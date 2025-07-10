Почему дебют Гленна Мартенса в Maison Margiela — главное шоу кутюрной недели в Париже?

Гранд-дебют сезона в Le Centquatre-Paris (именно там прошел прощальный показ Мартена Маржелы в 2008)! Новорожденный худрук Maison Margiela Гленн Мартенс раскрыл субличность теневого декадент-кутюрье, отказавшись от гальяновских сверхтеатрализованных перформансов в пользу лютой деконструкции, скрупулезного изучения архивов модного дома (от анонимных медных масок до пластиковых платьев!) и скромного цитирования собственных работ для Jean Paul Gaultier.
Под «Disarm» Smashing Pumpkins вступаем в новую эру Maison Margiela — нет, не в хайповых таби, а в пластиковых платьях по мотивам коллекции FW’92 и культовых анонимных масках (например, как в FW'97 или SS'95), выполненных из ткани (это база), пластика и даже гигеровских медных пластин (с микропрорезями, подкладкой и завязками!). Помимо архивов Маржелы, Гленн Мартенс не забыл про личные — списал градиентный тюль и жатые платья-коконы из собственной кутюрной коллекции для Jean Paul Gaultier SS'22.
Раздаем вайб кибер-постапокалипсиса в кожаных rotten-луках, лихо замешанных со сверкающими jewellery-шлемами, металлизированными футлярами и мегаутянутыми (но still анатомическими!) корсетами. Плюс отказываемся от дофаминового колорблока в пользу псевдоистлевшего градиентного шифона и раздаем инфернальный birdcore в птичьих масках и юбках-перышках.
За оккультистский дюнкор отвечает сет полупрозрачных монашеских образов (примерила петербургская модел Nat Veil!), дополненных акцентными корсетами и стейтмент-ювелиркой. А ключевый подиумный апогей фэшн-деконструкции — свадебное брайдалкор-платье, трансформировавшееся до муслинового рюш-кокона в сапрофагическом оттенке leucocoprinus birnbaumii!
Финализируя, вот главные стайлинг-трюки с шоу Maison Margiela:
- анонимность и сложносочиненные маски-вуали — база
- дофаминовый колорблок — аут, сапрофагический градиент — ин
- birdcore — тоже вери ин
- вместо травмоопасных викторианских корсетов переходим на анатомические поясные
- мастхэв — фартуки, чепчики и массивные колье-чокеры
- (псевдо)ржавчина — новый металлик
Комментарии (0)