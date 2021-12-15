В «Севкабель Порту» пройдет арт-ярмарка «Это наше кантри, бабушка». Свои работы здесь представят более 100 современных художников из России, Беларуси, Кыргызстана, Грузии, США, Финляндии, Ирана, Перу и островов Маврикий, отобранных кураторами ярмарки — группой «Север-7».
Антон Левин. "Несмешная шутка II". 2021, двп, полимерная глина, масло 50 x 49 см
Александр Попыкин. "Танец с индиго". 2019, холст, масло 160 х 80 см
Вая Зверева. Дурачок из серии "Kawaii Melancholy". 2021, керамика, акрил 31 х 13,5 х 13 см
Марина Стахиева. "Счастливого Нового Года!". 2020, литография 43 х 32 см
Кураторами ярмарки выступила петербургская арт-группа «Север-7». Еще в 2000-х они одними из первых стали устанавливать перформативные арт-ярмарки в Петербурге. Ярмарку в «Севкабель Порту» организовывает основанная участниками «Север-7» онлайн-платформа YABA — площадка для реализации различных инициатив и проектов по продвижению современного искусства и его сближению с широким кругом зрителей.
Тема ярмарки «Это наше кантри, бабушка!» — образ загородной «местности», пространства между урбанизированной и дикой средой. Кураторы поставили задачу показать своеобразный срез современного искусства, увиденный с точки зрения независимых художественных проектов. «А также доказать, что ярмарка в кантри-глубинке Ленинграда может быть не менее масштабной и интересной, чем столичные аналоги, но демократичнее и теплее, особенно в преддверии таких добрых, умилительных и нелепых семейных праздников, дающих надежду на лучшее», — поделились с «Собака.ru» в команде «Севкабель Порта».
На арт-ярмарке, которая пройдет с 23 по 26 декабря, будут представлены более 100 современных художников из России, Беларуси, Кыргызстана, Грузии, США, Финляндии, Ирана, Перу и островов Маврикий. Среди участников десятки независимых арт-пространств, художественных объединений и некоммерческих галерей. Состав определил демократичный формат события — цены начинаются от тысячи рублей. Найти для себя что-то интересное здесь сможет как профессиональный коллекционер, так и зритель, впервые оказавшийся на ярмарке современного искусства.
Арт-ярмарка «Это наше кантри, бабушка!» будет открыта для посещения с 23 по 26 декабря. Стоимость входного билета: 300 рублей, льготный билет — 200 рублей. Возрастное ограничение 18+. Для посещения необходимо предъявить действующий QR-код.
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