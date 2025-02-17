«Я не плохая — меня так нарисовали»: Jessica Gallery открылась групповой (20 художников!) выставкой портретов Джессики

За прошедший год галеристка и муза коллекционера Сергея Лимонова Джессика собрала вокруг провокационного арт-концепта не только впечатляющий пул художников — от Ивана Чемакина и Нестора Энгельке до Грехта — но и стала триумфатором Cosmoscow-2024.

Первая выставка «Я не плохая — меня так нарисовали» — это двойственный рассказ-знакомство с самой Джессикой. Экспозиция одновременно иронична и глубоко лична: это визуальная исповедь, включающая абстрактную и фигуративную живопись, графику, фото, видео-арт и инсталляции. В числе авторов — Анна Афонина, Вика Бегальская и Александр Вильчин, Александра Гарт, Алина Глазун, Илья Гришаев, Александр Гронский, Иван Горшков, Миша Гудвин, Петр Кирюша, Александр Лемиш, Matiush First, Вадим Михайлов, Кирилл Савельев, Андрей Рудьев, Вера Светлова, Федор Хиросигэ, Александр Цикаришвили, Иван Чемарин, Петр Швецов и Нестор Энгельке. Автор идеи partner in crime Джессики — Сергей Лимонов, а курирует проект Александр Фереферов.

Из субъективных хайлайтов выставки: серия «живых» и по-настоящему «голых» фотопортретов Александра Гронского, деревописная Джессика Нестора Энгельке и аниме-версия Федора Хиросигэ.