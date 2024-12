Эксклюзив! Нестор Энгельке, Грехт и Вера Светлова за полцены? Jessica Gallery открывается новогодним «трэш-угарным» маркетом в «Брусницыне»

Напомним, Jessica Gallery нашла постоянную прописку в «Брусницыне». В культурном квартале на Васильевском пространство занимает 100 метров хранения и 200 метров экспозиционного зала. Позднее планируется спикизи-бар и частная комната, «где можно делать что угодно». В выставочных планах на предстоящий сезон: портретная экспозиция с not for sale графикой, скульптурой, живописью и инсталляцией 20 художников-резидентов — от Петра Шевцова до Ивана Чемакина. Куратором проекта выступит коллекционер и partner in crime Джессики — Сергей Лимонов.

