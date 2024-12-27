Эксклюзив! Нестор Энгельке, Грехт и Вера Светлова за полцены? Jessica Gallery открывается новогодним «трэш-угарным» маркетом в «Брусницыне»

28 декабря Jessica Gallery открывает двери для всех, кто ищет современное искусство в коллекцию, оригинальные подарки или просто хочет приобщиться к актуальнейшему искусству.

В центре внимания — художники-участники «лучшего стенда» Cosmoscow-2024: апологет арте повера Иван Чемакин, таинственный аноним Грехт, скульптор Вера Светлова из объединения Parazit и «деревописец» Нестор Энгельке. Все работы будут продаваться со скидкой от 25 до 50% до 12 января.