Вещи

Когтистые мэриджейны, ушастые чепчики и рычащие пальто: исследуем котокор с Алиной Глазун и Александром Гронским

Choose your kitty fighter: Гарфилд, Леопольд или кот Шредингера! Этой осенью для любой кошачьей субличности дизайнеры нашли ту самую фэшн-шкурку — ушастые бини Charles Jeffrey Loverboy, пушистые боди Acne Studios и пятнистые трусы-шорты Martine Rose.

Навигатор по фэшн-дропу СПЕЦКОР от Собака.ru и Ultima Яндекс Маркета: номадшик, балеткор, сумки-оригами и котолонгсливы!

Окак Maison Mihara Yasuhiro

Окак Maison Mihara Yasuhiro

Когтистые мэриджейны Charles Jeffery Loverboy

Когтистые мэриджейны Charles Jeffery Loverboy

Чепчик Сoperni

Чепчик Сoperni

Ювелирный коготок Hugo Kreit

Ювелирный коготок Hugo Kreit

Котенок Гав Acne Studios

Котенок Гав Acne Studios

Леопольд Acne Studios

Леопольд Acne Studios

Мурчим и потягиваемся в пушистых боди и леопольдовских блузах Acne Studios, виляем мохнатым шарфом-боа Marni и беззвучно крадемся на когтистых лапках Charles Jeffrey Loverboy.

Ушастая бини Charles Jeffery Loverboy

Ушастая бини Charles Jeffery Loverboy

Боа-хвост Marni

Боа-хвост Marni

Джинсовая юбка Coperni

Джинсовая юбка Coperni 

Пушистый брелок Doublet

Пушистый брелок Doublet

«Любой образ "сделает" сумка-артпис необычной формы, будь то бутылка вина Moschino или псевдобиркин Doublet с плюшевым кото-обвесом», — Антон Гулевский, pr-директор КМ20

Кото-бдсм Martine Rose

Кото-бдсм Martine Rose

Кошачьи глазки Marni

Кошачьи глазки Marni

Интроверты тут? Забирайте ювелирную палочку-выручалочку — кольца-коготки Hugo Kreit (розовые, но задиристые!), которые помогут подколоть собеседника на любой вечеринке.

Брелок Undercover

Брелок Undercover

Рычащее пальто Alexandre Vauthier

Рычащее пальто Alexandre Vauthier

Плечистый мяу-жакет Laura Andraschko

Плечистый мяу-жакет Laura Andraschko

Ворсистая сумка Uma Wang

Ворсистая сумка Uma Wang

Лео-пятнышки Drole de Monsieur

Лео-пятнышки Drole de Monsieur

«Мяускулинность в исполнении стритвир-гуру Drole de Monsieur (уважают Майк Тайсон и рэп-исполнитель Future!): миксуем ласковый и нежный бомбер с mob-брюками и цветочным галстуком», — Рустэм Хайбуллин, фаундер концепт-стора «Аутпак»

Мохнатые мюли Marni

Мохнатые мюли Marni

Пятнистый офискор №21

Пятнистый офискор №21

Пятнышки с осенних показов Schiaparelli и №21 — ин! Угождаем хищным кошачьим — примеряем леопардовое пальто Alexandre Vauthier и гепардовые трусы-шорты Martine Rose.

СПЕЦКОР
Сентябрь

