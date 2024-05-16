На Мойке открывается фиджитал галерея «Охра». Первая выставка — художника из Parazit Романа Ходырева

Первая выставка «Охры» — персональный проект художника и участника арт-объединения Parazit Романа Ходырева «Между диваном и телевизором». Концепт, предложенный куратором Ксенией Макаренко, презентует его как абсолютного последователя одного из центральных пионеров видеоарта Нам Джун Пайка, создавшего в 1963 году Zen for TV (Дзен для ТВ) — художественно расстроенный телевизор, транслирующий только одну единственную полосу.

В своем творчестве Роман Ходырев исследует взаимоотношения человека и телевизора (смартфона, планшета, компьютера и далее по списку) и через мистификацию этой связи и через манипуляции линиями, спиралями, кругами, квадратами и различными орнаментами показывает неких нечеловеческих действующих лиц, заставляя задуматься о том, какое место занимает человек в новом цифровом мире. На выставке будут представлены 10 художественных произведений Ходырева, выполненных в жанре optical art.

Выставка Романа Ходырева «Между диваном и телевизором» будет открыта с 18 мая по 28 июля в фиджитал галерее «Охра» на набережной реки Мойки, 37.

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