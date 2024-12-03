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Искусство

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Эксклюзив Собака.ru! Поп-ап-проект Jessica Gallery очень скоро станет реальным пространством: когда открытие?

Темная лошадка петербургской арт-сцены за считанные дни захватила актуальнейших авторов (в ее арсенале «деревописец» Нестор Энгельке, мастер руинированных инсталляций Иван Чемакин и многие другие), стала триумфатором Cosmoscow-2024, а теперь готова показать и себя — первая экспозиция на новом месте соберет портреты галеристки. 

Дана Сапарова для Собака.ru

Pop-up проект наконец нашел постоянную прописку в «Брусницыне». В культурном квартале на Васильевском, помимо 200 метров экспозиционного зала и 100 метров хранения, будет спикизи­ бар и частная комната, «где можно делать что угодно». Уже в декабре Jessica Gallery покажет первый выставочный проект с not for sale работами художников-резидентов — от Петра Шевцова до Ивана Чемакина. 

Джессика

Из интервью для декабрьского номера журнала Собака.ru:

Мы наконец нашли помещение на Васильевском острове, в культурном квартале «Брусницын»: 200 метров экспозиционный зал и 100 метров хранение. Будет еще спикизи­ бар и частная комната, где можно делать что угодно. Планируем открыться в декабре выставкой, формально посвященной мне: художники от Петра Шевцова до Ивана Чемакина нарисовали мои портреты. В отличие от обычной выставки, эти работы not for sale — очень личное. А вообще, пул художников Jessica Gallery — это еще и Нестор Энгельке, Вера Светлова, Грехт, Matiush First, Илья Гришаев, Маша Ша и Александр Гронский. Почти всех я показала на последней Cosmoscow.

Работа Ивана Чемакина из коллекции Сергея Лимонова будет показана на открытии новой петербургской галереи Jessica

Работа Ивана Чемакина из коллекции Сергея Лимонова будет показана на открытии новой петербургской галереи Jessica

«На открытии новой галереи мы покажем мой кураторский проект: хочу, чтобы портрет Джессики нарисовали 15-20 талантливых художников. Будет не только живопись — и графика, и инсталляция, и скульптура. Не тщеславные картинки, а портреты харизматичной женщины, которая будет делать что-то стоящее, разрывное и нестандартное в сфере искусства. и через изображение конкретного человека мы увидим 15-20 уникальных стилей, а не выставку самолюбования», — рассказывал коллекционер, основатель частного фонда Limonov Art Foundation, меценат и partner in crime Джессики Сергей Лимонов в интервью для арт-дропа Собака.ru «Коллекционировать искусство».

Сергей Лимонов и Джессика. В Петербурге появилась новая power couple — коллекционер и галерист

А после экспозиции портретов Джессики в планах галереи персональный проект петербургской художницы Веры Светловой про хрупкость.

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