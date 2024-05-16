На Мойке открывается фиджитал галерея «Охра». Первая выставка — художника из Parazit Романа Ходырева

Миссия нового выставочного пространства — исследовать и демонстрировать новые возможности культуры и искусства, которые открывают цифровые технологии, позволяющие размещать художественные произведения не только в нашей реальности, но также в виртуальной, цифровой — или же во всех сразу. «Мы считаем, что VR, AR и MR — есть новые инструменты искусства и это не замена старого новым и не упрощение, а именно обогащение и развитие традиционной визуальной лексики», — говорят создатели галереи.
Галерея «Охра» планирует сотрудничать как с художниками, работающими в цифре, так и с авторами традиционной направленности, однако на каждой выставке обязательно будут представлены произведения, воплощенные в смешанной реальности. Помимо фиджитал выставок в «Охре» можно посетить VR-музей и с помощью шлема виртуальной реальности увидеть оцифрованные выставки, проходившие в «Охре», а также увидеть цифровые художественные произведения.
Первая выставка «Охры» — персональный проект художника и участника арт-объединения Parazit Романа Ходырева «Между диваном и телевизором». Концепт, предложенный куратором Ксенией Макаренко, презентует его как абсолютного последователя одного из центральных пионеров видеоарта Нам Джун Пайка, создавшего в 1963 году Zen for TV (Дзен для ТВ) — художественно расстроенный телевизор, транслирующий только одну единственную полосу.
В своем творчестве Роман Ходырев исследует взаимоотношения человека и телевизора (смартфона, планшета, компьютера и далее по списку) и через мистификацию этой связи и через манипуляции линиями, спиралями, кругами, квадратами и различными орнаментами показывает неких нечеловеческих действующих лиц, заставляя задуматься о том, какое место занимает человек в новом цифровом мире. На выставке будут представлены 10 художественных произведений Ходырева, выполненных в жанре optical art.
Выставка Романа Ходырева «Между диваном и телевизором» будет открыта с 18 мая по 28 июля в фиджитал галерее «Охра» на набережной реки Мойки, 37.
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