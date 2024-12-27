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Искусство

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Эксклюзив! Нестор Энгельке, Грехт и Вера Светлова за полцены? Jessica Gallery открывается новогодним «трэш-угарным» маркетом в «Брусницыне»

28 декабря Jessica Gallery открывает двери для всех, кто ищет современное искусство в коллекцию, оригинальные подарки или просто хочет приобщиться к актуальнейшему искусству.

В центре внимания — художники-участники «лучшего стенда» Cosmoscow-2024: апологет арте повера Иван Чемакин, таинственный аноним Грехт, скульптор Вера Светлова из объединения Parazit и «деревописец» Нестор Энгельке. Все работы будут продаваться со скидкой от 25 до 50% до 12 января.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Jessica Gallery

За прошедший год галеристка и муза коллекционера Сергея Лимонова Джессика собрала вокруг провокационного арт-концепта не только впечатляющий пул художников — от Ивана Чемакина и Нестора Энгельке до Грехта — но и стала триумфатором Cosmoscow-2024. Маст-визит декабря: теперь в Петербурге и в офлайн-формате! 

Открытие 28 декабря планируется как техническое — архитектором экспозиции выступила Антонина Мазепа, Maze Studio. 

Знакомьтесь, Джессика — основательница Jessica Gallery (лучший стенд Cosmoscow-2024!) открывает галерею в офлайн-формате в «Брусницыне»

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Jessica Gallery
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Jessica Gallery
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Jessica Gallery
Джессика

Галеристка:

Будет ярмарка в таком трэш-угарном стиле. Объекты представим на деревянных б/у паллетах с дешевой мишурой и светомузыкой. В общем, «апрашка на выезде», полный угар и антитеза к красивым новогодним ярмаркам, которые проходят повсеместно.

Джессика
Фото: Дана Сапарова для Собака.ru
Джессика

Напомним, Jessica Gallery нашла постоянную прописку в «Брусницыне». В культурном квартале на Васильевском пространство занимает 100 метров хранения и 200 метров экспозиционного зала. Позднее планируется спикизи-бар и частная комната, «где можно делать что угодно». В выставочных планах на предстоящий сезон: портретная экспозиция с not for sale графикой, скульптурой, живописью и инсталляцией 20 художников-резидентов — от Петра Шевцова до Ивана Чемакина. Куратором проекта выступит коллекционер и partner in crime Джессики — Сергей Лимонов. 

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Люди:
Джессика

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