Знай наших: Шимон Окштейн, Нестор Энгельке и Александра Гарт представлены на ярмарке совриска Cosmoscow

KGallery показали советского живописца, нашедшего славу после эмиграции в Америку (его работы ныне находятся в экспозиции Нью-Йоркского музея современного искусства Уитни и Бруклинского музея), Шимона Окштейна. Эмигрировав в США, Окштейн создает натюрморты, смешивающие реализм с элементами поп-арта, в которых бытовые предметы соседствуют с символами массовой культуры. Его произведения часто балансируют между искусством прошлого и поп-культурой, вызывая ностальгию и размышления о времени и вечности. Среди ключевых работ — гиперреалистичная графика одновременно знаковых предметов времени и образов из личных воспоминаний художника: «Наперсток» и «Утюг».

Помимо него, на стенде представлена керамика и фарфор Виктории Утикалко, а также скульптуры Никиты Макарова и «графика нитью на ткани» Марии Арендт.