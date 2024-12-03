Темная лошадка петербургской арт-сцены за считанные дни захватила актуальнейших авторов (в ее арсенале «деревописец» Нестор Энгельке, мастер руинированных инсталляций Иван Чемакин и многие другие), стала триумфатором Cosmoscow-2024, а теперь готова показать и себя — первая экспозиция на новом месте соберет портреты галеристки.
Pop-up проект наконец нашел постоянную прописку в «Брусницыне». В культурном квартале на Васильевском, помимо 200 метров экспозиционного зала и 100 метров хранения, будет спикизи бар и частная комната, «где можно делать что угодно». Уже в декабре Jessica Gallery покажет первый выставочный проект с not for sale работами художников-резидентов — от Петра Шевцова до Ивана Чемакина.
Из интервью для декабрьского номера журнала Собака.ru:
Мы наконец нашли помещение на Васильевском острове, в культурном квартале «Брусницын»: 200 метров экспозиционный зал и 100 метров хранение. Будет еще спикизи бар и частная комната, где можно делать что угодно. Планируем открыться в декабре выставкой, формально посвященной мне: художники от Петра Шевцова до Ивана Чемакина нарисовали мои портреты. В отличие от обычной выставки, эти работы not for sale — очень личное. А вообще, пул художников Jessica Gallery — это еще и Нестор Энгельке, Вера Светлова, Грехт, Matiush First, Илья Гришаев, Маша Ша и Александр Гронский. Почти всех я показала на последней Cosmoscow.
Работа Ивана Чемакина из коллекции Сергея Лимонова будет показана на открытии новой петербургской галереи Jessica
«На открытии новой галереи мы покажем мой кураторский проект: хочу, чтобы портрет Джессики нарисовали 15-20 талантливых художников. Будет не только живопись — и графика, и инсталляция, и скульптура. Не тщеславные картинки, а портреты харизматичной женщины, которая будет делать что-то стоящее, разрывное и нестандартное в сфере искусства. и через изображение конкретного человека мы увидим 15-20 уникальных стилей, а не выставку самолюбования», — рассказывал коллекционер, основатель частного фонда Limonov Art Foundation, меценат и partner in crime Джессики Сергей Лимонов в интервью для арт-дропа Собака.ru «Коллекционировать искусство».
А после экспозиции портретов Джессики в планах галереи персональный проект петербургской художницы Веры Светловой про хрупкость.
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