических цветов» Антона Шульгина, сокуратора «Поляны», а в начале осени обещают выставку на Шпалерной.
Оксана Парфирьева
Основательница Best Mom Gallery
«Я из бизнес-среды, много лет проработала в сфере маркетинга, когда появилась идея открыть галерею, пошла учиться в школу Masters, чтобы больше погрузиться в арт-среду через обучение. Сыграло свою роль и то, что меня поддержала дочка, она магистр по специальности арт-критика и куратор с международным опытом. Для предыдущей выставки нескольких художников я выбрала по результатам open call, а кого-то уже давно знала по выставкам, ярмаркам, соцсетям и пригласила участвовать. Сейчас в процессе отбора авторов, с которыми хочу работать уже на постоянной основе».
«Двор культуры»
Где: Турбинная улица, 9-11
Осенью 2024 года во дворе заброшенных домов на «Нарвской» объявили бессрочную выставку «Сквозь бетон». Инициатор проекта Вардан Мхитарян увидел в рядах выбитых окон прототип галереи и призвал художников заполнить ее.
Преобладает, конечно, стрит-арт — так, недавно одну из стен совместно освоили Павел Безор и Олег Кузнецов из Москвы. Но выставляют и не только уличное искусство: объекты, инсталляции, холсты. Все это регулярно ломается, рвется, режется и горит. Создатели реагируют по-разному. Кто-то расстраивается, а вот художница Анна Седова решила, что после взаимодействия со стихией полотно из серии «Идолы и ключи» только похорошело — и отправила его на ярмарку.
Что смотреть: экспозиция двора постоянно дополняется новыми элементами взамен утраченных. Проходят незапланированные, полусекретные концерты. В планах — выпуск поэтической газеты. Отдельной задачей инициативная группа видит сплочение местных жителей вокруг творческих практик.
Вардан Мхитарян
Инициатор создания «Двора культуры»
«В планах взаимодействовать с пространством, создавать различные арт-объекты из всего, что под рукой, привлекая, как опытных творцов, так и боящихся сделать первый шаг. Глобальная цель — превратить пространство в "Двор культуры" (по аналогии с домами культуры), то есть место знакомства и изучения с разными направлениями творчества для всех возрастов. Важна доступность для каждого, независимо от опыта. Конечно, стрит-арт имеет преимущество по долговечности перед холстами и съемными объектами.
Суть происходящего — исследование области взаимодействия живой среды с искусством в слепой зоне порядка. Трансформация энергии упадка и разложения в творческо-созидательную, витальную и ее ретрансляция в мир. Особое внимание — подрастающему поколению. Пробиться сквозь бетон предубеждений к человеческим сердцам».
«Фабрика лимонной кислоты»
Где: Лиговский, 52
Бывшая шеф-кураторка галереи Anna Nova Полина Слепенкова открывает поп-ап-проект в помещении заброшенного здания — за домом Перцова. Посетителей планируют принимать с конца июля-начала августа.
Что смотреть: Стартует проект экспозицией «Сибирская готика» (демо-версию можно было видеть на ярмарке совриска SCAN FAIR-2025). Основной пул художников — участники объединения СССХ. Это сибирские авторы, заявившие о себе в прошлом году на PAF. Но обещают и новые имена.
Полина Слепенкова
Куратор «Фабрики лимонной кислоты» и СССХ
«Пока мы существуем в формате секретной локации, но в августе уже будет открытие по полной. Пространство будет называться «Фабрика лимонной кислоты». Это дань истории здания — очень эффектной заброшки, которую мы сейчас подготавливаем для первого выставочного проекта «Сибирская готика». Объединение СССХ как бренд уже сформировалось, проявилось и на ярмарках, и выставочными проектами, в том числе в Москве — недавно была выставка в AACADEMY19. Хочется представить СССХ, расширив и состав художников: среди участников будут петербуржцы, связанные с Сибирью. В рамках этого поп-ап-проекта мы будем действовать как галерея. Он точно будет идти до конца августа, а дальше — посмотрим».
Галерея им. Якова Чернихова
Где: 25-я линия Васильевского острова, 4
В январе 2025 года ВШЭ в Петербруге въехала в отреставрированный Канатный цех завода «Красный гвоздильщик» — единственное ныне уцелевшее здание по проекту архитектора-визионера Якова Чернихова. Тогда же заговорили о создании галереи его имени и уже зимой подготовили и экспозицию, но для горожан она станет доступна только сейчас.
Что смотреть: 10 июля, в День архитектора, состоится официальное открытие. Представлена графика из серии «Архитектурные фантазии. 101 композиция», архивные фотографии, эскизы, личные вещи из семейного собрания, архитектурные модели и макеты, изготовленные Фондом им. Якова Чернихова. Также работает временная инсталляция «Рабочий стол Якова Чернихова» — копия кабинета в квартире на набережной канала Грибоедова.
Дана Бенюмова
Руководитель культурных программ и директор УЦПР «Кочубей-центр» НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург
«В День архитектора мы проведем экскурсию по Канатному цеху, мастер-классы по модульными шрифтам и несколько блоков лекций: среди спикеров — историк архитектуры Ксения Малич, архитектор Андрей Чернихов, историк Лев Лурье, искусствовед и директор издательского дома “Балтикум” Владимир Фролов. В будущем площадка будет работать как выставочное пространство и творческая лаборатория: лекции, воркшопы, дискуссии. Галерея станет местом для обмена идеями и опытом между преподавателями, студентами и всеми, кто увлечен современной архитектурой и искусством».
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