Когтистые мэриджейны, ушастые чепчики и рычащие пальто: исследуем котокор с Алиной Глазун и Александром Гронским

Choose your kitty fighter: Гарфилд, Леопольд или кот Шредингера! Этой осенью для любой кошачьей субличности дизайнеры нашли ту самую фэшн-шкурку — ушастые бини Charles Jeffrey Loverboy, пушистые боди Acne Studios и пятнистые трусы-шорты Martine Rose.