В Jessica Gallery «Что-то происходит»! Там показывают более 50 (!) урбан-пейзажей фотографа Александра Гронского

Фотограф не стремится зафиксировать конкретное событие или рассказать историю. Его интересуют структуры пространства и взаимодействие множества деталей — от билбордов до луж и пешеходных тропинок.
«Здесь что-то происходит» с фотографиями Александра Гронского открыта с 15 апреля в Jessica Gallery. Куратор проекта, Алексей Масляев, из многотысячного архива автора отобрал более 50 снимков — городские пейзажи, снятые в ходе пеших прогулок с февраля 2022 года. Это хроники повседневной жизни окраинных районов. Как отмечают в галерее, благодаря почти академическому подходу художника обычные городские пасторали — панельные дома, детские площадки, дворы, тропинки — воспринимаются как классические пейзаж — с продуманной композицией, ритмичностью и предысторией.
Снимки не дают конкретного контекста, но передают ощущение недосказанности: «здесь что-то происходит». После февраля 2022 года в привычных городских пейзажах появилось новое напряжение. Фотографии Гронского улавливают это состояние. Они не рассказывают историю, не дают четкого ответа, а, наоборот, показывают, как привычный язык и образы начинают распадаться и терять устойчивость.
Александр Гронский (1980) — фотограф, известный пейзажными работами. Исследует связь между человеком и окружающей средой, в частности в контексте урбанизации и постсоветского пространства. Свою карьеру начал в 1998 году как фотожурналист, сотрудничая с такими изданиями, как Geo, Elle, Wallpaper, Le Monde 2 и The Sunday Times. В 2003 году он присоединился к агентству Photographer.ru, а годом позднее — стал финалистом премии Observer за документальную фотографию. С 2008 снимает современные российские пейзажи, в том числе заброшенные и тихие места — символы изоляции и одиночества. Его проект «Пастораль» (2008–2012) о пригородах Москвы был награжден премией Aperture Portfolio (2009) и получил 3-ю премию в категории «Повседневная жизнь» в World Press Photo (2012). Работы находятся в коллекциях Statoil, Foam Museum, Aperture Foundation, Maison Européenne de la Photographie и частных коллекциях.
Персональная выставка Александра Гронского «Здесь что-то происходит» открыта с 15 апреля по 8 июня в Jessica Gallery на Кожевенной улице, 30.
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