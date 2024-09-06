Фиджитал галерея «Охра» открывает сразу две выставки «Бестиарий 21 века. Трансформации» и «Цифровая гидра» — с работами медиахудожников из Петербурга и Москвы

Как рассказала Собака.ru куратор экспозиций Ксения Макаренко, выставки «Бестиарий XXI века. Трансформации» и «Цифровая гидра» объединят медиахудожников из Петербурга и Москвы в энциклопедию вымышленных существ, сочетающих архетипы традиционных мифических образов (в бестиариях описывались не только реальные животные, но в основном сказочные существа) с современной генеративной формой. Подобно тому же бестиарию, экспонаты выставки следует рассматривать с точки зрения визуальной и философской метафоры — каждое из существ несет определенное значение или отражает ключевой христианский символ.

Виртуальная реальность, созданная в фиджитал-галерее «Охра», обещает отправиться во временную петлю и представить себя бюргером, который встретил василиска, феникса или единорога. В рамках выставки «Бестиарий XXI века. Трансформации» будут представлены работы петербургских скульпторов Антонины Фатхуллиной и Вильгения Мельникова, которые обычно работают в классических техниках, но в этот раз объединят физические скульптуры с их проекциями в VR, AR и MR. Одним из главных акцентов этой выставки станет работа Вильгения Мельникова «Костюм Парацельса», которая «позволит почувствовать пространство выставки через фиджитал-ощущения» — «перчатки» и «обувь» этого костюма издают различные звуки в зависимости от поверхности, которой они касаются.