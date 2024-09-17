Художника Alesha запрут в Eggz Gallery в рамках перформанса «21 день»

Плеяду постмодернистов, использовавших публичную среду не только как пространство для демонстрации готовых работ, но и как активное место для создания и взаимодействия с аудиторией, пополнит междисциплинарный художник Alesha. В рамках акции «21 день», которая продлится с 22 сентября по 13 октября, он будет жить, работать и вдохновляться в стенах нового выставочного пространства Eggz Gallery. Проект соединит повседневную жизнь и художественный перформанс: раз в неделю, каждое воскресенье, зрители смогут наблюдать за работой Alesha вживую, а в онлайн-трансляции за процессом можно будет следить непрерывно.

«Раз в неделю каждый желающий сможет попасть в галерею и определить для себя роль "зрителя" или "соучастника"», — комментируют в галерее.