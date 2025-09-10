Когтистые мэриджейны, ушастые чепчики и рычащие пальто: исследуем котокор с Алиной Глазун и Александром Гронским

Choose your kitty fighter: Гарфилд, Леопольд или кот Шредингера! Этой осенью для любой кошачьей субличности дизайнеры нашли ту самую фэшн-шкурку — ушастые бини Charles Jeffrey Loverboy, пушистые боди Acne Studios и пятнистые трусы-шорты Martine Rose.
Когтистые мэриджейны Charles Jeffery Loverboy
Чепчик Сoperni
Котенок Гав Acne Studios
Леопольд Acne Studios
Лучшие бренды
Мурчим и потягиваемся в пушистых боди и леопольдовских блузах Acne Studios, виляем мохнатым шарфом-боа Marni и беззвучно крадемся на когтистых лапках Charles Jeffrey Loverboy.
Боа-хвост Marni
«Любой образ "сделает" сумка-артпис необычной формы, будь то бутылка вина Moschino или псевдобиркин Doublet с плюшевым кото-обвесом», — Антон Гулевский, pr-директор КМ20
Кото-бдсм Martine Rose
Стейтмент-аксессуар
Интроверты тут? Забирайте ювелирную палочку-выручалочку — кольца-коготки Hugo Kreit (розовые, но задиристые!), которые помогут подколоть собеседника на любой вечеринке.
Брелок Undercover
Плечистый мяу-жакет Laura Andraschko
Ворсистая сумка Uma Wang
Лео-пятнышки Drole de Monsieur
«Мяускулинность в исполнении стритвир-гуру Drole de Monsieur (уважают Майк Тайсон и рэп-исполнитель Future!): миксуем ласковый и нежный бомбер с mob-брюками и цветочным галстуком», — Рустэм Хайбуллин, фаундер концепт-стора «Аутпак»
Мохнатые мюли Marni
Цвет сезона
Пятнышки с осенних показов Schiaparelli и №21 — ин! Угождаем хищным кошачьим — примеряем леопардовое пальто Alexandre Vauthier и гепардовые трусы-шорты Martine Rose.
