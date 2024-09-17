Художника Alesha запрут в Eggz Gallery в рамках перформанса «21 день»

Автор проведет «за стеклом» под присмотром камер чуть меньше месяца и будет погружен в процесс на грани жизни и художественной акции.
Плеяду постмодернистов, использовавших публичную среду не только как пространство для демонстрации готовых работ, но и как активное место для создания и взаимодействия с аудиторией, пополнит междисциплинарный художник Alesha. В рамках акции «21 день», которая продлится с 22 сентября по 13 октября, он будет жить, работать и вдохновляться в стенах нового выставочного пространства Eggz Gallery. Проект соединит повседневную жизнь и художественный перформанс: раз в неделю, каждое воскресенье, зрители смогут наблюдать за работой Alesha вживую, а в онлайн-трансляции за процессом можно будет следить непрерывно.
«Раз в неделю каждый желающий сможет попасть в галерею и определить для себя роль "зрителя" или "соучастника"», — комментируют в галерее.
Перформативные проекты художников в галереях и музеях современного искусства давно не являются новинкой. Самым известным примером можно считать акцию Марины Абрамович The Artist Is Present, прошедшую в Музее современного искусства (MoMA) в Нью-Йорке в 2010 году. В течение трех месяцев Абрамович ежедневно сидела за столом в главном зале музея, предлагая посетителям сесть напротив нее и установить зрительный контакт, не произнося ни слова. Это была форма взаимодействия, в которой сама художница становилась объектом для наблюдения и коммуникации с аудиторией.
Английский художник Дэмьен Херст пошел еще дальше. На протяжении двух недель в 1992 году он работал над своими произведениями под взглядами музейной публики в рамках перформанса Two Weeks One Summer в галерее White Cube. Его цель была не просто показать процесс создания искусства, но и сделать зрителей частью этого процесса.
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