Почему дебют Гленна Мартенса в Maison Margiela — главное шоу кутюрной недели в Париже?

Под «Disarm» Smashing Pumpkins вступаем в новую эру Maison Margiela — нет, не в хайповых таби, а в пластиковых платьях по мотивам коллекции FW’92 и культовых анонимных масках (например, как в FW'97 или SS'95), выполненных из ткани (это база), пластика и даже гигеровских медных пластин (с микропрорезями, подкладкой и завязками!). Помимо архивов Маржелы, Гленн Мартенс не забыл про личные — списал градиентный тюль и жатые платья-коконы из собственной кутюрной коллекции для Jean Paul Gaultier SS'22.