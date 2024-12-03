«На открытии новой галереи мы покажем мой кураторский проект: хочу, чтобы портрет Джессики нарисовали 15-20 талантливых художников. Будет не только живопись — и графика, и инсталляция, и скульптура. Не тщеславные картинки, а портреты харизматичной женщины, которая будет делать что-то стоящее, разрывное и нестандартное в сфере искусства. и через изображение конкретного человека мы увидим 15-20 уникальных стилей, а не выставку самолюбования», — рассказывал коллекционер, основатель частного фонда Limonov Art Foundation, меценат и partner in crime Джессики Сергей Лимонов в интервью для арт-дропа Собака.ru «Коллекционировать искусство».

А после экспозиции портретов Джессики в планах галереи персональный проект петербургской художницы Веры Светловой про хрупкость.

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