В «Севкабель Порту» открывается вторая ярмарка совриска! Что смотреть на Port Art Fair?

Даже если вы еще не начали коллекционировать молодое и прекрасное искусство, советуем сходить на вторую ярмарку Port Art Fair в «Севкабель Порту» (с 18 по 21 апреля!) — профессионалы арт-среды приезжают на PAF, чтобы открывать сверхновые имена. Рассказываем, на каких художников стоит обратить внимание и что ждать от просветительской программы.
Вторая ежегодная Port Art Fair пройдет по традиции в общественном культурно-деловом пространстве в Гавани Васильевского острова. Свои стенды представят 26 галерей и объединений из разных городов России, а также 61 независимый художник — в том числе шесть из них обращаются к digital.
Как рассказала «Собака.ru» куратор Анна Заведий, Port Art Fair — это концептуальное продолжение двух проектов: «7-й независимой ярмарки современного искусства», проводимой художниками из арт-объединения «Север-7», а также SAM FAIR, которая проходила в Музее стрит-арта. Обе, избегая сухой формальный подход, давали художникам площадку для оригинальной презентации своих работ и возможность прямого общения с большой аудиторией.
В этой концепции авторы сами придумывают экспозиционные формы и общаются с коллекционерами. Первый сезон PAF в дизайне опирался на небесные дали, отождествлялся с созреванием, мечтательностью и оторванностью от мировых событий. Второй будет связан с метафорой витального луга — с его многообразием растений и цветов.
Как и в прошлом году, организаторы хотят популяризовать современное искусство, объединить арт-сцены и дать начинающим и независимым художникам трамплин для карьеры. Участвуют новые галереи и организации: вневременной альманах «Шило», Сообщество современных сибирских художников, «Mess» и «Moroz».
«Очень рады делать второй эпизод PAF! Мы становимся лучше: с новыми силами помогаем продвижению художников, поддерживаем общение между всеми сторонами арт-рынка. Пусть это будет праздник для каждого!» — говорит Анна Заведий, куратор ярмарки Port Art Fair.
Посетителей Port Art Fair ждет параллельная образовательная программа, подготовленная совместно с «Лекторий’порт». Будут лекции, artist-talks и фестиваль видеоарта.
19 апреля красноярский художник и адепт направления «Сибирский иронический концептуализм» Саня Закиров проведет паблик-ток «Я/Мы Владимир Абих» — о целенаправленном заимствовании творческого метода у Владимира Абиха, петербургского стрит-арт и галерейного художника.
Вечер продолжится фестивалем видеоарта русскоязычных медиа-артистов, которых собрал и обучил магистр визуальных искусств SVA NYC, продюсер и режиссер Hollywood Film Institute Эдуард Копысов. В своих работах начинающие художники обращаются к человеческим константам: страхам, ранимости, детству, красоте, характеру, силе и слабости, женственности и мужественности, сублимации и снам. «Инфинитум: искусство перехода. Бесконечные реальности» можно увидеть 19 апреля.
Цикл мероприятий 20 апреля продолжит лекция «Деньги в мире искусства: анализ глобального арт-рынка», которую проведет PR-специалист, редактор раздела Money & Art глянцевого журнала о современном искусстве «ST. ART» Майя Лунгул. Она расскажет о последних трендах арт-рынка, опираясь на статистику и инсайдерскую информацию.
Тему арт-рынка также затронет руководитель исследовательских проектов в фонде «Креативные практики», лектор образовательного пространства Doctrina et Nobiles Дмитрий Гусев на встрече «Российский арт-рынок: последний джедай или новая надежда?». Лекцию можно услышать 20 апреля.
Просветительская программа продолжится лекцией «Как коллекционировать и хранить уличное искусство?» куратора «Стрит-арт хранения» Алины Зоря и главного хранителя Дарьи Маркосян, которые обсудят основные тенденции в коллекционировании и расскажут о тонкостях хранения работ.
Лекцию «Коллаборации брендов и художников глазами продюсера Befree Co:Create» проведет продюсер бренда Ирина Матвеева. В рамках встречи она расскажет об этапах создания коллекции: от поиска художника и организации съемок до постпродакшена. Также 20 апреля.
До сих пор не знаете, что такое NFT, а бум уникальных токенов прошел мимо? Дискуссия цифрового художника Руслана Вяльцева «Зачем NFT в 2024?» прольет свет на явление 20 апреля.
В последний ярмарочный можно будет узнать всю историю становления и развития мировых арт-ярмарок «История арт-ярмарок: от деревенских праздников до ярмарок тщеславия» — о Венецианской биеннале, Art Basel и других масштабных событиях 21 апреля расскажет соосновательница образовательного проекта bigcity.art, искусствовед, специалист в области искусства 20-21 века, менеджер культурных проектов Наталья Карасева.
21 апреля программа продолжится лекцией «Поиск идентичности в современном дизайне и искусстве», в рамках которой арт-аналитик и эксперт в области дизайна Ксения Бандорина расскажет о высказываниях, которые создают глобальное настроение в искусстве.
В рамках просветительской программы также пройдет коллективная дискуссия «From head to tail. Как работает ярмарка?», в рамках которой куратор PAF Анна Заведий, мультимедийная художница Анна Слобожанина, художник Никита Лучинин, арт-директор Порта Евгений Колосов и эксперт в отрасли строительства от СИБУР Даниил Баранов обсудят закулисье организационного процесса арт-ярмарок.
Параллельная программа 21 апреля завершится специальным показом живописного фэшн-путешествия от итальянского режиссера Луки Гуаданьино с Джулианной Мур в главной роли. Сюжет короткометражки «Невероятная» крутится вокруг нью-йоркской писательницы Франчески, которая отправляется в Италию по следам своих детских воспоминаний. Картина вдохновлена показом Valentino и покажет известных актеров (Кайла Маклоклена, Мию Гот, Альбу Рорвахер) в кутюрных луках модного дома.
В рамках PAF свои работы представят независимые художники: знакомый петербургской модной публике керамист Павел Бабин — его тролли давно стали завсегдатаями интерьеров и концепт-сторов; архитектор Ольга Батыршина и ее вневременные кадры узнаваемых вещей под неочевидным углом; междисциплинарный автор Екатерина Бердюгина, которая совмещает академический опыт и нетрадиционные техники монотипии и текстильного искусства; Миша Верт с классической смесью типографики и коллажа в абстрактных композициях и ассамбляжах (встречаем знакомые неоновые сердца!); Анастасия Гнеденкова — ее цикл «Неугасаемое» покажет динамические визуальные парейдолии; Наталья Горячева, известная фотоработами, которые фиксируют действительность как перформативный акт. Свои произведения также представят Даша Авдеева, Анастасия Банкова, Глеб Баранов, Янина Болдырева, Саша Бюссинг, Василиса Вахрушева, Юлия Гвоздева, Анастасия Глухова, Анастасия Горбунова, Аня Дерябова, Наталья Дюкова, Вадим Зайцев, Анастасия Иваненкова, Ирина Ионина, Александр Кипсóне, Алена Ковалли, Екатерина Козлова, Нобушиге Коно, Настасья Красноперова, Нат Кузьмина, Михаил Курганов, Антон Левин, Марта Мартынова, Ольга Минина, Елена Митина, Ирен Мусина, Маруся и Митя Нестеровы, Никита Орлов, Пана, Даня Пирогов, Витя Повезло, Влад Пожар, Ульяна Пучеглазова, Максим Савва, Алиссия Свергун, Карина Севоян, Екатерина Серикова, Мария Стадник, Владислава Тарасова, Александр Титов, Евгения Тут, Полина Уварова, Даша Усова, Алена Федоткина, Александр Шамеев, Антон Шульгин, chistopottery, MR.Great artist и naomimuno.
В разделе собственной галереи ярмарки PAF — Антипова Анастасия, Полина Васильева, Катерина Верба, Марина Глебова, Лиза Глушкова, Мария Ермоленко, Катя Жилина, Марина Истомина, Ира Конюхова, Кира Костина, Никита Лучинин, Дарья Правда, Анна Слобожанина, Пауль Сохацки, Осип Тофф, CHERMANTEEVA и Маша Lam.
В секции диджитал-арта будут Дарья Каракулова, Мария Федорова, Полина Чернышева, Expansion of Clarity, Mary Inkova Ljós и Napasio.
Галереи-участники Port Art Fair: STIEGLITZ ACADEMY, Лавка «Зеленогорск», Стрит-арт хранение, К320, Галерея Небеса, Сообщество Современных Сибирских художников, Открытая студия «Непокоренные», РУБЛ, СЕТКА, Вневременной альманах Шило, BAD Gallery, Мастерская Community print & gallery, Галерея Debosh, Devyatnadtstat’, FotoDepartament.Gallery, fwb agency, INSTITUTE OF VISUAL ARTS, IRNBY ART ROOM, MESS {XR Lab}, Moroz, Nikolay Evdokimov Gallery, Par Nik, PARAZIT, Pop-Up Gallery, ROOM34 print и Shift.
Вторая ярмарка современного искусства Port Art Fair пройдет с 18 по 21 апреля в «Севкабель Порту».
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