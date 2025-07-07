«Петербургский Матисс» Владимир Загоров покажет мир, любовь и музыку на выставке «Paloma» в EggzGallery

Работы художника можно будет увидеть и со стороны Галерной улицы — специально для проекта распахнут все окна. А внутри выступят музыканты Александринского, Михайловского театров, которые исполнят современную аранжировку культового кубинского шлягера «La paloma».
11 июля в камерной EggzGallery на Галерной улице стартует персональная выставка «петербургского Матисса» Владимира Загорова «Paloma» или «О голубка моя». Ее название отсылает к известной (и одной из самых повторяемых после «Yesterday» The Beatles!), испанской песне «La paloma» композитора Себастьяна де Ирадьера Салаверри. Хабанеру — песню кубинских моряков — «Голубку» он написал сразу после поездки в 1860 году на Кубу. Само слово — мощный символ мира, свободы и нежности. Это имя выбрал для своей дочери Пабло Пикассо в разгар войн XX века, превратив его в личный жест сопротивления и надежды на будущее.
Опираясь на настроение композиции — «гимна мечтателей, изгнанников и революционеров» — и символику голубки Загоров обращается к вечным темам: миру, свободе, нежности и музыке. Он создает «пространственные аккорды». Свои впечатления от абстрактных понятий и нотных комбинаций автор выражает средствами синестезии — особого мультисенсорного восприятия одного чувства через другое. Эта концепция известна благодаря Василию Кандинскому, который сравнивал живопись с музыкой — слышал цвет и видел звук.
Куратор выставки, галеристка Анастасия Семеновская, собрала серию живописи Загорова, гипсовые скульптуры и графику последних лет. На них — абстрактные и реалистичные формы, многие из которых были придуманы под впечатлением от концертов в Петербургской филармонии. В рамках параллельной программы в галерее устроят перформанс — под инструментальную аранжировку в реальном времени, художник создаст серию живописных работ.
Это второй проект Загорова в галерее, где до конца марта можно было увидеть выставку-перформанс (с постоянной сменой экспозиции) «Представление: цирк пяти клоунов» с работами 1980–2000-х годов.
Владимир Загоров — петербургский мультидисциплинарный художник, работающий с живописью, графикой, скульптурой и объектами. Окончил живописный факультет института имени Репина Академии художеств СССР в мастерской Андрея Мыльникова. В своем творчестве обращается к наследию русских авангардистов. Персональные выставки художника проходили в Русском музее («Желтое движение», 1997 год), Галерее Брумме во Франкфурте-на-Майне, в Marina Gisich Gallery («Счастливый сад», 2023 год). Его работы также экспонировались в рамках групповых выставок в Эрмитаже («Поднесение к Рождеству. Академия фарфора», 2004 год), Манеже (Выставка-карнавал «Гардероп», 1993 год). Произведения Загорова находятся в Русском музее, Эрмитаже, Третьяковской галерее, Манеже, Галереи Генри Наннена в Германии, Галерее искусств Букнельского университета в США, а также в частных коллекциях в Германии, США, Швеции, Франции, России, Дании, Болгарии и Польши.
Персональная выставка Владимира Загорова «Paloma» открыта с 11 июля по 10 августа 2025 года в Eggz Gallery на Галерной улице, 19, парадная 2.
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