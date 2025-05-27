Семен Мотолянец, Владимир Козин и другие андерграунд-художники Parazit Group построят в Eggz Gallery «Кабинет психотерапевта»

«Выставка — это не диагноз. Это метафора, зеркало и провокация. Это пространство, где терапевт молчит, а художник говорит».
13 июня в Eggz Gallery стартует коллективная выставка «Кабинет психотерапевта» — совместный проект по результатам опен-колла с художниками объединения Parazit Group. Психотерапия сегодня — это модный тренд, клише и даже развлечение, а эмоциональные травмы — виральный инфоповод. Перед 21 автором стояла задача — показать, как поп-культура меняет парадигму психотерапии, как границы нормы постепенно размываются, уступая романтизации психических расстройств. Каждый из художников выбрал диагноз и состояние, чтобы языком искусства попытаться вернуть медицинским понятиям глубину.
В экспозиции — 21 работа в разных техниках: от инсталляции, живописи и графики до керамики и вышивки.
«Сегодня психотерапия стала модным словом, мемом, хештегом. Алгоритмы соцсетей ежедневно подкидывают нам диагнозы — от тревожного расстройства до темного эмпата, а эмоциональные травмы переводятся в клише. Осознанность, которую мы так стремились обрести, теперь стала декорацией», — делится основательница Eggz Gallery и куратор проекта Анастасия Семевская.
Свои работы на злободневную тему представят MAR, Линда Берг, Вадим Бондаренко, Софья Григорьева, Татьяна Дубовская, Анастасия Иваненкова, Стас Казимов, Владимир Козин, Юстина Комиссарова, Лина Кордюченко, Вова Лило, Катерина Мартыненко, Семен Мотолянец, Саша Нефедова, Зина Николаева, Игорь Плотников, Коля Садовник, Вера Светлова, Андрей Сикорский, Анна Смотритель и Василина Учайкина.
Parazit Group — независимое художественное объединение из Петербурга, основанное в 2000 году художниками Владимиром Козиным и Вадимом Флягиным. Выросло из арт-группы «Товарищество Новые Тупые». Изначально проект представлял собой «Новую коммерческую галерею актуального искусства» и был задуман как альтернатива традиционным выставочным площадкам. Название «Паразит» отражает их подход: приспосабливаться к любым условиям и пространствам, «паразитируя» на теле культурных институций города. С 2004 года «Паразит» действует как своеобразная галерея без постоянного помещения, кураторов или жесткой художественной политики. Выставки проходят в коридоре галереи «Борей» и других пространствах, объединяя художников разных поколений и стилей. Среди ключевых участников объединения — Владимир Козин, Александр Шишкин-Хокусай и Семен Мотолянец, Вера Светлова, Тимур Мусаев-Каган и другие. За годы существования группа организовала более 500 выставок, в которых приняли участие свыше 130 художников. C 2022 года у объединения есть свое помещение в Петербурге - НИИ PARAZIT на Рентгена, 4.
Eggz Gallery — новое выставочное пространство, которое открылось летом 2024 года на Галерной улице. Это место силы не-классического искусства, выходящего за рамки тривиальных форм и продолжающего традиции ленинградского андеграунда. Только панк, только чистое искусство! В прошлом сезоне в выставочном пространстве показали серию абстракций «Эдем» Марты Мартыновой, визуальное исследование предметного мира Екатерины Ермолаевой «Оставленные», а также заперли стрит-артиста Alesha на 21 день в рамках художественной акции. В 2025 году в сверхновом пространстве сверхуспешно прошла персональная выставка «петербургского Матисса» Владимира Загорова, а также экспонировалось частное собрание коллекционера Анна Кудряшевой с работами отца-основателя Собака.ru Анатолия Белкина, Сергея Бугаева-Африки и Леонида Борисова.
Выставка Eggz Gallery X Parazit Group «Кабинет психотерапевта» открыта с 13 июня по 6 июля 2025 года в Eggz Gallery на Галерной улице, 19, парадная 2.
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