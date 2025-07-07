«Петербургский Матисс» Владимир Загоров покажет мир, любовь и музыку на выставке «Paloma» в EggzGallery

11 июля в камерной EggzGallery на Галерной улице стартует персональная выставка «петербургского Матисса» Владимира Загорова «Paloma» или «О голубка моя». Ее название отсылает к известной (и одной из самых повторяемых после «Yesterday» The Beatles!), испанской песне «La paloma» композитора Себастьяна де Ирадьера Салаверри. Хабанеру — песню кубинских моряков — «Голубку» он написал сразу после поездки в 1860 году на Кубу. Само слово — мощный символ мира, свободы и нежности. Это имя выбрал для своей дочери Пабло Пикассо в разгар войн XX века, превратив его в личный жест сопротивления и надежды на будущее.

Опираясь на настроение композиции — «гимна мечтателей, изгнанников и революционеров» — и символику голубки Загоров обращается к вечным темам: миру, свободе, нежности и музыке. Он создает «пространственные аккорды». Свои впечатления от абстрактных понятий и нотных комбинаций автор выражает средствами синестезии — особого мультисенсорного восприятия одного чувства через другое. Эта концепция известна благодаря Василию Кандинскому, который сравнивал живопись с музыкой — слышал цвет и видел звук.

Куратор выставки, галеристка Анастасия Семеновская, собрала серию живописи Загорова, гипсовые скульптуры и графику последних лет. На них — абстрактные и реалистичные формы, многие из которых были придуманы под впечатлением от концертов в Петербургской филармонии. В рамках параллельной программы в галерее устроят перформанс — под инструментальную аранжировку в реальном времени, художник создаст серию живописных работ.