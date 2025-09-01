7 хитов хоум-электроники: чехлы-лабубу, наушники-ракушки и сверхзвуковые аудио-системы!

Теперь дом — пространство hi-fi-культуры быта! Пополняем коллекцию хайтека супервинилом и аудиофильскими наушниками (спойлер: кракены крадутся!).
Auris
«3 сентября» Шуфутинского — хорошо, 3 октября Тейлор Свифт — лучше! Готовимся подпевать трекам поп-дивы из нового альбома The Life of a Showgirl с музыкальным усилителем мощности Auris (ноль вибраций и супермощность — мечта аудиофилов!).
Maison Margiela
Мы знаем, как технологично отработать тренд на даблбэггинг: вместо атласных кисетов привязываем к ручке тоута функциональные футляры для наушников Maison Margiela из готической дарк-кожи.
Charles Jeffrey Loverboy
Наш лабубу — макабрический чехол-кракен для айфона от британских панков Charles Jeffrey Loverboy (авторы знаменитых котошапок и бананосапог!).
Prada
Оттачиваем искусство подиумного колорблока с салатовым чехлом Prada: миксуем c амарантовыми клатчами, неоновыми плащами и пастельными лодочками, а главное — с шоколадными меховыми горжетками (тренд сезона!).
Bang & Olufsen
Нашли идеальные большие наушники (база по версии Dior и Hermes!) для бежевых мам — беспроводной вариант от датских техногуру Bang & Olufsen, дополненный мягкими амбушюрами в остромодном оттенке mocha mousse (цвет 2025 года от Института Pantone!).
Kinera
Фэшн-альтернатива ракушкам-радиоприемникам Рэя Брэдбери — хтонические наушники Kinera, чей фейсплейт украшен акриловой росписью по мотивам скандинавских мифов (опал в сердцевине золотистой кроны — метафора молодильного яблока!).
Auris
Hi-End-инженеры Auris во главе с сербским экс-диджеем Миломиром Трошичем (с 30-летним радио-стажем!) выводят музыкальные медитации на новый уровень — создали безупречный виниловый проигрыватель для интроспективного прослушивания «Реквиема» Моцарта в исполнении оркестра-феномена musicAeterna Теодора Курентзиса.
Комментарии (0)