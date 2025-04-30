В Jessica Gallery «Что-то происходит»! Там показывают более 50 (!) урбан-пейзажей фотографа Александра Гронского

«Здесь что-то происходит» с фотографиями Александра Гронского открыта с 15 апреля в Jessica Gallery. Куратор проекта, Алексей Масляев, из многотысячного архива автора отобрал более 50 снимков — городские пейзажи, снятые в ходе пеших прогулок с февраля 2022 года. Это хроники повседневной жизни окраинных районов. Как отмечают в галерее, благодаря почти академическому подходу художника обычные городские пасторали — панельные дома, детские площадки, дворы, тропинки — воспринимаются как классические пейзаж — с продуманной композицией, ритмичностью и предысторией.

Снимки не дают конкретного контекста, но передают ощущение недосказанности: «здесь что-то происходит». После февраля 2022 года в привычных городских пейзажах появилось новое напряжение. Фотографии Гронского улавливают это состояние. Они не рассказывают историю, не дают четкого ответа, а, наоборот, показывают, как привычный язык и образы начинают распадаться и терять устойчивость.