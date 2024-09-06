Фиджитал галерея «Охра» открывает сразу две выставки «Бестиарий 21 века. Трансформации» и «Цифровая гидра» — с работами медиахудожников из Петербурга и Москвы

Виртуальные версии скульптур, интерактивный «Костюм Парацельса» и другое почти страдающее средневековье в цифровой интерпретации. Рассказываем, что можно увидеть на выставках.
Как рассказала Собака.ru куратор экспозиций Ксения Макаренко, выставки «Бестиарий XXI века. Трансформации» и «Цифровая гидра» объединят медиахудожников из Петербурга и Москвы в энциклопедию вымышленных существ, сочетающих архетипы традиционных мифических образов (в бестиариях описывались не только реальные животные, но в основном сказочные существа) с современной генеративной формой. Подобно тому же бестиарию, экспонаты выставки следует рассматривать с точки зрения визуальной и философской метафоры — каждое из существ несет определенное значение или отражает ключевой христианский символ.
Виртуальная реальность, созданная в фиджитал-галерее «Охра», обещает отправиться во временную петлю и представить себя бюргером, который встретил василиска, феникса или единорога. В рамках выставки «Бестиарий XXI века. Трансформации» будут представлены работы петербургских скульпторов Антонины Фатхуллиной и Вильгения Мельникова, которые обычно работают в классических техниках, но в этот раз объединят физические скульптуры с их проекциями в VR, AR и MR. Одним из главных акцентов этой выставки станет работа Вильгения Мельникова «Костюм Парацельса», которая «позволит почувствовать пространство выставки через фиджитал-ощущения» — «перчатки» и «обувь» этого костюма издают различные звуки в зависимости от поверхности, которой они касаются.
«Цифровая гидра» продолжит лейтмотив киберпанк-бестиария и представит фиджитал-экспозицию с «не-играми» от KZ Gallery, медиаинсталляциями от Александра Малышкина, видеоартом от дуэта DIMITRIEV & YANAK и фиджитал-объектами от Lenor и Катарины Кано. Иммерсивная основа экспозиции предполагает непосредственное взаимодействие с произведениями художников. Например, посетители смогут за долю секунды увидеть цикл развития цветов, изменить виртуальное пространство по своему желанию или оказаться в сюрреалистической операторской, существующей как отдельный организм.
Миссия нового выставочного пространства — исследовать и демонстрировать новые возможности культуры и искусства, открываемые цифровыми технологиями, которые позволяют размещать художественные произведения не только в физической реальности, но и в виртуальной, цифровой — или во всех одновременно. «Мы считаем, что VR, AR и MR — это новые инструменты искусства. Это не замена старого новым и не упрощение, а обогащение и развитие традиционной визуальной лексики», — говорят создатели галереи. Помимо фиджитал-выставок, в «Охре» можно посетить VR-музей и с помощью шлема виртуальной реальности увидеть оцифрованные выставки, проходившие в галерее, а также цифровые художественные произведения.
Выставки «Бестиарий 21 века. Трансформации» и «Цифровая гидра» будут открыты с 13 сентября по 1 декабря в фиджитал галерее «Охра» на набережной реки Мойки, 37.
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