Семен Мотолянец, Владимир Козин и другие андерграунд-художники Parazit Group построят в Eggz Gallery «Кабинет психотерапевта»

Parazit Group — независимое художественное объединение из Петербурга, основанное в 2000 году художниками Владимиром Козиным и Вадимом Флягиным. Выросло из арт-группы «Товарищество Новые Тупые». Изначально проект представлял собой «Новую коммерческую галерею актуального искусства» и был задуман как альтернатива традиционным выставочным площадкам. Название «Паразит» отражает их подход: приспосабливаться к любым условиям и пространствам, «паразитируя» на теле культурных институций города. ​С 2004 года «Паразит» действует как своеобразная галерея без постоянного помещения, кураторов или жесткой художественной политики. Выставки проходят в коридоре галереи «Борей» и других пространствах, объединяя художников разных поколений и стилей. Среди ключевых участников объединения — Владимир Козин, Александр Шишкин-Хокусай и Семен Мотолянец, Вера Светлова, Тимур Мусаев-Каган и другие. За годы существования группа организовала более 500 выставок, в которых приняли участие свыше 130 художников. C 2022 года у объединения есть свое помещение в Петербурге - НИИ PARAZIT на Рентгена, 4.

Eggz Gallery — новое выставочное пространство, которое открылось летом 2024 года на Галерной улице. Это место силы не-классического искусства, выходящего за рамки тривиальных форм и продолжающего традиции ленинградского андеграунда. Только панк, только чистое искусство! В прошлом сезоне в выставочном пространстве показали серию абстракций «Эдем» Марты Мартыновой, визуальное исследование предметного мира Екатерины Ермолаевой «Оставленные», а также заперли стрит-артиста Alesha на 21 день в рамках художественной акции. В 2025 году в сверхновом пространстве сверхуспешно прошла персональная выставка «петербургского Матисса» Владимира Загорова, а также экспонировалось частное собрание коллекционера Анна Кудряшевой с работами отца-основателя Собака.ru Анатолия Белкина, Сергея Бугаева-Африки и Леонида Борисова.

Выставка Eggz Gallery X Parazit Group «Кабинет психотерапевта» открыта с 13 июня по 6 июля 2025 года в Eggz Gallery на Галерной улице, 19, парадная 2.

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