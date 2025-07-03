В Sobo Gallery Александра и Лизы Цикаришвили, экс-руководителя ГЦСИ в Петербурге Дарьи Болдыревой рассказывают про ностальгический эскапизм Юлии Мортиис

Юлия Мортиис (1992) — художница из Владивостока, окончила СПГХПА им. Штиглица и Школу Pro Arte. Живет и работает в Петербурге. Обращается к теме памяти и ее следов: «Я собираю знаки памяти как материальные, в виде найденных предметов, которые преобразую, и нематериальные, например, устный фольклор». Ее техника сочетает элементы древней энкаустики (живописи горячим воском) и современные материалы и методы работы с плоскостью. С 2013 по настоящее время участвует в выставках, резиденциях и ярмарках в России и за рубежом. Среди самых известных проектов художницы — «Аня в стране чудес» в музее Набокова, Identity в Nagasaki Prefectural Art Museum, «Улитка времени или как один невеселый вечер превратился в целую жизнь…» во Vladey. Работы Мортиис находятся в коллекции Национальной художественной галереи ГМИИ Республики Татарстан, Музее современных искусств имени С. П. Дягилева (Санкт-Петербург), Галерее Б.Георгиева (Болгария), частных коллекциях России, Франции и Японии.

Sobo Gallery — новое арт-пространство на Моховой улице, «междисциплинарный проект-исследование, в котором нет людей-как-брендов, есть индивидуальные голоса и пространство для диалога между ними». Его создали художники и кураторы Александр и Лиза Цикаришвили, основатели галереи Kunsthalle nummer sieben и объединений «Север-7» и «Цветы Джонджоли», — вместе с куратором и исследователем, экс-главой Северо-Западного филиала ГМИИ имени Пушкина Дарьей Болдыревой, а также меценатом и коллекционером Даниилом Аплеевым (генеральным директором управляющей компании «Астра Управление активами»). Название происходит от японского слова «бабушка». В основе концепции — вдохновение «японским минимализмом, философией буто и культурным тропикализмом». В числе резидентов галереи — «Цветы Джонджоли», Юлия Мортиис, Юлия Рибетки, Александр Шамеев, самуилл маршак, Алина Бровина, Маресий Иващенко и другие. Пространство открылось выставкой Bad Script на тему феномен «плохого сценария».

Персональная выставка Юлия Мортиис «ukrytiye» открыта с 10 июля по 24 августа 2025 года в Sobo Gallery на Моховой улице, 27-29.

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