Кураторами ярмарки выступила петербургская арт-группа «Север-7». Еще в 2000-х они одними из первых стали устанавливать перформативные арт-ярмарки в Петербурге. Ярмарку в «Севкабель Порту» организовывает основанная участниками «Север-7» онлайн-платформа YABA — площадка для реализации различных инициатив и проектов по продвижению современного искусства и его сближению с широким кругом зрителей.

Тема ярмарки «Это наше кантри, бабушка!» — образ загородной «местности», пространства между урбанизированной и дикой средой. Кураторы поставили задачу показать своеобразный срез современного искусства, увиденный с точки зрения независимых художественных проектов. «А также доказать, что ярмарка в кантри-глубинке Ленинграда может быть не менее масштабной и интересной, чем столичные аналоги, но демократичнее и теплее, особенно в преддверии таких добрых, умилительных и нелепых семейных праздников, дающих надежду на лучшее», — поделились с «Собака.ru» в команде «Севкабель Порта».

На арт-ярмарке, которая пройдет с 23 по 26 декабря, будут представлены более 100 современных художников из России, Беларуси, Кыргызстана, Грузии, США, Финляндии, Ирана, Перу и островов Маврикий. Среди участников десятки независимых арт-пространств, художественных объединений и некоммерческих галерей. Состав определил демократичный формат события — цены начинаются от тысячи рублей. Найти для себя что-то интересное здесь сможет как профессиональный коллекционер, так и зритель, впервые оказавшийся на ярмарке современного искусства.

Арт-ярмарка «Это наше кантри, бабушка!» будет открыта для посещения с 23 по 26 декабря. Стоимость входного билета: 300 рублей, льготный билет — 200 рублей. Возрастное ограничение 18+. Для посещения необходимо предъявить действующий QR-код.