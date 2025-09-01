7 хитов хоум-электроники: чехлы-лабубу, наушники-ракушки и сверхзвуковые аудио-системы!

Нашли идеальные большие наушники (база по версии Dior и Hermes!) для бежевых мам — беспроводной вариант от датских техногуру Bang & Olufsen, дополненный мягкими амбушюрами в остромодном оттенке mocha mousse (цвет 2025 года от Института Pantone!).