В «Севкабель Порту» открывается вторая ярмарка совриска! Что смотреть на Port Art Fair?

Посетителей Port Art Fair ждет параллельная образовательная программа, подготовленная совместно с «Лекторий’порт». Будут лекции, artist-talks и фестиваль видеоарта.

19 апреля красноярский художник и адепт направления «Сибирский иронический концептуализм» Саня Закиров проведет паблик-ток «Я/Мы Владимир Абих» — о целенаправленном заимствовании творческого метода у Владимира Абиха, петербургского стрит-арт и галерейного художника.

Вечер продолжится фестивалем видеоарта русскоязычных медиа-артистов, которых собрал и обучил магистр визуальных искусств SVA NYC, продюсер и режиссер Hollywood Film Institute Эдуард Копысов. В своих работах начинающие художники обращаются к человеческим константам: страхам, ранимости, детству, красоте, характеру, силе и слабости, женственности и мужественности, сублимации и снам. «Инфинитум: искусство перехода. Бесконечные реальности» можно увидеть 19 апреля.

Цикл мероприятий 20 апреля продолжит лекция «Деньги в мире искусства: анализ глобального арт-рынка», которую проведет PR-специалист, редактор раздела Money & Art глянцевого журнала о современном искусстве «ST. ART» Майя Лунгул. Она расскажет о последних трендах арт-рынка, опираясь на статистику и инсайдерскую информацию.

Тему арт-рынка также затронет руководитель исследовательских проектов в фонде «Креативные практики», лектор образовательного пространства Doctrina et Nobiles Дмитрий Гусев на встрече «Российский арт-рынок: последний джедай или новая надежда?». Лекцию можно услышать 20 апреля.

Просветительская программа продолжится лекцией «Как коллекционировать и хранить уличное искусство?» куратора «Стрит-арт хранения» Алины Зоря и главного хранителя Дарьи Маркосян, которые обсудят основные тенденции в коллекционировании и расскажут о тонкостях хранения работ.

Лекцию «Коллаборации брендов и художников глазами продюсера Befree Co:Create» проведет продюсер бренда Ирина Матвеева. В рамках встречи она расскажет об этапах создания коллекции: от поиска художника и организации съемок до постпродакшена. Также 20 апреля.

До сих пор не знаете, что такое NFT, а бум уникальных токенов прошел мимо? Дискуссия цифрового художника Руслана Вяльцева «Зачем NFT в 2024?» прольет свет на явление 20 апреля.