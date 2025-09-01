Кепка-аэродром, сумки-пакеты и платья-коконы: постигаем ушатавакор под руководством фаундеров Ushatava Нино Шаматава и Алисы Ушаковой

Триумфально празднуем юбилей Ushatava (10 лет супербренду, совсем большой!) и неистово косплеим луки фаундеров Нино Шаматава и Алисы Ушаковой: даешь образцовый оверсайз, авангардный минимализм и урбанистический номадшик!
Пальто Франкенштейна Yohji Yamamoto
Землистый номадшик Uma Wang
«Примеряем землистые тотал-луки и согреваемся многослойным комбо орехового и коричного из осенне-зимней коллекции Uma Wang», — Ксения Мамонтова, бренд-менеджер бутика Leform
Лучшие бренды
В порыве ушатавамании примеряем псевдовинтажный total black Balenciaga, технопанк-драпировки Rick Owens, номадшик Uma Wang и многослойный минимализм Han Kjobenhavn.
Функциональный минимализм С2H4
«Ювелирный редимейд — тринкеты чупа-чупсы от юбиляров Avgvst (в этом году тоже отмечают 10 лет!)», — Рустэм Хайбуллин, фаундер концепт-стора «Аутпак»
Стейтмент-аксессуар
Пополняем коллекцию фэшн-мемов багетом-бра Ushatava. И отрабатываем тренд на ретрокепи с помощью головного убора Yohji Yamamoto (точная копия кепки-аэродрома Ushatava, вдохновленной грузинскими корнями фаундера Нино Шаматава!).
Постапокалиптические драпировки Rick Owens
Кепка деда Yohji Yamamoto
Фэшн-ирония Drole de Monsieur
Стайлинг-трюк
Осенью присматриваемся к культовым вещам-трансформерам Ushatava (как у Sacai и Zomer!). Примеряем гибридные жакеты-рубашки из новой коллекции Garderobe, носим платья как юбки и драпируем атласные платки в античные туники.
Нигилистический шик Han Kjobenhavn
Брюки в азиатском стиле Intuitive Allergy
«Через свой собственный бренд — Intuitive Allergy — команда «Аутпак» исследует концепцию мужского авангарда и пытается найти выход за рамки глобальных трендов. Результат: урбан-функциональные треники из плащевки, минималистичные номад-рубашки и широкие брюки в азиатском стиле», — Рустэм Хайбуллин, фаундер концепт-стора «Аутпак»
Ретро-горошек Petar Petrov
Спортивный оверсайз Vetements
