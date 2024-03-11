Фотографии vodka session в отчетах и пикник в горах: какие впечатления у зарубежных архитекторов были от посещения СССР

За время путешествия английская делегация общалась с архитекторами, инженерами, историками. Владимир Пилявский в 1968 году использовал возможность написать письмо Бертольду Любеткину, ссылаясь именно на визит 1953 года. Во время одной из бесед Любеткин говорил о Кваренги, и Пилявский просил поделиться информацией о том, какие материалы, связанные с итальянским зодчим, могут быть в Англии или Германии.

В общей сложности путешественники проехали и пролетели около 13 000 километров (им был предоставлен специальный самолет). Членам английской делегации передали 188 книг по русской и советской архитектуре и 660 фотографий. Эти цифры, впрочем, мало иллюстрируют размах, с которым принимали британских гостей. Архитекторов поселили в номерах отеля «Националь», в Москве предоставили комфортабельные ЗИМы, в Большом театре разместили в ложах рядом с Георгием Маленковым, Вячеславом Молотовым и другими членами правительства. Но особенно эмоционально гости описывали все, что касалось питания. Йорк несколько раз, отвлекаясь от архитектурной повестки, рассказывал в своем путевом очерке о черной и красной икре, борще, бутербродах, бараньих отбивных, осетрине и в целом о многочасовых ужинах, когда из-за стола поднимались далеко за полночь. Крейг в мемуарах также отмечает, что каждый ужин длился с шести вечера и до полуночи. Невозможность гулять по Москве в воскресенье сначала огорчила англичан, но была компенсирована опять же гастрономическими опытами. На воскресный завтрак перед утренним омлетом гостей угощали водкой, лососем и икрой, после чего делегацию увезли в дом отдыха в Суханово, где обед оказался столь масштабным, что съесть его было просто невозможно. Там же гости, в промежутках между трапезами, гуляли и смотрели фильм «Трактористы».