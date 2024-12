Джессика

Из интервью для декабрьского номера журнала Собака.ru:

Мы наконец нашли помещение на Васильевском острове, в культурном квартале «Брусницын»: 200 метров экспозиционный зал и 100 метров хранение. Будет еще спикизи­ бар и частная комната, где можно делать что угодно. Планируем открыться в декабре выставкой, формально посвященной мне: художники от Петра Шевцова до Ивана Чемакина нарисовали мои портреты. В отличие от обычной выставки, эти работы not for sale — очень личное. А вообще, пул художников Jessica Gallery — это еще и Нестор Энгельке, Вера Светлова, Грехт, Matiush First, Илья Гришаев, Маша Ша и Александр Гронский. Почти всех я показала на последней Cosmoscow.