Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Мода
  • Вещи
  • СПЕЦКОР
Вещи

Поделиться:

Кепка-аэродром, сумки-пакеты и платья-коконы: постигаем ушатавакор под руководством фаундеров Ushatava Нино Шаматава и Алисы Ушаковой

Триумфально празднуем юбилей Ushatava (10 лет супербренду, совсем большой!) и неистово косплеим луки фаундеров Нино Шаматава и Алисы Ушаковой: даешь образцовый оверсайз, авангардный минимализм и урбанистический номадшик!

Навигатор по фэшн-дропу СПЕЦКОР от Собака.ru и Ultima Яндекс Маркета: номадшик, балеткор, сумки-оригами и котолонгсливы!

Микс фактур Ushatava

Микс фактур Ushatava

Пальто Франкенштейна Yohji Yamamoto

Пальто Франкенштейна Yohji Yamamoto

Землистый номадшик Uma Wang «Примеряем землистые тотал-луки и согреваемся многослойным комбо орехового и коричного из осенне-зимней коллекции Uma Wang

Землистый номадшик Uma Wang

«Примеряем землистые тотал-луки и согреваемся многослойным комбо орехового и коричного из осенне-зимней коллекции Uma Wang», — Ксения Мамонтова, бренд-менеджер бутика Leform

Землистый номадшик Uma Wang

Землистый номадшик Uma Wang

Сумка-бра Ushatava

Сумка-бра Ushatava

Гранж-рубашка R13

Гранж-рубашка R13

Лучшие бренды

В порыве ушатавамании примеряем псевдовинтажный total black Balenciaga, технопанк-драпировки Rick Owens, номадшик Uma Wang и многослойный минимализм Han Kjobenhavn.

Туфли peep-toe Maison Margiela

Туфли peep-toe Maison Margiela

Total black Balenciaga

Total black Balenciaga

Total black Balenciaga

Total black Balenciaga

Функциональный минимализм С2H4

Функциональный минимализм С2H4

Пакет Ushatava

Пакет Ushatava

Леденец Avgvst «Ювелирный редимейд — тринкеты чупа-чупсы от юбиляров Avgvst (в этом году тоже отмечают 10 лет!)», — Рустэм Хайбуллин, фаундер концепт

Леденец Avgvst

«Ювелирный редимейд — тринкеты чупа-чупсы от юбиляров Avgvst (в этом году тоже отмечают 10 лет!)», — Рустэм Хайбуллин, фаундер концепт-стора «Аутпак»

Стейтмент-аксессуар

Пополняем коллекцию фэшн-мемов багетом-бра Ushatava. И отрабатываем тренд на ретрокепи с помощью головного убора Yohji Yamamoto (точная копия кепки-аэродрома Ushatava, вдохновленной грузинскими корнями фаундера Нино Шаматава!).

Канцелярский зажим Ushatava

Канцелярский зажим Ushatava

Постапокалиптические драпировки Rick Owens

Постапокалиптические драпировки Rick Owens

Постапокалиптические драпировки Rick Owens

Постапокалиптические драпировки Rick Owens

Рубашка Ushatava

Рубашка Ushatava

Кепка деда Yohji Yamamoto

Кепка деда Yohji Yamamoto

Платье-кокон Rick Owens

Платье-кокон Rick Owens

Фэшн-ирония Drole de Monsieur

Фэшн-ирония Drole de Monsieur

Стайлинг-трюк

Осенью присматриваемся к культовым вещам-трансформерам Ushatava (как у Sacai и Zomer!). Примеряем гибридные жакеты-рубашки из новой коллекции Garderobe, носим платья как юбки и драпируем атласные платки в античные туники.

Нигилистический шик Han Kjobenhavn

Нигилистический шик Han Kjobenhavn

Нигилистический шик Han Kjobenhavn

Нигилистический шик Han Kjobenhavn

Florals for Autumn Ushatava

Florals for Autumn Ushatava

Брюки в азиатском стиле Intuitive Allergy «Через свой собственный бренд — Intuitive Allergy — команда «Аутпак» исследует концепцию мужского авангарда

Брюки в азиатском стиле Intuitive Allergy

«Через свой собственный бренд — Intuitive Allergy — команда «Аутпак» исследует концепцию мужского авангарда и пытается найти выход за рамки глобальных трендов. Результат: урбан-функциональные треники из плащевки, минималистичные номад-рубашки и широкие брюки в азиатском стиле», — Рустэм Хайбуллин, фаундер концепт-стора «Аутпак»

Готика Ann Demeulemeester

Готика Ann Demeulemeester

Ретро-горошек Petar Petrov

Ретро-горошек Petar Petrov

Спортивный оверсайз Vetements

Спортивный оверсайз Vetements

Навигатор по фэшн-дропу СПЕЦКОР от Собака.ru и Ultima Яндекс Маркета: номадшик, балеткор, сумки-оригами и котолонгсливы!

Следите за нашими новостями в Telegram
Теги:
СПЕЦКОР
Материал из номера:
Сентябрь

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: