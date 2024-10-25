Знай наших: Шимон Окштейн, Нестор Энгельке и Александра Гарт представлены на ярмарке совриска Cosmoscow

Cтартовала московская ярмарка современного, куда приезжают галеристы, коллекционеры артохолики со всей России. Рассказываем, на какие петербургские стенды стоит обратить внимание.
Главная традиционная осенняя ярмарка совриска Cosmoscow проходит с 25 по 27 октября — в этот раз на новой выставочной площадке «Тимирязев Центр» на Верхней аллее, 8. Членами экспертного совета этого года стали основательница ярмарки Маргарита Пушкина, основательница галереи XL Елена Селина, искусствовед Ирина Горлова, директор Музея современного искусства «Гараж» Антон Белов и Эльвира Тарноградская — идеолог галереи Syntax. Среди заявленных более 1500 произведений от 91 галереи — из Петербурга представлено 12 стендов от самых топовых галерей города: Anna Nova Gallery, DiDi Gallery, Jessica Space, Kgallery, Marina Gisich Gallery, MYTH Gallery, NameGallery, Nikolay Evdokimov Gallery, Pop-Up Gallery, Space Four, «Люда» и фиджитал-галерея «Охра».
Проект Jessica Space от ультасовременной галереи Jessica в первый же день работы ярмарки окрестили «Лучшим стендом года». Представили работы удожников Ивана Чемакина, Грехт, Веру Светлову, Нестора Энгельке, Илью Гришаева, Matiush First. Архитектором выступила Антонина Мазепа, Maze Studio. Ключевым игроком стенда стал художник-экспериментатор и изобретатель техники «древописи» Нестор Энгельке, представивший «Деревянное бессознательное» — ироничный стенд о покорении космоса.
KGallery показали советского живописца, нашедшего славу после эмиграции в Америку (его работы ныне находятся в экспозиции Нью-Йоркского музея современного искусства Уитни и Бруклинского музея), Шимона Окштейна. Эмигрировав в США, Окштейн создает натюрморты, смешивающие реализм с элементами поп-арта, в которых бытовые предметы соседствуют с символами массовой культуры. Его произведения часто балансируют между искусством прошлого и поп-культурой, вызывая ностальгию и размышления о времени и вечности. Среди ключевых работ — гиперреалистичная графика одновременно знаковых предметов времени и образов из личных воспоминаний художника: «Наперсток» и «Утюг».
Помимо него, на стенде представлена керамика и фарфор Виктории Утикалко, а также скульптуры Никиты Макарова и «графика нитью на ткани» Марии Арендт.
В числе топовых — стенд Limonov Art Foundation c моно-проектом концептуальной графики Маши Ша под кураторством Анны Якубовой. Художница работает на полупрозрачной кальке, нанося яркие графитные штрихи, передающие баланс между недосказанностью и завершенностью. В ее работах — тексты, образы и фразы, взятые из музыки, книг, выражающие дикую энергию и телесность. Серия, подготовленная для ярмарки, объединяет поэтические фрагменты Хлебникова и Хармса.
Anna Nova показали работы художника года по версии Cosmoscow Александры Гарт и одного из самых известных современных фотохудожников России Дмитрия Маркова. В инсталляции «Постоянство веселья и грязи», в рамках которой представлена карусель из соленого теста и серия живописных работ, Гарт показывает постапокалиптические пейзажи, где природа и индустриальные элементы объединяются в живые структуры.
Комментарии (0)